Ranný brífing: Prezidentka sa dotlačila k dileme, Putin si zdvojnásobil hranicu s NATO

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Nová kauza ministra vnútra Romana Mikulca povzbudila prezidentku Zuzanu Čaputovú aby opäť uvažovala o vymenovaní úradníckej vlády. Stojí však pred dilemou. Nahradením kabinetu Eduarda Hegera by totiž začala niesť za celú vládu politickú zodpovednosť v čase, keď má oznámiť, či bude opätovne kandidovať.

Ruský prezident Vladimir Putin dosiahol presne to, čo nechcel. Fínsko sa pre ruskú inváziu na Ukrajinu oficiálne stalo 31. členom NATO. Hranica Ruska s členskými štátmi aliancie sa tým predĺžila o 1 340 kilometrov.

Má alebo nemá mať bezpečnostnú previerku? NBÚ tvrdí, že minister vnútra Roman Mikulec porušil zákon, keď sa bez previerky oboznamoval s prísne tajnými dokumentmi. Mikulec to odmieta a tvrdí, že zákon znie v tejto veci vágne. Čo sa teda presne deje a čo to znamená pre Mikulca? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Buď prehliadne zlyhania vlády, alebo ohrozí svoje znovuzvolenie. Prezidentka sa dotlačila k dileme

Dočasne poverený premiér Eduard Heger a prezidentka Zuzana Čaputová. (zdroj: SITA)

Prezidentka sa v januári rozhodla ponechať vo funkcii povereného premiéra Eduarda Hegera a jeho ministrov. Varovala však, že Slovensko potrebuje do volieb „čo najprofesionálnejšie“ riadenie štátu. Dodala, že „v prípade zásadných zlyhaní vlády“ je kedykoľvek pripravená vymenovať úradnícku vládu podľa svojho výberu.

Po tom, ako Národný bezpečnostný úrad upozornil, že prístup ministra vnútra Romana Mikulca k tajným dokumentom NATO a EÚ bol možno nezákonný, prezidentka pripustila, že vláda sa možno dopustila vážneho zlyhania.

„Ak sa ukáže, že zákon bol porušený, je to jedna z možností, že pristúpim aj k vymenovaniu úradníckej vlády,“ povedala o zisteniach NBÚ.

Ovplyvniť rozhodovanie prezidentky môže aj zásadná pripomienka ministerstva financií, ktoré neodporúča vláde pokračovať v príprave výstavby nemocnice Rázsochy. Aj na tento projekt sú pritom viazané milióny eur z plánu obnovy.

Denník SME opísal tri scenáre, podľa ktorých sa prezidentka môže rozhodnúť, a ako do toho vstupuje jej vlastné rozhodnutie opäť kandidovať v prezidentských voľbách 2024.

Čaputová na seba uplietla bič: Vyzerá to tak, že prezidentka bude o úradníckej vláde vytrvalo rozprávať až do volieb, aj keď tým všetkých unudí, privodí si zodpovednosť za svoj výkon a zasa aspoň rozriedi váhu svojich slov. Prešibané, píše Peter Tkačenko.

Čurilla na súde prehovoril. Dlho nemohol veriť tomu, že vojnu v polícii rozpútal jeho kamarát Kaľavský

Ján Čurilla, ktorý je dnes zástupcom riaditeľa odboru NAKA Bratislava. (zdroj: SME/Peter Kováč)

Verejnosť pozná meno i hlas Jána Čurillu z rôznych nahrávok už dlhé mesiace, no elitný policajt prehovoril verejne prvýkrát až na súde s bývalým policajtom Jánom Kaľavským, ktorý stál na počiatku vojny v polícii. Práve Čurilla šéfoval tímu Očistec, ktorý poslal pred súd ľudí ako Norbert Bödör, Tibor Gašpar, Dušan Kováčik a takmer aj dvojicu Robert Fico či Robert Kaliňák.

