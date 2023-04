Ranný brífing: Niečo je zhnité pri prideľovaní bytov. Je Putin smrteľne chorý?

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

V Čadci v minulosti získal nájomný byt syn primátora, v Lučenci získal nájomný byt syn bytovej komisie. Skúmali sme prideľovanie bytov vo viac ako 40 samosprávach a našli desiatky prípadov s podozrením na stret záujmov.

Opäť kolujú nepotvrdené informácie o tom, že má ruský prezident Vladimir Putin rakovinu. Takéto špekulácie častejšie vznikajú v uzatvorených režimoch, kde sa o súkromnom živote alebo zdravotnom stave lídrov nehovorí.

Proces s bývalou štátnou tajomníčkou na ministerstve spravodlivosti Monikou Jankovskou sa začal už vlani, no dochádza k zásadnej zmene. Po vyhovení jej ústavnej sťažnosti sa pojednávania začnú odznova a na novom súde. Bude sa Jankovskej kauza ťahať ešte roky? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Ak si dnes kúpite tlačené vydanie denníka SME, nájdete v ňom vložený magazín SME ženy. Prečítate si v ňom rozhovory o rodine s Alenou Heribanovou a jej dcérami Tamarou a Babsy či skutočný príbeh trojnásobnej adoptívnej mamy. Prinesieme vám tiež zaručené tipy k zdravšej pokožke aj recepty na sezónne dobroty. SME na celý víkend spolu s magazínom SME ženy stojí len 1,95 eur.

Lacný byt pre syna primátora či úradníčku. Štyri príbehy o podozrivom prideľovaní bytov

Nájomné byty v Čadci. (zdroj: FB/Dombyt Čadca)

Milan Gura ml. podniká od roku 2016. Založil niekoľko pobočiek cestovnej kancelárie Invia v rôznych okresných mestách. V roku 2019 mala jeho firma tržby 135-tisíc eur. No prišla pandémia, ktorá dala stopku cestovnému ruchu a Gura ml. musel svoje podnikanie utlmiť.

Pozatváral takmer všetky pobočky cestovnej kancelárie a z Nového Mesta nad Váhom sa vrátil do rodnej Čadce. S vlastnou rodinou býval nejaký čas u otca Milana Guru, v tom čase primátora Čadce. V roku 2021 mesto pridelilo Milanovi Gurovi ml. trojizbový mestský nájomný byt.

Primátor, členovia bytovej komisie alebo aj zamestnanci mestského úradu majú v mestách a obciach zvyčajne najväčší vplyv na to, kto získa nájomný byt. Ak byt pridelia svojim príbuzným, ľahko sa tým môžu ocitnúť v konflikte záujmov, alebo dokonca v podozrení z rodinkárstva, teda poskytnutia neoprávnenej výhody pre svojich blízkych alebo príbuzných.

Denník SME skúmal prideľovanie bytov vo viac ako 40 samospráv a našiel desiatky prípadov s podozrením na stret záujmov.

Konflikty záujmov: Porovnávali sme mená nájomníkov, ktoré sme získali zo zverejnených nájomných zmlúv s členmi bytovej komisie, starostami, primátormi, prípadne ďalšími ľuďmi, ktorí sa podieľali na rozhodovaní o prideľovaní bytov. V 14 sa nám podarilo preukázať aj príbuzenský vzťah.

Porovnávali sme mená nájomníkov, ktoré sme získali zo zverejnených nájomných zmlúv s členmi bytovej komisie, starostami, primátormi, prípadne ďalšími ľuďmi, ktorí sa podieľali na rozhodovaní o prideľovaní bytov. V 14 sa nám podarilo preukázať aj príbuzenský vzťah. Sivá zóna: Existuje u nás segment nájomných bytov, o ktorom odborníci na bytovú politiku hovoria ako o sivej zóne. Ide o byty, ktoré sa postavili ešte za predchádzajúceho režimu a v 90. rokoch v nich nájomníci uzavreli nájomné zmluvy na čas neurčitý, ale na rozdiel od drvivej väčšiny ľudí si ich neodkúpili.

