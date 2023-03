Ranný brífing: V Kováčikovej kauze je ďalšia nahrávka, poisťovňa preplatí drahý liek

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika bránia ďalšou čudnou nahrávkou kajúcnika Bernarda Slobodníka. Obsah súdu zatiaľ iba opísali. Obaja svedkovia, kamaráti a bývalí policajti, pritom vypovedali takmer do slova rovnako.

Ani nie dvojročná Editka vyhrala boj o drahý liek so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou. Tej súd prikázal, že dvojmiliónový liek musí dieťaťu preplatiť. Liek Zolgensma musí dievča dostať do 22. apríla.

Strana Smer predbehla v prieskumoch preferencií Hlas Petra Pellegriniho a Robert Fico môže rozprávať o nielen politickom návrate. Čo sa teda stalo, že sa Smer z deviatich percent dostal na sedemnásť? Čo robí Fico dobre a Pellegrini zle? A čo to vlastne hovorí o nás ostatných? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

V Kováčikovej kauze vytiahli ďalšiu čudnú nahrávku, o ktorej polícia dosiaľ netušila. Má spochybniť Slobodníka

Dušan Kováčik na Špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici. (zdroj: TASR)

V kauze bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika sa objavila už druhá čudná nahrávka. Opäť má spochybňovať kľúčového svedka prípadu Bernarda Slobodníka. Jej autormi sú aj tentoraz dvaja bývalí policajti, Peter Koščo a Marek Švarc.

Dvojica si Slobodníka ako svojho nadriadeného nahrala zrejme ešte niekedy v roku 2018, ale až dosiaľ záznam pred políciou nespomínala. Svojho nadriadeného sa vraj Koščo a Švarc rozhodli nahrať, keď za nimi prišiel s požiadavkou, aby na jeho služobné auto nainštalovali GPS zariadenie.

Slobodník v kauze vypovedal na súde ešte v novembri. Je jediným očitým svedkom, ktorý opisuje, ako Kováčikovi v roku 2018 na stretnutí s novým šéfom SIS osobne podal knihu s úplatkom od podnikateľa s väzbami na tajnú službu Petra Košča, ktorý je známy aj pod prezývkou Pán X.

Dvojica Koščo a Švarc síce priznáva, že o úplatku v knihe im Slobodník hovoril už pred rokmi, keďže mu obaja robili šoférov a boli spolu často. Zároveň však spomínajú, že jeho slová vždy brali s rezervou a príliš mu nedôverovali.

Zastaví jej ochabovanie svalov. Štátna poisťovňa musí Editke preplatiť dvojmiliónový liek, rozhodol súd

Editka Rischerová s mamou Monikou a otcom Marekom Steineckerom. (zdroj: SME/Marko Erd)

Už len mesiac zostáva ani nie dvojročnej Editke Rischerovej zo západného Slovenska, aby dostala liek Zolgensma, ktorý jej zastaví napredovanie nevyliečiteľnej choroby – spinálnej muskulárnej atrofie.

Je to dedičné nervovo-svalové ochorenie. Postihuje časť nervového systému, ktorý vôľou ovláda pohyby svalov. V dôsledku ochorenia deti prestanú postupne sedieť, chodiť a stáť. Časté sú aj problémy s dýchaním a prehĺtaním.

Teraz je veľká šanca, že dievčatko liek, ktorý u nás nie je hradený z verejného zdravotného poistenia, dostane včas. Jeho cena je dva milióny eur.

Okresný súd Bratislava V rozhodol, že Všeobecná zdravotná poisťovňa musí Editke liek zaplatiť. Najväčšia a štátna zdravotná poisťovňa predtým žiadosť o uhradenie lieku trikrát zamietla.

Liek Zolgensma sa môže podať len do dvoch rokov dieťaťa, ktoré trpí spinálnou muskulárnou atrofiou. Editka bude mať dva roky 22. apríla.

Ako máme rozumieť rozhodnutiu: Bolo by dobré, keby poisťovňa po lopate vysvetlila, prečo Editku diskriminovala – práve na diskriminácii sa zakladalo podanie na súd. Všetci potrebujeme vedieť, čo o nás ako o pacientoch rozhoduje, píše Nataša Holinová.

