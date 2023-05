Ranný brífing: Fico robí z prezidentky terč, Tupý nebol jedinou obeťou neonacistov

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Nábojnice v obálkach či listy plné antisemitizmu. Prezidentka Zuzana Čaputová čelí vyhrážkam, ich terčom sú čoraz častejšie aj jej deti. Formulácie v správach od anonymov sú pritom rovnaké ako výroky z tlačoviek Roberta Fica či Ľuboša Blahu.

"Daniel Tupý mohol byť tak siedmou, ôsmou zavraždenou obeťou neonacistov na Slovensku," hovorí Pavol Draxler, ktorý bol pred 17 rokmi pri vyšetrovaní jeho vraždy. Už vtedy mali vytypovaných presne tých útočníkov, o ktorých sa dnes potvrdzuje, že boli pri útoku.

Nedotknuteľný monštruózny úrad s neodvolateľným predsedom. Takto komentuje ministerstvo životného prostredia založenie nového Úradu pre územné plánovanie a výstavbu, ktorý obsadil nominant Sme rodina. Najväčším porazeným bude životné prostredie a verejnosť. Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

Soros, Čaputová, Soros, Čaputová. Smer žije z nenávisti k prezidentke, niekto jej poslal nábojnice

Takmer 50-krát prezidentku spomenuli priamo, 40-krát zas vyslovili meno miliardára židovského pôvodu Georgea Sorosa. Šéf Smeru Robert Fico so straníkmi opäť zintenzívnili útoky proti Zuzane Čaputovej klamstvami a konšpiráciami o tom, že je „na výplatnej páske Sorosa“.

Odporcov prezidentky tým burcuje do takej miery, že dostáva v obálkach výhražné nábojnice a anonymovia čoraz častejšie za terč označujú jej blízkych. „V listoch jej píšu pokyny, ktorých nedodržanie má viesť k ublíženiu či smrti jej detí,“ hovorí prezidentkin partner Juraj Rizman.

Prezidentka čelí útokom Smeru už roky, tentoraz sa rozhodla brániť právnou cestou. „Idem využiť všetky právne prostriedky. Ako matka na ochranu svojich detí. Ako občianka na ochranu inštitúcie, ktorú dočasne zastupujem,“ vyhlásila prezidentka.

Súdy pritom už Ľubošovi Blahovi, Ficovej dvojke, nariadili minulý rok, aby na prezidentku prestal útočiť. Blaha však v stredu poslal Čaputovej otvorený list, v ktorom ju napáda podobne, ako mu súd zakázal.

Nie je možné len tak niekoho opľuť : Robert Fico sa bránil, keď ho Igor Matovič obvinil, že má účet na Belize. Prezidentku Zuzanu Čaputovú dnes obviňuje, že je americkou agentkou. Prezidentka môže pri Ficovi dosiahnuť rovnaké súdne obmedzenie ako pri Blahovi.

Robert Fico sa bránil, keď ho Igor Matovič obvinil, že má účet na Belize. Prezidentku Zuzanu Čaputovú dnes obviňuje, že je americkou agentkou. Prezidentka môže pri Ficovi dosiahnuť rovnaké súdne obmedzenie ako pri Blahovi. Fico prekračuje hranicu trikrát denne: Obranný akt prezidentky hovorí, že za určitou hranicou šírenia klamstiev a nenávisti už niet priestoru na zdržanlivosť či benevolenciu len preto, že v princípe prenášanie politiky na políciu a súdy škodí slobodnej diskusii, píše Peter Schutz.

Expert o vražde Tupého: Neviem to pochopiť. Tie mená sme mali už pred sedemnástimi rokmi

Bodné rany na pravom ramene, bodnorezná rana na pravom stehne, bodná rana na vonkajšej ploche ľavého stehna, rana v pravej časti hrudníka s bodným kanálom dĺžky 12 centimetrov, štyri bodné rany v oblasti lopatkovej čiary prenikajúce do dutiny hrudnej.

Rany na chrbte vznikali v rýchlom slede za sebou, na telo pôsobilo násilie rôznorodého charakteru a intenzity, opakovane, v rôznych smeroch. Bezprostrednou príčinou smrti bol ťažký nezvratne úrazovo-krvácavý šok po prudkej strate krvi.

