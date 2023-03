Ranný brífing: Riaditeľom nemocníc hrozia drakonické tresty, kauzu dotácií nezabalia

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Lekárski odborári si vymohli návrh drakonických trestov pre šéfov nemocníc, ktorí nezabezpečia dostatok personálu. Politici už zvažujú, ako sa nepríjemnosti zbaviť. Minister spravodlivosti Viliam Karas hovorí, že návrh síce podal, ale nesúhlasí s ním.

Proces s obžalovanými v kauze Dobytkár bude pokračovať aj po smrti jedného z nich. Ľubomír Kropil najskôr obsiahlo vypovedal, čím sa kauza rozšírila, potom na súde výpoveď miernil. Nikdy však nehovoril o nejakom nátlaku.

Gruzínci vyšli do ulíc. Hromadné protesty začali, keď vláda prišla so zákonom o zahraničných agentoch. Podobný zákon platí už v Rusku a často sa zneužíva na perzekvovanie mimovládnych organizácií a kritických médií. Po protestoch parlament návrh zákona stiahol. Prečo by aj nás na Slovensku malo zaujímať Gruzínsko? A prečo má Gruzínsko proeurópskych obyvateľov, ale proruskú vládu? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Šéfom nemocníc hrozí až 15 rokov väzenia, ak nezoženú zdravotníkov. Kto to navrhol a prečo?

Predseda Lekárskeho odborového združenia Peter Visolajský, vtedajší minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský a premiér Eduard Heger počas podpisu memoranda. (zdroj: SITA)

Ak riaditeľ nemocnice úmyselne nezabezpečí dostatok lekárov a sestier na oddeleniach, mohol by skončiť vo väzení až na 15 rokov. S takýmto návrhom novely Trestného zákona prišiel minister spravodlivosti Viliam Karas.

Úprava vychádza z memoranda vlády Eduarda Hegera a Lekárskeho odborového združenia z 30. novembra. Zabezpečiť dostatok zdravotníkov bola jedna z jeho ôsmich požiadaviek. Po podpise memoranda vyše dvetisíc lekárov stiahlo výpovede a vrátilo sa do nemocníc. Odvrátil sa tak kolaps zdravotníctva.

Karas síce návrh predložil, ale tvrdí, že sám je proti nemu. Aj šéf OĽaNO Igor Matovič vraví, že ak sa dostane do parlamentu, bude hlasovať proti. Bolo to pritom jeho hnutie, ktoré memorandum s lekárskymi odborármi dohodlo.

Ako je možné, že návrh zákona vôbec vznikol? Ako to, že sú proti nemu aj tí, ktorí ho predkladali a zaviazali sa k nemu v memorande? Denník SME sa pokúsil odpovedať v tomto texte.

Karas rozvíja absurdnú drámu: Pri všetkých výhradách stále sme štát, a nie detské zasadnutie OSN. Aj občiansky zákonník hovorí, že právne akty musia byť mienené vážne. Táto nehoráznosť od ministra spravodlivosti (!) je na odobratie titulov, časti občianskych práv a, samozrejme, ministerského poverenia, píše Peter Tkačenko.

Kauza Dobytkár bude pokračovať aj po smrti kľúčového svedka. Pred smrťou zmenil výpoveď

Ľubomír Kropil (v strede) na pojednávaní ku kauze Dobytkár. (zdroj: Roman Cuprik)

Na súde vypovedal ešte minulý rok v júni. Už vtedy bol na tom zdravotne zle. Predseda senátu Ján Giertli mu preto sľúbil, že sa bude snažiť viesť pojednávanie čo najrýchlejšie, a ak by bolo treba, zo zdravotných dôvodov môžu kedykoľvek vyhlásiť prestávku.

V ten deň napokon kľúčový svedok obžalovaný v kauze Dobytkár Ľubomír Kropil po mesiacoch priznávania viny otočil a viac-menej všetku korupciu poprel. Odvtedy chodil na pojednávania sporadicky, v posledných týždňoch sa nezúčastňoval vôbec.

Smrť 62-ročného Kropila, ktorý bol v dotačnej megakauze údajným vybavovačom agrodotácií, prišla takmer presne rok po otvorení procesu. Obžalobe čelia okrem Kropila aj ľudia ako oligarcha Norbert Bödör, bývalý šéf Pôdohospodárskej platobnej agentúry Juraj Kožuch či finančník spájaný s SNS Martin Kvietik.

