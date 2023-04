Ranný brífing: Progresívci sa majú prečo obávať, NAKA má pri kauze tajných spojenca

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Progresívne Slovensko silnie, ale pred minulými voľbami si dokázalo pokaziť aj silnejšiu pozíciu. Môže byť víťazom aj porazeným septembrových volieb - stabilné jadro jej voličov sa pohybuje okolo piatich percent. Ako prvé sa snaží voličom ukázať, kto je to ten Michal Šimečka.

Ani nadpráca Národného bezpečnostného úradu pri prešetrovaní možného tunelovania vojenskej tajnej služby za éry Smeru rozbehnuté vyšetrovanie nezastaví. Dočasne poverený minister obrany Jaroslav Naď je pripravený vyšetrovateľom poskytnúť plnú súčinnosť.

Americký exprezident Donald Trump sa postavil v New Yorku pred súd. Je obžalovaný z 34 trestných činov, ktoré sa viažu k podvodným finančným záznamom. Nie je to však jediná kauza, ktorá sa v súvislosti s Trumpom prešetruje. Môže to mať vplyv na jeho popularitu a ako to využije v predvolebnej kampani? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

PS ako ašpirant na víťazstvo vo voľbách? O čísla v prieskumoch sa má prečo báť

Členovia strany Progresívne Slovensko na čele s predsedom Michalom Šimečkom. (zdroj: SITA)

S každým prieskumom rastú, a tak čelia aj otázkam, či by voľby nemohli napokon vyhrať. Pritom stále nie je jednoznačné ani to, či sa do parlamentu dostanú. Vo viacerých prieskumoch sa voličské jadro PS stále pohybuje pri hranici piatich percent, ktoré strana potrebuje, aby do Národnej rady prešla.

Trend sa však zatiaľ javí tak, že podiel najvernejších voličov PS rastie. Vo februárovom volebnom modeli Medianu SK dosiahol 4,9 percenta, v marcovom Ipsose pre Denník N má 6,5 percenta.

Voličské jadro sú voliči, ktorí už v prieskumoch nemajú pochybnosti, koho budú voliť. Aj vďaka nim sa Progresívnemu Slovensku darí presviedčať aj ďalších voličov a posledné mesiace sa stalo lídrom stredovej politickej scény.

Prichádzali k nemu najmä bývalí voliči SaS, Za ľudí a tí, ktorí v roku 2020 dali hlas OĽaNO. Práve niektoré z týchto strán alebo politické subjekty, ktoré z nich pred voľbami vznikli, však ešte môžu pozíciu PS oslabiť.

Naď sľubuje pomoc pri vyšetrovaní vojenských tajných. Nadpráca NBÚ nezabrala

Dočasne poverený minister minister obrany Jaroslav Naď. (zdroj: TASR)

Ani nadpráca Národného bezpečnostného úradu pri prešetrovaní možného tunelovania vojenskej tajnej služby za éry Smeru rozbehnuté vyšetrovanie v konečnom dôsledku nezastaví. Vyšetrovanie NAKA sa týka napríklad rôznych nákupov technológií na Vojenskom spravodajstve za éry nominanta Jána Balciara. Postupu vyšetrovateľov však bránia kroky Národného bezpečnostného úradu.

Minister obrany Jaroslav Naď avizuje, že je pripravený poskytnúť „150-percentnú súčinnosť“ pri vyšetrovaní podozrení, ktoré sa viažu k ére Smeru a obdobiu, keď mala rezort na starosti SNS.

Na stole už má žiadosti o zbavenie mlčanlivosti niektorých ľudí pre vyšetrovanie, ktorým sa chystá vyhovieť a rieši aj žiadosti o odtajnenie niektorých dokumentov, ktoré zrejme pochádzajú zo služby. Polícia ich zadržala pri doterajších zásahoch v prípade. „Tie (dokumenty), ktoré už nemusia byť utajované, odtajníme,“ avizuje Naď s tým, že sa zároveň bude skúmať, či skutočne ide o materiály z VS.

Pri časti dokumentov to však zrejmé nebude možné, keďže môžu byť stále používané pri aktívnej spravodajskej činnosti. „Ostanú utajené, ale to neznamená, že NAKA s utajovanou skutočnosťou nemôže narábať,“ hovorí Naď. Odvoláva sa na skúsenosti z minulosti, napríklad na kauzu Govnet z roku 2020.

