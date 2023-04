Ranný brífing: Kaliňák mal kryť Jahnátkovho syna, wagnerovci zabíjajú aj v Rusku

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

V pytliackej kauze Andreja Jahnátka sa okrem jeho otca, exministra pôdohospodárstva Ľubomíra Jahnátka, údajne angažoval aj exminister vnútra Robert Kaliňák. Obaja sa Jahnátka snažili v roku 2014 zachrániť pred trestným stíhaním s možným trestom dvoch až troch rokov väzenia.

Odsúdení kriminálnici, ktorí si v u wagnerovcov odslúžili pol roka, sa do svojich rodných miest vracajú ako slobodní muži. Obyvatelia ich rodných miest sa však obávajú, že tam budú páchať ďalšie zločiny. Vo viacerých prípadoch sa ich obavy naplnili, exwagnerovci už doma aj vraždili.

Vily, luxusné jachty, drahé šperky aj večierky. To sa stále odohráva v Európe a peniaze míňajú extrémne bohatí Rusi, presnejšie, ich manželky a bývalé manželky, partnerky mužov na sankčných zoznamoch. Ako je to vôbec stále možné? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Dnes sme pre vás pripravili dve vydania denníka SME. Okrem bežného vydania si môžete kúpiť aj špeciálne vydanie SME s dobíjacou telefónnou kartou s kreditom 10 eur len za cenu 2,95 eur.

V pytliackej kauze Jahnátkovho syna sa spomína aj Kaliňák. Policajta vraj nabádal k postupu, „aby bolo dobre“

Exminister vnútra Robert Kaliňák a exminister pôdohospodárstva Ľubomír Jahnátek. (zdroj: TASR)

Bolo krátko pred Vianocami 2014, keď policajná hliadka zastavila podozrivé auto v poľovnom revíri Pata. Bol v ňom syn vtedajšieho ministra za Smer Andrej Jahnátek a v kufri aj neoznačená ulovená jelenica. Dvaja policajti z nočnej služby dnes opisujú, ako už pri dokumentovaní skutku nadobudli podozrenie, že ich kolega Miroslav Č. prípad možného pytliactva ututle.

K priľahlej poľovníckej chate totiž vraj už zakrátko došiel vtedajší minister pôdohospodárstva Ľubomír Jahnátek a všimli si aj dlhší telefonát kolegu Miroslava.

„Prišiel k nim (k dvojici policajtov) a povedal, že mu volal Kaliňák, že nech to spraví tak, 'aby bolo dobre',“ opisuje výpoveď muža z nočnej hliadky uznesenie, ktoré má SME k dispozícii.

Jahnátka mladšieho neskôr z pytliactva neobvinili a prípad uzavrela polícia ako priestupok.

Exminister vnútra Robert Kaliňák akékoľvek zasahovanie do prípadu odmieta. „Nič o tom neviem, absolútne,“ reagoval Kaliňák. O prípade vraj nič nevie ani exminister Jahnátek.

Jahnátek v kontexte Smeru nebol výnimočný: Ľubomír Jahnátek nie je výnimočný v užšom kontexte Smeru a nielen preto, že na ministerstve zamestnával pol rodných Komjatíc. Pytliacka aféra jeho syna Andreja je aktualizačný moment, ktorý upozorňuje nielen na to, že jablko nepadlo ďaleko od stromu, ale najmä na Smer ako bratstvo zlodejov, píše Peter Schutz.

V SaS hovoria o víťazstve programovo, PS môže mať nad 20 percent iba za istých okolností

Richard Sulík, Jana Bittó Cigániková, Mária Kolíková a Branislav Gröhling počas kongresu strany SaS. (zdroj: SITA)

Pred novinármi vystupoval necelých deväť minút, no počas nich stihol predseda SaS Richard Sulík zopakovať päťkrát, že jeho strana "ide vyhrať voľby".

Na také vyjadrenia si na sobotnom kongrese SaS trúfol napriek tomu, že strana si nemôže byť istá ani tým, či sa do parlamentu dostane. Aktuálne prieskumy jej prisudzujú podporu tesne nad piatimi percentami, niektoré maximálne do ôsmich percent.

Podiel najvernejších voličov, ktorí nemajú pochybnosti o svojej voľbe, má však SaS pod úrovňou piatich percent. V aprílovom modeli Ipsosu pre Denník N predstavoval 3,3 percenta.