Na otázky, či budú v procese použiteľné Kropilove výpovede zo súdu či prípravného konania, sudca Giertli reaguje, že odpovedať vopred nemôže. Vysvetľuje to tým, že ide o živú vec. Prokuratúra však problém nevidí.

V krátkosti z domova:

Demokrati chcú brať voličov aj Hlasu: Odchod z OĽaNO bol nevyhnutný, povedal Eduard Heger v diskusnej relácii Sobotné dialógy v RTVS. Tvrdí, že ktokoľvek sa stotožňuje s víziou Demokratov, tak s ním budú aj rokovať. So stranami, ktoré odmieta, spoluprácu neprehodnotí. Verí však, že vie získať aj podporovateľov strany Hlas.

Odchod z OĽaNO bol nevyhnutný, povedal Eduard Heger v diskusnej relácii Sobotné dialógy v RTVS. Tvrdí, že ktokoľvek sa stotožňuje s víziou Demokratov, tak s ním budú aj rokovať. So stranami, ktoré odmieta, spoluprácu neprehodnotí. Verí však, že vie získať aj podporovateľov strany Hlas. Hlas by migy nedaroval: Strana Hlas nepodporí darovanie stíhačiek MiG-29 na Ukrajinu. Podľa Denisy Sakovej má strana štyri podmienky na to, aby podporila darovanie migov. Chce, aby Slovensko postupovalo jednotne s Európskou úniou a NATO a aby bolo darovanie v súlade s právnym poriadkom.

Strana Hlas nepodporí darovanie stíhačiek MiG-29 na Ukrajinu. Podľa Denisy Sakovej má strana štyri podmienky na to, aby podporila darovanie migov. Chce, aby Slovensko postupovalo jednotne s Európskou úniou a NATO a aby bolo darovanie v súlade s právnym poriadkom. Do bratislavskej ZOO sa vracia lev: Pred rokom v bratislavskej ZOO zomrel lev Haldir. Po roku bez samca leva do Bratislavy teraz priviezli 196-kilovú šelmu zo ZOO v českom Hodoníne. Je podobne svetlo sfarbený ako jeho predchodca, keďže ide o ten istý druh - o leva juhoafrického.

Čína dezinformácie o vojne na Ukrajine šíri dlhodobo. Míňa na to miliardy, tvrdia Američania

Ruský prezident Vladimir Putin a jeho čínsky náprotivok Si Ťin-pching. (zdroj: TASR/AP)

Čína nepoľavuje v preberaní prokremeľskej propagandy ani rok po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Dezinformáciami útočí najmä na Spojené štáty a viacerí analytici sa zhodujú, že tak chce pomôcť najmä sama sebe. Platí to aj pre mierový plán, ktorým sa čínska vláda snaží dostať do pozície mierotvorcu.

Peking na proruské dezinformačné kampane ročne minie miliardy dolárov, cituje denník The Guardian Jamesa Rubina, koordinátora centra na boj so zahraničnou propagandou a dezinformáciami na americkom ministerstve zahraničných vecí. Dezinformácie sa šíria cez štátom kontrolované médiá a sociálne siete.

Súčasťou kampaní je aj ovplyvňovanie správ o vojne na Ukrajine, na ktoré podľa Rubina Čína míňa viac peňazí ako Rusko. Peking tiež šíri dezinformácie o tom, kto je vo vojne agresorom. Od Moskvy prebral klamstvo, že vojnu na Ukrajine začalo NATO na čele s USA svojou rozpínavosťou smerom na východ. Preberanie propagandy zapadá do dlhodobých čínskych snáh narušiť politickú aj ekonomickú dominanciu Spojených štátov.

"V prípade Pekingu je cieľom dezinformačnej kampane skôr vykresľovanie Číny ako mierumilovnej superveľmoci, zatiaľ čo západné krajiny ako Spojené štáty vykresľuje ako nezodpovedných agresorov," približuje pre SME odborníčka na čínsku politiku Barbara Kelemen zo Stredoeurópskeho inštitútu ázijských štúdií.

V krátkosti z Ukrajiny:

Bachmut sa stal vražednou zónou: Žoldnieri Wagnerovej skupiny prevzali kontrolu nad väčšinou východnej časti Bachmutu, uviedlo v analýze vývoja bojov na Ukrajine britské ministerstvo obrany. Frontová línia sa nachádza v centre mesta - pri rieke Bachmutka. Vzhľadom na to, že ukrajinské jednotky môžu viesť paľbu z opevnených budov na západe, stala sa táto oblasť vražednou zónou.