Toľko surové fakty, ktoré opisujú zavraždenie Daniela Tupého, iba 21-ročného študenta, ktorý písal básne, mal rád tvrdý metal a kapelu s kamarátmi. Šli práve z hudobnej skúšky a mali chuť ešte na jedno pivo, veď bol piatok večer. Na dunajskom nábreží ich 4. novembra 2005 prepadla banda neonacistov. Útočili z nenávisti, trvalo to sotva pár minút.

A trvalo 17 rokov, kým verejnosť spoznala ich mená. „S tými menami sme v tíme pracovali už vtedy. Už vtedy, hneď, sme mali vytypovanú túto skupinu a väčšina z nich bola rozpracovaná počas toho prvého víkendu,“ hovorí Pavol Draxler, ktorý v čase vraždy viedol na ministerstve vnútra komisiu na monitorovanie a boj s extrémizmom.

V krátkosti z domova:

Voľby v júli: Ak by Smeru vyšiel plán, aby sa termín predčasných volieb presunul z 30. septembra už na 1. júla, ich výsledky by v krajnom prípade mohli zrušiť súdy. Predseda parlamentu totiž musí voľby vyhlásiť najneskôr 110 dní pred ich konaním. Znamená to, že v prípade volieb 1. júla by tak podľa súčasných pravidiel Boris Kollár musel urobiť už pred takmer dvoma mesiacmi.

Ak by Smeru vyšiel plán, aby sa termín predčasných volieb presunul z 30. septembra už na 1. júla, ich výsledky by v krajnom prípade mohli zrušiť súdy. Predseda parlamentu totiž musí voľby vyhlásiť najneskôr 110 dní pred ich konaním. Znamená to, že v prípade volieb 1. júla by tak podľa súčasných pravidiel Boris Kollár musel urobiť už pred takmer dvoma mesiacmi. Zmeny v povoľovaní stavieb: Poslanci definitívne schválili novelizáciu viacerých zákonov v oblasti ochrany životného prostredia v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy. Majú odstrániť prekážky fungovania novej stavebnej legislatívy, novela reflektuje na zmeny v procesoch územného konania a výstavby. Súčasťou integrovaného povoľovania stavieb bude aj konanie o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Poslanci definitívne schválili novelizáciu viacerých zákonov v oblasti ochrany životného prostredia v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy. Majú odstrániť prekážky fungovania novej stavebnej legislatívy, novela reflektuje na zmeny v procesoch územného konania a výstavby. Súčasťou integrovaného povoľovania stavieb bude aj konanie o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Tótha odsúdili za vyhrážky novinárke: Samosudkyňa Okresného súdu v Nitre uznala exsiskára Petra Tótha vinným z trestného činu vydierania dnes už zosnulej novinárky Jany Teleki za jej texty. Súd mu uložil podmienečný trest odňatia slobody na dobu dva roky s dvojročnou skúšobnou lehotou. Tóth sa proti rozsudku odvolal.

Prezidentský súboj v Turecku bude tesný. Čo znamenajú voľby pre EÚ, NATO a vojnu na Ukrajine?

Desiatky miliónov tureckých voličov tento víkend odovzdajú svoje hlasy v rozhodujúcich voľbách, ktoré by mohli znamenať koniec Recepa Tayyipa Erdogana. Ten ako prezident vedie krajinu nepretržite už dve desaťročia.

Ide o Erdoganovu najvážnejšiu politickú výzvu od drvivého víťazstva jeho strany vo voľbách v roku 2002. Hoci jeho oponenti ho dlhodobo kritizujú za to, že vo svojich rukách koncentruje moc a potláča politický disent, Erdogan sa medzi svojimi voličmi teší stále veľkej popularite.

Pod jeho vládou sa výrazne prehĺbila úloha Turecka ako regionálneho a medzinárodného sprostredkovateľa moci. Výsledky volieb budú pozorne sledované na Blízkom východe aj vo svete.

Aprílové prieskumy verejnej mienky ukázali, že Erdoganov hlavný protikandidát Kemal Kiličdaroglu má tesný náskok. V záverečnej fáze kampane však 69-ročný Erdogan zrýchlil tempo, pričom často predniesol niekoľko prejavov denne.

V krátkosti z Ukrajiny:

Na Ukrajinu teraz tlačia: Ukrajinci musia urobiť zásadné pokroky ešte toto leto, prezidentské voľby na budúci rok totiž môžu zmeniť postoj Spojených štátov k podpore obrancov Ukrajiny. Americká spisovateľka a novinárka Anne Applebaumová v rozhovore vysvetľuje, prečo by sa podľa nej Ukrajina mala pokúšať získať späť Krym.