V umení „vrtieť štátom“ má Penta dlhú históriu: Po dekáde ignorovania, či Kaliňák a Saková majú previerku, a ďalších troch rokoch nezáujmu o Mikulcovu legalitu NBÚ objavila 29 porušení zákona bez akéhokoľvek podnetu či impulzu zvonka. A zhodou okolností v tej istej sekunde, čo v News and Media Holdingu rozpútali masívnu propagandu Hlasu, píše Peter Schutz.

V krátkosti z domova:

Ako voliť zo zahraničia: O voľbu zo zahraničia sa už nebude dať žiadať e-mailom. Na ministerstve vnútra pripravili nový elektronický systém, cez ktorý budú môcť voliči požiadať o to, aby mohli svoj hlas poslať z cudziny. Denník SME pripravil k novinkám voľby zo zahraničia, do ktorých sa v roku 2020 zapojilo 49-tisíc ľudí, sériu otázok a odpovedí.

O voľbu zo zahraničia sa už nebude dať žiadať e-mailom. Na ministerstve vnútra pripravili nový elektronický systém, cez ktorý budú môcť voliči požiadať o to, aby mohli svoj hlas poslať z cudziny. Denník SME pripravil k novinkám voľby zo zahraničia, do ktorých sa v roku 2020 zapojilo 49-tisíc ľudí, sériu otázok a odpovedí. List v kauze Kuciak: Na pojednávaní v kauze Kuciak čítali list datovaný v januári 2018. Zoltán Andruskó ho podľa vlastných slov odovzdal svojim známym, aby ho v prípade, že sa mu niečo stane odovzdali polícii. V liste spomína zámer Aleny Zsuzsovej a Mariana Kočnera dať zavraždiť prokurátora Maroša Žilinku a novinára Jána Kuciaka.

Na pojednávaní v kauze Kuciak čítali list datovaný v januári 2018. Zoltán Andruskó ho podľa vlastných slov odovzdal svojim známym, aby ho v prípade, že sa mu niečo stane odovzdali polícii. V liste spomína zámer Aleny Zsuzsovej a Mariana Kočnera dať zavraždiť prokurátora Maroša Žilinku a novinára Jána Kuciaka. Milióny na obnovu Banskej Štiavnice: Vláda odsúhlasila na obnovu pamiatok v Banskej Štiavnici sumu do 11 miliónov eur. Štyri milióny eur pôjdu na sanáciu objektov postihnutých marcovým požiarom v historickom centre mesta. Ďalších sedem miliónov eur bude na obdobie 2023 - 2025 alokovaných pre ministerstvá na obnovu zdevastovaných budov a archívov, ktoré majú vo svojej správe.

Stavil Orbán všetko na Rusko? Ako sa Maďarsko vzdialilo spojencom

Ruský prezident Vladimir Putin a maďarský premiér Viktor Orbán. (zdroj: SITA/AP)

Aj keď v prvých mesiacoch vojny Maďarsko ruskú inváziu odsúdilo, odvtedy sa v uliciach maďarských miest objavili kampane útočiace na „ničivé bruselské sankcie“, Budapešť blokuje integráciu Ukrajiny do západných štruktúr a maďarskí politici ako jedni z mála európskych politikov chodia do Ruska rokovať o vzájomnom obchode.

Tým, že stále udržiava dobré vzťahy s Ruskom, sa Viktor Orbán vzďaľuje svojim najbližším spojencom, Poľsku či Taliansku. Napriek tomu Moskva Maďarsko zaradila medzi nepriateľské štáty. Dostať sa z tejto pozície môže byť pre maďarského premiéra zložité.

Bývalý minister školstva a dnes akademik Bálint Magyar navyše zdôrazňuje, že maďarský premiér je zapletený do primnohých korupčných schém napojených na Rusko. „Z takéhoto vzťahu sa len tak ľahko neodchádza,“ hovorí.

Ekonomické zbližovanie Maďarska s Ruskom pritom nezačal Viktor Orbán, ale jeho oponent a predchodca v premiérskej funkcii Ferenc Gyurcsány. Objem obchodu s Ruskom dosiahol vrchol práve v roku 2008, keď v Maďarsku vládli Gyurcsányovi socialisti.

Viktor Orbán sa však od obchodnej výmeny posunul ďalej a začal rozširovať aj politickú a ideologickú spoluprácu.

