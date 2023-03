Ranný brífing: Vzdušné sily budeme mať plné zmijí, časť zadržaných o Tupom mlčí

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Slovenské vzdušné sily budú patriť k najmodernejším vo východnej Európe. USA ponúkajú Slovensku za darované stíhačky MiG-29 12 nových vrtuľníkov Bell AH-1Z Viper a od budúceho roka budeme dostávať americké stíhačky F-16 v najmodernejšej verzií Block 70/72, ktoré majú tiež prezývku Viper.

Časť zo zadržaných vypovedala, časť využila právo nevypovedať. Rozhodnutie o tom, či skupinu ôsmich zadržaných obvinia v súvislosti s vraždou Daniela Tupého, si však polícia necháva na poslednú chvíľu. Ak ich obvinia a navrhnú väzbu, do 48 hodín o nej bude rozhodovať súd.

Slovenské migy nakoniec pôjdu na Ukrajinu. A od USA by sme za ne mohli dostať nové bojové vrtuľníky. Ministerstvo obrany hovorí o obrovskom prínose pre ozbrojené sily, Slovensko ešte doplatí 340 miliónov eur. Ako je to teda s našimi migmi? Čo za vrtuľníky nám sľúbili? A čo s nimi budeme robiť? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Zmije vrtuľníky, zmije stíhačky. Slovensko buduje útočné vzdušné sily

Útočné vrtuľníky Bell AH-1Z Viper na letovej palube obojživelnej útočnej lode v Baltskom mori. (zdroj: SITA/AP)

Viper je po anglicky zmija. Viper je zároveň prezývka jedných z najlepších útočných vrtuľníkov na svete Bell AH-1Z, ktoré už čoskoro získa Slovensko ako kompenzáciu za darovanie vyradených stíhačiek MiG-29 Ukrajine.

Ďalších štrnásť zmijí slovenské vzdušné sily začnú dostávať od budúceho roka v podobe amerických stíhačiek F-16 v najmodernejšej verzií Block 70/72, ktoré objednala predošlá vláda Smeru. Aj ony majú prezývku Viper.

Slovenské vzdušné sily tak budú patriť k najmodernejším vo východnej Európe. Napriek tomu tento obchod vyvoláva otázky, ktoré výhodnosť tejto transakcie môžu spochybniť.

Na čo budú Slovensku vrtuľníky, ktoré vyvinuli pre potreby americkej námornej pechoty pri expedičných misiách v zámorí? Má Slovensko vôbec pilotov, ktorí by na vrtuľníkoch mohli lietať? Bude ich na Slovensku lietať všetkých dvanásť? SME pripravilo prehľad odpovedí na hlavné otázky, ktoré príchod zmijí vyvoláva.

Darovanie migov je morálne správne: V širokom spektre reakcií na rozhodnutie vlády darovať stíhačky MiG-29 Ukrajine zaujal Mikuláš Dzurinda výrokom „morálka je nad právo“. Podľa Dzurindu sa môžu ústavní právnici ďalej sporiť, ale už teraz je jasné, že morálne a politicky rozhodla vláda správne, píše Matúš Ritomský.

Niektorí zo zadržaných pre vraždu Tupého odmietli vypovedať. Čaká sa, či ich obvinia

Zadržaní sa nachádzali na mieste vraždy v čase, keď bola spáchaná. (zdroj: TASR)

Niektorí už vypovedali, zvyšní sa s policajtmi odmietli zhovárať a čakajú, čo bude ďalej. Skupina ôsmich ľudí, ktorých polícia zadržala v utorok v súvislosti s vraždou študenta Daniela Tupého spred sedemnástich rokov, ostáva aj naďalej v rukách polície.

Stále však nie je jasné, či ich polícia aj obviní. Rozhodnutie o tom musí padnúť do 48 hodín od zadržania, teda do dnešného rána. Ak by došlo k obvineniu, začne plynúť ďalších 48 hodín na rozhodnutie súdu o väzbe.

Či sa k tomu schyľuje, polícia ani prokuratúra nehovoria. „Naďalej prebiehajú úkony prípravného konania. Pre citlivosť veci a možnosť zmarenia účelu trestného konania nebudeme nateraz poskytovať ďalšie informácie,“ povedal hovorca bratislavskej krajskej prokuratúry Juraj Chylo.

