Ranný brífing: „Drahá nevesta“ Kollár ide s každým, s Hegerom zas nechce ísť nik

Sme rodina si vzájomne podporuje zákony nielen s bývalým koaličným partnerom OĽaNO, ale aj s trojicou opozičných strán Smer, Hlas a Republika. Tieto strany hlasujú spoločne tak často, že to vyzerá na koordinovanú spoluprácu.

Nielen Progresívne Slovensko a SaS, ale ani KDH už Demokratov Eduarda Hegera spájaním sa pred voľbami nezachránia. Hegerovi, ktorý chcel pôvodne vo veľkom spájať demokratické sily, tak ostávajú na spojenie už len malé mimoparlamentné strany s mizivou podporou.

Elon Musk kúpil Twitter ešte v októbri 2022. Odvtedy plní titulky svojimi kontroverznými výrokmi aj rozhodnutiami. Zrušil modrý odznak pre overených používateľov, a hoci hlása absolútnu slobodu slova, najnovšie sa ukázalo, že to tak celkom nie je. Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

Sme rodina to hrá na všetky strany. Vďaka tomu jej prechádzajú zákony

Predseda parlamentu Boris Kollár. (zdroj: TASR)

Aj pri absencii koaličnej väčšiny prechádza parlamentom prekvapivo veľa zákonov. Môžu za to rôzne ad hoc spojenectvá naprieč celým politickým spektrom, do ktorých najčastejšie vstupuje Sme rodina.

Denník SME analýzou hlasovania na májovej a marcovej schôdzi Národnej rady zistil, že Sme rodina si vzájomne podporuje zákony nielen s bývalým koaličným partnerom OĽaNO, ale aj s trojicou opozičných strán Smer, Hlas a Republika. Tieto strany hlasujú spoločne tak často, že to vyzerá na koordinovanú spoluprácu.

Najlepšie to vidieť, ak porovnáme podporu návrhov zákonov z dielne OĽaNO a Sme rodina. OĽaNO presadilo len časť svojich návrhov a skôr vtedy, keď bolo v sále menej poslancov, takže sa znížilo kvórum potrebné na schválenie zákona.

Za ich návrhy hlasuje najčastejšie Sme rodina a menej ako polovicu návrhov podporila SaS. Viac zákonov prechádza poslancom zo Sme rodina. Ich návrhy pravidelne podporujú okrem OĽaNO aj Smer, Hlas a Republika.

Hegera môžu ešte zachrániť veteráni, a potom len menší zázrak

Eduard Heger a Jaroslav Naď v poslaneckých laviciach. (zdroj: TASR)

Za dva mesiace existencie jeho strana v prieskumoch neprekročila päťpercentnú hranicu. Z mediálneho výslnia predsedu vládu sa teraz Eduard Heger musel navyše presunúť do pozície radového poslanca.

Nielen Progresívne Slovensko a SaS, ale ani KDH už Demokratov spájaním sa pred voľbami nezachránia. Hoci sa Heger napriek opakovanému odmietnutiu stále upína na spojenie s KDH a s lídrom Milanom Majerským sa chce ešte stretnúť pri pive, kresťanskí demokrati už o spájaní nechcú rokovať.

Spojenie s neznámou stranou Dobrý deň, Slovensko a jej lídrom, michalovským podnikateľom Jánom Šubákom, síce môže Demokratom priniesť peniaze na kampaň, neprinesie im však parlamentné kreslá po voľbách, myslí si Peter Spáč, politológ z Fakulty sociálnych štúdií na Masarykovej univerzite v Brne.

Hegerovi, ktorý chcel pôvodne vo veľkom spájať demokratické sily, tak ostávajú na spojenie už len malé mimoparlamentné strany s podporou pod piatimi percentami.

Povstal nový Šeliga a volá sa Heger: Z iného súdka je akože silácke žobronenie, aby mu ostatné strany zachraňovali krk. Maskuje to tradičným predstieraním snahy o „spájanie“ proti Smeru, takže vymyslel „koalíciu pokoja“ s PS a KDH. Tým demokratický kolektív odkazuje, že sú padnutí na hlavu, keď s ním nechcú spolupracovať. Prezieravé, píše Peter Tkačenko.

