Ranný brífing: Gašpar vraj s Bödörom o polícii nikdy nehovoril, Pentagon má problém

Bývalý policajný prezident Tibor Gašpar hovorí, že spoločné tlačové besedy so Smerom sú prirodzené, keď ich spoločne do niečoho "vťahujú". Tvrdí tiež, že podozrenie, že za jeho čias riadil políciu oligarcha Norbert Bödör, je nezmysel. Podľa vlastných slov s ním však o polícii ani nikdy nehovoril.

Na internete kolujú prísne tajné dokumenty z Pentagonu o amerických operáciách, odpočúvaní spojencov aj hodnotení vojny na Ukrajine. Jeden z najvýraznejších únikov ukazuje, ako nešikovne Washington narába s tajnými informáciami. Navyše ak to môže pomôcť Rusku vo vojne na Ukrajine.

Takmer 22 a pol percenta - takú podporu by získal Smer podľa volebného modelu prieskumnej agentúry NMS Market Research. Prečo má Smer po rokoch takú vysokú podporu? Ako sú na tom strany bývalej koalície a má Progresívne Slovensko potenciál stať sa víťazom volieb? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

Bývalý policajný prezident Gašpar: Ak by som nebol so Smerom, nikto by ma nepozeral

Bývalý policajný prezident Tibor Gašpar. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Z funkcie policajného prezidenta odstúpil v apríli 2018 po verejnom tlaku, ktorý vyvolala vražda novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Na základe vyšetrovania korupcie okolo dnes už odsúdeného podnikateľa Mariana Kočnera a oligarchu spojeného so Smerom Norberta Bödöra polícia rozbehla kauzu Očistec, v rámci ktorej ho zatkla v novembri 2020.

Spolu s ďalšími bývalými funkcionármi zboru je obvinený, že zasahoval do vyšetrovania citlivých prípadov či zneužíval políciu v prospech Bödöra a Smeru. Na tlačových besedách s Robertom Ficom upozorňuje na údajné nezákonné postupy vyšetrovateľov. Snažia sa tak vyvolať dojem, že sa stali obeťou zneužitia polície na politické prenasledovanie opozície.

Ako dôkazy zverejňujú úryvky z nahrávok, ktoré pochádzajú z vyšetrovacích spisov a nemali by k nim mať prístup. Tvrdia, že im prišli poštou.

Na rozhovor pre SME pristúpil Tibor Gašpar po tom, ako sám vyhlásil, že o "nezákonnostiach počas vyšetrovania" je ochotný diskutovať s kýmkoľvek.

Krajina je nakyprená pre populistov, až polovica ľudí nemôže neočakávane minúť 400 eur

Energetické profily slovenských domácností (zdroj: SME/Dominika Colombová)

Viac ako polovica Slovákov a Sloveniek je potenciálne ohrozená zlou socio-ekonomickou situáciou a takmer polovica si nemôže dovoliť neočakávaný výdavok vo výške 400 eur. Ukazuje to nový prieskum Energetické profily slovenských domácností, ktorý s tímom československého výskumného Institutu 2050 robili Tomáš Chabada a Jan Krajhanzl.

Prieskum rozdelil celé Slovensko na šesť energetických profilov. Tri z nich: chudobnejší obyvatelia miest, dedín a malomiest majú spoločný nízky príjem, odmietanie vojenskej pomoci Ukrajine a autá v priemere staršie ako 11 rokov. Padlo do nich spolu až 56 percent obyvateľov. V rozhovore pre denník SME výskumníci vysvetľujú, kto sú tieto skupiny a prečo je dôležité ich poznať.

Ľudí sa pýtali aj na ich postoj k demokracii či na podporu pomoci Ukrajine a tiež na známku, akú by dali politikom za riešenie ekonomickej krízy.

Aké systémové problémy výskum ukázal a aký odkaz dáva politikom?

Výskum Energetické profily slovenských domácností 2023 realizoval Institut 2050 na prelome januára a februára 2023 na celorepublikovej reprezentatívnej vzorke 1000 respondentov dotazníkovým spôsobom.

V krátkosti z domova:

Podľa Palkoviča sú Rázsochy reálne: Po tom, čo prezidentka Zuzana Čaputová na začiatku marca zbavila poverenia ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského pre meškanie s projektami financovanými z plánu obnovy sa novým štátnym tajomníkom ministerstva stal Michal Palkovič. V podstate sa stal výkonným šéfom tohto rezortu.