Čurilla a operatívec Róbert Magula na špecializovanom súde vypovedali o Kaľavskom, s ktorým úzko spolupracovali. Aj keď bývalý šéf operatívy nebol priamo členom tímu Očistec, stretávali sa s ním prakticky denne.

„So všetkými kolegami, s ktorými sme robili na takáčovcoch, sme boli aj kamaráti, takže aj jeho som považoval za kamaráta. Prišiel, poradil sa, opýtal sa,“ opisoval Magula vzťah s Kaľavským, s ktorým boli obaja operatívci.

Ešte bližšie mal ku Kaľavskému kedysi Čurilla, ktorý kamarátstvo opísal nielen v pracovnej rovine. S bývalým kolegom sa navštevovali, čas spolu trávili aj rodiny dvojice. O tom, že Kaľavský to hrá na dve strany a z polície vynáša, počul prvý raz po tom, ako polícia zadržala v decembri 2020 vtedajšieho námestníka SIS Borisa Beňu.

V krátkosti z domova:

Odmietnutie obžaloby na Kaliňáka a Brhela: Sudca Špecializovaného trestného súdu odmietol obžalobu na exministra Roberta Kaliňáka a oligarchu blízkeho Smeru Jozefa Brhela v kauze "dorovnávania platu" bývalému šéfovi Finančnej správy Františkovi Imreczemu. Sudca vec vrátil prokurátorovi, pretože zistil závažné procesné chyby, najmä porušenie práva na obhajobu.

Sudca Špecializovaného trestného súdu odmietol obžalobu na exministra Roberta Kaliňáka a oligarchu blízkeho Smeru Jozefa Brhela v kauze "dorovnávania platu" bývalému šéfovi Finančnej správy Františkovi Imreczemu. Sudca vec vrátil prokurátorovi, pretože zistil závažné procesné chyby, najmä porušenie práva na obhajobu. Poslankyňa v sociálnom byte: Monika Kozelová zarábala v minulom roku ako poslankyňa Národnej rady 5,5 tisíca eur za mesiac. Napriek tomu má stále prenajatý sociálny byt, lebo sa jej ho vraj už nepodarilo kúpiť. Prenájom sa predlžuje takmer automaticky, Bratislava bude musieť zvážiť, komu a ako byty prideľuje.

Monika Kozelová zarábala v minulom roku ako poslankyňa Národnej rady 5,5 tisíca eur za mesiac. Napriek tomu má stále prenajatý sociálny byt, lebo sa jej ho vraj už nepodarilo kúpiť. Prenájom sa predlžuje takmer automaticky, Bratislava bude musieť zvážiť, komu a ako byty prideľuje. NAKA vyšetruje Vojenské spravodajstvo: Národná kriminálna agentúra vyšetruje podozrenia v súvislosti s nehospodárnym nakladaním s majetkom vo Vojenskom spravodajstve. Týka sa to obdobia rokov 2015 až 2020. Podľa odhadov mala škoda presiahnuť 22 miliónov eur.

Kremeľ dohnal Fínsko k historickému kroku. Hranica Ruska s NATO sa zdvojnásobí

Vlajky NATO a Fínska pred budovou fínskeho rezortu zahraničných vecí v Helsinkách. (zdroj: TASR/AP)

Pred bruselskou centrálou Severoatlantickej aliancie vztýčili fínsku vlajku. Fínsko sa tak stalo 31. členom najväčšej obrannej organizácie na svete. „Je to najrýchlejší vstup nového člena v histórii NATO,“ povedal šéf aliancie Jens Stoltenberg.

Celý prístupový proces netrval ani rok. Rusko tak napadnutím Ukrajiny dosiahlo pravý opak toho, čo chcelo: Kremeľ tvrdil, že chce odtlačiť NATO preč od svojich hraníc, po vstupe Fínska je však spoločná hranica medzi Ruskom a štátmi aliancie dvakrát taká dlhá ako doteraz.

