Ranný brífing: Otvorili nemocnicu budúcnosti, Petrov ukázal na Ficov rozchod s realitou

Slovensko má prvú novú koncovú nemocnicu od Nežnej revolúcie. Na bratislavských Boroch ju sprístupnila finančná skupina Penta, náklady na jej výstavbu dosiahli 250 miliónov eur. Nemocnica plánuje ročne 350-tisíc ambulantných vyšetrení.

Po tlačovkách Roberta Fica, na ktorých púšťa záznamy a cituje z vyšetrovacieho spisu, sa k slovu pred špecializovaným súdom dostala druhá strana. Vypovedal podnikateľ Peter Petrov. A opísal, ako pri ňom Fico prekrúca fakty.

Medzinárodný olympijský výbor chce, aby sa na súťaže vrátili športovci z Ruska a Bieloruska, aj keď bez štátnych symbolov. Ukrajinci aj viaceré západné krajiny hovoria, že je neprijateľné, aby športovci podporujúci vojnu a Putina s nimi vôbec súťažili. A ruskí športovci zase hovoria, že neprijateľné sú podmienky. Čo sa teda v športovom svete deje a ako bude vyzerať najbližšia olympiáda? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

INDEX: Ak si dnes kúpite tlačené vydanie denníka SME, nájdete v ňom vložený biznisový magazín INDEX. Dozviete sa, že Švajčiari sú majstrami v stavaní tunelov a prečo sú naše tunely Višňové a Čebrať nepodarky. V seriály Magnáti vám prinesieme príbeh Alexandra Rozina. SME na celý víkend spolu s magazínom INDEX stojí len 1,70 eur.

Penta otvára ambulancie v nemocnici Bory. Bude môcť ísť do nich aj ten, kto neskončí na lôžku

Nemocnica Bory. (zdroj: TASR)

Tridsaťtri rokov po Nežnej revolúcii sa otvorila na Slovensku prvá nová koncová nemocnica. Na bratislavských Boroch ju sprístupnila finančná skupina Penta. Ako prvé sa v pondelok 3. apríla otvoria ambulancie. Budú slúžiť nielen pacientom, ktorí potrebujú hospitalizáciu, ale aj tým, ktorí budú mať záujem len o vyšetrenie.

Zaň sa nebude platiť ročný poplatok, ako je to bežné v niektorých súkromných zariadeniach. Bude stačiť kartička poistenca. Bory majú zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami.

Nemocničná sieť Penty Svet zdravia otvára zariadenie na Boroch po vyše štyroch rokoch stavby, ktorá stála 250 miliónov eur. V nemocnici budú len jednolôžkové izby, tých bude 450. Ročne plánuje Svet zdravia na Boroch 35-tisíc hospitalizácii.

V nemocnici má pracovať 320 lekárov a 440 sestier. Z celkovo plánovaných 1500 zamestnancov zatiaľ v Boroch pracuje 500. Nemocnica sa otvára postupne a do plnej prevádzky by sa mala dostať do novembra tohto roka.

Petrov na súde opísal, ako pri ňom Fico prekrúca fakty. Kaľavského naplno usvedčil

Peter Petrov na špecializovanom súde. (zdroj: SME/Peter Kováč)

Meno podnikateľa Petra Petrova patrí k tým, ktoré pravidelne spomína Robert Fico na tlačovkách Smeru v súvislosti s údajne manipulovanými trestnými konaniami. Expremiér púšťa nahrávky zachytávajúce Petrovove rozhovory, číta jeho správy z aplikácie Threema a tiež policajné záznamy o tom, ako má vraj účelovo vypovedať.

Verziu druhej strany sa verejnosť dozvedela, keď Petrov prišiel vypovedať na špecializovaný súd ako svedok. Predvolali ho v prípade expolicajta Jána Kaľavského, ktorý patrí k hlavným tváram vojny v polícii.