Po tom, čo prezidentka Zuzana Čaputová na začiatku marca zbavila poverenia ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského pre meškanie s projektami financovanými z plánu obnovy sa novým štátnym tajomníkom ministerstva stal Michal Palkovič. V podstate sa stal výkonným šéfom tohto rezortu. Puškár ostáva vo väzbe: Obvinený Adam Puškár, podozrivý z vraždy študenta Daniela Tupého, zostáva stíhaný vo väzbe. Rozhodol o tom senát Krajského súdu v Bratislave, väzobný verdikt je právoplatný. Okresný súd Bratislava V pôvodne vzal Puškára do väzby z tzv. útekových a kolúznych dôvodov. Sťažnostný súd toto rozhodnutie zrušil a obvineného vzal do väzby z dôvodov tzv. útekovej väzby.

Obvinený Adam Puškár, podozrivý z vraždy študenta Daniela Tupého, zostáva stíhaný vo väzbe. Rozhodol o tom senát Krajského súdu v Bratislave, väzobný verdikt je právoplatný. Okresný súd Bratislava V pôvodne vzal Puškára do väzby z tzv. útekových a kolúznych dôvodov. Sťažnostný súd toto rozhodnutie zrušil a obvineného vzal do väzby z dôvodov tzv. útekovej väzby. Akcia NAKA Mechanik: Príslušníci Národnej kriminálnej agentúry vykonali na území Nitrianskeho a Trnavského kraja policajnú akciu s krycím názvom Mechanik. Tá bola zameraná na trestnú činnosť nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami. Zaistili 190 zbraní, strelivo aj muníciu. Štyri osoby obvinili.

Prehráva Ukrajina a koho USA odpočúvajú? Čo ukázali uniknuté dokumenty

Veľkým problémom je podľa únikov nedostatok munície pre systémy Buk a S-300. (zdroj: Ministerstvo obrany SR)

Jeden z najväčších únikov tajných dokumentov z amerického Pentagonu môže nielen poškodiť vzťahy Spojených štátov so spojencami, ale aj pomôcť Rusku vo vojne na Ukrajine.

Desiatky tajných dokumentov sa už pred niekoľkými týždňami objavili na uzatvorených internetových fórach, teraz ich čiastočnú autenticitu potvrdzujú médiá aj ich zdroje v americkej administratíve.

Analytické dokumenty s mapami aj grafmi okrem iného pesimisticky hodnotia možnú ukrajinskú protiofenzívu a varujú, že Kyjevu môže do konca mesiaca dôjsť munícia na protivzdušnú obranu. Ukazujú tiež, že Egypt údajne rokoval o dodávkach zbraní pre Rusko, zatiaľ čo Američania špehovali spojencov.

Únik však tiež ukazuje, že Američania prenikli do ruskej armády aj tajných služieb a varovali Kyjev pred viacerými útokmi aj presnými cieľmi. Washington sa tiež obáva, že ak by Ukrajina zasiahla západnými zbraňami dôležitý cieľ na území Ruska, Čínu to môže vyprovokovať na vojenskú podporu Ruska.

Pentagon Leaks bude treba vysvetľovať: Hoci bezpečnostné, geostrategické i morálne konzekvencie sa len začnú sčítavať, takmer s istotou sa dá predoslať, že Pentagon Leaks spôsobia USA a celému demokratickému Západu väčšie straty než Assange, Snowden a Chelsea Mannigová dohromady, píše Peter Schutz.

V krátkosti z Ukrajiny:

Prigožin má politické ambície: Šéf wagnerovcov Jevgenij Prigožin najnovšie svoju pozornosť zameria inde ako na bojisko. Podľa ruských nezávislých novinárov má totiž ambíciu ovplyvňovať lokálnu politiku v Petrohrade, druhom najväčšom meste Ruska. Pre nedávne potýčky s Kremľom však pravdepodobne nebude úspešný.

Šéf wagnerovcov Jevgenij Prigožin najnovšie svoju pozornosť zameria inde ako na bojisko. Podľa ruských nezávislých novinárov má totiž ambíciu ovplyvňovať lokálnu politiku v Petrohrade, druhom najväčšom meste Ruska. Pre nedávne potýčky s Kremľom však pravdepodobne nebude úspešný. Štáty odhaľujú ruských ilegálov: Ilegáli sa narozdiel od bežných špiónov neschovávajú za diplomatické krytie. Nasadzuje ich Rusko, preberajú však na seba identitu občanov iného štátu. Snažia sa pôsobiť nenápadne. Prečo ich teda štáty odhaľujú čoraz viac?

Ilegáli sa narozdiel od bežných špiónov neschovávajú za diplomatické krytie. Nasadzuje ich Rusko, preberajú však na seba identitu občanov iného štátu. Snažia sa pôsobiť nenápadne. Prečo ich teda štáty odhaľujú čoraz viac? Rusi majú ovládať 75 percent Bachmutu: Rusi pokračujú v ofenzíve vo východnej časti Doneckej oblasti, okupanti pokračujú aj v dobýjaní Bachmutu, uviedol ukrajinský generálny štáb. Ruské sily podľa Denisa Pušilina, šéfa tzv. Doneckej ľudovej republiky, ovládajú 75 percent Bachmutu. Je však podľa neho príliš skoro na to hovoriť o páde mesta.