Nejde len o Editku: Po rozhodnutí súdu sa podsúva myšlienka, či nejde o nebezpečný precedens. Budú teraz drahé lieky dostávať všetci? V krajine, ktorá sa na jednej strane ochotne vyzberie na drahý liek, no potom ľuďom odkázaným na invalidný vozík závidí lepšie miesto na parkovanie, je to téma, ktorá reže do živého, píše Soňa Jánošová.

V krátkosti z domova:

Ako predchádzať požiarom: Denník SME sa rozprával s Miroslavom Ondrušom, technikom požiarnej ochrany a šéfom firmy Bexpo z Martina, o tom, ako sú na Slovensku zabezpečené proti ohňu historické budovy a aké nedokonalosti má ich protipožiarna ochrana. Odborník tiež vraví, čo treba robiť, aby nedochádzalo k takým požiarom ako v Banskej Štiavnici.

Denník SME sa rozprával s Miroslavom Ondrušom, technikom požiarnej ochrany a šéfom firmy Bexpo z Martina, o tom, ako sú na Slovensku zabezpečené proti ohňu historické budovy a aké nedokonalosti má ich protipožiarna ochrana. Odborník tiež vraví, čo treba robiť, aby nedochádzalo k takým požiarom ako v Banskej Štiavnici. Práva rodičov rovnakého pohlavia: Viaceré štáty v EÚ umožňujú zapísať do rodného listu dieťaťa rodičov rovnakého pohlavia. Tieto práva majú mať uznané aj na Slovensku. Parlamentný výbor pre európske záležitosti totiž vydal súhlasné stanovisko k takzvanému Európskemu certifikátu rodičovstva a aktuálnym uznesením na to zaviazal aj slovenskú vládu.

Viaceré štáty v EÚ umožňujú zapísať do rodného listu dieťaťa rodičov rovnakého pohlavia. Tieto práva majú mať uznané aj na Slovensku. Parlamentný výbor pre európske záležitosti totiž vydal súhlasné stanovisko k takzvanému Európskemu certifikátu rodičovstva a aktuálnym uznesením na to zaviazal aj slovenskú vládu. Policajná akcia Barón: NAKA zasahovala v Trnavskom a Nitrianskom kraji. Policajná akcia s krycím názvom Barón súvisela s reštitučným konaním Slovenského pozemkového fondu. Výsledkom akcie sú piati zadržaní, ktorých polícia už aj obvinila. Medzi obvinenými je niekoľko funkcionárov Slovenského pozemkového fondu.

Má zmysel brániť Bachmut? Zomiera tam veľa Rusov, argumentuje Kyjev

Ukrajinská vojačka a vojak na frontovej pozícii v Bachmute. (zdroj: TASR/AP)

Keď sa pohybujete okolo frontovej línie, vypočujete si od ľudí mnoho sťažností. Nie sú si istí, či bránia Bachmut preto, že je politicky dôležitý, alebo preto, že je významný aj zo strategického hľadiska.

Takto opisuje situáciu na východe Ukrajiny Michael Kofman, americký vojenský analytik a riaditeľ programu ruských štúdií v Centre pre námorné analýzy. Sám sa v Bachmute bol pozrieť a v otázke jeho obrany je skeptický.

V Kyjeve si v ostatných týždňoch tiež kládli otázku, či je pre nich mesto natoľko dôležité politicky alebo strategicky. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj však možnosť stiahnuť sa odmieta. „Celý generálny štáb zaujal spoločný postoj: posilníme sektor a spôsobíme najväčšie možné škody okupantovi,“ vyhlásil.

Bitka o mesto, v ktorom ostalo asi štyri tisíc ľudí a prakticky celé je v troskách, trvá už takmer deväť mesiacov. Brániť mesto podľa Kofmana malo zmysel pred niekoľkými mesiacmi, keď v pomere na jedného ukrajinského vojaka zomieralo oveľa viac Rusov ako dnes. Teraz už sú ukrajinské straty väčšie a nestíhajú sa dopĺňať.