Progresívne Slovensko, ktorému v posledných voľbách parlament ušiel, sa vo viacerých meraniach priblížilo druhému Hlasu Petra Pellegriniho na rozdiel iba 1,5 až dvoch percentuálnych bodov.

Čo by sa muselo stať, aby voľby nevyhral Smer a Hlas, ale PS? Dokáže SaS zvrátiť obraz, ktorý o nej šíria politickí súperi - že povalila každú protikorupčnú vládu, v ktorej bola?

Denník SME sa na aktuálny vývoj v týchto stranách pýtal politológov.

Matovič pozná najhnusnejšie kompromisy: Podľa migrácie medzi stranami SaS a PS by sa človek nazdal, že títo voliči nejako dramaticky neriešia, ako to majú strany s prístupom k spaľovacím motorom. A za najpodstatnejšiu eticko-kultúrnu otázku považujú to, aby jeden kazisvet s politickou mocou nepoužíval verejný priestor ako ihrisko pre svoje nápady, píše Zuzana Kepplová.

Podľa migrácie medzi stranami SaS a PS by sa človek nazdal, že títo voliči nejako dramaticky neriešia, ako to majú strany s prístupom k spaľovacím motorom. A za najpodstatnejšiu eticko-kultúrnu otázku považujú to, aby jeden kazisvet s politickou mocou nepoužíval verejný priestor ako ihrisko pre svoje nápady, píše Zuzana Kepplová. Ako čítať rebrandovaného Sulíka: Autizmus „rebrandovaného“ Sulíka dokresľuje jeho príspevok v súvislosti s Korčokom. Vyjadrenie „upokojilo ma, keď mi potvrdil, že nepôjde na žiadnu inú kandidátku“ neznamená nič menšie než to, že dôležitejšie než budúcnosť Slovenska je volebný výsledok SaS, píše Peter Schutz.

Autizmus „rebrandovaného“ Sulíka dokresľuje jeho príspevok v súvislosti s Korčokom. Vyjadrenie „upokojilo ma, keď mi potvrdil, že nepôjde na žiadnu inú kandidátku“ neznamená nič menšie než to, že dôležitejšie než budúcnosť Slovenska je volebný výsledok SaS, píše Peter Schutz. Sulík hrá o všetko: Až by sa dalo spýtať, prečo sa Sulík rozhodol vyhrať voľby až teraz. Je po prvé trochu smiešne, keď sa na víťazstvo hotuje strana s historickým stropom na úrovni dvanástich percent. A po druhé, keď sa raz presadí vnímanie, že ste premiérska strana, čokoľvek menšie stráca význam, píše Peter Tkačenko.

V krátkosti z domova:

Matovič chce zmraziť platy politikov: Platy poslancov a prezidentky by sa mali v roku 2023 extrémne zvýšiť, tvrdí líder OĽaNO Igor Matovič. Chce preto na najbližšej schôdzi rokovať o návrhu, ktorým by sa platy v druhom polroku znížili tak, aby poslanci a prezidentka zarábali rovnako ako v minulom roku.

Platy poslancov a prezidentky by sa mali v roku 2023 extrémne zvýšiť, tvrdí líder OĽaNO Igor Matovič. Chce preto na najbližšej schôdzi rokovať o návrhu, ktorým by sa platy v druhom polroku znížili tak, aby poslanci a prezidentka zarábali rovnako ako v minulom roku. Rada pre záchranu zdravotníctva: V opozičnej strane SaS vzniká rada pre záchranu zdravotníctva. Predseda SaS Richard Sulík označil zdravotníctvo za jeden z najväčších problémov krajiny. Strana chce preto okrem iného riešiť financovanie, digitalizáciu či bezpečnosť v zdravotníctve. Riešiť chce tiež nedostatok zdravotníkov, nedostupnosť liekov a dlhé čakacie doby.

V opozičnej strane SaS vzniká rada pre záchranu zdravotníctva. Predseda SaS Richard Sulík označil zdravotníctvo za jeden z najväčších problémov krajiny. Strana chce preto okrem iného riešiť financovanie, digitalizáciu či bezpečnosť v zdravotníctve. Riešiť chce tiež nedostatok zdravotníkov, nedostupnosť liekov a dlhé čakacie doby. Polárna žiara na Slovensku: Zem v nedeľu nečakane zasiahla geomagnetická búrka triedy G4, ktorá je charakterizovaná ako silná geomagnetická búrka. Na Slovensku bolo preto možné v nedeľu večer pozorovať polárnu žiaru. Ide o nevídanú možnosti vidieť u nás tento úkaz.