Žoldnieri Wagnerovej skupiny prevzali kontrolu nad väčšinou východnej časti Bachmutu, uviedlo v analýze vývoja bojov na Ukrajine britské ministerstvo obrany. Frontová línia sa nachádza v centre mesta - pri rieke Bachmutka. Vzhľadom na to, že ukrajinské jednotky môžu viesť paľbu z opevnených budov na západe, stala sa táto oblasť vražednou zónou. Stovky padlých denne: Rusko a Ukrajina prichádzajú denne v bojoch o Bachmut zrejme o stovky vojakov. Kyjev tvrdí, že v bojoch o mesto zahynulo za posledný deň 221 ruských bojovníkov a ďalších viac ako tristo utrpelo zranenia. Podľa Moskvy na širšom fronte v Doneckej oblasti prišlo o život 210 Ukrajincov.

Rusko a Ukrajina prichádzajú denne v bojoch o Bachmut zrejme o stovky vojakov. Kyjev tvrdí, že v bojoch o mesto zahynulo za posledný deň 221 ruských bojovníkov a ďalších viac ako tristo utrpelo zranenia. Podľa Moskvy na širšom fronte v Doneckej oblasti prišlo o život 210 Ukrajincov. Rusi už použili vyše 5 000 rakiet: Rusko od začiatku vojny k útokom na Ukrajinu použilo vyše 5 000 rakiet a viac ako tisíc dronov, uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Naposledy Moskva podnikla rozsiahly vzdušný útok pred pár dňami, zomrelo pri nich najmenej šesť civilistov.

Rusko od začiatku vojny k útokom na Ukrajinu použilo vyše 5 000 rakiet a viac ako tisíc dronov, uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Naposledy Moskva podnikla rozsiahly vzdušný útok pred pár dňami, zomrelo pri nich najmenej šesť civilistov. Rusi posielajú západne zbrane Iránu: Rusko zachytáva na bojisku na Ukrajine niektoré zbrane a vybavenie poskytnuté USA a NATO a posiela ich do Iránu. Tam sa podľa predpokladov americkej strany Teherán pokúša zistiť, ako fungujú a vyrobiť na základe toho vlastné.

Rusko zachytáva na bojisku na Ukrajine niektoré zbrane a vybavenie poskytnuté USA a NATO a posiela ich do Iránu. Tam sa podľa predpokladov americkej strany Teherán pokúša zistiť, ako fungujú a vyrobiť na základe toho vlastné. Využívanie migrantov zo Strednej Ázie: Ruské firmy najímajú stovky migrantov zo Strednej Ázie na prácu na Ruskom okupovanom ukrajinskom území. Väčšinou pracujú v stavebníctve vo vojnou zdevastovaných mestách ako je Mariupoľ. Ďalší napríklad kopú zákopy alebo zbierajú mŕtve telá.

Ruské firmy najímajú stovky migrantov zo Strednej Ázie na prácu na Ruskom okupovanom ukrajinskom území. Väčšinou pracujú v stavebníctve vo vojnou zdevastovaných mestách ako je Mariupoľ. Ďalší napríklad kopú zákopy alebo zbierajú mŕtve telá. Vina za zničenie Mrije: Zničenie ukrajinského nákladného lietadla Mrija v prvých dňoch ruskej invázie vlani vo februári zavinilo vedenie ukrajinského leteckého závodu Antonov. Vedenie firmy totiž podľa ukrajinskej tajnej služby SBU neumožnilo ukrajinskej národnej garde, aby zabezpečila obranu letiska Antonov pri Kyjeve, kde bolo lietadlo zaparkované.

Zo zahraničných webov:

Vyskúšajte aj ďalšie newslettre od SME Výber šéfredaktorky Beaty Balogovej. Odoberať >

Jakub Filo každý týždeň zhrnie a vysvetlí aktuálne politicko-spoločenské dianie. Odoberať >

Súhrn týždňa očami Zuzany Kovačič Hanzelovej. Odoberať >

Tomáš Prokopčák vyberá najzaujímavejšie správy nielen z vedy. Odoberať >

Víkendový výber dobrého čítania. Odoberať >

Mrakodrap pri Dunaji je pred dokončením. Časť majiteľov vetrí dobrý biznis

Prvý slovenský mrakodrap Eurovea Tower. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Prvý slovenský mrakodrap Eurovea Tower napreduje. Budova pri Dunaji už dosiahla finálnu výšku 168 metrov a developer J&T Real Estate hovorí, že s kolaudáciou vežiaku by sa malo začať niekedy v lete.