Ukrajinci musia urobiť zásadné pokroky ešte toto leto, prezidentské voľby na budúci rok totiž môžu zmeniť postoj Spojených štátov k podpore obrancov Ukrajiny. Americká spisovateľka a novinárka Anne Applebaumová v rozhovore vysvetľuje, prečo by sa podľa nej Ukrajina mala pokúšať získať späť Krym. Očakávania od protiofenzívy: Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba varuje pred priveľkými očakávaniami ohľadne protiofenzívy. "Nepokladajte túto protiofenzívu za poslednú, pretože my nevieme, čo z nej vzíde," povedal Kuleba a dodal, že táto ofenzíva bude posledná, len ak bude úspešná v oslobodzovaní Ruskom okupovaných ukrajinských území.

Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba varuje pred priveľkými očakávaniami ohľadne protiofenzívy. "Nepokladajte túto protiofenzívu za poslednú, pretože my nevieme, čo z nej vzíde," povedal Kuleba a dodal, že táto ofenzíva bude posledná, len ak bude úspešná v oslobodzovaní Ruskom okupovaných ukrajinských území. Útek ruskej brigády: Ukrajinská Tretia útočná brigáda potvrdila, že 72. samostatná motostrelecká brigáda ruských ozbrojených síl ušla z Bachmutu. Pred potvrdením zo strany Kyjeva to pôvodne uviedol zakladateľ wagnerovcov Jevgenij Prigožin, podľa ktorého museli jeho žoldnieri zablokovať nechránený úsek frontu.

Ukrajinská Tretia útočná brigáda potvrdila, že 72. samostatná motostrelecká brigáda ruských ozbrojených síl ušla z Bachmutu. Pred potvrdením zo strany Kyjeva to pôvodne uviedol zakladateľ wagnerovcov Jevgenij Prigožin, podľa ktorého museli jeho žoldnieri zablokovať nechránený úsek frontu. Ukrajinský postup v Bachmute: Ruské sily v Bachmute boli po protiofenzívach zatlačené v niektorých oblastiach až o dva kilometre, vyhlásil veliteľ ukrajinských pozemných vojsk generálplukovník Oleksandr Syrskyj. Vyjadrenie prichádza v čase, keď ukrajinské sily tvrdia, že porazili brigádu tisícok vojakov v Bachmute.

Ruské sily v Bachmute boli po protiofenzívach zatlačené v niektorých oblastiach až o dva kilometre, vyhlásil veliteľ ukrajinských pozemných vojsk generálplukovník Oleksandr Syrskyj. Vyjadrenie prichádza v čase, keď ukrajinské sily tvrdia, že porazili brigádu tisícok vojakov v Bachmute. Zamestnanci elektrárne nesmú odísť: Ruskí vojaci bránia zamestnancom okupovanej ukrajinskej Záporožskej jadrovej elektrárne v evakuácii z neďalekého frontového mesta spolu s ich rodinami. Ruskí okupanti zorganizovali v Enerhodare takzvanú 'evakuáciu' rodinných príslušníkov zamestnancov Záporožskej jadrovej elektrárne, zamestnanci elektrárne však nesmú opustiť mesto.

Ruskí vojaci bránia zamestnancom okupovanej ukrajinskej Záporožskej jadrovej elektrárne v evakuácii z neďalekého frontového mesta spolu s ich rodinami. Ruskí okupanti zorganizovali v Enerhodare takzvanú 'evakuáciu' rodinných príslušníkov zamestnancov Záporožskej jadrovej elektrárne, zamestnanci elektrárne však nesmú opustiť mesto. Smrť novinára AFP: Počas raketového útoku v blízkosti Bachmutu zahynul novinár francúzskej tlačovej agentúry Agence France-Presse. Tridsaťdvaročný videokoordinátor Arman Soldin bol so skupinou novinárov AFP, ktorí cestovali s ukrajinskými vojakmi, keď sa dostali pod paľbu rakiet Grad.

Zo zahraničných webov:

Oplatia sa pri hypotéke mimoriadne splátky? Prepočítavajte opatrne

Slovenské banky ešte pred dvoma rokmi na kúpu nehnuteľnosti poskytovali úvery s úrokovými sadzbami pod jedným percentom. Išlo o extrémne lacný kapitál, a tak ich predčasné splatenie nedávalo ekonomický zmysel.