Jankovskej kauzu dostane už tretí súd. Tentoraz ju preložili do Žiliny

Bývalá štátna tajomníčka Monika Jankovská v sprievode svojho obhajcu Petra Erdösa. (zdroj: SME/Marko Erd)

Ani Trenčín, ani Trnava, ale napokon Žilina. Až tamojšie súdy budú napokon rozhodovať v kauze bývalej štátnej tajomníčky Monika Jankovskej, ktorá sa týka baru Fatima.

Prípad, ktorý začal pôvodne prejednávať trnavský okresný súd ešte minulý rok v auguste, sa musí definitívne vrátiť na začiatok. Znamená to, že všetky dôkazy či svedectvá, ktoré už prebehli, sa musia zopakovať a prípad dostane nový sudca. Tentoraz z Okresného súdu Žilina.

O preložení rozhodol Najvyšší súd po tom, ako Jankovská nedávno čiastočne uspela so sťažnosťou na Ústavnom súde. Súd týmto napráva chybu, ktorú mu koncom marca vytkli ústavní sudcovia.

Nové rozhodnutie hovoriace o preložení do Žiliny je akýmsi kompromisom. Potvrdzuje totiž, že prípad treba zobrať trenčianskym súdom, no zároveň do neho zapája úplne nový súd.

V krátkosti z domova:

Dlhoročný márny boj s VšZP: Bratislavská dôchodkyňa už deväť rokov zápasí s rakovinou krčka maternice. Preukázateľne jej pritom pomáha liek keytruda, ktorý však musela užívať za vlastné peniaze. VšZP jej ho totiž odmieta preplatiť. Po ústupe rakoviny liek prestala brať, choroba sa jej pre predčasné ukončenie liečby vrátila.

Bratislavská dôchodkyňa už deväť rokov zápasí s rakovinou krčka maternice. Preukázateľne jej pritom pomáha liek keytruda, ktorý však musela užívať za vlastné peniaze. VšZP jej ho totiž odmieta preplatiť. Po ústupe rakoviny liek prestala brať, choroba sa jej pre predčasné ukončenie liečby vrátila. Príprava na hrozbu epidémie svrabu: V Česku sa veľmi rýchlo šíri svrab. Najhoršia situácia je na severe Moravy susediaca s Kysucami. O riziku prenosu svrabu z Česka na Slovensko hovoria aj hygienici a kožní lekári. Slovenské ministerstvo zdravotníctva preto od prvého júna zruší doplatok na masť proti svrabu.

V Česku sa veľmi rýchlo šíri svrab. Najhoršia situácia je na severe Moravy susediaca s Kysucami. O riziku prenosu svrabu z Česka na Slovensko hovoria aj hygienici a kožní lekári. Slovenské ministerstvo zdravotníctva preto od prvého júna zruší doplatok na masť proti svrabu. Stav baníkov z Novák: Stav dvoch pacientov, ktorí boli po nešťastnej udalosti v Bani Nováky prevezení do nemocnice v košickej Šaci, sa zlepšil. Oboch pacientov zobudili z umelého spánku a taktiež odpojili od umelej pľúcnej ventilácie. Ďalší dvaja pacienti hospitalizovaní vo vážnom stave v Univerzitnej nemocnici Bratislava zostávajú napojení na umelú pľúcnu ventiláciu.

Znovu sa špekuluje o Putinovej rakovine. Pri diktátoroch je to bežné

Ruský prezident Vladimir Putin. (zdroj: SITA/AP)

Priamo v radoch ruskej armády sa chystal plán, ako poškodiť operácie ruskej armády na Ukrajine natoľko, že to povedie až k pádu prezidenta Vladimira Putina.