Do predaja pritom prídu najdrahšie byty v komplexe. Tie sa nachádzajú na najvyšších podlažiach výškovej budovy. Zarobiť na projekte však nemusí len developer, ale aj časť kupujúcich, ktorá si byty kúpila v predstihu.

Ešte v roku 2019 prenikli na verejnosť informácie, že byty sa predávajú v priemere za 5000 eur za štvorcový meter. Dvojizbový byt sa mal začínať na sume zhruba 280-tisíc eur, trojizbový potom od hranice 410-tisíc eur. Tieto ceny však nikdy neboli potvrdené.

Navyše, ceny v ďalších mesiacoch a rokoch výrazne stúpali. Na realitných portáloch tak môžete nájsť inzerát ponúkajúci na predaj dvojizbový byt na 20 podlaží. Za byt s rozlohou necelých 65 štvorcových metrov pýta majiteľ 465-tisíc eur. V prepočte tak ide o zhruba 7 200 eur za štvorcový meter.

V krátkosti z ekonomiky:

Rusi našli spôsob ako obísť sankcie: Keď začalo platiť vo februári tohto roka embargo EÚ aj na dodávky výrobkov z ruskej ropy, Rusko začalo s vývozom nafty do Saudskej Arábie. Na prvý pohľad to vyzerá nelogicky, zaváňa to však obchádzaním sankcií voči Moskve, ku ktorým sa Saudi nepridali.

Keď začalo platiť vo februári tohto roka embargo EÚ aj na dodávky výrobkov z ruskej ropy, Rusko začalo s vývozom nafty do Saudskej Arábie. Na prvý pohľad to vyzerá nelogicky, zaváňa to však obchádzaním sankcií voči Moskve, ku ktorým sa Saudi nepridali. Obnova domov mení podmienky: Obnova rodinných domov je na Slovensku zatiaľ sklamaním. Žiadať o dotácie bude možné aj na jar, no pravidlá sa menia. S cieľom zatraktívniť a zjednodušiť celý proces. Ministerstvo životného prostredia v novej výzve upustilo od viacerých povinných dokumentov.

Obnova rodinných domov je na Slovensku zatiaľ sklamaním. Žiadať o dotácie bude možné aj na jar, no pravidlá sa menia. S cieľom zatraktívniť a zjednodušiť celý proces. Ministerstvo životného prostredia v novej výzve upustilo od viacerých povinných dokumentov. Aj IT firmy zdražujú: Zvyšovanie cien sa nevyhýba ani IT produktom a službám. Napríklad Microsoft od 1. apríla zdražuje využívanie balíka kancelárskych aplikácií Microsoft 365 a ďalšie cloudové služby. Dotkne sa to 20-tisíc slovenských firiem s tým, že Microsoft chce aktualizovať svoj sadzobník dvakrát ročne.

Otázka nie je či, ale kedy sa Rusi vrátia, hovorí šéf svetového lyžovania

Prezident Medzinárodnej lyžiarskej federácie Johan Eliasch. (zdroj: TASR/AP)

„Pamätajte na moje slová. Mihom oka sa všetko môže zmeniť,“ vravel pred pár dňami pre ruskú televíziu Match TV Alexander Boľšunov.

Kým v Planici prebiehali na prelome februára a marca majstrovstvá sveta v severskom lyžovaní, ruskí reprezentanti v behu na lyžiach súťažili na paralelných pretekoch Šampióni vo výškach v stredisku Malinovka.

Aj Boľšunov bol presvedčený, že kvalitou sa súťaže v Rusku majstrovstvám nielen vyrovnali, ale ich aj predčili. Podstatný je však jeho odkaz. Verí, že ruskí a bieloruskí lyžiari sa čoskoro budú môcť vrátiť na medzinárodné súťaže a na Svetové poháre.

Prezident Medzinárodnej lyžiarskej federácie Johan Eliasch sa už vyjadril, že športové federácie by mali podporiť postoj Medzinárodného olympijského výboru smerom k ruským a bieloruským športovcom. Zámerom MOV je hľadať možnosti návratu týchto športovcov na medzinárodnú scénu.