V krátkosti z domova:

Pri Dědečkovi obstojí aj paragraf s doživotím: Súd s Dušanom Dědečkom, ktorý s autom v opitosti na zastávke autobusov na Zochovej ulici v Bratislave zabil päť ľudí, sa začne 8. júna. Jeho obhajca sa snaží, aby sudcovia prípad neposudzovali ako všeobecné ohrozenie. Ústavný súd však teraz v podobnom prípade rozhodol, že cestné pirátstvo takto možno kvalifikovať.

Súd s Dušanom Dědečkom, ktorý s autom v opitosti na zastávke autobusov na Zochovej ulici v Bratislave zabil päť ľudí, sa začne 8. júna. Jeho obhajca sa snaží, aby sudcovia prípad neposudzovali ako všeobecné ohrozenie. Ústavný súd však teraz v podobnom prípade rozhodol, že cestné pirátstvo takto možno kvalifikovať. Most-Híd opúšťa Alianciu: Platforma Most-Híd opúšťa mimoparlamentnú maďarskú stranu Aliancia. Most-Híd tvrdí, že platforma SMK trvá na tom, aby bol bývalý poslanec za OĽaNO György Gyimesi na kandidátke Aliancie. Gyimesi podľa Mosta-Híd ohrozuje hodnotové ukotvenie Aliancie, preto v nej nemôže zotrvať.

Platforma Most-Híd opúšťa mimoparlamentnú maďarskú stranu Aliancia. Most-Híd tvrdí, že platforma SMK trvá na tom, aby bol bývalý poslanec za OĽaNO György Gyimesi na kandidátke Aliancie. Gyimesi podľa Mosta-Híd ohrozuje hodnotové ukotvenie Aliancie, preto v nej nemôže zotrvať. KDH odmietlo spojenie s Demokratmi: Kresťanskodemokratické hnutie odmietlo predvolebné spojenie so stranou Demokrati. Predseda KDH Milan Majerský ich nazval pololiberálmi. Ako ďalej na sociálnej sieti napísal exminister hospodárstva Karel Hirman, podľa Majerského by týmto spojením získali na sile „fašisti z Republiky“.

Kresťanskodemokratické hnutie odmietlo predvolebné spojenie so stranou Demokrati. Predseda KDH Milan Majerský ich nazval pololiberálmi. Ako ďalej na sociálnej sieti napísal exminister hospodárstva Karel Hirman, podľa Majerského by týmto spojením získali na sile „fašisti z Republiky“. Sulík vysvetľoval oslavu v Dubaji: Exminister hospodárstva Richard Sulík odmietol obvinenie z nehospodárneho nakladania s majetkom štátu na výstave EXPO v Dubaji. Reagoval tak na video zverejnené stranou Smer, na ktorom vyzýva prítomných, aby „vypili bar“ v reštaurácii slovenského pavilónu. Podľa Sulíka išlo o záverečný deň po zatvorení brán výstavy a oslavu úspešného priebehu EXPO Dubaj.

Zelenskyj absolvoval európske turné. Čo dostane Ukrajina od Nemcov, Francúzov a Britov?

Nemecký kancelár Olaf Scholz, francúzsky prezident Emmanuel Macron a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. (zdroj: TASR/AP)

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj cestoval do viacerých európskych metropol. Jeho prvou zastávkou bol Rím, kde sa stretol s talianskym prezidentom Sergiom Mattarellom a premiérkou Giorgiou Meloniovou. Návštevu zakončil súkromnou audienciou u pápeža Františka, s ktorým hovoril okrem politickej a humanitárnej situácie na Ukrajine aj o deportáciách ukrajinských detí do Ruska.

Následne sa presunul do Nemecka, kde ho prijal tamojší prezident Frank-Walter Steinmeier a neskôr sa stretol s kancelárom Olafom Scholzom. Na prvej oficiálnej návšteve Nemecka od vypuknutia vlaňajšej invázie Zelenskému prisľúbili ďalší balík zbraní v hodnote 2,7 miliardy eur.

Ešte v ten deň sa ukrajinský prezident presunul do Paríža, kde sa stretol so svojím francúzskym náprotivkom Emmanuelom Macronom. Od Francúzov na návšteve získal prísľub ďalšej dodávky desiatok obrnených vozidiel vrátane vozidiel AMX-10RC a výcviku ukrajinských vojakov na ich používanie.