Plán mali zrealizovať 5. marca, keď „by sa mal Putin podrobiť chemoterapii, a tak by nebol schopný ovplyvniť dianie na bojisku“, povedala ukrajinská poslankyňa Jelizaveta Bohucká v polovici februára šéfovi ukrajinskej prezidentskej kancelárie Andrijovi Jermakovi.

Takto situáciu opisujú utajované dokumenty amerického ministerstva obrany, ktoré unikli tento mesiac. Podľa dokumentu Bohucká dostala informácie z „neidentifikovaného ruského zdroja s prístupom ku kremeľským predstaviteľom“.

Úvahy o tom, že Putin je na tom zdravotne zle, sa objavujú dlhodobo, ešte častejšie sú od spustenia minuloročnej invázie na Ukrajinu. Podporujú ich aj ukrajinskí predstavitelia. „Už je dlhšie chorý,“ povedal napríklad začiatkom januára pre ABC News šéf vojenskej rozviedky Kyrylo Budanov. „Som si istý, že má rakovinu a myslím, že zomrie veľmi rýchlo. Dúfam, že sa tak stane skoro.“

V krátkosti z Ukrajiny:

Plány Kremľa pre Pobaltie: Dokumenty, ktoré unikli z Kremľa a ktoré skúmala skupina medzinárodných médií, ukazujú, akú stratégiu Kremeľ dlhodobo v Estónsku, Litve a Lotyšsku plánoval – rozšíriť používanie ruštiny, podporovať proruských politikov, lákať podnikateľov a vyvolať nenávistné nálady voči Západu, Únii aj NATO.

Dokumenty, ktoré unikli z Kremľa a ktoré skúmala skupina medzinárodných médií, ukazujú, akú stratégiu Kremeľ dlhodobo v Estónsku, Litve a Lotyšsku plánoval – rozšíriť používanie ruštiny, podporovať proruských politikov, lákať podnikateľov a vyvolať nenávistné nálady voči Západu, Únii aj NATO. Pokus o atentát na Putina: Ukrajinci sa pokúsili zabiť ruského prezidenta Vladimira Putina s pomocou bezpilotného lietadla naloženého výbušninou, píše nemecký bulvárny denník Bild. Napriek tomu, že sa atentát nepodaril, ruské úrady akciu držia v tajnosti.

Ukrajinci sa pokúsili zabiť ruského prezidenta Vladimira Putina s pomocou bezpilotného lietadla naloženého výbušninou, píše nemecký bulvárny denník Bild. Napriek tomu, že sa atentát nepodaril, ruské úrady akciu držia v tajnosti. Úzkosť z protiofenzívy: Komentáre ruských predstaviteľov poukazujú na prenikavú úzkosť z potenciálnej ukrajinskej protiofenzívy, uviedol americký Inštitút pre štúdium vojny. Dodáva, že čoraz skľúčenejšia a panická rétorika prichádzajúca od prominentných osobností informačného priestoru naznačuje, že ruský informačný priestor sa ešte neustálil na tom, ako riešiť významné a rastúce obavy z blízkej budúcnosti.

Komentáre ruských predstaviteľov poukazujú na prenikavú úzkosť z potenciálnej ukrajinskej protiofenzívy, uviedol americký Inštitút pre štúdium vojny. Dodáva, že čoraz skľúčenejšia a panická rétorika prichádzajúca od prominentných osobností informačného priestoru naznačuje, že ruský informačný priestor sa ešte neustálil na tom, ako riešiť významné a rastúce obavy z blízkej budúcnosti. Dodané sľúbené bojové vozidlá: Krajiny NATO dodali už bolo viac ako 98 percent z bojových vozidiel, ktoré boli Ukrajine sľúbené, oznámil šéf Severoatlantickej aliancie Jens Stoltenberg. Konkrétne spomenul 1 550 obrnených vozidiel, 230 tankov a veľké množstvo munície.