V krátkosti z Ukrajiny:

K miliónovej jachte sa nik nehlási: Alfa Nero je považovaná za jednu z najväčších súkromných motorových jácht na svete a podľa odhadov má hodnotu asi 81 miliónov dolárov. Už viac ako rok kotví v prístave karibského ostrova Antigua a nik sa k nej nehlási. Úrady ju zadržali krátko po ruskej invázii na Ukrajinu, keď sa jej údajný majiteľ Andrej Gurjev dostal na sankčný zoznam západných štátov.

Alfa Nero je považovaná za jednu z najväčších súkromných motorových jácht na svete a podľa odhadov má hodnotu asi 81 miliónov dolárov. Už viac ako rok kotví v prístave karibského ostrova Antigua a nik sa k nej nehlási. Úrady ju zadržali krátko po ruskej invázii na Ukrajinu, keď sa jej údajný majiteľ Andrej Gurjev dostal na sankčný zoznam západných štátov. Putin sa patologicky bojí o život: Ruský prezident Vladimir Putin stále nepoužíva internet a aj tri roky od začiatku pandémie má strach, že sa nakazí Covidom-19. Mimovládnej organizácii The Dossier Center to v rozhovore povedal Gleb Karakulov, bývalý kapitán ruskej Federálnej ochrannej služby, ktorý z Ruska ušiel. Karakulov opísal aj ďalšie detaily zo života ruského prezidenta.

Ruský prezident Vladimir Putin stále nepoužíva internet a aj tri roky od začiatku pandémie má strach, že sa nakazí Covidom-19. Mimovládnej organizácii The Dossier Center to v rozhovore povedal Gleb Karakulov, bývalý kapitán ruskej Federálnej ochrannej služby, ktorý z Ruska ušiel. Karakulov opísal aj ďalšie detaily zo života ruského prezidenta. Protiofenzíva brigáda dobrovoľníkov: Ukrajina pripravuje brigádu 40-tisíc dobrovoľníkov, ktorí majú počas chystanej protiofenzívy bojovať po boku pravidelnej armády. Do jednotiek podľa ukrajinského ministra vnútra Ihora Klymenka, ktorého rezort zabezpečuje nábor, vstúpili bývalí vojaci alebo policajti, ale aj ženy a ľudia bez predchádzajúcej skúsenosti s bojmi.

Ukrajina pripravuje brigádu 40-tisíc dobrovoľníkov, ktorí majú počas chystanej protiofenzívy bojovať po boku pravidelnej armády. Do jednotiek podľa ukrajinského ministra vnútra Ihora Klymenka, ktorého rezort zabezpečuje nábor, vstúpili bývalí vojaci alebo policajti, ale aj ženy a ľudia bez predchádzajúcej skúsenosti s bojmi. Národ v slzách: Vojna rozpútaná Ruskom na Ukrajine vstúpila do druhého roka a pri obrane vlasti na frontoch umierajú zástupy ľudí. Bolesť z vojny budú ďalej v sebe niesť ich rodičia, deti, súrodenci a manželky či manželia. Agentúra AP vytvorila fotoreportáž Národ v slzách. Vznikla v okolí Kyjeva, kde sa konalo veľa pohrebov vojakov zabitých v bojoch na Donbase.

Vojna rozpútaná Ruskom na Ukrajine vstúpila do druhého roka a pri obrane vlasti na frontoch umierajú zástupy ľudí. Bolesť z vojny budú ďalej v sebe niesť ich rodičia, deti, súrodenci a manželky či manželia. Agentúra AP vytvorila fotoreportáž Národ v slzách. Vznikla v okolí Kyjeva, kde sa konalo veľa pohrebov vojakov zabitých v bojoch na Donbase. Zelenskyj hovoril o otváraní hraníc s Poľskom: Poľský prezident Andrzej Duda vo Varšave udelil prezidentovi Ukrajiny Volodymyrovi Zelenskému najvyššie štátne vyznamenanie, Rád bielej orlice. Zelenskyj poďakoval za to, že v prvých dňoch ruskej invázie na Ukrajinu sa hranice Ukrajiny s Poľskom pootvárali. To označil za začiatok otvorených hraníc medzi oboma krajinami v budúcnosti.