Svoje európske turné zakončil v Londýne. Predseda britskej vlády Rishi Sunak po rokovaniach so Zelenským uviedol, že Ukrajine dodá stovky rakiet protivzdušnej obrany a útočné drony s dlhým dostrelom. Británia sa tak stala prvou západnou krajinou, ktorá Ukrajine dodá vojenské drony.

V krátkosti z Ukrajiny:

Ukrajina zostrelila šesť Kinžalov: Rusko podniklo rozsiahly útok na Kyjev. Použilo pri ňom hypersonické balistické rakety Kinžal, iránske drony Šahíd a ďalšie strely. Náčelník generálneho štábu ukrajinskej armády Valerij Zalužnyj uviedol, že obrana zostrelila všetkých 18 striel rôzneho typu, vrátane šiestich Kinžalov.

Rusko podniklo rozsiahly útok na Kyjev. Použilo pri ňom hypersonické balistické rakety Kinžal, iránske drony Šahíd a ďalšie strely. Náčelník generálneho štábu ukrajinskej armády Valerij Zalužnyj uviedol, že obrana zostrelila všetkých 18 striel rôzneho typu, vrátane šiestich Kinžalov. Rusko nie je schopné ofenzívy: Ruské jednotky už nie sú schopné na Ukrajine podniknúť rozsiahlu ofenzívnu akciu a sú prevažne v defenzíve. Moskva je však naďalej schopná zachovať súčasnú intenzitu raketových útokov, tvrdí ukrajinská armáda. Podľa hovorcu ukrajinskej vojenskej spravodajskej služby Andrija Jusova je Rusko "v defenzíve", pokiaľ ide o "celú frontovú líniu" a nemá zdroje na "opakovanie rozsiahlych ofenzívnych akcií".

Ruské jednotky už nie sú schopné na Ukrajine podniknúť rozsiahlu ofenzívnu akciu a sú prevažne v defenzíve. Moskva je však naďalej schopná zachovať súčasnú intenzitu raketových útokov, tvrdí ukrajinská armáda. Podľa hovorcu ukrajinskej vojenskej spravodajskej služby Andrija Jusova je Rusko "v defenzíve", pokiaľ ide o "celú frontovú líniu" a nemá zdroje na "opakovanie rozsiahlych ofenzívnych akcií". Ukrajina sa bez stíhačiek F-16 nezaobíde: Ukrajina chce od západných partnerov získať celkovo 40 až 50 stíhačiek F-16. Mohla by tak vytvoriť tri alebo štyri letky na ochranu svojho neba, povedal poradca ukrajinského ministra obrany Jurij Sak. Dodal, že prezident Zelenskyj chce, aby bola otázka bojových lietadiel jednou z priorít samitu G7 v Hirošime a júlového samitu NATO v Litve.

Zo zahraničných webov:

Za zdražovaním sú aj vyššie marže. Slovenské firmy dosiahli rekordné zisky

Ilustračné foto. (zdroj: TASR/AP)

Ceny energií a pohonných látok, na ktoré sa firmy vlani pri zdražovaní svojej produkcie odvolávali, už niekoľko mesiacov klesajú, ale na pultoch obchodov sa to zatiaľ veľmi neodzrkadľuje.

Inflácia na Slovensku je stále vysoká, v apríli podľa Štatistického úradu SR dosiahla 13,8 percenta. Potraviny medziročne zdraželi dokonca až o 26,1 percenta. To znamená, že za nákup produktov, ktorý vás vlani vyšiel na sto eur, ste zaplatili o 26 eur viac.

Dôvody vysokej inflácie sa v analýzach dlhé mesiace opakovali: covidovou pandémiou narušené dodávateľské reťazce a vysoký dopyt spotrebiteľov, potom energetická kríza a vojna na Ukrajine.

Nedávno k nim Európska centrálna banka pridala ďalší. Infláciu podľa nej z veľkej časti ťahajú nahor zisky firiem. K podobnému záveru dospela aj Národná banka Slovenska, ktorá už vlani upozornila, že tlak na ceny prichádza primárne od živnostníkov.