Krajiny NATO dodali už bolo viac ako 98 percent z bojových vozidiel, ktoré boli Ukrajine sľúbené, oznámil šéf Severoatlantickej aliancie Jens Stoltenberg. Konkrétne spomenul 1 550 obrnených vozidiel, 230 tankov a veľké množstvo munície. Ruskí ostreľovači zabili novinára: Ruskí ostreľovači postrelili v Chersone talianskeho novinára pracujúceho pre denník La Repubblica a zastrelili jeho ukrajinského spolupracovníka, taktiež novinára. Obaja novinári, ktorí vojnu na Ukrajine intenzívne spravodajsky pokrývali, mali na sebe nepriestrelné vesty s nápisom "tlač".

Ruskí ostreľovači postrelili v Chersone talianskeho novinára pracujúceho pre denník La Repubblica a zastrelili jeho ukrajinského spolupracovníka, taktiež novinára. Obaja novinári, ktorí vojnu na Ukrajine intenzívne spravodajsky pokrývali, mali na sebe nepriestrelné vesty s nápisom "tlač". Odvolaný šéf maďarskej armády: Maďarská prezidentka Katalin Nováková odvolala z funkcie náčelníka generálneho štábu Romulusza Ruszina-Szendiho. Agentúra APA píše, že sa tak stalo bez udania dôvodu na návrh ministra obrany. Podľa maďarských médií však môže odvolanie súvisieť s Ukrajinou.

Zo zahraničných webov:

Vyskúšajte aj ďalšie newslettre od SME Výber šéfredaktorky Beaty Balogovej. Odoberať >

Jakub Filo každý týždeň zhrnie a vysvetlí aktuálne politicko-spoločenské dianie. Odoberať >

Súhrn týždňa očami Zuzany Kovačič Hanzelovej. Odoberať >

Tomáš Prokopčák vyberá najzaujímavejšie správy nielen z vedy. Odoberať >

Víkendový výber dobrého čítania. Odoberať >

Chodby dlhšie ako pražské metro sa vyľudnia. Ako končia baníci na Hornej Nitre

V súčasnosti funguje už len posledná z hornonitrianskych baní - baňa Nováky. (zdroj: SME/Marko Erd)

Keď do hornonitrianskych baní pred vyše sto rokmi sfárali prví baníci, šlo o prestížne a nadštandardne platené povolanie s rôznymi benefitmi. Odvtedy sa ich v podzemí v baniach Nováky, Handlová a Cigeľ vystriedalo 350-tisíc. Celkovo vyťažili viac ako 230 miliónov ton hnedého uhlia.

V decembri sa tristo metrov hlbokou šachtou do chodbičiek dlhších ako pražské metro spustia poslední baníci. Vláda Petra Pellegriniho v roku 2018 rozhodla, že štát prestane cez faktúry spotrebiteľov dotovať výrobu elektriny a tepla z domáceho hnedého uhlia, ročne išlo o sto miliónov eur. Jeho ťažba sa tak stala nerentabilnou.

Zmena čaká nielen zamestnancov ťažobnej spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza, ale aj celý región hornej Nitry, z ktorého za posledných dvadsať rokov odišlo za lepšie platenou prácou viac ako desaťtisíc ľudí.

Rekvalifikácia baníkov: Kým starší baníci si po odchode volia predčasný dôchodok v kombinácii s kompenzačným príspevkom štátu za roky odpracované pod zemou, tí mladší musia opätovne vstúpiť na pracovný trh. Od roku 2020 im v tom pomáha rekvalifikačný projekt Trenčianskeho samosprávneho kraja. Stál jedenásť miliónov eur a župa ho financovala z prostriedkov Európskej únie.

V krátkosti z ekonomiky:

Ako plánujú firmy dvíhať platy: Tu zaplatíte viac v potravinách, tam za obed či oblečenie. Ceny v uplynulých mesiacoch raketovo rástli a z výplaty tak ubúdalo rýchlejšie. Niektorí zamestnávatelia zvyšovali mzdy už vlani, prípadne vyplácali špeciálny jednorazový inflačný bonus. Časť firiem je pripravená pridať ľuďom aj tento rok.

