Ranný brífing: Z neúspechu politického planktónu vyťaží Smer, Harabin nie je víťaz

Malé strany zatiaľ nechcú odstúpiť z volieb. Okrem volebného výsledku hrajú aj o šancu na štátny príspevok za voľby. Viac prepadnutých hlasov pod päťpercentnou hranicou však vyhovuje veľkým stranám, ktoré do parlamentu bezpečne prejdú.

Nie je prezidentom ani sudcom. Ústavný súd zamietol nároky neúspešného kandidáta na prezidenta a bývalého sudcu Štefana Harabina. Ten sa chce obrátiť na Štrasburg.

Bachmut padol, tvrdí šéf wagnerovcov Jevgenij Prigožin. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj túto informáciu zdanlivo potvrdzuje, no neskôr svoje tvrdenie poopravuje. V Bachmute sú vraj stále prítomné ukrajinské vojenské sily a prebiehajú tvrdé boje. Ako to teda v skutočnosti s Bachmutom je? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Ak si dnes kúpite tlačené vydanie denníka SME, nájdete v ňom vložený magazín Leto v Rakúsku 2023. Ide o cestovateľský bedeker plný tipov na zaujímavé výlety po susednej krajine. Predstavíme vám turistické atrakcie, vyhliadky, historické pamiatky, jazerá a kúpele.

Nespoja sa, prepadnú hlasy, Fico môže získať viac kresiel. Malé strany voľby nevzdajú

Ak vo voľbách neuspejú malé strany, vyťažiť z toho môže najmä Smer. (zdroj: TASR)

Čo urobí Mikuláš Dzurinda, Eduard Heger, Zsolt Simon, či Lucia Ďuriš Nicholsonová, ak ich strany - spoločne alebo zvlášť - nebudú mať ani v septembri podporu nad prahom zvoliteľnosti?

Najmä Dzurinda a po ňom Heger zakladali svoje strany aj s odôvodnením, že sa chcú spájať s ďalšími, aby vo voľbách neprepadali hlasy voličov. Ak vo voľbách neuspeje nikto z nich, výrazne sa zníži počet strán v budúcom parlamente. Naopak, parlamentné strany si následne medzi sebou prerozdelia výrazne viac mandátov.

Vyťažiť z toho môže najmä Smer. Pri tom istom volebnom výsledku totiž môžu vďaka prepadnutiu hlasov získať aj o 20 kresiel viac. Tento efekt môže rozhodnúť o tom, či strana Roberta Fica, ktorá aktuálne vedie v prieskumoch, dokáže vytvoriť vládnu koalíciu, prípadne dosiahnuť aj ústavnú väčšinu.

Strany sa zvyčajne odmietajú vzdať účasti na voľbách, aj keď nemajú šancu dostať sa do parlamentu. Stále totiž majú šancu získať štátny príspevok za voľby, ak dostanú aspoň tri percentá hlasov. Chcú si tak vynahradiť peniaze vynaložené na kampaň či na volebnú kauciu a niektoré aj na voľbách zarobiť.

Kde nie je vôľa, nie je ani cesta: Dzurinda a Simon môžu verejnosti servírovať hocičo – vatu, seno aj konský trus - trebárs aj to, že nechcú ísť s tými, „ktorí spôsobili chaos“, všetko sú to výhovorky. Účelom je prekryť, že spolupracovať nechcú. Ani oni dvaja spolu, a už vôbec nie v trojkovom formáte s Demokratmi, píše Peter Schutz.

Nie je prezidentom a ani sudcom. Ústavný súd popiera Harabinove vyhlásenia

Štefan Harabin. (zdroj: Archív SME/Tomáš Benedikovič)

Tvrdí o sebe, že vyhral prezidentské voľby v roku 2019 a že je dodnes sudcom, akurát s prerušeným výkonom funkcie. Ústavný súd však postupne slová Štefana Harabina vyvracia a odkázal mu, že nie je ani prezidentom a ani sudcom.