Fínsko tak získalo silných spojencov, ktorí podľa zakladajúcich zmlúv útok na každého svojho člena považujú za útok na celú alianciu. NATO sa zasa vstupom Fínska, ktoré ako neutrálny štát výdatne investovalo do obrany, posilní vo viacerých kľúčových oblastiach.

Fínsko o vstup do aliancie požiadalo spoločne so susedným Švédskom, to si však ešte pre výhrady tureckej vlády bude musieť na vstup počkať. Nového člena totiž musia schváliť všetky členské štáty NATO.

3D šachista z Kremľa slávi ďalší úspech: Desaťročia a v prípade Švédska stáročia budovaná bezpečnostná doktrína sa rozsypala v priebehu niekoľkých mesiacov, keď Rusko dalo najavo, že medzinárodný rešpekt si chce budovať správaním nafetovaného potulného banditu s nabitou atómovou puškou. To sa Vladimirovi Vladimirovičovi zasa niečo podarilo, píše Peter Tkačenko.

V krátkosti z Ukrajiny:

Týždeň na Ukrajine: Vedie sa trochu bizarná diskusia o tom, či sa ruským žoldnierom podarilo dobyť Bachmut, alebo ešte nie. Šéf wagnerovcov totiž uviedol, že ho „z právneho hľadiska“ obsadili, keďže vztýčili vlajku na radnici. Ukrajinci však hovoria, že ju vyvesili niekde na toalete a o radnicu sa stále bojuje. Prinášame zhrnutie diania posledného týždňa na Ukrajine.

Vedie sa trochu bizarná diskusia o tom, či sa ruským žoldnierom podarilo dobyť Bachmut, alebo ešte nie. Šéf wagnerovcov totiž uviedol, že ho „z právneho hľadiska“ obsadili, keďže vztýčili vlajku na radnici. Ukrajinci však hovoria, že ju vyvesili niekde na toalete a o radnicu sa stále bojuje. Prinášame zhrnutie diania posledného týždňa na Ukrajine. Moskva pre Vuhledar odvolala generála: Jedného z najvyššie postavených ruských veliteľov na ukrajinskom bojisku, generála Rustama Muradova, odvolali kvôli neúspešným útokom pri východoukrajinskom meste Vuhledar, ktoré spôsobili ruskej armáde ťažké straty.

Jedného z najvyššie postavených ruských veliteľov na ukrajinskom bojisku, generála Rustama Muradova, odvolali kvôli neúspešným útokom pri východoukrajinskom meste Vuhledar, ktoré spôsobili ruskej armáde ťažké straty. Wagnerovcom vzniká konkurencia: Britské ministerstvo obrany tvrdí, že velenie ruskej armády sa usiluje vytlačiť Wagnerovu skupinu z bojov na Ukrajine aj z informačného priestoru. Ruské velenie sa pravdepodobne snaží sponzorovať a rozvíjať alternatívne súkromné ​​vojenské spoločnosti.

Britské ministerstvo obrany tvrdí, že velenie ruskej armády sa usiluje vytlačiť Wagnerovu skupinu z bojov na Ukrajine aj z informačného priestoru. Ruské velenie sa pravdepodobne snaží sponzorovať a rozvíjať alternatívne súkromné ​​vojenské spoločnosti. Rusi sa obávajú o Krym: Rusi vybudovali na polostrove Krym desiatky zákopových systémov, ukazujú satelitné snímky spoločnosti Maxar. Kilometre zákopov vznikli počas niekoľkých týždňov tiež pozdĺž pobrežia, hoci vylodenie ukrajinskej armády sa podľa analytikov javí ako málo pravdepodobné.

Rusi vybudovali na polostrove Krym desiatky zákopových systémov, ukazujú satelitné snímky spoločnosti Maxar. Kilometre zákopov vznikli počas niekoľkých týždňov tiež pozdĺž pobrežia, hoci vylodenie ukrajinskej armády sa podľa analytikov javí ako málo pravdepodobné. Ruské Iskandery v Bielorusku: Rusko umiestnilo v Bielorusku raketové komplexy Iskander-M, ktoré sú schopné niesť jadrové hlavice, oznámil ruský minister obrany Sergej Šojgu a dodal, že sa začal výcvik bieloruských vojakov na obsluhovanie týchto systémov.