Zabíjali na Ukrajine aj doma. Väzni od wagnerovcov po prepustení terorizujú susedov

Wagnerovci sú známi svojou brutalitou. (zdroj: SITA/AP)

Soslana Valijeva poznali v meste Cchinvali takmer všetci. Tridsaťosemročný obyvateľ hlavného mesta Južného Osetska, samozvanej prokremeľskej republiky v Gruzínsku, mal poruchu vývoja, no ľudia sa k nemu správali úctivo.

Keď minulý pondelok prišla správa, že Soslana Valijeva zavraždili, obyvatelia mesta boli šokovaní. Na sociálnej sieti Telegram sa rýchlo začalo šíriť video, na ktorom Valijeva naháňa a kope neznámy muž krátko predtým, ako ho zrejme dobodal na smrť.

O deň neskôr tamojšie úrady informovali, že zadržali muža podozrivého z jeho vraždy. Podľa ruských médií ide o Georgija Siukajeva, odsúdeného vraha a bývalého bojovníka žoldnierskej skupiny Wagner, ktorý sa domov z vojny na Ukrajine vrátil len prednedávnom.

Takých ako Siukajev je mnoho, keďže wagnerovci svojich členov vo veľkom naverbovali z ruských väzníc. Tisícom násilníkov a vrahov, pôvodne odsúdeným na roky väzenia, za šesť mesiacov na frontovej línii sľúbili vysoký plat a prepustenie na slobodu. To však znepokojuje obyvateľov v ich rodných mestách.

V krátkosti z Ukrajiny:

USA pribrzdili ukrajinské útoky na Rusko: Uniknuté dokumenty ukazujú, že Ukrajina chce preniesť boje na ruské územie, Spojené štáty ju však brzdia v snahe vyhnúť sa tomu, aby sa konflikt vyhrotil do priameho boja medzi americkými a ruskými silami.

Uniknuté dokumenty ukazujú, že Ukrajina chce preniesť boje na ruské územie, Spojené štáty ju však brzdia v snahe vyhnúť sa tomu, aby sa konflikt vyhrotil do priameho boja medzi americkými a ruskými silami. Rozvodom sa vyhla sankciám: Svetlana Maniovičová si užíva luxus v EÚ, hoci na jej exmanžela Timura Ivanova, námestníka ruského ministra obrany, boli uvalené sankcie. Ivanov má na starosti aj financovanie vojny na Ukrajine a prebudovanie okupovaného Mariupoľa.

Svetlana Maniovičová si užíva luxus v EÚ, hoci na jej exmanžela Timura Ivanova, námestníka ruského ministra obrany, boli uvalené sankcie. Ivanov má na starosti aj financovanie vojny na Ukrajine a prebudovanie okupovaného Mariupoľa. Ukrajina sa blíži k prelomovej bitke: Ukrajina sa blíži k prelomovej bitke, uviedol šéf ukrajinskej vojenskej rozviedky Kyrylo Budanov s tým, že jediný spôsob, ako ukončiť vojnu, je obnovenie hraníc Ukrajiny na stav v roku 1991. Teda aj so štyrmi okupovanými ukrajinskými oblasťami a s anektovaným Krymským polostrovom.

Ukrajina sa blíži k prelomovej bitke, uviedol šéf ukrajinskej vojenskej rozviedky Kyrylo Budanov s tým, že jediný spôsob, ako ukončiť vojnu, je obnovenie hraníc Ukrajiny na stav v roku 1991. Teda aj so štyrmi okupovanými ukrajinskými oblasťami a s anektovaným Krymským polostrovom. Strata Bachmutu by mohla rozšíriť front: Ukrajina sa nemôže vzdať snahy o udržanie Bachmutu, pretože jeho dobytie ruskými silami by mohlo poskytnúť odrazový mostík pre postup na Kramatorsk a Sloviansk, povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Vyjadril tiež presvedčenie o schopnosti Ukrajiny odraziť ruskú inváziu a uviedol, že ukrajinské sily sa pripravujú na protiofenzívu.