Rusi pokračujú v ofenzíve vo východnej časti Doneckej oblasti, okupanti pokračujú aj v dobýjaní Bachmutu, uviedol ukrajinský generálny štáb. Ruské sily podľa Denisa Pušilina, šéfa tzv. Doneckej ľudovej republiky, ovládajú 75 percent Bachmutu. Je však podľa neho príliš skoro na to hovoriť o páde mesta. Elektronické povolávacie rozkazy: Rusko chce umožniť rozposielanie povolávacích rozkazov do armády elektronicky. Vyplýva to z návrhu zákona, ktorého cieľom je po problémoch pri vlaňajšej mobilizácii uľahčiť nábor vojakov. Tí, ktorí odmietnu vojenskú službu, budú v prípade schválenia normy čeliť tvrdým reštrikciám.

Rusko chce umožniť rozposielanie povolávacích rozkazov do armády elektronicky. Vyplýva to z návrhu zákona, ktorého cieľom je po problémoch pri vlaňajšej mobilizácii uľahčiť nábor vojakov. Tí, ktorí odmietnu vojenskú službu, budú v prípade schválenia normy čeliť tvrdým reštrikciám. Neviditeľné rany vojny: Ruská invázia na Ukrajinu okrem veľkých strát na životoch vojakov aj civilistov, rozsiahleho ničenia ukrajinských miest a infraštruktúry priniesla aj neviditeľné rany - psychickú devastáciu a bolesť. Psychologické traumy spôsobené vojnou a následné duševné ochorenia môžu na Ukrajine napáchať hlboké škody.

Zo zahraničných webov:

Nový projekt v centre Bratislavy. Lukratívne pozemky kúpil bývalý partner Penty

Lokalita, v ktorej Alto Real Estate kúpila pozemky od HB Reavisu. (zdroj: Google Earth)

Lukratívne pozemky v centre hlavného mesta mieria do rúk developerskej spoločnosti Alto Real Estate, ktorú založil bývalý partner Penta Investments Jozef Oravkin.

Alto už minulý rok kúpilo projekt Sky Park. Teraz k nemu „prilepí“ nový, vyrastie na pozemkoch, ktoré predávala developerská skupina HB Reavis. Alto hovorí o ambícii vybudovať novú modernú štvrť.

Developer hovorí, že na pozemku vznikne kombinácia bývania, kancelárií a občianskej vybavenosti s dominantným podielom rezidenčnej funkcie.

Presný koncept ešte nie je známy, podľa výkonného riaditeľa Alto Real Estate Rastislava Valoviča vyplynie z pripravovanej medzinárodnej architektonickej súťaže: „Veríme, že kvalitou nadviaže na ikonickú architektúru, ktorá v tejto štvrti vzniká. Cieľom je začať výstavbu prvej fázy v horizonte troch rokov.“

V krátkosti z ekonomiky:

Pálenka zdražie o dve eurá: Od prvého apríla sa spotrebná daň z liehu zvýšila o 30 percent. Štát by chcel vďaka tomu už v tomto roku vybrať o 45 miliónov eur viac než vlani. „Môže sa stať, že štát neuvidí výnos ešte dlhé mesiace,“ tvrdí majiteľ pálenice Roman Pócs.

Od prvého apríla sa spotrebná daň z liehu zvýšila o 30 percent. Štát by chcel vďaka tomu už v tomto roku vybrať o 45 miliónov eur viac než vlani. „Môže sa stať, že štát neuvidí výnos ešte dlhé mesiace,“ tvrdí majiteľ pálenice Roman Pócs. Návrat Slovákov z cudziny: Nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily zostáva naďalej veľkou témou centier zdieľaných a podnikových služieb na Slovensku. Tie nové posily lovia nielen medzi cudzincami, ale aj Slovákmi so zahraničnými pracovnými skúsenosťami. Pomáha tomu fakt, že pandémia zintenzívnila návrat Slovákov z cudziny.

Nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily zostáva naďalej veľkou témou centier zdieľaných a podnikových služieb na Slovensku. Tie nové posily lovia nielen medzi cudzincami, ale aj Slovákmi so zahraničnými pracovnými skúsenosťami. Pomáha tomu fakt, že pandémia zintenzívnila návrat Slovákov z cudziny. Cesta ku kratšiemu pracovnému týždňu: Chatovací robot ChatGPT otvára cestu k štvorhodinovému pracovnému týždňu, myslí si nositeľ Nobelovej ceny a Christopher Pissarides. Umelá inteligencia podľa tohto ekonóma, ktorý pôsobí na prestížnej Londýnskej ekonomickej škole, zvýši v rade pracovných odborov výrazne produktivitu.