V krátkosti z Ukrajiny:

Si sa stretol s Putinom: Ruský prezident Vladimir Putin a najvyšší čínsky predstaviteľ Si Ťin-pching sa stretli na neformálnych rozhovoroch v Kremli. Očakáva sa, že budú rokovať okrem iného o vojne na Ukrajine. Putin uviedol, že Rusko sa zaoberalo čínskym návrhom na vyriešenie konfliktu na Ukrajine a že je otvorené rokovaniam.

Ruský prezident Vladimir Putin a najvyšší čínsky predstaviteľ Si Ťin-pching sa stretli na neformálnych rozhovoroch v Kremli. Očakáva sa, že budú rokovať okrem iného o vojne na Ukrajine. Putin uviedol, že Rusko sa zaoberalo čínskym návrhom na vyriešenie konfliktu na Ukrajine a že je otvorené rokovaniam. Muničný plán pre Ukrajinu: Ministri zahraničných vecí 27 členských štátov EÚ schválili vyčlenenie dvoch miliárd eur na nákup a dodávku delostreleckej munície na Ukrajinu. Šéfovia diplomacií EÚ schválili trojfázový akčný plán, na ktorého základe bude ukrajinským jednotkám počas nasledujúcich 12 mesiacov dodaných najmenej milión nábojov kalibru 155 mm.

Ministri zahraničných vecí 27 členských štátov EÚ schválili vyčlenenie dvoch miliárd eur na nákup a dodávku delostreleckej munície na Ukrajinu. Šéfovia diplomacií EÚ schválili trojfázový akčný plán, na ktorého základe bude ukrajinským jednotkám počas nasledujúcich 12 mesiacov dodaných najmenej milión nábojov kalibru 155 mm. Ukrajinský protiútok pri Bachmute: Ukrajinské sily pravdepodobne podnikli lokalizovaný protiútok juhozápadne od Bachmutu. Geolokalizované zábery zverejnené 19. marca naznačujú, že Ukrajinci zatlačili ruské sily ďalej od kľúčovej diaľnice juhozápadne od Ivanivského. Obec sa nachádza šesť kilometrov západne od Bachmutu.

Ukrajinské sily pravdepodobne podnikli lokalizovaný protiútok juhozápadne od Bachmutu. Geolokalizované zábery zverejnené 19. marca naznačujú, že Ukrajinci zatlačili ruské sily ďalej od kľúčovej diaľnice juhozápadne od Ivanivského. Obec sa nachádza šesť kilometrov západne od Bachmutu. Všetko je to naoko: Na videu z návštevy Vladimira Putina v okupovanom Mariupoli je podľa médií počuť, ako pri jeho rozhovore s ľuďmi na ulici akási žena z diaľky zakričí, že "všetko je to naoko". Upozornili na to server ruskej redakcie BBC News a portál Meduza, video zverejnili aj Kremeľ a ruské štátne médiá.

Na videu z návštevy Vladimira Putina v okupovanom Mariupoli je podľa médií počuť, ako pri jeho rozhovore s ľuďmi na ulici akási žena z diaľky zakričí, že "všetko je to naoko". Upozornili na to server ruskej redakcie BBC News a portál Meduza, video zverejnili aj Kremeľ a ruské štátne médiá. Smrť českého dobrovoľníka: Pri bojoch na Ukrajine zomrel uplynulý víkend druhý český dobrovoľník. Potvrdilo to české ministerstvo zahraničných vecí, podľa ktorého bojoval na ukrajinskej strane.

Zo zahraničných webov:

Ceny zmrazili reťazce vysoko. Vieme, za koľko dodávame, hovorí šéf mliekarov

Dočasne poverený minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuel Vlčan a viceprezident Zväzu obchodu Filip Kasana. (zdroj: TASR)

Obchodné reťazce sa s ministerstvom pôdohospodárstva dohodli, že od 20. marca na tri mesiace zmrazia ceny základných potravín. Išlo o iniciatívu obchodných reťazcov Billa, CBA, Coop Jednota, Kaufland, Labaš, Lidl, Terno a Tesco.