Zo zahraničných webov:

Kauzu Budamar opísali Gašpar aj Kaliňák, neskôr Slobodník s Imreczem. Záver chýba

Ku kauze Budamar sa vyjadrovali policajný exprezident Tibor Gašpar, aj exminister vnútra Robert Kaliňák. (zdroj: TASR)

Keď pred desiatimi rokmi začala polícia oficiálne vyšetrovať daňové úniky v reťazci firiem s potravinami, medzi nimi aj vo firme Budamar Logistics, nikto netušil, že pôjde o jednu z najväčších slovenských káuz.

Svedčí o tom nielen počet preverovaných firiem (bolo ich vyše 40), ale aj dĺžka vyšetrovania a množstvo vplyvných mien, ktoré sa s ňou postupne spojili. Prakticky hneď od začiatku bolo jasné, že prípad nebude mať štandardný vývoj. V každom prípade, zatiaľ sa k definitívnemu vyriešeniu neposunula.

Ku kauze sa vyjadrovali policajný exprezident Tibor Gašpar, aj exminister vnútra za Smer Robert Kaliňák. Hoci vyšetrovanie ukončené nebolo, naznačovali, že Budamar je len obeťou, firmou, ktorá narazila na špekulatívnych dodávateľov.

Posledné dva roky priniesli nové informácie v súvislosti so zadržaním bývalých top verejných funkcionárov Františka Imreczeho a Bernarda Slobodníka. Ich slová, naopak, naznačujú, že ich nadriadení sa o Budamar nadštandardne zaujímali.

V krátkosti z ekonomiky:

Ako na energeticky efektívny dom: Je lepšie postaviť si dom z tehál alebo dreva? Oplatí sa investovať do fotovoltiky? Aké výhody prináša tepelné čerpadlo? Koľko môžu ušetriť energeticky úsporné riešenia pre rodinné domy? A kedy sa investícia do nich vráti? INDEX odpovedá na najdôležitejšie otázky.

Je lepšie postaviť si dom z tehál alebo dreva? Oplatí sa investovať do fotovoltiky? Aké výhody prináša tepelné čerpadlo? Koľko môžu ušetriť energeticky úsporné riešenia pre rodinné domy? A kedy sa investícia do nich vráti? INDEX odpovedá na najdôležitejšie otázky. Výdavky Slovákov na potraviny: Viac ako 3,4 milióna Slovákov má na mesiac 190 eur na potraviny. Predstavuje to 62 percent Slovákov, ktorí majú čistý príjem do 800 eur, čo je 6,34 eura na deň na jedlo, informoval Inštitút pre výskum sociálno-ekonomických rizík a alternatív. Jedna tretina Slovákov má pritom čistý mesačný príjem iba do 600 eur mesačne, čo na potraviny predstavuje 143 eur mesačne, teda 4,76 eura denne.

Viac ako 3,4 milióna Slovákov má na mesiac 190 eur na potraviny. Predstavuje to 62 percent Slovákov, ktorí majú čistý príjem do 800 eur, čo je 6,34 eura na deň na jedlo, informoval Inštitút pre výskum sociálno-ekonomických rizík a alternatív. Jedna tretina Slovákov má pritom čistý mesačný príjem iba do 600 eur mesačne, čo na potraviny predstavuje 143 eur mesačne, teda 4,76 eura denne. Dopad sankcií na ruskú banku: Druhá najväčšia ruská banka VTB, jedna z prvých bánk, ktoré boli vlani vylúčené z globálneho platobného systému SWIFT po ruskej invázii na Ukrajinu, oznámila stratu 612,6 miliardy rubľov (7,06 miliardy eur) za rok 2022. VTB rieši kapitálové problémy navýšením aktív.

Nepil, nefajčil, na vojne bol parašutista. Slovanista patril k najlepším v Európe

Koloman Gőgh so Slovenským pohárom nad hlavou. (zdroj: Štartfoto/Ján Súkup)

Koloman Gőgh, dlhoročný hráč Slovana Bratislava a člen zlatej československej reprezentácie na ME 1976 v Belehrade, je od marca členom Siene slávy slovenského futbalu. Žiaľ, už in memoriam.

Na ihrisku rýchly, spoľahlivý, nekompromisný. Tvrdý na seba, obetavý, ak bolo treba pomôcť iným. Vynikal pracovitosťou a húževnatosťou. Nebol typický ľavák, ale ľavú nohu neúnavne piloval, až kým sa nevypracoval na jedného z najlepších ľavých obrancov v Európe.

Žil až asketicky, dostať do neho pohár vína bolo umenie. Nepokazil však žiadnu zábavu. Takto naňho spomínajú bývalí spoluhráči, blízki kamaráti.