Ukrajina sa nemôže vzdať snahy o udržanie Bachmutu, pretože jeho dobytie ruskými silami by mohlo poskytnúť odrazový mostík pre postup na Kramatorsk a Sloviansk, povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Vyjadril tiež presvedčenie o schopnosti Ukrajiny odraziť ruskú inváziu a uviedol, že ukrajinské sily sa pripravujú na protiofenzívu. Dva bilióny na zbrojenie: Vojenské výdavky vo svete vlani stúpli na 2,24 bilióna dolárov a rastú už osem rokov. Výdavky v Európe rástli medziročne najprudšie za najmenej 30 rokov, najmä pre vojnu na Ukrajine stúpli vlani o 13 percent. Viac ako polovica výdavkov, 56 percent, pripadá na tri krajiny - USA, Čínu a Rusko.

Zo zahraničných webov:

Sonda do hlavy Warrena Buffetta: Cúva z Ázie, bitcoin je hlúposť a Apple jedinečný

Miliardár Warren Buffett. (zdroj: TASR/AP)

Mnohí novinári by okamžite siahli po možnosti vyspovedať miliardára a známeho investora Warrena Buffetta. Toto privilégium však už dvadsať rokov patrí moderátorke americkej televízie CNBC Becky Quick.

So šéfom investičného konglomerátu Berkshire Hathaway spravila takmer trojhodinový rozhovor. Výsledkom je pomerne detailná sonda do hlavy Warrena Buffetta.

Investorský mág v rozhovore napríklad priznal, že prikupoval akcie japonských firiem Itochu, Mitsubishi, Mitsui, Sumitomo a Marubeni. V ekonomike ostrovného štátu majú tradičné miesto, poskytujú široké spektrum služieb od energií až po potravinárstvo.

V rozsiahlom interview odzneli aj ďalšie zaujímavé investičné myšlienky, týkajúce sa čipovej spoločnosti TSMC, budúcnosti firmy Apple, čínskej automobilky BYD, bánk a AI chatbota ChatGPT.

V krátkosti z ekonomiky:

Nervozita na realitnom trhu: Po období hodov prišlo vytriezvenie. Tak dnes vyzerá situácia na realitnom trhu v hlavnom meste Slovenska. Už druhá polovica vlaňajška priniesla zásadný zvrat a najnovšie štatistiky ukazujú, že nastavený trend pokračoval aj v prvých troch mesiacoch tohto roka. Niektorí developeri tento rok nepredali ešte ani jeden byt.

Po období hodov prišlo vytriezvenie. Tak dnes vyzerá situácia na realitnom trhu v hlavnom meste Slovenska. Už druhá polovica vlaňajška priniesla zásadný zvrat a najnovšie štatistiky ukazujú, že nastavený trend pokračoval aj v prvých troch mesiacoch tohto roka. Niektorí developeri tento rok nepredali ešte ani jeden byt. Múka z Kolárova je v poriadku: Výsledky testov dokázali, že múka z Mlynu Kolárovo je v poriadku a nie je kontaminovaná. Uviedli to dočasne poverený minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan a ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Jozef Bíreš. Minister ubezpečil, že nie je dôvod, aby spotrebitelia nekupovali múku z Kolárova.

Výsledky testov dokázali, že múka z Mlynu Kolárovo je v poriadku a nie je kontaminovaná. Uviedli to dočasne poverený minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan a ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Jozef Bíreš. Minister ubezpečil, že nie je dôvod, aby spotrebitelia nekupovali múku z Kolárova. Samosprávy dostali sľúbený balík peňazí: Ministerstvo financií poslalo na účet samosprávam ďalších 244 miliónov eur. Ide o sľúbený balík peňazí z daní z príjmov právnických osôb, ktorý im pomôže zvládnuť obdobie energetickej krízy, rastúcej inflácie a vyrovnať sa s legislatívnymi zmenami.

Milujem Košice, vravel kanadský tréner so slovenskými koreňmi. Bude pokračovať?

Tréner Košíc Dan Ceman. (zdroj: TASR)

Sníval, podobne ako tisíce jeho kanadských rovesníkov, o kariére v NHL, o tom, ako raz zdvihne nad hlavu Stanleyho pohár. Ako hráč to Dan Ceman dotiahol len do AHL, ktorá je o poschodie nižšie, než najlepšia liga planéty. Odohral v nej aj s play off dovedna 20 zápasov.

Potom prišiel do Európy, pôsobil prevažne na Britských ostrovoch a v Dánsku, až kým sa z neho stal kouč. Dnes už sa dá povedať, že úspešný kouč. Rodák z Windsoru získal dva tituly s dánskym klubom SønderjyskE Ishockey (2014 a 2015), jeden s Banskou Bystricou (2019) a štvrtý s Košicami (2023).