Malo ísť o „víťazstvo" pre obe strany. Ministerstvo pod vedením Samuela Vlčana mohlo dohodu s reťazcami na tlačovej konferencii prezentovať ako výsledok svojho tlaku.

A obchodníci si zasa ústupkami zabezpečili, že im vláda nebude diktovať ceny ako v susednom Maďarsku, kde to viedlo k nedostatku potravín a k ich ešte prudšiemu zdraženiu.

Ukazuje sa však, že dohoda s reťazcami je veľmi vágna. Nie všetci obchodníci sa do jej plnenia pustili s rovnakou vervou, pričom „garantované“ ceny sa nepozdávajú výrobcom potravín a sú tiež často výrazne vyššie ako cenovky v akciových letákoch.

V krátkosti z ekonomiky:

Ako žiadať dotáciu na obnovu domu: Obnova rodinných domov za pol miliardy eur z plánu obnovy EÚ pokračuje treťou výzvou. Ako postupovať, ak sa budete chcieť v apríli prihlásiť do novej výzvy a čo na to potrebujete? Čo musí obsahovať žiadosť a kedy peniaze získate? INDEX prináša podrobný návod.

Obnova rodinných domov za pol miliardy eur z plánu obnovy EÚ pokračuje treťou výzvou. Ako postupovať, ak sa budete chcieť v apríli prihlásiť do novej výzvy a čo na to potrebujete? Čo musí obsahovať žiadosť a kedy peniaze získate? INDEX prináša podrobný návod. UBS prevzala Credit Suisse: Švajčiari sa prebudili do novej éry po tom, ako cez víkend došlo k dohode o prevzatí druhej najväčšej švajčiarskej banky Credit Suisse jej väčším rivalom UBS. Pre Credit Suisse to síce znamená záchranu, pre Švajčiarov hrdých na svoj bankový sektor však tvrdú ranu.

Švajčiari sa prebudili do novej éry po tom, ako cez víkend došlo k dohode o prevzatí druhej najväčšej švajčiarskej banky Credit Suisse jej väčším rivalom UBS. Pre Credit Suisse to síce znamená záchranu, pre Švajčiarov hrdých na svoj bankový sektor však tvrdú ranu. Škoda hrozí prepúšťaním: V prípade zavedenia emisnej normy Euro 7 bude Škoda Auto musieť uzavrieť jednu výrobnú halu a o prácu priamo u automobilky príde 3 000 ľudí. Vrátane dodávateľov potom pôjde o zhruba 10 000 prepustených ľudí. Dôvodom je znemožnenie výroby a predaja menších modelov Fabia, Scala a Kamiq.

Halák má nový historický rekord NHL. Prekonal Fuhra či Vokouna

Slovenský brankár NY Rangers Jaroslav Halák. (zdroj: TASR/AP)

V poslednom období sa stalo zvykom, že sa takmer každý týždeň ukáže vo výbornom svetle minimálne jeden slovenský brankár. Radosť robia predovšetkým mladík Adam Gajan a veterán Jaroslav Halák.

Obaja sa dostali do výberu zaujímavých slovenských hokejistov uplynulého týždňa na zahraničných ľadoch. Jeden zaujal zákrokom roka, ďalší čistým kontom, ktoré ho posunulo v historických tabuľkách. Halákovi sa podarilo vytvoriť nový rekord NHL.

Proti Nashvillu vyhrali Rangers vysoko 7:0. Halák zaznamenal 22 zákrokov vrátane niekoľkých kľúčových. Pridal k nim asistenciu pri otváracom góle stretnutia. Čisté konto a asistenciu zároveň si pripísal už po piatykrát v kariére. Vytvoril tým rekord súťaže, osamostatnil sa od Granta Fuhra, Tomáša Vokouna a Frederika Andersena.

Na svoje 53. čisté konto čakal viac ako dva roky. V historických tabuľkách sa posunul na 58. miesto v počte štartov (551), na 54. priečku v počte zákrokov (14 905) či na 26. priečku v rámci čistých kont.

