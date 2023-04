Ranný brífing: Súzvuk Smeru a Republiky nemusí vydržať, v Petrohrade zabíjala soška

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Smer a Republika chcú podobných voličov, aj tak v prieskumoch rastú naraz. Republike sa darí vysávať voličov malých strán, spolu so Smerom oslovila aj veľa nevoličov. Extrémisti majú aj vďaka tomu už takmer desaťpercentnú podporu. Stále to však môže dopadnúť tak, že súzvuk nevydrží a jedna strana z tejto dvojice vezme voličov druhej.

Ruského prokremeľského blogera Vladlena Tatarského zabila na diskusii v Petrohrade bomba skrytá v soške. Ruská polícia zadržala po útoku aktivistku Dariu Trepovovú, ktorá sošku Tatarskému darovala. Ruská rozviedka obviňuje z činu Ukrajinu aj ľudí z Navaľného nadácie.

Extrémisti rastú. Zjavne sa teda nedeje, že by Smer svojou radikálnou rétorikou vysával fašistov. Ich odštepu z Republiky prieskumy, naopak, naznačujú približovanie sa k dvojcifernému výsledku. Čo sa teda deje, sme už tak nejako historicky národom fandiacim extrému a aký je jeho potenciál? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Posledný follower: Okrem bežného vydania denníka SME nájdete dnes v predaji aj špeciálne vydanie, ku ktorému je pribalený ôsmy diel komiksu Posledný follower. V komikse na vás čakajú ďalšie dobrodružstvá tínedžera Maxa a jeho priateľov odohrávajúce sa na futuristickom Slovensku. Cena vydania denníka SME s komiksom je len 2,99 eur.

Už sama Republika atakuje dvojcifernú podporu. Je spájanie extrémistov vylúčené?

Protivládny protest organizovaný Smerom a Republikou. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Spoločný nemajú len odmietavý postoj k očkovaniu či zasielaniu vojenskej pomoci Ukrajine. Smer aj Republiku najnovšie spája aj nepodložené strašenie ľudí o pláne vlády sfalšovať septembrové predčasné voľby.

Napriek tomu si obe strany podľa prieskumov nekradnú voličov, ale dokážu spoločne rásť. Kým Smer sa podľa dát viacerých agentúr dostal už na čelo rebríčka popularity, Republika sa pomaly doťahuje na dvojciferný zisk sympatizantov.

Agentúra Focus strane europoslanca Milana Uhríka namerala naposledy 9,6 percenta, čo je najviac od vzniku strany pred dvoma rokmi. Republika je spolu s Hlasom jedinou relevantnou stranou, ktorá nevylúčila spoluprácu so Smerom po voľbách.

Rovnako Smer podobne ako Hlas nevylúčili Republiku. Súčasný trend tak nahráva scenáru, že by tieto strany po voľbách vytvorili základ novej vládnej koalície. Stále to však môže dopadnúť tak, že súzvuk nevydrží a jedna strana z tejto dvojice vezme voličov druhej. „Obe strany majú na to potenciál,“ hovorí šéf Medianu Michal Mislovič.

Ficovi najviac vyhovuje, že extrémisti s ním rozkladajú inštitúcie. Paradoxne, politik, ktorý kedysi chcel stavať hrádzu proti fašizmu, by si ich bez rozmýšľania zobral priamo na Úrad vlády bez ohľadu na to, aký vážny rubikon tým prekročí, píše šéfredaktorka Beata Balogová.

Budúci voliči Republiky sa len zo štvrtiny regrutujú z radov bývalých priaznivcov ĽSNS. To v preklade znamená, že hoci je Republika vo všetkom podstatnom nasledovníčkou ĽSNS, dokáže loviť ďaleko za hranicami doterajšieho extrémistického revíru, píše Peter Tkačenko.

Bude zaujímavé sledovať, či a ako budú opozitá v pohľade na Ukrajinu riešiť v Sme rodina a Smere. Možno práve na tomto napätí založí Kollár svoju účasť vo vláde so Smerom. Povie, že sa obetuje ako prozápadná poistka proti vplyvu rusko-čínskeho krídla tvoreného Smerom a možno aj Republikou, píše Zuzana Kepplová.

Lekárňam zamrzli v liekoch desaťtisíce eur. Prešovská nemocnica vydávala neplatné recepty

Neplatné recepty, ktoré vydávala prešovská fakultná nemocnica. Nesprávne sú sekvenčné čísla, ktoré sa nachádzajú vpravo hore. (zdroj: VÚC PO)

Fakultná nemocnica v Prešove vydávala niekoľko týždňov neplatné recepty. Na ich tlačivách nebolo správne sekvenčné číslo, ktoré je jedným zo základných identifikačných prvkov lekárskeho predpisu.