Rusko umiestnilo v Bielorusku raketové komplexy Iskander-M, ktoré sú schopné niesť jadrové hlavice, oznámil ruský minister obrany Sergej Šojgu a dodal, že sa začal výcvik bieloruských vojakov na obsluhovanie týchto systémov. Americká miliardová pomoc: Americké ministerstvo obrany pošle Ukrajine ďalšiu vojenskú pomoc v hodnote 2,6 miliardy dolárov. Obsahovať bude muníciu pre raketomety HIMARS, rakety zem-vzduch pre systém NASAMS, delostrelecké granáty, protipancierové systémy, ľahké zbrane či ťažké transportné a cisternové vozidlá.

Zo zahraničných webov:

Vyskúšajte aj ďalšie newslettre od SME Výber šéfredaktorky Beaty Balogovej. Odoberať >

Jakub Filo každý týždeň zhrnie a vysvetlí aktuálne politicko-spoločenské dianie. Odoberať >

Súhrn týždňa očami Zuzany Kovačič Hanzelovej. Odoberať >

Tomáš Prokopčák vyberá najzaujímavejšie správy nielen z vedy. Odoberať >

Víkendový výber dobrého čítania. Odoberať >

Prepíš alebo vypadni. Ako Rusi húfne kradnú Ukrajincom firmy

Fabrika firmy Hydrosila v Melitopoli. (zdroj: hydrosila.com)

Vlani v júni vstúpili ruskí vojaci do priestorov fabriky firmy Hydrosila v Melitopoli v Záporožskej oblasti na juhu Ukrajiny. Strojársky závod vyrábal čerpadlá, ventily a hydraulické valce pre poľnohospodárske stroje a mal ukrajinských majiteľov.

V priebehu niekoľkých hodín kontrolu nad fabrikou prevzali Rusi. Hydrosila na facebookovom profile napísala, že podnik obsadila „skupina ozbrojených mužov v uniformách armády Ruskej federácie“, ktorí ochranke a zamestnancom oznámili, že „na príkaz nového vedenia mesta Melitopoľ boli vymenovaní noví manažéri“.

O mesiac už ruské médiá informovali , že melitopoľská Hydrosila exportuje produkty do Ruska, Bieloruska a do Kazachstanu. Podľa informácií ukrajinskej bezpečnostnej služby sa využívajú aj pre účely inváznej ruskej armády.

Hydrosila nie je ojedinelý prípad, na ukrajinských územiach okupovaných Ruskom prebieha masívne „prerozdeľovanie“ majetku. Vlastníci ukrajinských fabrík, ťažobných závodov, ale i obchodov či lekární boli donútení odovzdať kontrolu nad svojimi podnikmi novým majiteľom z Ruska.

V krátkosti z ekonomiky:

Čudné praktiky spoločnosti Váš správca: Ak sa nič nedeje, sú prakticky neviditeľné. Horšie to môže dopadnúť, keď sa vyskytnú problémy. Správcovské firmy totiž na svojich účtoch môžu držať státisíce až milióny eur. Čo sa môže stať, keď je takáto spoločnosť vedená nekompetentne, ukazuje príklad eseročky Váš správca. Firma mala na starosti tisícky bytov po celej krajine. Teraz je v konkurze.

Ak sa nič nedeje, sú prakticky neviditeľné. Horšie to môže dopadnúť, keď sa vyskytnú problémy. Správcovské firmy totiž na svojich účtoch môžu držať státisíce až milióny eur. Čo sa môže stať, keď je takáto spoločnosť vedená nekompetentne, ukazuje príklad eseročky Váš správca. Firma mala na starosti tisícky bytov po celej krajine. Teraz je v konkurze. Ropný kartel zatiahol brzdu: Ropný kartel OPEC+, ktorý vedie Saudská Arábia a zahŕňa aj Rusko, od mája oseká produkciu ropy o 1,16 milióna barelov denne. V reakcii na toto pomerne nečakané rozhodnutie stúpla cena ropy zo 78 dolárov za barel nad 85 dolárov. Rozhodnutie kartelu je zrejme zlou správou pre motoristov, ktorí sa tešili z poklesu cien benzínu a nafty na čerpacích staniciach.