Trojčlenný senát Jany Baricovej v pondelok odmietol Harabinovu ústavnú sťažnosť, ktorá sa viazala k minuloročnému rozhodnutiu Najvyššieho správneho súdu. Ten zamietol Harabinovu sťažnosť v jeho staršom disciplinárnom stíhaní z roku 2015.

Spravil tak práve s vysvetlením, že Harabinovi už zanikla funkcia sudcu, a to pre jeho kandidatúru v parlamentných voľbách v roku 2020. Bývalý šéf Najvyššieho súdu a neskôr aj minister spravodlivosti za HZDS bol v ostatných voľbách lídrom strany Vlasť.

Odmietnutím sťažnosti Ústavný súd definitívne potvrdil správnosť tohto názoru, teda že Harabin už od konca roku 2019 nie je sudcom. Exsudca pritom verejnosť až dosiaľ presviedčal o opaku.

V krátkosti z domova:

Prípad Editka sa zamotáva: Krajský súd zvrátil rozhodnutie v prípade dvojročnej Editky Rischerovej, ktorej musela VšZP na základe rozhodnutia okresného súdu preplatiť dvojmiliónový liek. Rodičia sa rozhodli, že využijú možnosť podania sťažnosti na Ústavný súd.

Krajský súd zvrátil rozhodnutie v prípade dvojročnej Editky Rischerovej, ktorej musela VšZP na základe rozhodnutia okresného súdu preplatiť dvojmiliónový liek. Rodičia sa rozhodli, že využijú možnosť podania sťažnosti na Ústavný súd. Záhorie štípu komáre: Bratislavská župa na začiatku mája minula postreky proti komárom. Teraz musí do začiatku júna čakať na skončenie tendra, z ktorého by mala vzísť nová firma na boj proti bodavému hmyzu. Po intenzívnejších zrážkach v uplynulých týždňoch sa vyliala rieka Morava a vyliahli sa roje komárov. Obce na Záhorí tak trpia a čakajú, kým klesne Morava a príde nová firma s postrekom.

Bratislavská župa na začiatku mája minula postreky proti komárom. Teraz musí do začiatku júna čakať na skončenie tendra, z ktorého by mala vzísť nová firma na boj proti bodavému hmyzu. Po intenzívnejších zrážkach v uplynulých týždňoch sa vyliala rieka Morava a vyliahli sa roje komárov. Obce na Záhorí tak trpia a čakajú, kým klesne Morava a príde nová firma s postrekom. Šofranko už nebude jednotkou OĽaNO: Líder OĽaNO Igor Matovič má dnes v pláne oznámiť novú zmenu názvu a zmenu skratky hnutia. Vylúčil však, že v rámci toho, čo predstavia, bude figurovať Strana maďarskej komunity či Aliancia. Mária Šofranko uviedla, že už nebude líderkou kandidátky hnutia. Matovič dodal, že prvých desať miest na kandidátke bude patriť „novej krvi“.

Míny, dračie zuby aj zákopy. Satelity ukázali ruskú obranu pred ukrajinskou ofenzívou

Ruské zákopy, opevnenia a dračie zuby na juhu Ukrajiny. (zdroj: SITA/AP)

Pred ruskou inváziou spred roka bol Tokmak malým ospalým mestom, kde sa toho podľa spomienok Vitalija Ševčenka z BBC veľa nedialo. Miestni sa živili poľnohospodárstvom, veľa inej práce v tejto časti ukrajinskej Záporožskej oblasti totiž nebolo. Do Kyjeva to bolo ďaleko, no tých ambicióznejších hlavné mesto lákalo.

„Stále sa neviem zmieriť s tým, že mestá, ktoré poznám zo svojho regiónu, sa tým najhorším spôsobom objavujú v medzinárodnom spravodajstve,“ poznamenal člen tímu, ktorý odhaľoval ruské obranné pozície pred pripravovanou ukrajinskou protiofenzívou.

BBC Verify pri analýze používala zábery zo 150 satelitov spoločnosti Planet Labs, ktoré lietajú okolo Zeme. K tomu dodali komerčné a verejné dostupné zdroje, napríklad firmu Maxar Technologies alebo Európsku vesmírnu agentúru.