V dôsledku toho sa do lekární, najmä v Prešovskom kraji, dostali tisícky receptov, na ktoré lekárnici vydali lieky za desiatky tisíc eur. Najväčšia a štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa ich teraz nechce lekárňam uhradiť, lebo recepty nie sú v zhode s vyhláškou ministerstva zdravotníctva o lekárskych predpisoch.

Problém má koreň v prešovskej firme Rokus, ktorá vyhrala tender fakultnej nemocnice na dodávku papierových receptov. Nerešpektovala však vyhlášku ministerstva a nemocnici dodala tlačivá lekárskych predpisov so zlými sekvenčnými číslami.

Hoci sa na Slovensku už od roku 2018 vydávajú elektronické recepty, podľa šéfa Slovenskej lekárnickej komory Ondreja Sukeľa je stále menej ako päť percent lekárov, ktorí nie sú pripojení k elektronickému zdravotníctvu - e-zdraviu. Práve títo lekári stále predpisujú lieky na papierové recepty.

V krátkosti z domova:

Na policajnej akadémii učí odsúdený pedagóg: Potom, ako v Akadémii Policajného zboru inštruktor postrelil 20-ročnú kadetku, sa objavujú aj ďalšie prekvapivé informácie o policajnej škole. Okrem dnes už obvineného Vladimíra Šeparneva tam pôsobí aj pedagóg Ivo Svoboda, ktorý po rozchode s priateľkou založil na facebooku falošný profil, z ktorého potom rozosielal jej nahé fotky.

Potom, ako v Akadémii Policajného zboru inštruktor postrelil 20-ročnú kadetku, sa objavujú aj ďalšie prekvapivé informácie o policajnej škole. Okrem dnes už obvineného Vladimíra Šeparneva tam pôsobí aj pedagóg Ivo Svoboda, ktorý po rozchode s priateľkou založil na facebooku falošný profil, z ktorého potom rozosielal jej nahé fotky. Šeliga a Žitňanská skončili v strane Za ľudí: Poslanci Národnej rady Juraj Šeliga a Jana Žitňanská končia v strane Za ľudí. K politickej budúcnosti sa zatiaľ bližšie nevyjadrili. Šeliga plánuje oznámiť svoje rozhodnutie po Veľkej noci. Dodal, že spolu s ním odchádza viacero radových členov strany.

Poslanci Národnej rady Juraj Šeliga a Jana Žitňanská končia v strane Za ľudí. K politickej budúcnosti sa zatiaľ bližšie nevyjadrili. Šeliga plánuje oznámiť svoje rozhodnutie po Veľkej noci. Dodal, že spolu s ním odchádza viacero radových členov strany. SaS mení pred voľbami imidž: Strana Sloboda a Solidarita spúšťa kampaň Meníme hru. Strana si hovorí už iba jednoducho Saska, čiže tak, ako ju najčastejšie ľudia volajú. Po štrnástich rokoch strana prichádza aj s novým logom pre predčasné parlamentné voľby.

Darovala mu sošku, tá vzápätí vybuchla. Kto zabil prokremeľského blogera?

Daria Trepovová, podozrivá z výbuchu v kaviarni v Petrohrade. (zdroj: TASR/AP)

Na sociálnej sieti Telegram ho sleduje viac ako pol milióna ľudí, napísal knihu o tom, ako ušiel z väzenia, kde sedel za lúpež, a mesiace informoval o dianí na ukrajinskom fronte – aj z pohľadu bojovníka.

Na prokremeľského vojenského blogera Vladlena Tatarského sa prišli do kaviarne v Petrohrade pozrieť desiatky ľudí. Diskusiu v kaviarni, ktorú v minulosti vlastnil šéf žoldnierskej skupiny Wagner Jevgenij Prigožin, však prerušil výbuch.

Len chvíľu predtým dostal Tatarskij do rúk sošku, v ktorej mohla byť trhavina ukrytá. Tatarskij útok neprežil a sociálne siete zaplavili obavy ďalších vojnových blogerov.

Kto je Daria Trepova, ktorú za útok vyšetrovatelia zatkli, a môže byť atentát varovaním aj pre samotného šéfa wagnerovcov Prigožina?