Podobne ako pri nahrávkach skupiny vyšetrovateľov - čurillovcov, aj v tomto prípade sa ukazuje, že Ficova interpretácia udalostí nesedí s realitou.

Petrov sa na súde pozastavil už nad prapôvodným „dôkazom“ Smeru o údajnej manipulácii konaní, ktorý strana vytiahla ešte v máji 2021. Fico vtedy na tlačovke vôbec prvý raz citoval neverejný úradný záznam expolicajta Tomáša Emmela o tom, ako sa Petrov údajne dohodol s prokurátorom Ondrejom Repom.

„Že ak (Petrov) bude vypovedať (…) tak mu dá Repa pokoj a nebude ho riešiť za jeho veci,“ citoval Fico z úradného záznamu, ktorý vraj dostal od anonyma.

„Je to jednostranný úradný záznam vyšetrovateľa Emmela a nie je založený na skutočnosti,“ hovoril pred súdom Petrov.

Ficovi sa zo súdov vracajú jeho zrážky s realitou: Napriek nevyhnutnému zmätku sa iste dá rozumieť, kto je na šachovnici Ficov človek. Slobodník ani Petrov to nie sú. Teraz Petrov rozbil Kaľavského svedectvo na cimpr-campr. Pravdepodobnosť, že Fico dnes oslavuje, je nízka, píše Nataša Holinová.

V krátkosti z domova:

SaS odblokovala školský zákon: Nárok na miesto v škôlke už aj pre štvor- a trojročné deti, ale aj pomoc pre žiakov, ktorých školy pre zdravotné znevýhodnenie odmietajú. Zmeny v školskom zákone, o ktorých sa na Slovensku diskutuje roky, poslanci posunuli na ďalšie rokovanie. K obom zmenám sa pritom Slovensko zaviazalo v pláne obnovy.

Nárok na miesto v škôlke už aj pre štvor- a trojročné deti, ale aj pomoc pre žiakov, ktorých školy pre zdravotné znevýhodnenie odmietajú. Zmeny v školskom zákone, o ktorých sa na Slovensku diskutuje roky, poslanci posunuli na ďalšie rokovanie. K obom zmenám sa pritom Slovensko zaviazalo v pláne obnovy. Ako prebieha sekularizácia Slovenska: Slovensko sa nevyhlo trendu sekularizácie, ktorý prebieha v celom západnom svete. Viac ako polovica obyvateľov sa hlási k rímskokatolíckej cirkvi a takmer štvrtina si pri sčítaní neuviedla žiadne vyznanie. No v niektorých regiónoch sa už tento pomer začína otáčať.

Slovensko sa nevyhlo trendu sekularizácie, ktorý prebieha v celom západnom svete. Viac ako polovica obyvateľov sa hlási k rímskokatolíckej cirkvi a takmer štvrtina si pri sčítaní neuviedla žiadne vyznanie. No v niektorých regiónoch sa už tento pomer začína otáčať. Matovičov plán B: Hnutie OĽaNO vstúpi po septembrových parlamentných voľbách len do takej vládnej koalície, ktorá sa zaviaže vyplatiť odmenu 500 eur každému, kto sa zúčastnil na týchto voľbách, oznámil Igor Matovič ako avizovaný plán B. Tento záväzok má potvrdiť snem hnutia, ktorý bude podľa jeho slov v najbližších týždňoch.

Hnutie OĽaNO vstúpi po septembrových parlamentných voľbách len do takej vládnej koalície, ktorá sa zaviaže vyplatiť odmenu 500 eur každému, kto sa zúčastnil na týchto voľbách, oznámil Igor Matovič ako avizovaný plán B. Tento záväzok má potvrdiť snem hnutia, ktorý bude podľa jeho slov v najbližších týždňoch. Kaščák vracia cenu Nadácie Tatra banky: Spevák, hudobník a organizátor festivalu Pohoda Michal Kaščák sa rozhodol vrátiť cenu Nadácie Tatra banky, ktorú získal v roku 2012 za dramaturgiu festivalu. Vrátením ceny chce vyjadriť nesúhlas s pôsobením majoritného vlastníka banky, rakúskej Raiffeisen Bank International, v Rusku.