Do Košíc prišiel v priebehu minulej sezóny a pomohol naštartovať vzostup oceliarov na slovenskej hokejovej scéne. V rokoch 2017, 2018 a 2019 vypadli Košičania už vo štvrťfinále play off a v roku 2021 sa nedostali ani tam. Minulý rok už trápili v semifinále neskoršieho majstra z Bratislavy a teraz si siahli na majstrovskú trofej.

Život na východe si pochvaľoval. "Milujem Košice, mesto, tunajších ľudí, mám to tu rád. Hokejový klub pracuje na profesionálnej úrovni," povedal Kanaďan, ktorý zatiaľ svoju košickú misiu nekončí.

Nahota je problém aj pri posadnutí telom. Erotická scéna s vankúšom divákov zaskočila

Láska, posadnutosť, závisť. Alebo erotika bez erotiky. (zdroj: NETFLIX)

Ženskej nahoty je priveľa, mužskej zase primálo. Aby sa tento nepomer na obrazovkách zmiernil, filmoví a televízni tvorcovia sa dobrovoľne zaviazali dodržiavať nové pravidlá. Ich novým ideálom je parita, muži aj ženy sa na obraze budú vyzliekať rovnako.

My sme ju rešpektovali dôsledne, chválili sa tvorcovia erotického seriálu Posadnutosť, láska, závisť. A bohužiaľ, mali pravdu.

V dobrej vôli zašli ešte ďalej, ako bolo potrebné, alebo len prosto uverili, že nahé ženské telo možno nahradiť aj vankúšom, a na sexuálnom napätí sa nič nezmení.

Tak sa stalo, že to, čo malo znepokojovať a dráždiť, pôsobí presne opačne. V tom lepšom prípade sa na tom publikum zabaví, v tom horšom sa nahnevá.

V krátkosti z kultúry:

Koľko káuz sa v tejto krajine vyšetrilo: A sme doma. Hoci nevedno, kde presne. Je to však krajina, v ktorej je bežné, že sa veľké kauzy nevyšetria. Tak sa o nej hovorí v novom filme režiséra Mátyása Priklera Moc. Príbehový prípad sa však môže vzťahovať na širší priestor než len na Slovensko.

A sme doma. Hoci nevedno, kde presne. Je to však krajina, v ktorej je bežné, že sa veľké kauzy nevyšetria. Tak sa o nej hovorí v novom filme režiséra Mátyása Priklera Moc. Príbehový prípad sa však môže vzťahovať na širší priestor než len na Slovensko. Z invalida mafiánom: Po mimoriadnom diváckom úspechu komédie Invalid, kde zažiaril v hlavnej úlohe, teraz Gregor Hološka pracuje na postave mafiána a aj v ňom sa snaží nájsť prvok ľudskosti. V rozhovore približuje, aké vlastnosti musia mať tvorcovia dobrého filmu, seriálu, knihy či akéhokoľvek umeleckého diela.

Po mimoriadnom diváckom úspechu komédie Invalid, kde zažiaril v hlavnej úlohe, teraz Gregor Hološka pracuje na postave mafiána a aj v ňom sa snaží nájsť prvok ľudskosti. V rozhovore približuje, aké vlastnosti musia mať tvorcovia dobrého filmu, seriálu, knihy či akéhokoľvek umeleckého diela. Novinky na Netflixe a Prime Video: Prinášame výber filmov a seriálov, ktoré majú tento týždeň premiéru a zároveň sú dostupné aj cez streamovacie služby aktuálne dostupné na Slovensku.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Anna Záborská. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Prečo predkladá znova návrh o interrupciách, keď už raz v parlamente neprešiel? Komu má pomôcť jej zákon o rodnom čísle, ktorý má zamedziť trans ľuďom zmeniť si pohlavie v občianskom preukaze? A nie je Kresťanská únia pre mnohých už príliš veľký konzervatívny extrém? Pôjdu na kandidátke s Igorom Matovičom a jeho OĽaNO? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Annou Záborskou, poslankyňou za OĽaNO a predsedníčkou Kresťanskej únie.

Podcasty SME

TransFér: Prežívala som oňho dennodenný strach. Prispeli k tomu politici, vraví mama transrodového syna

Karikatúra

Vedľajší efekt. (zdroj: Hej, ty!)

Recept dňa

Tekvicové placky. (zdroj: Naničmama.sk / Lenka R)

Klasiky aj novinky, na panvici aj v rúre. Ponúkame vám desať receptov na skvelé zeleninové placky.

Voľný čas