V krátkosti z Ukrajiny:

Horúca situácia v Bachmute: Zakladateľ ruskej žoldnierskej Wagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin oznámil, že mesto Bachmut na východe Ukrajiny bolo "v právnom zmysle" dobyté, pretože Rusko tam získalo kontrolu nad hlavnými administratívnymi budovami. Ukrajinská armáda aj prezident tvrdia, že mesto naďalej odoláva s tým, že boje sú teraz "obzvlášť horúce".

Zakladateľ ruskej žoldnierskej Wagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin oznámil, že mesto Bachmut na východe Ukrajiny bolo "v právnom zmysle" dobyté, pretože Rusko tam získalo kontrolu nad hlavnými administratívnymi budovami. Ukrajinská armáda aj prezident tvrdia, že mesto naďalej odoláva s tým, že boje sú teraz "obzvlášť horúce". Poľské migy na Ukrajine: Poľsko odovzdalo Ukrajine niekoľko prvých stíhacích lietadiel MiG-29, povedal poradca poľského prezidenta Marcin Przydacz. Koľko strojov z Poľska ukrajinské letectvo získalo, ale nespresnil. Dodal však, že proces odovzdania lietadiel je už ukončený.

Poľsko odovzdalo Ukrajine niekoľko prvých stíhacích lietadiel MiG-29, povedal poradca poľského prezidenta Marcin Przydacz. Koľko strojov z Poľska ukrajinské letectvo získalo, ale nespresnil. Dodal však, že proces odovzdania lietadiel je už ukončený. Plán podpory NATO: Severoatlantická aliancia začne pracovať na pláne viacročnej podpory Ukrajiny, v ktorej arzenáli by mali vybavenie zo sovietskej éry nahradiť moderné zbrane, vyhlásil generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg. Spojenci teraz podľa neho začínajú posielať Kyjevu tanky a ďalšiu ťažkú techniku, ktorá umožní dobyť späť ďalšie územia okupované Ruskom.

Severoatlantická aliancia začne pracovať na pláne viacročnej podpory Ukrajiny, v ktorej arzenáli by mali vybavenie zo sovietskej éry nahradiť moderné zbrane, vyhlásil generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg. Spojenci teraz podľa neho začínajú posielať Kyjevu tanky a ďalšiu ťažkú techniku, ktorá umožní dobyť späť ďalšie územia okupované Ruskom. Využitie zadržaného novinára: Americkému novinárovi Evanovi Gershkovichovi hrozí za obvinenie zo špionáže 20 rokov väzenia. Od konca studenej vojny je to vôbec prvýkrát, čo v Rusku obvinili zo špionáže amerického novinára. Pozorovatelia ruskej politickej scény upozorňujú, že Kremeľ sa môže pokúsiť Američana využiť na získanie svojho väzneného občana.

V krátkosti zo sveta:

Hviezda európskej ľavice končí: Vo svete je známa ako progresívna líderka, ktorá iniciovala vstup Fínska do NATO. To jej kvitujú aj tamojší voliči, na obhájenie mandátu to však nestačilo. Sanna Marinová končí, k moci sa môže dostať aj krajná pravica.

Vo svete je známa ako progresívna líderka, ktorá iniciovala vstup Fínska do NATO. To jej kvitujú aj tamojší voliči, na obhájenie mandátu to však nestačilo. Sanna Marinová končí, k moci sa môže dostať aj krajná pravica. Trump sa postaví pred súd: Nikto sa nechce ocitnúť pred súdom ako obžalovaný, ale Donald Trump sa v istom zmysle nachádza práve tam, kde to miluje. Vinu odmieta, no situáciu naplno využíva a dúfa, že mu to na budúci rok pomôže v jeho snahe vrátiť sa do Bieleho domu.

Nikto sa nechce ocitnúť pred súdom ako obžalovaný, ale Donald Trump sa v istom zmysle nachádza práve tam, kde to miluje. Vinu odmieta, no situáciu naplno využíva a dúfa, že mu to na budúci rok pomôže v jeho snahe vrátiť sa do Bieleho domu. Taliani chystajú pokuty za anglicizmy: Už žiadny briefing, deadline, ani made in Italy. V talianskom parlamente je návrh, aby za používanie slov z angličtiny alebo iných cudzích jazykov hrozila pokuta až stotisíc eur. Problém by spôsobil aj premiérke Giorgii Meloniovej.