Tu zaplatíte viac v potravinách, tam za obed či oblečenie. Ceny v uplynulých mesiacoch raketovo rástli a z výplaty tak ubúdalo rýchlejšie. Niektorí zamestnávatelia zvyšovali mzdy už vlani, prípadne vyplácali špeciálny jednorazový inflačný bonus. Časť firiem je pripravená pridať ľuďom aj tento rok. Stvoril najväčšiu európsku firmu: 74-ročný miliardár Bernard Arnault, zakladateľ a šéf firmy LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, je vďaka tomuto výrobcovi luxusnej módy a prémiového alkoholu najbohatším človekom na planéte. Jeho majetok sa odhaduje na 240 miliárd amerických dolárov. Arnault je známy osobnou charizmou aj dravými obchodnými praktikami.

74-ročný miliardár Bernard Arnault, zakladateľ a šéf firmy LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, je vďaka tomuto výrobcovi luxusnej módy a prémiového alkoholu najbohatším človekom na planéte. Jeho majetok sa odhaduje na 240 miliárd amerických dolárov. Arnault je známy osobnou charizmou aj dravými obchodnými praktikami. Nový investor v Rimavskej Sobote: Priemyselný park v Rimavskej Sobote sa stane miestom expanzie nemeckej skupiny Winkelmann Group. Plánuje tu postaviť závod zameraný na výrobu zásobníkov teplej vody najmä pre tepelné čerpadlá. Očakávaná výška investície je minimálne 110 miliónov eur a vzniknúť by malo 450 nových pracovných miest.

Kapitán Slovákov raketovo skončil. Kariéru som si skazil sám, bol som namyslený chudák

Marián Kurty. (zdroj: TASR)

„Kariéra bola nádherná a rýchla. Raketovo som vystrelil a ešte raketovejšie skončil,“ priznáva Marián Kurty. O pár dní bude mať štyridsať. „Všade sa mi darilo, bola to pre mňa rozprávka,“ dodal. „Začal som vnímať okolie, že ma považujú za supertalent. Nezvládol som to,“ pokračoval rodák z Bardejova.

Ako kapitán viedol hráčov ako Martin Škrtel, Marek Čech, Juraj Halenár, Filip Šebo či Kamil Kopúnek.

„Kariéru som si pokazil sám, neostal som pokorným, ale bol som namyslený chudák,“ priznal otvorene. Kariéru ukončil vo veku 25 rokov. Kurty rozpovedal pre Sportnet nielen svoj príbeh, ale celej jeho generácie.

Bola to silná generácia, možno najsilnejšia a najtalentovanejšia v dejinách samostatnosti. No reprezentácia Slovenska do 20 rokov sa predstavila na svetovom šampionáte iba raz. Turnaj sa konal v Spojených arabských emirátov, odvtedy ubehlo už dvadsať rokov.

Ďalšie športové správy Športový prehľad: Denne to najdôležitejšie zo športu. Odoberať >

Vidíš? Oslobodili ťa, hovoria Ukrajinke a ukazujú jej zničený dom

Záber z filmu Východný front. (zdroj: Film Expanded)

Žiadny z problémov, ktorými žijú ľudia na Slovensku, nie je porovnateľný s tým, čím žijú Ukrajinci. Nikto nechce zľahčovať tunajšie problémy. No mnohí Slováci už za ne odmietajú dovidieť a odsúvajú tému Ukrajiny na okraj. Prípadne sú už na ňu vyslovene alergickí.

Kto vie, či si pozrú dva aktuálne filmy, ktoré prinášajú ukrajinské svedectvá. Mali by si.

Slovenský televízny dokument Čo ste urobili Rusom? a lotyšsko-česko-ukrajinský titul Východný front, ktorý je práve v kinách, totiž dokážu človekom zamávať.