Na Ukrajinu sa pripravovali najmä ruské tajné služby. Začiatok invázie však chceli odložiť

Ruský prezident Vladimir Putin a šéf ruskej Federálnej bezpečnostnej služby Alexander Bortnikov. (zdroj: TASR/AP)

Viac než armáde sa vo vojne darí inej skupine - ruským agentom. Vyplýva to z najnovšej správy, ktorú zverejnil britský bezpečnostný think-tank RUSI. Ruská Federálna bezpečnostná služba sa tiež výrazne angažovala v plánovaní invázie na Ukrajinu. "Zdá sa, že plány na okupáciu Ukrajiny začala pripravovať už v júli 2021," približuje správa.

Ruské tajné služby sa pred inváziou zamerali najmä na destabilizáciu Ukrajiny zvnútra. Chceli oslabiť vládu aj armádne velenie, narušiť dôveru občanov v štát, ale aj minimalizovať pomoc Ukrajine zo zahraničia.

Ak by sa im podarilo krajinu a jej obyvateľstvo dostať to takéhoto stavu, Rusom by to značne uľahčilo jej obsadenie. Chceli tak zopakovať svoj úspech na Kryme z roku 2014. "Za takýchto podmienok ruská armáda očakávala, že nenarazí na vytrvalý a organizovaný odpor," píše sa v správe.

Napriek jasnému plánu vysokopostavení predstavitelia z prostredia tajných služieb varovali, že Rusko potrebuje na prípravu invázie viac času, píše sa ďalej v správe. Žiadali Kremeľ, aby plány obsadiť Ukrajinu odložili do leta 2022. Putin ich nepočúval a rozkaz na napadnutie Ukrajiny vlani 24. februára vydal.

V krátkosti z Ukrajiny:

Rusom nemôžeme dať čas: S Ruskom sme susedmi už dlho, nikam sa nepresunieme a zrejme sa nepresunie ani Rusko. Musíme prežiť a brániť sa, hovorí v rozhovore pre SME estónsky prezident Alar Karis. Podľa jeho slov nemôžeme dať Rusom čas na to, aby sa opäť vojensky pozviechali a našli si nové miesto, kde môžu zaútočiť.

S Ruskom sme susedmi už dlho, nikam sa nepresunieme a zrejme sa nepresunie ani Rusko. Musíme prežiť a brániť sa, hovorí v rozhovore pre SME estónsky prezident Alar Karis. Podľa jeho slov nemôžeme dať Rusom čas na to, aby sa opäť vojensky pozviechali a našli si nové miesto, kde môžu zaútočiť. Americké sankcie na občana Slovenska: Americké ministerstvo financií uvalilo sankcie na slovenského občana, ktorý sa podľa neho pokúsil sprostredkovať predaj severokórejských zbraní Rusku. Ašot Mkrtyčev údajne koncom roka 2022 spolupracoval so zástupcami KĽDR.

Americké ministerstvo financií uvalilo sankcie na slovenského občana, ktorý sa podľa neho pokúsil sprostredkovať predaj severokórejských zbraní Rusku. Ašot Mkrtyčev údajne koncom roka 2022 spolupracoval so zástupcami KĽDR. Kyjev potrebuje stíhačky F-16: Ukrajinská armáda potrebuje americké stíhačky F-16, zopakoval náčelník generálneho štábu ukrajinskej armády Valeryj Zalužnyj. Zostreliť riadenú strelu alebo dron Šahíd zo sovietskych stíhačiek MiG-29, ktoré majú teraz Ukrajinci k dispozícii, je zložité.