Zo zahraničných webov:

Pretekal za nich aj minister Naď. Štátu dlhujú státisíce a berú im sídlo

Jaroslav Naď počas pretekov, v ktorých súťažil za tím L Racing. (zdroj: FB/Jaroslav Naď)

Len málo aktívnych politikov spája svoje meno s komerčnými značkami. Vedia alebo aspoň tušia, že sa pohybujú na tenkej čiare. V novembri 2021 urobil minister obrany Jaroslav Naď výnimku.

Zúčastnil sa na exhibičných automobilových pretekoch. Aj keď si dal pozor, aby priamo žiadnu značku nepropagoval, jeho automobilový tím sa volal podľa firmy, ktorá stojí v jeho pozadí.

„Neuveriteľný zážitok, o ktorý sa postaral môj dobrý kamarát a dlhoročný jazdec Marek Špavelko (L Racing Team). Neviem, či som ako navigátor obstál, no Marek je absolútny profík, boli sme teda v dobrých rukách! Navyše, reprezentovali sme aj rezort obrany, takže zodpovednosť, ale aj radosť boli o to väčšie,“ pochválil sa na sociálnej sieti.

Išlo o eseročku L Racing. Už v tom čase figurovala medzi dlžníkmi finančnej správy a jej problémy sa v ďalších týždňoch ešte zväčšili. Najnovšie to vyzerá tak, že L Racing príde o strechu nad hlavou. Ani to však situáciu majiteľov firmy nemusí vyriešiť.

V krátkosti z ekonomiky:

U Remišovej nemá kto rozdeliť milióny: Tento rok sa na Slovensku zavrie aj posledná baňa na ťažbu hnedého uhlia. Prievidzu a okolie čaká zmena zdroja na výrobu elektriny a tepla a polovicu z dvetisíc baníkov aj hľadanie nového zamestnania. Pomôcť má vyše 450 miliónov eur z EÚ. Len horná Nitra má nárok na viac ako polovicu tejto sumy. Chýbajú však dotačné schémy.

Tento rok sa na Slovensku zavrie aj posledná baňa na ťažbu hnedého uhlia. Prievidzu a okolie čaká zmena zdroja na výrobu elektriny a tepla a polovicu z dvetisíc baníkov aj hľadanie nového zamestnania. Pomôcť má vyše 450 miliónov eur z EÚ. Len horná Nitra má nárok na viac ako polovicu tejto sumy. Chýbajú však dotačné schémy. Aké projekty pribudnú v Bratislave: Bratislavský magistrát dal v uplynulých dňoch zelenú viacerým developerským projektom. Na trh prinesú stovky nových bytov. Stavať sa plánuje takmer vo všetkých bratislavských mestských častiach. INDEX prináša prehľad zaujímavých realitných projektov, ktorým magistrát udelil záväzné stanovisko.

Bratislavský magistrát dal v uplynulých dňoch zelenú viacerým developerským projektom. Na trh prinesú stovky nových bytov. Stavať sa plánuje takmer vo všetkých bratislavských mestských častiach. INDEX prináša prehľad zaujímavých realitných projektov, ktorým magistrát udelil záväzné stanovisko. Odhaľuje podvody miláčikov Wall Street: 38-ročný finančný analytik Nate Anderson založil investičnú spoločnosť Hindenburg Research, ktorá sa zaoberá forenznou analýzou firiem. Vyhľadáva akciové tituly, ktoré sú obľúbené medzi investormi, ale podľa Andersona je len otázkou času, kedy pozlátka zakrývajúca vnútorné problémy zhorí ako kedysi nemecká vzducholoď.

Posúva celý šport a môže vyhrať všetko, vraví legendárny Merckx o Pogačarovi

Slovinský cyklista Tadej Pogačar víťazí v 107. ročníku pretekov Okolo Flámska. (zdroj: TASR/AP)

Získať si jeho uznanie a sympatie nie je samozrejmosť. Hoci odborníci k nemu prirovnávali už desiatky rôznych cyklistov. Je to údel legiend. Keď sa objaví talent, novinári aj odborníci ho prirovnávajú k najväčším postavám v histórii. V cyklistike je tým najvyšším ocenením prirovnanie k Eddymu Merckxovi.

Belgičan v šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch minulého storočia posunul latku úspechu do nedosiahnuteľných výšin. Preslávil sa obrovským apetítom po víťazstvách. Chcel vyhrávať neustále. Aj preto dostal prezývku Kanibal. Akoby nikdy nedokázal uspokojiť svoju chuť.

Svoju motiváciu premenil na 525 víťazstiev. Keď dnes presiahne niekto stovku, je to výnimočný výsledok.