Niektorí dlžníci si dokonca brali vyššie hypotéky, než reálne potrebovali na kúpu bytu alebo domu, a to preto, aby časť peňazí investovali na akciovom trhu.

Situácia sa odvtedy výrazne zmenila. Prehriaty akciový i realitný trh s príchodom inflácie čiastočne spľasol a úroky na hypotékach sa vrátili do obdobia spred desiatich rokov. Aktuálne sadzby sa hýbu okolo 3,5 až 4,5 percenta a dlžníci, ktorí kedysi lacné hypotéky už refinancovali, platia o desiatky eur vyššie mesačné splátky.

Predčasné splatenie má určite zmysel v prípade spotrebného úveru, lízingu a kreditnej karty. Úrokové sadzby pri týchto typoch pôžičiek sú vysoké, v niektorých prípadoch aj vysoko nad desať percent, preto predčasné splatenie ušetrí dlžníkovi pomerne veľký balík peňazí. Pri hypotékach je to trocha iné.

V krátkosti z ekonomiky:

Prečo regióny zaostávajú za Bratislavou: Slovenské regióny sa za posledných 30 rokov výrazne neposunuli. Ekonomickou výkonnosťou sa ku Bratislave buď nepriblížili, alebo sa dokonca ešte viac prepadli. Vo videu od Ekonómie ľudskou rečou sme sa pozreli na to, prečo slovenské regióny dlhodobo zaostávajú a ako by to bolo možné zmeniť.

Slovenské regióny sa za posledných 30 rokov výrazne neposunuli. Ekonomickou výkonnosťou sa ku Bratislave buď nepriblížili, alebo sa dokonca ešte viac prepadli. Vo videu od Ekonómie ľudskou rečou sme sa pozreli na to, prečo slovenské regióny dlhodobo zaostávajú a ako by to bolo možné zmeniť. Dovozné clá na ukrajinský vývoz: Poslanci Európskeho parlamentu v Štrasburgu odsúhlasili pozastavenie dovozných ciel EÚ na ukrajinský vývoz poľnohospodárskych výrobkov o ďalší rok. K opatreniam, ktoré majú podporiť hospodárstvo Ukrajiny, sa vyjadrili viacerí slovenskí europoslanci z rôznych politických skupín.

Poslanci Európskeho parlamentu v Štrasburgu odsúhlasili pozastavenie dovozných ciel EÚ na ukrajinský vývoz poľnohospodárskych výrobkov o ďalší rok. K opatreniam, ktoré majú podporiť hospodárstvo Ukrajiny, sa vyjadrili viacerí slovenskí europoslanci z rôznych politických skupín. Ruské rezervy vo Švajčiarsku: Ruská centrálna banka má vo Švajčiarsku rezervy a aktíva v celkovej hodnote 7,4 miliardy švajčiarskych frankov (7,56 miliardy eur). Transakcie súvisiace so správou aktív a rezerv ruskej centrálnej banky boli zakázané už mesiac po spustení ruskej invázie na Ukrajinu a aktíva ruskej centrálnej banky boli imobilizované.

Tancoval na námestí, radil novinárom. Zo zabávača Hudáčka vyrástol líder

Po strieborných majstrovstvách sveta v Helsinkách 2012 rozdával úsmevy na všetky strany, v Bratislave pri oslavách tancoval odušu spoločne s Tomášom Tatarom na hit Ukáž mi lásku. Jeho hlášky neraz zľudoveli. V kádri Craiga Ramsayho na MS 2023 je aj útočník Libor Hudáček.

Od osláv poslednej slovenskej medaily na majstrovstvách sveta ubehlo už dlhých 11 rokov. Z pojašeného chlapca vyrástol chlap, otec dvoch detí. A keď sa hovorí, že práve na deťoch vidno najkrajšie, ako čas letí, niečo podobné platí aj o Hudáčkovi.

V Helsinkách bol spoločne s Tomášom Tatarom najmladším členom tímu. Mal vtedy 21 rokov. Do Rigy odcestoval ako najstarší, má 32. Hudáček patrí k stabilným oporám reprezentácie. Turnaj v Rige je jeho siedmy na tejto úrovni, reprezentoval aj na poslednej zimnej olympiáde, na ktorej získal bronzovú medailu.