Skúsenosti protagonistov oboch dokumentov sú len ťažko prenosné, no napriek tomu môžu oba filmy svojím svedectvom vyvolať v divákoch nielen ľútosť či dojatie, ale aj hnev z toho, aké neprávosti sa na Ukrajine dejú. A ten sa môže znásobiť pri pomyslení na pochybovačov, ktorí v Ukrajine nevidia obeť.

V krátkosti z kultúry:

Rozhovor s predstaviteľom MacGyvera: MacGyver zohral veľkú úlohu v tom, ako motivoval deti, aby sa snažili samy vyriešiť svoje problémy, povedal v rozhovore americký herec Richard Dean Anderson. Hviezda seriálov MacGyver a Hviezdna brána opisuje, ako by pristupoval k ponuke vrátiť sa k niektorej zo svojich najslávnejších úloh.

MacGyver zohral veľkú úlohu v tom, ako motivoval deti, aby sa snažili samy vyriešiť svoje problémy, povedal v rozhovore americký herec Richard Dean Anderson. Hviezda seriálov MacGyver a Hviezdna brána opisuje, ako by pristupoval k ponuke vrátiť sa k niektorej zo svojich najslávnejších úloh. Jekyll & Hyde v DPOH: Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava uviedlo v temnom priestore CO krytu dramatizáciu slávneho románu Roberta Loiusa Stevensona Podivný prípad doktora Jekylla a pána Hyda. Režisérka Lucia Mihálová z tohto klasického románu vytvorila monodrámu a pri jej inscenovaní použila u nás pomerne málo využívané postupy.

Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava uviedlo v temnom priestore CO krytu dramatizáciu slávneho románu Roberta Loiusa Stevensona Podivný prípad doktora Jekylla a pána Hyda. Režisérka Lucia Mihálová z tohto klasického románu vytvorila monodrámu a pri jej inscenovaní použila u nás pomerne málo využívané postupy. Dobré filmy pre tínedžerky: Tie dva filmy hádam ani nemôžu byť rozdielnejšie, no predsa ich niečo spája. Majú dievčenskú hrdinku a oba sú určené pre odrastenejšie deti a mládež. A ešte čosi majú filmy Ako som sa naučila lietať a Suzume spoločné – oba sú dobré.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Juraj Šeliga. (zdroj: SME/Marko Erd)

Stačí pokračovať v politike s argumentom, že stúpajú preferencie Robertovi Ficovi? Nemali sa Demokrati vymedziť voči Igorovi Matovičovi? Nebola chyba vylúčiť zo spolupráce Hlas? A čo s návrhom na disciplinárne stíhanie Maroša Žilinku? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Jurajom Šeligom, ktorý odišiel zo strany Za ľudí a vstúpil k Demokratom Eduarda Hegera.

Podcasty SME

Index: O desať rokov bude chýbať 6-tisíc zdravotných sestier. Platy sú len jeden problém

O desať rokov bude chýbať 6-tisíc zdravotných sestier. Platy sú len jeden problém Ľudskosť: Aj vám po narodení detí vyfučali priateľstvá? Nie ste sami a je ok o tom hovoriť

Karikatúra

Olovená guľka. (zdroj: Sliacky)

Recept dňa

Jahodový cheesecake s ovseným korpusom. (zdroj: Isifa)

Vybrali sme pre vás zaujímavé, svieže a chutné zákusky a torty plné jahôd.

Voľný čas

Stiahnite si stovky e-kníh a audiorozprávok. Vyberte si zo slovenského zlatého fondu, svetovej klasiky a autorov edície SME.

Zažil veľké kluby, reprezentáciu, ale aj živorenie bez výplat, vyhrážky, podrazy či igelitku plnú peňazí od trénera konkurenčného tímu. Vladimír Goffa v knihe Kontroverzný tréner otvorene hovorí o zákulisí slovenského futbalu.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť v utorok.

Chcete pravidelne dostávať Ranný brífing SME e-mailom? Prihláste sa na odber jedným klikom.