Sám Merckx je skôr rezervovaný v komentároch k aktívnym pretekárom. Chváli skôr výnimočne, jeho uznanie si treba zaslúžiť. Nezvykne hovoriť v superlatívoch, po pretekoch Okolo Flámska však urobil výnimku. Aj on bol unesený z výkonu Tadeja Pogačara na fámskej klasike.

Pomáhali pri 3D v Harrym Potterovi aj v Iron Manovi. Slováci robia efekty pre svetové filmy

Marek Ježo. (zdroj: SME/Marko Erd)

Keď v kinematografii nastal boom 3D filmov, pomáhala pri prevádzaní filmov do tohto formátu aj neveľká slovenská spoločnosť Blue Faces. Podarilo sa jej dokonca dostať k veľkým projektom typu Harry Potter, Avengers, Iron Man či Amazing Spider-Man.

A stáli aj pri čínskom veľkofilme Asura, v ktorom mohli byť kreatívnejší a vytvárali doň magické postavy a imaginárne prostredia. Špecialista na vizuálne efekty a konateľ uvedenej spoločnosti Marek Ježo označuje práve tento film za jeden z najnáročnejších projektov, na akom pracovali.

Začínali však bez toho, aby mali vo filmárskom svete nejaké konexie. Oslovovali zahraničné štúdiá a producentov, a bolo otázkou šťastia, či im niekto odpíše, alebo nie.

„Zo sto e-mailov nám zareagovali dvaja,“ spomína Ježo. Odvtedy si však dokázali vybudovať zaujímavé portfólio. A v súčasnosti už pre množstvo práce musia niektoré zákazky odmietať.

V krátkosti z kultúry:

Párnický bol človekom okamihu: Divadelný a filmový režisér Stanislav Párnický zomrel vo veku 77 rokov. Patril k tvorcom, ktorí dokázali rozprávať široké, epické príbehy, kde vysoká miera fantázie nijako nepodkopávala ich realistický základ a kde minulosti nikdy neuškodilo, keď sa nasvietila novým pohľadom. Tu je výber filmov, ktorými najviac poznamenal slovenskú kinematografiu.

Divadelný a filmový režisér Stanislav Párnický zomrel vo veku 77 rokov. Patril k tvorcom, ktorí dokázali rozprávať široké, epické príbehy, kde vysoká miera fantázie nijako nepodkopávala ich realistický základ a kde minulosti nikdy neuškodilo, keď sa nasvietila novým pohľadom. Tu je výber filmov, ktorými najviac poznamenal slovenskú kinematografiu. Z hororu Vtáci sa niektorí dodnes nevyliečili: Pre ľudí dlho platilo, že sa na vtáctvo pozeralo s obdivom. No na jar roku 1963 sa tento harmonický a nevinný vzťah pre niektorých skončil. Premiéru mal Hitchcockov horor Vtáci a jedným z prvých sprievodných znakov, ktorý sa po vyjdení z kina začal u divákov prejavovať, bol nevyliečiteľný strach zo všetkého, čo má perie, zobáky a pazúry.

Pre ľudí dlho platilo, že sa na vtáctvo pozeralo s obdivom. No na jar roku 1963 sa tento harmonický a nevinný vzťah pre niektorých skončil. Premiéru mal Hitchcockov horor Vtáci a jedným z prvých sprievodných znakov, ktorý sa po vyjdení z kina začal u divákov prejavovať, bol nevyliečiteľný strach zo všetkého, čo má perie, zobáky a pazúry. Novinky na Netflixe a Prime Video: Prinášame vám výber filmov a seriálov, ktoré majú tento týždeň premiéru a zároveň sú dostupné aj cez streamovacie služby aktuálne dostupné na Slovensku.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Alexander Bárta. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Aká je nálada v SND? Mal by sa Matej Drlička vrátiť na stoličku riaditeľa, aj keď z nej už raz odišiel? Obáva sa volieb v septembri? A uvažoval aj o odchode z divadla? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Alexandrom Bártom, hercom činohry SND.

Podcasty SME

TransFér: Nenávidela som svoj mužský obraz v zrkadle, hovorí transrodová žena o najväčšej zmene života

Karikatúra

Objavy. (zdroj: Sliacky)

Recept dňa

Kuracia polievka s bylinkovými knedličkami. (zdroj: Isifa)

Vyskúšajte kurací vývar inak a uvarte si kuraciu polievku s bylinkovými knedličkami.

Voľný čas