Tie ukazujú ruské prípravy, ktorých kľúčová časť sa odohráva práve v okolí spomínaného Tokmaku, pred vojnou mesta populáciou porovnateľného s Pezinkom.

V krátkosti z Ukrajiny:

Týždeň na Ukrajine: Ruské partizánske skupiny, pôsobiace najmä na ukrajinskom území, sa hlásia k ozbrojenému útoku na viaceré ruské obce v Belgorodskej oblasti. Sabotážne akcie, pri ktorých militanti podľa vlastných slov „oslobodili“ ruské obce od režimu Vladimira Putina, vystrašili aj samotný Kremeľ.

Ruské partizánske skupiny, pôsobiace najmä na ukrajinskom území, sa hlásia k ozbrojenému útoku na viaceré ruské obce v Belgorodskej oblasti. Sabotážne akcie, pri ktorých militanti podľa vlastných slov „oslobodili“ ruské obce od režimu Vladimira Putina, vystrašili aj samotný Kremeľ. Boje na ruskom území: Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že sa ruským silám podarilo späť na Ukrajinu zatlačiť zvyšky jednotiek, ktoré prenikli do Belgorodskej oblasti. Následne v nej zrušili špeciálny režim protiteroristickej operácie, ktorý zaviedla v súvislosti s bojom proti týmto jednotkám.

Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že sa ruským silám podarilo späť na Ukrajinu zatlačiť zvyšky jednotiek, ktoré prenikli do Belgorodskej oblasti. Následne v nej zrušili špeciálny režim protiteroristickej operácie, ktorý zaviedla v súvislosti s bojom proti týmto jednotkám. Boje v Bachmut: Ukrajinskí vojaci ovládajú juhozápadný okraj Bachmutu v štvrti Litak, uviedla námestníčka ukrajinského ministra obrany Hanna Maľarová. Ruské jednotky podľa nej pokračujú v prečesávaní častí mesta, do ktorých sa dostali po ukrajinských vojakoch. Boje pritom podľa nej naďalej pokračujú na predmestiach Bachmutu, kde ruskí vojaci sčasti prešli do obranných pozícií. Ukrajinci dosiahli severne a južne od Bachmutu „nepatrné“ územné zisky.

Ukrajinskí vojaci ovládajú juhozápadný okraj Bachmutu v štvrti Litak, uviedla námestníčka ukrajinského ministra obrany Hanna Maľarová. Ruské jednotky podľa nej pokračujú v prečesávaní častí mesta, do ktorých sa dostali po ukrajinských vojakoch. Boje pritom podľa nej naďalej pokračujú na predmestiach Bachmutu, kde ruskí vojaci sčasti prešli do obranných pozícií. Ukrajinci dosiahli severne a južne od Bachmutu „nepatrné“ územné zisky. Wagnerovci sa vyzbrojujú cez Mali: Wagnerovci sa snažia zakryť svoje snahy o získanie vojenského vybavenia určeného pre použitie na Ukrajine, oznámilo ministerstvo zahraničných vecí USA s tým, že wagnerovci sa získané vybavenie snažia prepraviť cez africké Mali. Wagnerovci sú ochotní pri týchto transakciách použiť aj falošné dokumenty.

Wagnerovci sa snažia zakryť svoje snahy o získanie vojenského vybavenia určeného pre použitie na Ukrajine, oznámilo ministerstvo zahraničných vecí USA s tým, že wagnerovci sa získané vybavenie snažia prepraviť cez africké Mali. Wagnerovci sú ochotní pri týchto transakciách použiť aj falošné dokumenty. Zvýšenie výroby zbraní a munície: Šéf NATO Jens Stoltenberg vyzdvihol dobrú spoluprácu s EÚ, čo možno vidieť aj pri poskytovaní bezprecedentnej podpory Ukrajine. Zdôraznil, že krajiny EÚ a NATO musia zvýšiť výrobu zbraní a munície, aby mohli pokračovať v podpore Ukrajine.