Cumlík dieťa upokojí, no tiež zvyšuje riziko problémov so zhryzom či prehĺtaním

Nie sú dáta o tom, že by boli cumle vyslovene nebezpečné, majú svoje pozitíva aj negatíva. (zdroj: Adobe Stock)

Čerství rodičia takmer denne stoja pred rozhodovaním, ako dieťaťu poskytnúť to najlepšie. Spanie v samostatnej postieľke či v spoločnej posteli s rodičmi, dojčiť alebo nie, kedy začať s príkrmami? Jednou z častých otázok je aj to, či dať nepokojnému potomkovi cumlík.

V niektorých rodinách príde s riešením samo dieťa. Tak to bolo aj v prípade Márie Svítok Majerčákovej, ktorá svojmu bábätku cumlík nedáva, pretože akýkoľvek jeho tvar odmieta.

Rozália Hubeňáková do štvrtého mesiaca dcére cumlík neponúkala. Hovorí, že zrejme to nevyskúšali, pretože v noci dobre spala. No keď sa začali ozývať zúbky, ponúkli jej aj cumlík. Dnes, keď má dievčatko takmer rok, je väčšinu času bez neho a máva ho, iba keď je naozaj unavená alebo nervózna.

Odborníčky sa v odpovediach zhodujú, že rodičia, ak nemusia, nemali by siahať po cumlíku.

V krátkosti o zdraví:

Riziko tehotenskej cukrovky zo svetla: Štúdia, ktorú nedávno publikoval American Journal of Obstetrics and Gynecology Maternal Fetal Medicine, naznačuje, že tehotné ženy by si pred spaním mali vybrať iný spôsob trávenia času ako pred obrazovkou. A to preto, aby tak znížili riziko vzniku tehotenskej cukrovky, ktorá ak je neliečená, môže ohroziť najmä správny vývin plodu.

Štúdia, ktorú nedávno publikoval American Journal of Obstetrics and Gynecology Maternal Fetal Medicine, naznačuje, že tehotné ženy by si pred spaním mali vybrať iný spôsob trávenia času ako pred obrazovkou. A to preto, aby tak znížili riziko vzniku tehotenskej cukrovky, ktorá ak je neliečená, môže ohroziť najmä správny vývin plodu. Jedzte stredomorskú stravu: Veľké množstvo zeleniny, ovocia, orechov, strukovín, byliniek, ale aj rýb a morských plodov. A naopak umiernené jedenie hydiny, vajíčok a ojedinelá konzumácia červeného mäsa. To všetko je typické pre stredomorskú kuchyňu. Jej zdravotné prínosy už ukázali viaceré vedecké štúdie.

Veľké množstvo zeleniny, ovocia, orechov, strukovín, byliniek, ale aj rýb a morských plodov. A naopak umiernené jedenie hydiny, vajíčok a ojedinelá konzumácia červeného mäsa. To všetko je typické pre stredomorskú kuchyňu. Jej zdravotné prínosy už ukázali viaceré vedecké štúdie. Prečo by sme mali konzumovať sóju: Ak ste ešte nezaradil sóju do jedálneho lístka, rozhodne by ste mali. Táto kontroverzná potravina je bez ohľadu na všetky pochybnosti naozaj potravinou pre zdravie. Zaradením výrobkov zo sóje na náš jedálny lístok navyše prispievame aj k ekologickej udržateľnosti.

Rozhovory ZKH

Rozvovory ZKH: Henrieta Farkašová. (zdroj: SME)

Nebála sa, že televízia bude hrať na emócie s jej zdravotným znevýhodnením? Ako znášala šikanu od učiteľky na základnej škole? Ako sa dostala k lyžovaniu a prečo s ním minulý rok skončila? Ako sa orientuje na parkete a v čom jej pomáha jej tanečný partner Marek Klič? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s paralympioničkou Henrietou Farkašovou.

Karikatúra

Nové tváre v politike. (zdroj: Sliacky)

Recept dňa

Pizza v najobľúbenejších variáciách. (zdroj: Pexels)

Upečte si pizzu doma. Recepty na cesto, klasické aj nezvyčajné kombinácie.

Voľný čas

Stiahnite si stovky e-kníh a audiorozprávok. Vyberte si zo slovenského zlatého fondu, svetovej klasiky a autorov edície SME.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť zajtra.