Ukrajinská armáda potrebuje americké stíhačky F-16, zopakoval náčelník generálneho štábu ukrajinskej armády Valeryj Zalužnyj. Zostreliť riadenú strelu alebo dron Šahíd zo sovietskych stíhačiek MiG-29, ktoré majú teraz Ukrajinci k dispozícii, je zložité. Ruský postup pri Bachmute: Ruské sily postúpili pri Bachmute, ukrajinskí vojaci však stále držia obranné línie v meste, o ktoré sa bojuje už viac ako pol roka. Postup okupantov potvrdil generálny štáb ukrajinskej armády. Inštitút pre štúdium vojny uviedol, že Rusi postúpili v južnej a juhovýchodnej časti mesta.

Ruské sily postúpili pri Bachmute, ukrajinskí vojaci však stále držia obranné línie v meste, o ktoré sa bojuje už viac ako pol roka. Postup okupantov potvrdil generálny štáb ukrajinskej armády. Inštitút pre štúdium vojny uviedol, že Rusi postúpili v južnej a juhovýchodnej časti mesta. Deti ukryté v pivniciach: Ukrajinskí rodičia ukrývajú deti v pivniciach, aby ich uchránili pred nútenou evakuáciou. Dôvodom je kombinácia chudoby a nepriaznivého psychického stavu rodín, ktoré už celé mesiace žijú v oblastiach bojov. Len v Bachmute sa stále nachádza asi 4-tisíc civilistov, pričom nie je jasné, koľko je medzi nimi detí.

Ukrajinskí rodičia ukrývajú deti v pivniciach, aby ich uchránili pred nútenou evakuáciou. Dôvodom je kombinácia chudoby a nepriaznivého psychického stavu rodín, ktoré už celé mesiace žijú v oblastiach bojov. Len v Bachmute sa stále nachádza asi 4-tisíc civilistov, pričom nie je jasné, koľko je medzi nimi detí. Rusi zadržali amerického novinára: Ruská tajná služba FSB zadržala v Jekaterinburgu na Urale reportéra amerického denníka The Wall Street Journal Evana Gershkovicha. Tajná služba ho podozrieva zo špionáže. Vo vyšetrovacej väzbe bude minimálne dva mesiace.

Ruská tajná služba FSB zadržala v Jekaterinburgu na Urale reportéra amerického denníka The Wall Street Journal Evana Gershkovicha. Tajná služba ho podozrieva zo špionáže. Vo vyšetrovacej väzbe bude minimálne dva mesiace. Putin má navštíviť Turecko: Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan uviedol, že jeho ruský náprotivok Vladimir Putin možno koncom apríla navštívi Turecko a zúčastní sa na otvorení prvej jadrovej elektrárne v krajine, ktorú postavila ruská štátna korporácia Rosatom.

Zo zahraničných webov:

Jeden z najbohatších Slovákov sa nevie dohodnúť. Jeho hotel zatiaľ pustne

Hotel Junior na Štrkovci. (zdroj: INDEX)

Z diaľky vyzerá hotel Junior, stojaci na brehu jazera Štrkovec v bratislavskom Ružinove, vcelku obstojne. Zvlášť ak k tomu pridáte panorámu mesta v pozadí. Je to však len zdanie, ktoré klame.

Zblízka vidieť, že hotel má najlepšie časy dávno za sebou. V skutočnosti je v žalostnom stave, niektoré jeho sekcie môžu doslova ohrozovať okolie.

Majiteľom hotela je jeden z najbohatších Slovákov, veľkopodnikateľ Milan Fiľo. V Ružinove rozohral klasickú developerskú hru Kto z koho.

Na jednej strane je Fiľov projekt, ktorý má zmeniť okolie Štrkoveckého jazera. Na druhej strane je mestská časť, ktorá má o budúcnosti zóny inú predstavu. Výsledkom je vyše 15 rokov sa vlečúci spor, ktorého vyriešenie je stále v nedohľadne.