Zo zahraničných webov:

S projektom uspeli až na štvrtý raz. V bratislavskej Rači pribudne takmer 200 bytov

Račianske vinohrady nahradia bytovky. (zdroj: TASR)

Cesta k schváleniu nového realitného projektu nemusí byť jednoduchá. Presvedčili sa o tom aj majitelia spoločnosti Rinzle Rača. Vlani v júli na bratislavský magistrát predložili projekt výstavby bytových domov v mestskej časti Rača.

Na magistrát potom chodili „ako na klavír“. Pôvodný projekt museli dopĺňať v auguste, októbri aj decembri. Nakoniec uspeli až so štvrtým doplnením v marci tohto roka.

Mesto tak dalo projektu po niekoľkonásobných doplneniach zelenú. Developera však v rozhodnutí upozorňuje, že chce stavať vo výnimočnej lokalite. Získanie záväzného stanoviska od mesta je len prvým krokom, teraz sa developer musí obrátiť na miestny stavebný úrad.

Developerská firma tak urobila dôležitý krok k realizácii projektu, ktorý by mohol trh priniesť 179 bytov. Za eseročkou Rinzle Rača stojí šestica spoločníkov, z ktorých jeden má blízko k veľkopodnikateľovi Františkovi Hodorovskému.

V krátkosti z ekonomiky:

Mýto opäť prilákalo ľudí okolo J&T: Keď sa v roku 2009 rozhodlo, kto dodá Slovensku stámiliónové mýto, prihlásila sa k projektu oficiálne aj finančná skupina J&T. Akcionársky vstup vtedy zastrešoval partner J&T Martin Fedor. Neskôr svoj podiel v mýtnom systéme skupina predala. No a nedávno sa Fedor opäť pripravoval na financovanie mýta.

Keď sa v roku 2009 rozhodlo, kto dodá Slovensku stámiliónové mýto, prihlásila sa k projektu oficiálne aj finančná skupina J&T. Akcionársky vstup vtedy zastrešoval partner J&T Martin Fedor. Neskôr svoj podiel v mýtnom systéme skupina predala. No a nedávno sa Fedor opäť pripravoval na financovanie mýta. Vyššie dôchodky a rodičovský príspevok: Poslanci schválili novelu o sociálnom poistení. Dôchodky sa budú môcť mimoriadne valorizovať už v priebehu tohto roka. Takisto sa už v auguste mimoriadne zvýši rodičovský príspevok. Sociálna poisťovňa začne viesť elektronický účet poistenca a budúcich dôchodcov bude informovať o ich dôchodkovej prognóze.

Poslanci schválili novelu o sociálnom poistení. Dôchodky sa budú môcť mimoriadne valorizovať už v priebehu tohto roka. Takisto sa už v auguste mimoriadne zvýši rodičovský príspevok. Sociálna poisťovňa začne viesť elektronický účet poistenca a budúcich dôchodcov bude informovať o ich dôchodkovej prognóze. Preprava ropy zdražie: Rafinérie Slovnaft a MOL sa po viac ako ročných rokovaniach dohodli s chorvátskou spoločnosťou JANAF na poplatku za používanie ropovodu Adria a uzatvorili zmluvu o preprave ropy, ktorá je pre Slovensko strategicky dôležitá. Kontrakt je však dohodnutý iba na jeden rok a cena za prepravu niekoľkonásobne prekračuje štandardnú výšku poplatkov v Únii.

Lotyši zdolali Švajčiarov, slovenskí hokejisti končia už v základnej skupine

Slovenskí hokejisti nepostúpili do štvrťfinále MS. (zdroj: TASR)

Slovenskí hokejisti nepostúpili do štvrťfinále MS v hokeji 2023. Rozhodol o tom záverečný zápas skupiny B v Rige, v ktorom domáci Lotyši zdolali dovtedy suverénnych Švajčiarov 4:3 po predĺžení.

Slováci potrebovali trojbodové víťazstvo favorita, ktorý sa dostal do vedenia v 54. minúte, ale náskok neudržal. Slovenský tím tak odcestuje domov s celkovým turnajovým 9. miestom.