Policajný prezident Štefan Hamran v rádiu Expres povedal, že osem zadržaných sa „na 110 percent“ nachádzalo na Tyršovom nábreží v čase vraždy. Či sa polícia opiera pri tejto istote o svedectvá ľudí, ktoré získala, alebo aj o ďalšiu evidenciu, zatiaľ známe nie je.

Políciu treba pochváliť: Očitý svedok mal v 90. rokoch pocit, že sa možno uniformám aj páči, ako nejakí prašiví intelektuáli dostávajú od tupých mláťačiek v bomberách na búdku. Extrémistické prejavy sa prehliadali na všetkých úrovniach, od pochôdzkarov až po súdy. To, že sa dnes tak nedeje, je výsledok dlhého procesu, píše Nataša Holinová.

V krátkosti z domova:

LGBTQ+ párom Slovensko život neuľahčí: Parlamentný výbor pre európske záležitosti zvrátil svoje stanovisko z predošlého zasadnutia, na ktorom odsúhlasil takzvaný európsky certifikát rodičovstva. Ten by lesbickým či gejským rodičovským párom umožnil požívať rovnaké práva k svojim deťom na území celej EÚ - teda aj v štátoch, ako je napríklad Slovensko.

Parlamentný výbor pre európske záležitosti zvrátil svoje stanovisko z predošlého zasadnutia, na ktorom odsúhlasil takzvaný európsky certifikát rodičovstva. Ten by lesbickým či gejským rodičovským párom umožnil požívať rovnaké práva k svojim deťom na území celej EÚ - teda aj v štátoch, ako je napríklad Slovensko. Ku Kováčikovi volajú aktérov vojny v polícii: Bývalý šéf policajných odpočúvaní Jozef Rehák chodí na špecializovaný súd v ostatných mesiacoch zvyčajne ako obžalovaný. Teraz rolu na chvíľu zmenil. Vypovedať prišiel ako svedok v druhej korupčnej kauze bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika. Sudcu sa snažil presvedčiť, že nedáva logiku, aby ho Kováčik zachraňoval.

Bývalý šéf policajných odpočúvaní Jozef Rehák chodí na špecializovaný súd v ostatných mesiacoch zvyčajne ako obžalovaný. Teraz rolu na chvíľu zmenil. Vypovedať prišiel ako svedok v druhej korupčnej kauze bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika. Sudcu sa snažil presvedčiť, že nedáva logiku, aby ho Kováčik zachraňoval. Protidrogová akcia NAKA: NAKA vykonala v Bratislavskom, Trnavskom a Žilinskom kraji policajnú akciu s krycím názvom Chikara 2, ktorá súvisí s drogovým biznisom. Policajti zadržali desať obvinených osôb. V putách skončil aj bývalý krajský riaditeľ polície v Trnave Bystrík Stanko a súčasný okresný riaditeľ polície v Trnave Rastislav Grznár.

NAKA vykonala v Bratislavskom, Trnavskom a Žilinskom kraji policajnú akciu s krycím názvom Chikara 2, ktorá súvisí s drogovým biznisom. Policajti zadržali desať obvinených osôb. V putách skončil aj bývalý krajský riaditeľ polície v Trnave Bystrík Stanko a súčasný okresný riaditeľ polície v Trnave Rastislav Grznár. Klus nezískal ani jeden hlas: Výbor Európskeho parlamentu pre kontrolu rozpočtu odporučil plénu neschváliť slovenského kandidáta Martina Klusa za člena Európskeho dvora audítorov. Po vypočutí Klusa hlasovalo proti nemu 20 členov výboru, pričom traja členovia sa hlasovania zdržali a nikto nehlasoval za.

Celý svet vidí našu silu. Ako čínske médiá píšu o návšteve svojho prezidenta v Moskve

Čínsky prezident Si Ťin-pching a ruský prezident Vladimir Putin si pripíjajú počas spoločnej večere v Moskve. (zdroj: TASR/AP)

Čínske publikum vníma Si Ťin-pchingovu návštevu Ruska ako ukážku sily a snahu Pekingu o prvenstvo vo svetovej politike. Čínske médiá opisujú pobyt svojho prezidenta v Moskve ako dôkaz odvahy a odhodlania Číny vzoprieť sa Washingtonu.

Si Ťin-pching do Číny pozval aj samotného Vladimira Putina. Urobil to aj napriek tomu, že ruský prezident čelí zatykaču na Medzinárodnom trestnom súde v Haagu.

Priateľstvo Pekingu s Moskvou je totiž kľúčovou súčasťou stratégie čínskeho prezidenta o vytvorenie alternatívneho svetového poriadku, ktorý by spochybňoval vedúce postavenie USA a zároveň vzhliadal k Číne.