V krátkosti z ekonomiky:

Problémy Eiffel optic na Slovensku: Po tom, čo pred mesiacom médiá informovali o krachu českej siete Eiffel Optic, majú problémy zrejme aj pobočky tejto značky na Slovensku, kde ich je celkovo dvadsaťjeden. Podľa informácií INDEXU by sa v najbližších dňoch malo zatvárať osem predajní v obchodných domoch Tesco a tiež prevádzka v nákupnom centre Bory Mall v Bratislave.

Po tom, čo pred mesiacom médiá informovali o krachu českej siete Eiffel Optic, majú problémy zrejme aj pobočky tejto značky na Slovensku, kde ich je celkovo dvadsaťjeden. Podľa informácií INDEXU by sa v najbližších dňoch malo zatvárať osem predajní v obchodných domoch Tesco a tiež prevádzka v nákupnom centre Bory Mall v Bratislave. Lacnejšia elektrina do roku 2027: Slovenské elektrárne budú dodávať lacnejšiu elektrinu pre domácnosti až do roku 2027. Vláda sa s elektrárňami dohodla na predĺžení memoranda o ďalšie tri roky. Signatári sa v ňom zaviazali zabezpečiť slovenským domácnostiam elektrickú energiu za cenu 61,2077 eur za megawatthodinu silovej elektriny na výstupe zo Slovenských elektrární.

Slovenské elektrárne budú dodávať lacnejšiu elektrinu pre domácnosti až do roku 2027. Vláda sa s elektrárňami dohodla na predĺžení memoranda o ďalšie tri roky. Signatári sa v ňom zaviazali zabezpečiť slovenským domácnostiam elektrickú energiu za cenu 61,2077 eur za megawatthodinu silovej elektriny na výstupe zo Slovenských elektrární. Raiffeisen rieši ruský biznis: Rakúska banková skupina Raiffeisen Bank International zvažuje predaj alebo oddelenie svojej ruskej dcérskej spoločnosti. Obe možnosti by viedli k vyčleneniu ruských aktív zo skupiny, uviedol jej generálny riaditeľ Johann Strobl, podľa ktorého skupina obmedzí obchodné aktivity v Rusku, časť z nich však zachová.

Okopírovali taktiku z futbalu a vytvorili totálnu cyklistiku. Jumbo má plán B, C aj D

Wout Van Aert a Christophe Laporte oslavujú víťazstvo na klasike Gent - Wevelgem. (zdroj: TASR/AP)

V sedemdesiatych rokoch zažil futbal revolúciu. Holanďania priniesli taktiku, ktorou sa dostali na vrchol. Mala prostý názov. Totálny futbal. V tejto schéme nemá hráč svoju pevnú pozíciu. Aj obranca môže urobiť výpad do útoku, na jeho pozíciu sa potom posunie iný hráč.

Holanďania ničili súperov útokmi, ktoré akoby prichádzali z každej strany a od všetkých hráčov. Túto stratégiu sa snaží prebrať aj holandský tím Jumbo – Visma. Už vlani sa generálny manažér Richard Plugge chválil, že Tour ovládli práve vďaka tejto stratégii.

„Chceli sme vytvoriť analógiu k totálnemu futbalu. Taktike, ktorú fanúšikovia zbožňovali. Myslím, že sa nám to podarilo,“ vravel vlani Plugge. Tadeja Pogačara zlomili silou celého tímu a vďaka tomu, že aj domestici dokázali dostať Slovinca do problémov.

Holandský tím si vybudoval mužstvo, v ktorom je viacero univerzálov. Hoci sa niekto môže javiť, že vo futbalovej zostave by bol defenzívnym stredopoliarom, na pretekoch útočí a strieľa súperom góly a v zostave majú takých hráčov aj desať.

Bol najlepší bitkár z Bratislavy. Vymyslel systém krav maga, keď naháňal gardistov?

Richard Autner, Juraj Hrčka a Annamária Janeková v inscenácii Pressburger Fight Club. (zdroj: Bára Podola)

Bratislava v predvečer druhej svetovej vojny nebola príjemným miestom. Každá druhá prostitútka vo Vydrici mala syfilis, v uličkách podhradia ste si nemohli byť istý, či nedostanete výprask, a lepšie to nebolo ani v centre mesta.