V krátkosti z ekonomiky:

V Ružinove chce stavať cyperská schránka: V bratislavskom Ružinove sa pripravuje nový developerský projekt. Stavať na frekventovanej Záhradníckej ulici chce spoločnosť Eltraco. Mesto už dalo projektu zelenú. Zaujímavé na ňom je, že za ním oficiálne stojí cyperská schránka. Viaceré indície naznačujú, že sú s ňou spojené známe biznisové mená.

V bratislavskom Ružinove sa pripravuje nový developerský projekt. Stavať na frekventovanej Záhradníckej ulici chce spoločnosť Eltraco. Mesto už dalo projektu zelenú. Zaujímavé na ňom je, že za ním oficiálne stojí cyperská schránka. Viaceré indície naznačujú, že sú s ňou spojené známe biznisové mená. Ktorý developer chystá najviac bytov: Ako budú vyzerať najbližšie mesiace a roky na realitnom trhu? Táto otázka má mnoho premenných a otáznikov. Developeri sa však musia chystať na ďalšie obdobie a pripravujú projekty, ktoré ich potiahnu. Kto má v pláne najviac rezidenčných projektov, teda mieni postaviť najviac bytov? Odpoveď na túto otázku dáva rebríček developerov.

Ako budú vyzerať najbližšie mesiace a roky na realitnom trhu? Táto otázka má mnoho premenných a otáznikov. Developeri sa však musia chystať na ďalšie obdobie a pripravujú projekty, ktoré ich potiahnu. Kto má v pláne najviac rezidenčných projektov, teda mieni postaviť najviac bytov? Odpoveď na túto otázku dáva rebríček developerov. Najprísnejšia regulácia trhu s kryptomenami: Štáty EÚ definitívne schválili pravidlá regulácie trhov s kryptomenami. Sprostredkovatelia budú vďaka novej norme zhromažďovať údaje o predávajúcich a kupujúcich, čo má zabrániť praniu špinavých peňazí či skomplikovať obchádzanie únijných sankcií.

V Interi na Škriniara zanevreli. Zahrá si vo finále Ligy majstrov?

Slovenský futbalista Milan Škriniar v drese Interu Miláno. (zdroj: SITA/AP)

Zdá sa, že pre Nerrazzuri je už len kapitolou knihy z minulosti. Milan Škriniar sa stal 26. kapitánom ikonického talianskeho klubu, dnes sa na neho niekoľkí tifosi hnevajú.

Slovák po tejto sezóne opustí Inter Miláno. Po sezóne sa bude sťahovať do Paríža. V tejto chvíli je ale jeho primárnym cieľom vrátiť sa na trávniky. Začiatkom druhej polovice apríla sa podrobil operácii bedrovej chrbtice.

Naposledy odohral súťažný zápas 14. marca. Nastúpil na záverečnú pätnásťminútovku odvety v osemfinále Ligy majstrov proti Portu. Predtým vynechal tri zápasy a odvtedy nehrá vôbec.

Inter hrá o postup do finále Ligy majstrov. V ceste mu stojí mestský rival - milánske AC. Prvý zápas Inter vyhral 2:0. Škriniar by sa v najlepšom prípade, dokonca by to bol menší zázrak, mohol posadiť na lavičku Nerrazzuri v istanbulskom finále. Je však veľmi nepravdepodobné, ba až nemožné, že by vo finále nastúpil od začiatku.

Tichá katastrofa verejného zdravia. Najzraniteľnejšie deti stále zomierajú v miliónoch

Predčasne narodené dieťa v inkubátore. (zdroj: SME/Marko Erd)

Až 152 miliónov detí prišlo v uplynulej dekáde na svet predčasne. Približne každé desiate dieťa v súčasnosti príde na svet skôr, než by malo, teda ešte pred 37. týždňom tehotenstva. Čo je horšie, každých štyridsať sekúnd jedno takéto dieťa zomrie.

Miera predčasných pôrodov sa pritom medzi rokmi 2010 a 2020 nikde na svete takmer nezmenila. Predčasne narodeným deťom, ktoré prežijú, hrozia celoživotné dôsledky a zdravotné komplikácie. Pravdepodobnejšie trpia nejakým zdravotným hendikepom, oneskoreným fyzickým alebo mentálnym vývojom a ohrozené sú aj predčasným úmrtím ešte pred piatymi narodeninami.