V článku uverejnenom v ruských a čínskych štátnych médiách Si Ťin-pching napísal, že „na svete neexistuje žiadna krajina, ktorá by bola nadradená ostatným“, pričom dodal, že neexistuje ani žiadny model riadenia, ktorý by bol „všeobecne použiteľný a neexistuje žiadny medzinárodný poriadok, v ktorom by akákoľvek krajina mala posledné slovo“.

V krátkosti z Ukrajiny:

Putin môže prísť do Haagu aj dobrovoľne: Násilné odvlečenie detí, za ktoré Medzinárodný trestný súd vydal zatykač na Putina, je síce vojnovým zločinom, no na genocídu treba dokázať aj úmysel zničiť etnickú skupinu, pripomína v rozhovore pre SME Robert Fremr, ktorý bol do roku 2021 prvým podpredsedom ICC. Pripúšťa tri možnosti, ako by sa Putin mohol za svoje činy spovedať pred medzinárodným súdom.

Násilné odvlečenie detí, za ktoré Medzinárodný trestný súd vydal zatykač na Putina, je síce vojnovým zločinom, no na genocídu treba dokázať aj úmysel zničiť etnickú skupinu, pripomína v rozhovore pre SME Robert Fremr, ktorý bol do roku 2021 prvým podpredsedom ICC. Pripúšťa tri možnosti, ako by sa Putin mohol za svoje činy spovedať pred medzinárodným súdom. Zelenskyj navštívil obrancov Bachmutu: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj navštívil vojakov na prednej línii blízko ukrajinského Bachmutu. Vypočul si správy o operačnej situácii a priebehu nepriateľských akcií na frontovej línii a minútou ticha uctil aj pamiatku padlých vo vojne.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj navštívil vojakov na prednej línii blízko ukrajinského Bachmutu. Vypočul si správy o operačnej situácii a priebehu nepriateľských akcií na frontovej línii a minútou ticha uctil aj pamiatku padlých vo vojne. Rusi vyťahujú zo skladov prastaré tanky: Rusko vyťahuje zo skladov na Ďalekom východe staré sovietske tanky T-54 a T-55 a zjavne ich posiela smerom na front na Ukrajinu, uviedla ruská redakcia BBC s odvolaním sa na správy, snímky a videozábery zo sociálnych sietí. Tie ukazujú desiatky tankov prepravovaných po železnici.

Rusko vyťahuje zo skladov na Ďalekom východe staré sovietske tanky T-54 a T-55 a zjavne ich posiela smerom na front na Ukrajinu, uviedla ruská redakcia BBC s odvolaním sa na správy, snímky a videozábery zo sociálnych sietí. Tie ukazujú desiatky tankov prepravovaných po železnici. Rusko žiadalo Čínu o zbrane: NATO zaznamenal "určité náznaky", že Rusko požiadalo Čínu o zbrane. Vyhlásil to generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg s tým, že varoval Čínu pred tým, aby nedodávala smrtiace zbrane Rusku.

NATO zaznamenal "určité náznaky", že Rusko požiadalo Čínu o zbrane. Vyhlásil to generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg s tým, že varoval Čínu pred tým, aby nedodávala smrtiace zbrane Rusku. Ruské útoky na civilistov: Sedem ľudí zahynulo a niekoľko ďalších utrpelo zranenia pri ruskom útoku dronmi, ktorý zasiahol školu v meste Ržyščiv v Kyjevskej oblasti. Ruský útok na bytový dom v juhoukrajinskom meste Záporožie usmrtil jedného človeka a zranil ďalších najmenej 25 ľudí vrátane detí.

Sedem ľudí zahynulo a niekoľko ďalších utrpelo zranenia pri ruskom útoku dronmi, ktorý zasiahol školu v meste Ržyščiv v Kyjevskej oblasti. Ruský útok na bytový dom v juhoukrajinskom meste Záporožie usmrtil jedného človeka a zranil ďalších najmenej 25 ľudí vrátane detí. Pôžička od MMF: Medzinárodný menový fond sa dohodol s Kyjevom na pôžičke v hodnote zhruba 15,6 miliardy dolárov zameranej na zotavenie vojnou poznačenej ukrajinskej ekonomiky. MMF predpokladá, že ukrajinská ekonomika sa bude v nasledujúcom období pomaly obnovovať.