Na korze aj na námestiach si ľudáci pospevovali „Rež a rúbaj do krve“ a z dlhej chvíle si dovoľovali zbiť Židov, ktorí im prišli do cesty. V tomto prostredí, kde iba so slušnosťou pochodil málokto, trávil mladosť aj Imrich Lichtenfeld.

Vynikajúci tanečník, zabávač, zvodca a učiteľ, ale aj zápasník, boxer a bitkár, ktorý neskôr vytvoril bojový systém určený pre boj z blízka krav maga.

Práve jemu je venovaná inscenácia s mimoriadne lákavým názvom Pressburger Fight Club, ktorú v réžii Gejzu Dezorza uvádza Divadla Pavla Országha Hviezdoslava.

V krátkosti z kultúry:

Prečo chodí Paltrow po súdoch: Gwyneth Paltrow musí bojovať o verejnú mienku a mediálny obraz. Meno, ktoré mala vďaka výbornému vzdelaniu a hereckému talentu (potvrdenému Oscarom), má už dlhšie pokazené. Viac ako obdiv v posledných rokoch vzbudzovala posmešky – a do istej miery si za to môže sama.

Gwyneth Paltrow musí bojovať o verejnú mienku a mediálny obraz. Meno, ktoré mala vďaka výbornému vzdelaniu a hereckému talentu (potvrdenému Oscarom), má už dlhšie pokazené. Viac ako obdiv v posledných rokoch vzbudzovala posmešky – a do istej miery si za to môže sama. Depeche Mode našli novú silu v smrti: Album Memento Mori vychádza šesť rokov po predchádzajúcej štúdiovej nahrávke Spirit. A novinka vznikla za celkom iných okolností. Depeche Mode totiž v máji minulého roka prišli o Andyho Fletchera, ktorý nečakane zomrel. Pesničky na album už boli v tom čase napísané, no kolegova smrť sa v atmosfére platne odráža.

Album Memento Mori vychádza šesť rokov po predchádzajúcej štúdiovej nahrávke Spirit. A novinka vznikla za celkom iných okolností. Depeche Mode totiž v máji minulého roka prišli o Andyho Fletchera, ktorý nečakane zomrel. Pesničky na album už boli v tom čase napísané, no kolegova smrť sa v atmosfére platne odráža. Pomsta dokonalej au-pair: Kniha Uspávanka spisovateľky Leïly Slimani je naplnením najčernejšej mory tých, čo rozmýšľajú o tom, že svoje dieťa zveria cudzej osobe, aby sa mohli vrátiť do práce, hovorili aj o niečom inom ako o plienkach a získali späť svoju spoločenskú hodnotu. Podľa tejto predlohy vznikol aj film a je dostupný na Netflixe.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Branislav Gröhling. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

V čom minister Ján Horecký ustúpil SaS v školskom zákone? Prečo by škôlka nemala byť podmienená trvalým pobytom? Záleží na tom, či je v zákone zákaz segregácie, ak sa u nás aj tak roky deje? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Branislavom Gröhlingom, poslancom za SaS.

Podcasty SME

Ľudskosť: Expert na drogové politiky: Tresty nefungujú, treba sa sústrediť na potreby ľudí

Expert na drogové politiky: Tresty nefungujú, treba sa sústrediť na potreby ľudí Index: Dva roky od Brexitu: Priniesol Británii ekonomický boom a zastavil migráciu?

Dva roky od Brexitu: Priniesol Británii ekonomický boom a zastavil migráciu? Kvantum ideí: Príbeh kvantovej fyziky

Karikatúra

Príprava na kampaň. (zdroj: Sliacky)

Recept dňa

Extra čokoládové palacinky. (zdroj: Isifa)

Užite si čokoládový víkend. Tie najčokoládovejšie palacinky si môže dopriať každý.

Voľný čas