Ďalšie športové správy Športový prehľad: Denne to najdôležitejšie zo športu. Odoberať >

Pred TikTokom varujú aj Česi. Čo o vašich deťoch vie čínska aplikácia?

Aplikácia TikTok. (zdroj: TASR/AP)

TikTok, ktorý používa miliarda ľudí na svete, predstavuje bezpečnostnú hrozbu. Pred aplikáciou na zdieľanie krátkych videí, ktorá je obľúbená medzi mladými ľuďmi a deťmi, varuje český Národný úrad pre kybernetickú a informačnú bezpečnosť. Nepáči sa im, koľko a aké dáta aplikácie zbiera a že je z Číny, ktorej môže údaje poskytovať.

"Ide o naozaj rozsiahly zber dát vrátane citlivých informácií, ktoré nemusia súvisieť s používaním aplikácie," hovorí pre SME Ondrej Kubovič, špecialista na digitálnu bezpečnosť z firmy ESET.

Viaceré európske krajiny a inštitúcie v ostatných týždňoch začali čiastočne blokovať alebo bližšie sledovať pôvodom čínsku aplikáciu TikTok.

Slovensko v súčasnosti k populárnej aplikácii nevydalo špeciálne varovanie. Na jej možné bezpečnostné riziká však Národný bezpečnostný úrad upozornil ešte v roku 2020. Už vtedy ľuďom odporúčal, aby si aplikáciu neinštalovali.

V krátkosti z vedy a techniky:

Planéta medzi Marsom a Jupiterom: Medzi Marsom a Jupiterom je až príliš veľká medzera. Viacerí astronómovia by si želali, aby tam Slnko obiehala nejaká ďalšia planéta. Mohla by byť zhruba desaťkrát hmotnejšia ako Zem. Môžeme byť však radi, že na tomto mieste planéta nie je, znamenala by koniec života na Zemi.

Medzi Marsom a Jupiterom je až príliš veľká medzera. Viacerí astronómovia by si želali, aby tam Slnko obiehala nejaká ďalšia planéta. Mohla by byť zhruba desaťkrát hmotnejšia ako Zem. Môžeme byť však radi, že na tomto mieste planéta nie je, znamenala by koniec života na Zemi. Ozónovej vrstve škodia megapožiare: Na prelome rokov 2019 a 2020 sužovali viaceré časti Austrálie rozsiahle požiare. Do ovzdušia uvoľnili viac ako milión ton čierneho dymu. Tieto čiastočky znečistili vzduch až v Južnej Amerike. Navyše podľa nových zistení vedcov z Massachusettskej technickej univerzity môže dym z veľkých požiarov poškodzovať ozónovú vrstvu.

Na prelome rokov 2019 a 2020 sužovali viaceré časti Austrálie rozsiahle požiare. Do ovzdušia uvoľnili viac ako milión ton čierneho dymu. Tieto čiastočky znečistili vzduch až v Južnej Amerike. Navyše podľa nových zistení vedcov z Massachusettskej technickej univerzity môže dym z veľkých požiarov poškodzovať ozónovú vrstvu. Ako si uľahčiť prácu vo Windowse: Microsoft už pred vyše 26 rokmi sprístupnil pre systém Windows 95 balík užitočných nástrojov s názvom PowerToys. Skvelý doplnok pre každého aktívneho a náročného používateľa dostal viacero aktualizácií a nových funkcií spolu s príchodom nových verzií systému.

Podcasty SME

Klik 255: Podľahlo aj Spotify, dostane feed ako TikTok

Podľahlo aj Spotify, dostane feed ako TikTok Dejiny: Sparta proti Aténam. Peloponézske vojny sú učebnicou svetovej politiky

Karikatúra

Pod hladinou piatich percent. (zdroj: Sliacky)

Recept dňa

Arménsky šalát. (zdroj: Naničmama.sk | Dzeny)

Polievka, placky aj šalát. Pripravte si zdravé jedlá s mrkvou.

Voľný čas

Stiahnite si stovky e-kníh a audiorozprávok. Vyberte si zo slovenského zlatého fondu, svetovej klasiky a autorov edície SME.

Ak vás to však ťahá na svah, máme pre vás aj aktuálne snehové správy.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť zajtra.

Chcete pravidelne dostávať Ranný brífing SME e-mailom? Prihláste sa na odber jedným klikom.