Na tieto riziká upozorňuje správa Narodení priskoro: Desaťročie opatrení proti predčasnému pôrodu, ktorú vypracovala Svetová zdravotnícka organizácia a UNICEF spolu s PMNCH – najväčšou svetovou alianciou pre ženy, deti a dospievajúcich.

V súvislosti s predčasnými pôrodmi bijú na poplach a označujú ich za problém, ktorého rozsah a závažnosť si svet často neuvedomuje. Napríklad na Slovensku sa v posledných rokoch narodilo asi 8,5 percenta detí predčasne a čísla sa pohybujú na približne rovnakej úrovni dlhodobo.

V krátkosti o rodine a vzťahoch:

Záchvatové prejedanie sa: Človek zje veľmi veľké porcie za krátky čas, pričom pociťuje nedostatok kontroly a má nutkanie dojesť všetko jedlo. Najčastejšie sa záchvatové prejedanie sa deje osamote a nasledujú po ňom pocity hanby, viny a výčitiek. Keď sa takéto záchvatové prejedanie vyskytuje často, ide už o poruchu príjmu potravy.

Človek zje veľmi veľké porcie za krátky čas, pričom pociťuje nedostatok kontroly a má nutkanie dojesť všetko jedlo. Najčastejšie sa záchvatové prejedanie sa deje osamote a nasledujú po ňom pocity hanby, viny a výčitiek. Keď sa takéto záchvatové prejedanie vyskytuje často, ide už o poruchu príjmu potravy. Problém čítať emócie: S pribúdajúcimi prípadmi šikany, školského násilia a iných foriem agresie je čoraz dôležitejšie identifikovať základné príčiny tohto správania, čo je nevyhnutné v zabránení jeho stupňovaniu. Nová štúdia odhalila možnú súvislosť medzi schopnosťou detí čítať emócie z tváre druhých a ich pravdepodobnosťou správať sa agresívne.

S pribúdajúcimi prípadmi šikany, školského násilia a iných foriem agresie je čoraz dôležitejšie identifikovať základné príčiny tohto správania, čo je nevyhnutné v zabránení jeho stupňovaniu. Nová štúdia odhalila možnú súvislosť medzi schopnosťou detí čítať emócie z tváre druhých a ich pravdepodobnosťou správať sa agresívne. Heribanovský babinec: Stretnúť tento babinec pohromade je skutočný zážitok, z ktorého energiu čerpáte ešte poriadne dlho. Nielen preto, že z neho cítiť prirodzenú lásku a súdržnosť. Ženy Heribanové sú naozaj jedinečné osobnosti. Každá zvlášť aj všetky spolu.

Rozhovory ZKH: Martin Slosiarik. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Sú voliči nahnevaní? Ako sa podarilo Smeru vytiahnuť deväť percent na 17? Uškodila Borisovi Kollárovi jeho bulvárna kauza s jednou z matiek svojich detí? Prežije rozpad vlády strana Demokrati? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Martinom Slosiarikom, sociológom a šéfom agentúry Focus.

Vizita: V minulosti traumatický zážitok, dnes bezbolestný zákrok. Na čo slúžia mandle a prečo ich musia vyberať?

V minulosti traumatický zážitok, dnes bezbolestný zákrok. Na čo slúžia mandle a prečo ich musia vyberať? Všesvet: V desaťtonovom aute majú aj práčku. Slováci prešli na dodávke východ Turecka

V desaťtonovom aute majú aj práčku. Slováci prešli na dodávke východ Turecka Pravidelná dávka: Vzrast a pád čarodejníc: O svetonázore v pozadí európskeho bosoráctva

Najlepšie céčka. (zdroj: Hej, ty!)

Pikantné ázijské cuketové rezance. (zdroj: Unsplash/Jhunelle Francis Sardido)

Nechajte donášku vydýchnuť a uvarte si rýchlu exotiku i doma. Vyskúšajte pikantné ázijské cuketové rezance.

Zažil veľké kluby, reprezentáciu, ale aj živorenie bez výplat, vyhrážky, podrazy či igelitku plnú peňazí od trénera konkurenčného tímu. Vladimír Goffa v knihe Kontroverzný tréner otvorene hovorí o zákulisí slovenského futbalu.