Ropný kartel OPEC+, ktorý vedie Saudská Arábia a zahŕňa aj Rusko, od mája oseká produkciu ropy o 1,16 milióna barelov denne. V reakcii na toto pomerne nečakané rozhodnutie stúpla cena ropy zo 78 dolárov za barel nad 85 dolárov. Rozhodnutie kartelu je zrejme zlou správou pre motoristov, ktorí sa tešili z poklesu cien benzínu a nafty na čerpacích staniciach. Najbohatším na svete je Arnault: Najbohatším človekom na svete je tento rok podľa 37. ročníka rebríčka magazínu Forbes šéf podniku na predaj luxusného tovaru LVMH Bernard Arnault. Majetok francúzskeho podnikateľa časopis vyčíslil na 211 miliárd dolárov.

Futbalista s dvomi zlomenými nohami? Hancko je blízko životnému úspechu

Dávid Hancko v drese Feyenoordu Rotterdam. (zdroj: Twitter/FeyeStats)

Slovenský reprezentant Dávid Hancko prišiel v lete za približne osem miliónov eur do slávneho Feyenoordu Rotterdam. Hneď v premiérovej sezóne je blízko veľkého úspechu. Najväčšieho v kariére.

Feyenoord vyhral v mestskom derby na pôde Sparty Rotterdam 3:1 a navýšil svoj náskok na čele Eredivisie na osem bodov. Hancko odohral tradične celý zápas a presadil sa aj strelecky.

Pre slovenského obrancu to bol druhý gól v tejto sezóne. Špecializovaný portál sofascore.com mu udelil výbornú známku 7.6, lepšie čísla mal len jeho spoluhráč Igor Paixao.

Zisk holandského titulu by bol pre Hancka senzáciou. Najmä po zdravotných peripetiách, ktorými si v minulosti prešiel. Po prvom štarte za áčko Žiliny si nepríjemne zlomil nohu a jeho budúcnosť bola neistá.

Ďalšie športové správy Športový prehľad: Denne to najdôležitejšie zo športu. Odoberať >

Prvá posádka programu Artemis: K Mesiacu poletia aj žena a černoch

Posádka misie Artemis II, ktorá obletí Mesiac. Zhora zľava: Christina Koch, Victor Glover, Jeremy Hansen, v strede dole Reid Wiseman. (zdroj: NASA)

Viac ako polstoročie po poslednej misii Apollo sa k Mesiacu vrátia ľudia. NASA predstavila prvých štyroch astronautov programu Artemis. Sú nimi Christina Hammock Kochová, Jeremy Hansen, Victor Glover a Reid Wiseman. Bude to prvýkrát, čo k Mesiacu poletia žena a černoch. Nikto z posádky na Mesiaci nepristane, preletia okolo neho.

Artemis II je prvá pilotovaná testovacia misia programu, ktorý má za cieľ vrátiť človeka na Mesiac a urobiť z prirodzenej družice Zeme križovatku na cesty do hlbokého vesmíru.

NASA už od oznámenia projektu Artemis zdôrazňovala, že chce na Mesiac dostať aj prvú ženu a človeka s inou farbou pleti. Doteraz bolo na Mesiaci dvanásť mužov v misiách Apollo.

Victor Glover je astronautom takisto od roku 2013. Je kapitánom amerického námorníctva, lieta na stíhačke F/A-18 Hornet. Do vesmíru letel dosiaľ iba raz, bol pilotom druhého pilotovaného letu na lodi Crew Dragon od SpaceX. V misii Artemis II bude pilotom.