Medzinárodný menový fond sa dohodol s Kyjevom na pôžičke v hodnote zhruba 15,6 miliardy dolárov zameranej na zotavenie vojnou poznačenej ukrajinskej ekonomiky. MMF predpokladá, že ukrajinská ekonomika sa bude v nasledujúcom období pomaly obnovovať. Japonský balík pomoci: Japonský premiér Fumio Kišida počas návštevy Ukrajiny predstavil nový balík pomoci v hodnote pol miliardy dolárov. Jeho súčasťou bude vojenské vybavenie za 30 miliónov, nie však smrtiace zbrane. Civilná časť pomoci v hodnote 470 miliónov dolárov má smerovať najmä do obnovy energetickej infraštruktúry.

Zo zahraničných webov:

Viac peňazí a aj pre chaty. Ako sa zmenia dotácie na obnovu domov

Ilustračné foto. (zdroj: Archív SME/Ján Krošlák)

Obnova rodinných domov za pol miliardy eur z plánu obnovy EÚ pokračuje treťou výzvou. Jej základné pravidlá Slovenská agentúra životného prostredia zverejnila v polovici marca, naplno ju chce spustiť koncom apríla.

Nová výzva prináša viacero zmien, od ktorých si ministerstvo životného prostredia sľubuje väčší záujem obyvateľov a rýchlejšie vybavovanie žiadostí.

Do prvých dvoch pilotných výziev sa zapojilo viac ako 3500 žiadateľov. Väčšina z nich však ani po takmer štyroch mesiacoch netuší, či podmienky splnila, alebo nie.

Ako postupovať, ak sa budete chcieť v apríli prihlásiť do novej výzvy, a čo na to potrebujete? Čo musí obsahovať žiadosť a kedy peniaze získate? INDEX prináša podrobný návod.

V krátkosti z ekonomiky:

Druhá platba z plánu obnovy: Slovensko obdrží druhú platbu z plánu obnovy vo výške 709 miliónov eur, informoval vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Vladimír Šucha. Jednu tretinu prostriedkov sme tak už vyčerpali. Uvedená druhá platba predstavuje 16 míľnikov a cieľov, ktoré Slovensko splnilo.

Slovensko obdrží druhú platbu z plánu obnovy vo výške 709 miliónov eur, informoval vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Vladimír Šucha. Jednu tretinu prostriedkov sme tak už vyčerpali. Uvedená druhá platba predstavuje 16 míľnikov a cieľov, ktoré Slovensko splnilo. Mimoriadna daň pre rafinérie: Poslanci schválili zvýšenie mimoriadnej dane pre rafinérie. Takzvaný solidárny príspevok z činností v odvetviach ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií sa zvýši na 70 percent nadmerného zisku. Zároveň bude platiť nielen za zdaňovacie obdobie minulého roka, ale aj za rok 2023.

Poslanci schválili zvýšenie mimoriadnej dane pre rafinérie. Takzvaný solidárny príspevok z činností v odvetviach ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií sa zvýši na 70 percent nadmerného zisku. Zároveň bude platiť nielen za zdaňovacie obdobie minulého roka, ale aj za rok 2023. Bonusy pre manažérov Credit Suisse: Druhá najväčšia švajčiarska banka Credit Suisse sľúbila manažérom vysoké bonusy, väčšinu už vyplatila. Teraz však takmer skrachovala a zachránilo ju prevzatie jej silnejším domácim rivalom UBS. Švajčiarske ministerstvo financií však pozastavilo zamestnancom tzv. variabilné odmeny.

Hokej bude bez Rusov a Bielorusov ďalší rok. Ich návrat by bol rizikom

Ruskí fanúšikovia na MS v hokeji v Bratislave v roku 2019. (zdroj: TASR)

Rusko a Bielorusko pre vojnový konflikt prišli zatiaľ o účasť na jedných seniorských majstrovstvách sveta, dvoch turnajoch MS do 20 rokov a prišli aj o možnosť organizovať MS v roku 2023.

Tento zoznam sa ďalej výrazne rozšíri. O tom že obe hokejové reprezentácie nebudú štartovať na tohtoročnom šampionáte bolo známe už vopred. No práve počas tohto turnaja mala Rada Medzinárodnej hokejovej federácie hlasovať o možnom návrate oboch krajín na medzinárodné súťaže.