V najcennejšom drese odohral 114 zápasov. V historickom poradí je na 20. mieste. Ak nastúpi na všetky zápasy v skupine, dostane sa na 14. miesto pred asistenta trénera reprezentácie Jána Pardavého.

Zvalcujú čínske elektromobily Európu? Známe značky nemusia prežiť

Koncept veľkých autosalónov sa v Európe považuje už niekoľko rokov za prekonaný a pre vystavovateľov nezaujímavý. Nejde však o celosvetový trend, čo potvrdil aprílový autosalón v Šanghaji.

Premiéru na ňom mala stovka nových modelov, o ktoré bol veľký záujem. Väčšina z nich bola domácej výroby. Tie môžu v nasledujúcich rokoch zaplaviť európsky trh.

V Šanghaji nechýbal ani Steve Fowler. Šéfredaktor britského motoristického magazínu Auto Express napísal, že išlo o jedno z najlepších motoristických podujatí, aké zažil. Zároveň dodal, že európske automobilky by sa mali mať na pozore. V opačnom prípade viaceré renomované značky boj o zákazníka nemusia prežiť.

Kým v minulosti autá zo starého kontinentu patrili k tým najlepším na svete, s nástupom elektromobilov začali zaostávať. V najbližších rokoch sa môže ľahko stať, že ich v predajoch zvalcujú značky, o ktorých u nás mnohí ešte ani nepočuli.

Auto novinky v skratke:

Najkontroverznejšie BMW: Toľko kontrastov pri jednom aute sme ešte nezažili. Je tiché aj hlučné, komfortné aj športové. Nové BMW XM je vlastne tak trochu šialené a až vulgárne okázalé. Je to ako keď objavíte novú zvláštnu chuť, ktorú vás niečo núti ďalej skúšať. A podobne sme sa cítili pri prvej jazde na slovenských cestách s kontroverzným XM.

Toľko kontrastov pri jednom aute sme ešte nezažili. Je tiché aj hlučné, komfortné aj športové. Nové BMW XM je vlastne tak trochu šialené a až vulgárne okázalé. Je to ako keď objavíte novú zvláštnu chuť, ktorú vás niečo núti ďalej skúšať. A podobne sme sa cítili pri prvej jazde na slovenských cestách s kontroverzným XM. Čo ponúka nový Prius: Kupovali si ju americké celebrity a dnes je už ikonou ekologických vozidiel. Na slovenský trh prichádza Toyota Prius piatej generácie. Prvýkrát sa dá povedať, že vyzerá atraktívne a nie čudne. Auto sme si pozreli na statickej prezentácii a zisťovali, čo a za koľko ponúkne.

Kupovali si ju americké celebrity a dnes je už ikonou ekologických vozidiel. Na slovenský trh prichádza Toyota Prius piatej generácie. Prvýkrát sa dá povedať, že vyzerá atraktívne a nie čudne. Auto sme si pozreli na statickej prezentácii a zisťovali, čo a za koľko ponúkne. Kangoo mrhá talentom: Odpoveďou na otázku, prečo vymrela kategória áut rodinné MPV je, že ich nahradili SUV. Lenže tie z praktického hľadiska nie každému vyhovujú. Dobrou správou preto je, že stále sa nájdu alternatívy, napríklad v podobe kompaktných rodinných dodávok. Najnovším prírastkom do tejto kategórie je na slovenskom trhu Renault Kangoo.

Rozhovory ZKH

Mala by nová ministerka spravodlivosti Jana Dubovcová stiahnuť z parlamentu trestný zákonník? Čo hovorí na argumenty ministra Karasa o definícii znásilnenia? Čo by sa stalo, ak by prešiel návrh Tomáša Tarabu na úpravu paragrafu 363? A aké témy vlastne rieši SaS v kampani? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Máriou Kolíkovou, poslankyňou za SaS.

Podcasty SME

Vedátorský podcast: Kradnutie zdravotných dát aj hackerské útoky na nemocnice sú realitou

Kradnutie zdravotných dát aj hackerské útoky na nemocnice sú realitou Zoom: Odhalili ríšu, kvôli ktorej Čína postavila veľký múr

Karikatúra

Recept dňa

Doprajte si luxusný obed na peruánsky spôsob. Vyskúšajte tuniakové steaky na bielej fazuli.

Voľný čas