Vzkriesenie najpreplatenejšieho hráča. Je najproduktívnejším obrancom za posledných 30 rokov

Obranca San Jose Sharks Erik Karlsson. (zdroj: TASR/AP)

Jeho kariéra bola na úpadku. Erik Karlsson zarábal najviac zo všetkých hráčov v NHL, ale jeho výkony to neodrážali. Od svojho prestupu do San Jose akoby hľadal svoje skutočné ja a nedokázal napodobňovať svoje excelentné výkony z čias, keď ako kapitán Ottawy na ľade dominoval.

Chýbalo mu zdravie, chýbal mu "wow" efekt, ktorý jeho hra vždy prinášala. Jeho osemročný kontrakt, ktorý mu bude do roku 2027 vynášať priemerne 11,5 miliónov ročne, mnohí označili ako jeden z najhorších v NHL.

Súčasnú sezónu začal dvoma zápasmi Global Series v Prahe. Nevyzeral v nich dobre, viacerí očakávali, že táto sezóna prinesie ešte väčší úpadok. Ale opak bol pravdou. Po návrate do USA sa akoby vrátil ten starý Erik Karlsson.

Z jeho hry bolo opäť vidieť radosť, sebavedomie a ťahmi s hokejkou často až strápnil svojich súperov. Body pri jeho mene začali pribúdať.

Mozgovú príhodu mala v dvadsiatich. Roky nepoznala strach a opakovala slová českej hymny

Eliška Nováková. (zdroj: Radek Koudelka )

„Keď som sa vrátila z liečenia, išla som o tretej v noci do lesa a nevedela som pochopiť, čoho by som sa akože mala báť. Dnes už viem, že to nebol najlepší nápad,“ vraví Eliška Nováková.

Strach bola posledná z emócií, ktorú začala znova pociťovať po tom, ako jej mozog v dvadsiatich rokoch zasiahla masívna mŕtvica.

Keď sa v nemocnici prebrala, bola ako novonarodené dieťa. Nemala spomienky, nevedela hovoriť, hýbala iba očami, nechápala, čo sa okolo nej deje a zasiahnuté mala aj centrum emócií. Keď si neskôr nevedela na niečo spomenúť, dookola opakovala prvé slová českej hymny Kde domov můj.

Hoci má trvalé následky – ochrnutú ruku, problémy s rečou aj s pohybom, je dnes absolventkou vysokej školy. Na Českej vysočine vedie rodinnú firmu a prostredníctvom blogu a sociálnych sietí šíri povedomie o mozgovej mŕtvici a živote s hendikepom.

V krátkosti o rodine a vzťahoch:

Prešla veľkou hodnotovou zmenou: Prípady sa vždy snaží dotiahnuť až do konca. Aby boli páchatelia odsúdení a obetiam sa uľavilo. Kristína Kövešová predtým moderovala v šoubiznise, chcela však robiť niečo zmysluplnejšie, a tak sa stala investigatívnou novinárkou. Pustila sa do naháňania zločincov v slovenských uliciach.

Prípady sa vždy snaží dotiahnuť až do konca. Aby boli páchatelia odsúdení a obetiam sa uľavilo. Kristína Kövešová predtým moderovala v šoubiznise, chcela však robiť niečo zmysluplnejšie, a tak sa stala investigatívnou novinárkou. Pustila sa do naháňania zločincov v slovenských uliciach. Bábätká operovali bez anestézie: Medicínu sprevádzali naprieč 20. storočím dve základné informácie - malým bábätkám by mohla anestézia ublížiť a navyše deti a batoľatá necítia bolesť. Anestézia u bábätiek, obzvlášť u tých predčasne narodených, preto nebola všade štandardom a normou až do roku 1987.

Medicínu sprevádzali naprieč 20. storočím dve základné informácie - malým bábätkám by mohla anestézia ublížiť a navyše deti a batoľatá necítia bolesť. Anestézia u bábätiek, obzvlášť u tých predčasne narodených, preto nebola všade štandardom a normou až do roku 1987. Pornhub chce zmeniť svoj negatívny obraz: Lídra v boji proti nelegálnym videám chcú z najväčšej platformy s pornografickým obsahom Pornhub urobiť jej noví majitelia. Firma plánuje prijímať najmodernejšie bezpečnostné protokoly. Zmenami sa chce zbaviť zlej povesti po škandáloch z minulosti.

Vizita: Ješ teraz za dvoch, vyraď ryby aj kávu. Ako by sa mali stravovať ženy počas tehotenstva?

Ješ teraz za dvoch, vyraď ryby aj kávu. Ako by sa mali stravovať ženy počas tehotenstva? Všesvet: Slovák pracuje na Antarktíde: Ponožky posiela lietadlom, na Južnom póle bol aj na bicykli