Ruské médiá dokonca podľa zdroja z hokejového prostredia naznačovali, že v máji by ich mala IIHF vrátiť späť. Rada IIHF však rozhodla presne opačne. Zákaz účasti ruských a bieloruských tímov na medzinárodných súťažiach predĺžili o rok. To znamená, že obe mužstvá budú chýbať aj na majstrovstvách sveta 2024, ktoré sa budú konať v Česku.

IIHF svoje rozhodnutie zdôvodnila bezpečnostnými rizikami. Prezident IIHF uviedol, že detailná analýza ukazuje, že začlenenie oboch krajín späť na hokejové súťaže prináša veľké riziká z pohľadu hráčov, z pohľadu organizátorov aj samotných fanúšikov.

Zomrieť, skryť sa od hanby, osamote plakať. Že sa Bruce Willis trápi, bolo vidno už dávnejšie

Bruce Willis. (zdroj: TASR/AP)

Dve ženy jeho života, päť dcér, jedna mačka. Bruce Willis oslávil svoje šesťdesiate ôsme narodeniny vo veselej spoločnosti, s tortou - a pred kamerou. Zábery z kuchyne, kde so širokým úsmevom počúva gratulačný chorál a sfukuje sviečku, zverejnila jeho bývalá manželka Demi Moore na instagrame.

Už prešiel rok odvtedy, čo americký herec oznámil, že končí svoju kariéru, pretože mu afázia narušila schopnosť rozumieť reči a rozprávať.

A už prešiel rok odvtedy, čo sa dozvedel presnejšiu diagnózu. Má frontotemporálnu demenciu, ktorú sprevádza nielen strata dorozumieť sa, ale aj oslabenie orientácie v priestore a celková zmena osobnosti.

Ešte pred oslavou sa však fanúšikom prihovorila jeho súčasná manželka Emma Heming Willis a tá sa rozhodla nepopierať, že v posledných mesiacoch cíti najmä smútok.

V krátkosti z kultúry:

Mimi má zvláštne kúzlo: Slovenský film Mimi dokázal zaujať na veľkom svetovom festivale v Berlíne. Získal tam dokonca Grand Prix v sekcii Generation Kplus, ktorá sa zameriava na tvorbu pre deti a mládež. To je pre Mimi dobrá štartovacia pozícia. No nie je to jediný dôvod, pre ktorý by si zaslúžila aj domácich divákov.

Slovenský film Mimi dokázal zaujať na veľkom svetovom festivale v Berlíne. Získal tam dokonca Grand Prix v sekcii Generation Kplus, ktorá sa zameriava na tvorbu pre deti a mládež. To je pre Mimi dobrá štartovacia pozícia. No nie je to jediný dôvod, pre ktorý by si zaslúžila aj domácich divákov. Herci sa bez lásky cítia menej ako pes: Francúzska herečka a režisérka Valeria Bruni Tedeschi pochádza z rodiny bohatých talianskych podnikateľov. Keď mala deväť rokov, jej rodičia sa presťahovali z Turína do Paríža. Utekali pred atmosférou strachu, ktorú v meste zasievali ľavicoví teroristi z Červených brigád. Pre SME hovorí o hereckých strachoch, drogách a AIDS.

Francúzska herečka a režisérka Valeria Bruni Tedeschi pochádza z rodiny bohatých talianskych podnikateľov. Keď mala deväť rokov, jej rodičia sa presťahovali z Turína do Paríža. Utekali pred atmosférou strachu, ktorú v meste zasievali ľavicoví teroristi z Červených brigád. Pre SME hovorí o hereckých strachoch, drogách a AIDS. Novinky na Netflixe a Disney+: Prinášame vám výber filmov a seriálov, ktoré majú tento týždeň premiéru a zároveň sú dostupné aj cez streamovacie služby aktuálne dostupné na Slovensku.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Oskar Dvořák. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Ako riešiť krízu s ambulanciami? Prečo je také komplikované založiť ambulanciu? Stíhajú sa Rázsochy? A nemal by sa predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka vrátiť z Bruselu na kampaň na Slovensko? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Oskarom Dvořákom, expertom na zdravotníctvo strany Progresívne Slovensko.

Podcasty SME

Vedátorský podcast: Moorov zákon hnal progres počítačov, dnes začína pokrivkávať

Karikatúra

MiG sťahovavý. (zdroj: Hej, ty!)

Recept dňa

Brokolicovo-lososové trúbele. (zdroj: Miloš Mikuš)

Domáci hamburger aj wrap. Vybrali sme pre vás recepty na nenáročný fast food.

Voľný čas