Zverenci trénera Craiga Ramsayho síce zvládli svoj posledný zápas v skupine B, keď zdolali Nórsko 4:1, no domáci Lotyši zabrali proti favoritovi. Švajčiari nechali pred štvrťfinále, v ktorom v Rige vyzvú Nemcov, oddychovať svojich najlepších hráčov.

Lotyši sa ziskom dvoch bodov posunuli na 3. miesto v hodnotení skupiny a o semifinále zabojujú so Švédmi.

Slovenskí hokejisti budú chýbať vo štvrťfinále MS prvýkrát od roku 2019 a celkovo tretíkrát počas éry trénera Craiga Ramsayho.

Ako študenti dizajnu navrhovali nové evidenčné čísla pre autá. Písmo maliara Benku neprešlo

Michal Tornyai a porovnanie pôvodného a výsledného návrhu. (zdroj: Oliver Varchol)

Začiatkom roka 2023 vstúpili na Slovensku do platnosti nové tabuľky s evidenčným číslom vozidla. Od 1. januára sa tak na dopravných inšpektorátoch vydávajú po novom takzvané TEČ (tabuľka s evidenčným číslom) s odlišným dizajnom.

Zaujímal nás celý proces ich vzniku. Priblížil nám ho Michal Tornyai, grafický dizajnér, typograf a vedúci Katedry vizuálnej komunikácie na VŠVU v Bratislave.

Návrh tabuliek pochádza z pera Simony Császárovej, študentky Katedry vizuálnej komunikácie Vysokej školy výtvarných umení v Bratislav, lenže to už je skôr len záver príbehu, ktorý sa začal oveľa skôr.

V rámci Únie grafických dizajnérov, ktorej je Michal Tornyai jedným zo zakladajúcich členov, sa s kolegami dopočuli, že štát hľadá niekoho, kto by vytvoril nový dizajn pre tabuľky s evidenčným číslom.

Hodnotenie spoľahlivosti áut: Nemecký autoklub ADAC každoročne vydáva hodnotenie spoľahlivosti áut. Tá sa pri nových vozidlách nedá zhodnotiť, výsledky sa tak vzťahujú na autá s vekom od troch do desiatich rokov. Prvýkrát sa do hodnotenia dostali aj najpredávanejšie elektromobily a prekvapila značka, ktorá je považovaná za synonymum spoľahlivosti.

Dve autá za cenu jedného: Aké auto vám prvé napadne, keď sa povie "hot hatch"? S najväčšou pravdepodobnosťou to bude Golf GTI, z ktorého je dnes už kultová záležitosť. Dnes rýchle Golfy dopĺňa ostrejší Clubsport alebo vrcholný Golf R s výkonom 320 koní a pohonom všetkých kolies, ale staré dobré GTI je stále tu, a na rozdiel od spomenutých aj s testovanou manuálnou prevodovkou.

Keď rodina vyrastie z hatchbacku: Dostupnosť nových automobilov je v posledných rokoch čoraz horšia. Najmä pre stúpajúce ceny, pod ktoré sa podpísala inflácia, ale aj tlak na elektrifikáciu. Je rýchlejší než zlacňovanie výroby elektromobilov. Tentoraz sa nám však naskytla možnosť porovnať dve obľúbené SUV v cenovo dostupnejších verziách.

Rozhovory ZKH: Samuel Hošek. (zdroj: SME/Marko Erd)

Ako vznikal jazzový album s československou špičkou? Je coming out ťažší pre ľudí z hlboko veriacich rodín? A ako sa po tridsiatke študuje na VŠVU? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej so spevákom a umelcom Samuelom Hošekom.

Vizita: Ľuďom s kilami navyše môžu viac ublížiť predsudky ako samotná nadváha

Všesvet: Najviac lákajú Vlhová či Lobotka. Kam cestujú Slováci za športom?

Pravidelná dávka: Filozofia priateľstva

Kampaň. (zdroj: Sliacky)

Losos s jahodovo-bazalkovou glazúrou. (zdroj: Fotolia)

Ovocie a ryba? A prečo nie. Vyskúšajte lososa s jahodovo-bazalkovou glazúrou.