Koloman Gőgh bol prvý z tímu majstrov Európy, ktorý predčasne opustil tento svet. Osudnou mu stala autonehoda v novembri 1995, keď sa vracal do Bratislavy z Rakúska, kde pôsobil ako tréner.

Namiesto ťažkej operácie prostaty účinná injekcia. Martinských lekárov vo svete chvália za nový výskum

Urológ Ján Švihra popularizuje urológiu na internete, búra o nej rôznorodé mýty. (zdroj: Marián Pinčiar)

Na rakovinu prostaty na Slovensku zbytočne umiera každý desiaty muž, uvádza Národný portál zdravia.

V súčasnosti ide o najčastejšie onkologické ochorenie, ktorým trpia muži v Európe. "Preto sú dôležité preventívne prehliadky. Najneskôr po päťdesiatke by mal každý muž navštíviť urológa. Ak sa rakovina už v minulosti vyskytla v rodine, napríklad otec pacienta mal karcinóm prostaty, mal by prísť na preventívnu prehliadku v štyridsiatke," hovorí pre SME urológ, Ján Švihra mladší.

To však urobí málokto. "Údaje Slovenskej urologickej spoločnosti hovoria, že na tieto povinné prehliadky chodí asi štrnásť percent mužov. Čiže veľmi málo," dodáva lekár.

S kolegami na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine Univerzity Komenského pracujú pod vedením profesora Petra Zvaru na medzinárodnom výskume, ktorého cieľom je zlepšiť liečbu rakoviny prostaty.

V krátkosti o zdraví:

Problémy s poruchou príjmu potravy: Josie má 69 rokov. Mohli by sme ju volať aj Katka, Petra, Marta či Jolana. Môže to byť vaša susedka alebo stará mama. Dôležité je však to, že je súčasťou neviditeľnej skupiny starších dospelých, ktorí trpia poruchou príjmu potravy a prepadávajú zdravotníckym systémom.

Josie má 69 rokov. Mohli by sme ju volať aj Katka, Petra, Marta či Jolana. Môže to byť vaša susedka alebo stará mama. Dôležité je však to, že je súčasťou neviditeľnej skupiny starších dospelých, ktorí trpia poruchou príjmu potravy a prepadávajú zdravotníckym systémom. Určitý stupeň zabúdania je normálny: V priebehu prirodzeného starnutia sa objavujú rôzne zmeny vo výkonnosti kognitívnych funkcií, teda pamäti, pozornosti či jazyka. Mávame predstavu, že ich zhoršovanie prichádza s narastajúcim vekom. To však nie je úplne pravda.

V priebehu prirodzeného starnutia sa objavujú rôzne zmeny vo výkonnosti kognitívnych funkcií, teda pamäti, pozornosti či jazyka. Mávame predstavu, že ich zhoršovanie prichádza s narastajúcim vekom. To však nie je úplne pravda. Ako tepelne upravovať ovocie a zeleninu: Na tepelne upravované ovocie a zeleninu sa často pozeráme ako na znehodnotené potraviny - bez vitamínov a ďalších výživných látok. Odborníci však hovoria, že mrazené a konzervované potraviny môžu byť rovnako výživné ako čerstvé. V niektorých prípadoch môže dokonca tepelná úprava zvýšiť množstvo zdraviu prospešných látok.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Natália Hejková. (zdroj: SME)

V čom je iné trénovať Rusku, než v Európe? Čo hovorí na mantru, že šport a politika sa nemajú miešať? Prečo sa slovenskí športovci odmietajú vyjadrovať k vojne na Ukrajine? A mali by športovci, ktorí pôjdu na olympiádu v Paríži, ukázať svoj jasný postoj na podporu Ukrajiny? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s basketbalovou trénerkou Natáliou Hejkovou.

Podcasty SME

Zoom: Prechladnutie môže dať deťom odolnosť proti covidu

Prechladnutie môže dať deťom odolnosť proti covidu Vedátorský podcast: Čierne diery sa môžu rozpínať spolu s vesmírom

Karikatúra

Obžalovaný. (zdroj: Hej, ty!)

Recept dňa

Cuketový krém s parmezánom. (zdroj: Naničmama.sk | Frommykitchendotcom)

Tradície velia na Zelený štvrtok siať a sadiť do zotmenia a konzumovať zelené potraviny. Vyberte si zo zelených receptov.

Voľný čas