V krátkosti z vedy a techniky:

Trpiace rastliny počuť: Keď rastliny trpia, nemlčia. Ak sú v strese, keď prichádzajú o list alebo majú nedostatok vody, vydávajú zvuky. Rastliny nekričia ani nekvília. Ich zvuk pripomína skôr klikanie. Nepočujeme ho, lebo sú mimo rozsahu, ktorý dokáže zachytiť ľudské ucho. Niektoré zvieratá ich však počuť môžu. Klikanie teraz upravili tak, aby ho počuli aj ľudia.

Keď rastliny trpia, nemlčia. Ak sú v strese, keď prichádzajú o list alebo majú nedostatok vody, vydávajú zvuky. Rastliny nekričia ani nekvília. Ich zvuk pripomína skôr klikanie. Nepočujeme ho, lebo sú mimo rozsahu, ktorý dokáže zachytiť ľudské ucho. Niektoré zvieratá ich však počuť môžu. Klikanie teraz upravili tak, aby ho počuli aj ľudia. Webb ukázal predohru k hviezdnemu výbuchu: Zistil, že kandidát na život vo vesmíre nemá atmosféru. Odfotil vzácnu fázu vývoja hviezd a skúmal tiež najranejšiu čiernu dieru. Webbov teleskop už mesiace skúma vesmír. V marci americká, európska a kanadská vesmírna agentúra zverejnili niekoľko jeho nových objavov.

Zistil, že kandidát na život vo vesmíre nemá atmosféru. Odfotil vzácnu fázu vývoja hviezd a skúmal tiež najranejšiu čiernu dieru. Webbov teleskop už mesiace skúma vesmír. V marci americká, európska a kanadská vesmírna agentúra zverejnili niekoľko jeho nových objavov. Aj traumu môžete zdediť: Nevyriešená trauma z jednej generácie ovplyvňuje blaho budúcich generácií. Hoci existuje mnoho spôsobov, akými sa medzigeneračná trauma prenáša, najčastejšie je to vo vzťahu rodič-dieťa. Tieto poznatky psychológa pomôžu každému, kto sa snaží zbaviť dedičstva traumy vo svojej rodine.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Martin Krajčovič. (zdroj: SME/Marko Erd)

Prečo zastropovali reťazce aj pivo a víno? Nemohli sa dohodnúť na základných potravinách, ktoré by zastropovali? Ako sa pozerajú na riešenia, s ktorými prichádzajú poslanci? A čo hovoria reťazce na legislatívnu smršť o príplatkoch za nočnú prácu a zákaze nedeľného predaja? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Martinom Krajčovičom, prezidentom Asociácie moderného obchodu.

Podcasty SME

Vizita: Reumatoidná artritída môže skrátiť život pacienta o päť až desať rokov

Reumatoidná artritída môže skrátiť život pacienta o päť až desať rokov Všesvet: Na jemenský ostrov Sokotra sa občianska vojna nedostala. Je to nedotknutý raj pre dobrodruhov

Na jemenský ostrov Sokotra sa občianska vojna nedostala. Je to nedotknutý raj pre dobrodruhov Pravidelná dávka: Je biblický opis Ježišovho hrobu historický?

Karikatúra

Nepriateľ č. 31. (zdroj: Sliacky)

Recept dňa

Tekvicové lievance. (zdroj: Fotolia)

Jogurtové, kakaové aj slané. Ponúkame vám dvanásť receptov na chutné a rýchle lievance.

Voľný čas

Stiahnite si stovky e-kníh a audiorozprávok. Vyberte si zo slovenského zlatého fondu, svetovej klasiky a autorov edície SME.

Vychutnajte si novú sezónu formuly 1 s unikátnou knihou Šampióni. Nájdete v nej príbehy všetkých 34 majstrov sveta F1 a viac ako tri stovky skvelých fotografií.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť zajtra.

Chcete pravidelne dostávať Ranný brífing SME e-mailom? Prihláste sa na odber jedným klikom.