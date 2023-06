Ranný brífing: Demokrati sa zaplnili zopár jablkami, Kyjev tichom zvestuje búrku

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Demokrati a strana Jablko pôjdu do volieb spoločne. Lucia Ďuriš Nicholsonová vyrokovala päť miest na konci kandidátky no naznačila, že za iných okolností by Demokrati prvou voľbou na spoluprácu pre Jablko nemuseli byť. Jablko má totiž bližšie k SaS č PS a Demokrati zas ku KDH alebo OĽaNO.

Začala sa už očakávaná ukrajinská ofenzíva? Kým sa v Belgorodskej oblasti pomaly otvára nový front a Rusi hovoria, že už odrazili prvé pokusy o protiofenzívu na Donbase, ukrajinský minister obrany cituje Depeche Mode.

Nevieme pomáhať obetiam znásilnenia, nevieme vyšetriť takéto trestné činy a ak čosi podobné zažijete, musíte mať ešte aj šťastie na policajta, prokurátora či sudcu. Prečo na Slovensku vo vyšetrovaní sexuálnych trestných činov systémovo zlyhávame? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Okrem bežného vydania denníka SME nájdete dnes v predaji aj špeciálne vydanie, ku ktorému je pribalený desiaty diel komiksu Posledný follower. V komikse na vás čakajú ďalšie dobrodružstvá tínedžera Maxa a jeho priateľov odohrávajúce sa na futuristickom Slovensku. Cena vydania denníka SME s komiksom je len 2,99 eur.

Miešajú Demokratov s jablkami. Dostane Nicholsonová Hegera do parlamentu?

Strana Jablko Lucie Ďuriš Nicholsonovej sa spája s Demokratmi Eduarda Hegera. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Po májovom fiasku v rokovaniach o spájaní sa s Modrými Mikuláša Dzurindu či Maďarským fórom Zsolta Simona ohlásil Heger volebnú spoluprácu s Nicholsonovej stranou Jablko. Na kandidátke Demokratov dostanú päť posledných miest, Nicholsonová by mala zrejme kandidovať zo 150. pozície.

Nicholsonová naznačila, že za iných okolností by Demokrati prvou voľbou na spoluprácu pre Jablko nemuseli byť. Spojili ich podľa nej nielen viaceré programové priority, ale aj hrozba návratu "ľavicového extrému" v podobe Smeru, ale aj "pravicových extrémistov" do vedenia krajiny.

Ide pritom o niekdajšiu výraznú tvár SaS, ktorá po Richardovi Sulíkovi vo voľbách 2020 získala druhý najvyšší počet preferenčných hlasov, 65-tisíc. Hoci v liberálne sa profilujúcej SaS oslovovala politička výraznú časť voličov, je otázne, koľko ich dokáže prilákať Hegerovým Demokratom, ktorí týždne vyhlasovali, že by sa chceli spájať najmä s KDH.

Nicholsonovej strana ešte oficiálne ani nevznikla. Čaká, kým ju zaregistrujú na ministerstve vnútra. Agentúry preto Jablko do merania preferencií nezaraďujú a nie je preto jasné, akú podporu má.

Čo okrem Fica zachytili kamery v poľovníckej chate? Bödörovi zostávala značná časť ulovenej zveri

Z poľovníckej chaty, v ktorej sa stretávali Fico, Kaliňák a advokáti. (zdroj: SME/Marko Erd)

Nahrávky z poľovníckej chaty, známe najmä rozhovormi Roberta Fica s oligarchom Miroslavom Bödörom a ďalšími ľuďmi, ukazujú viac aj o podozreniach z pytliactva. Polícia predpokladala, že sa pytliači v poľovnom revíri Pata, ktorý si od štátu prenajímajú Bödörovci.

Z odpočúvania a vyšetrovania vyplynulo, že u Bödöra končila značná časť ulovenej zveri. Ak nejaký poľovník ulovil v revíri viac ako jeden kus, aj keď mal povolenie, mohol si ponechať len jeden úlovok. Ostatnú zver musel odovzdať Bödörovi, ktorý ju predával. Zisk pripadol poľovnému združeniu Čierny vŕšok, kde je Bödör predsedom. K členom patrí aj jeho syn Norbert.

„To, čo ulovíš navyše, mi zavesíš na hák, ja to odnesiem do výkupu a bude na elektrinu,“ vysvetľoval na nahrávke muž menom Milo zápasníkovi Matúšovi Mečárovi, ktorý bol istý čas z pytliactva aj obvinený.

Políciu systém akýchsi „desiatkov“ zaujal a začala preverovať, či nejde o legalizáciu príjmu z trestnej činnosti. Dostali sa k nej aj informácie, že sa tam loví zver bez povolenia a dokonca aj za jazdy z auta ako na safari, a spracúva sa na poľovníckej chate.

V krátkosti z domova:

Banská firma rozširuje odkalisko: Slovenská banská spoločnosť ukladá odpad z ťažby zlata na odkalisko, ktoré podľa zistení SME už prekročilo povolenú kapacitu. Na väčšiu kapacitu odkaliska nemá stavebné povolenie a ani rozhodnutie EIA (posudzovanie vplyvov na životné prostredie), ktoré vyžaduje zákon. Úrady jej to tolerujú, príroda je na to vraj aklimatizovaná.

Slovenská banská spoločnosť ukladá odpad z ťažby zlata na odkalisko, ktoré podľa zistení SME už prekročilo povolenú kapacitu. Na väčšiu kapacitu odkaliska nemá stavebné povolenie a ani rozhodnutie EIA (posudzovanie vplyvov na životné prostredie), ktoré vyžaduje zákon. Úrady jej to tolerujú, príroda je na to vraj aklimatizovaná. Obžaloba na Harabina: Bývalého sudcu, expredsedu Najvyššieho súdu a exministra spravodlivosti Štefana Harabina obžalovali pre schvaľovanie postupu ruského prezidenta Vladimira Putina na Ukrajine. Harabin po vypuknutí ruskej invázie na Ukrajinu na sociálnej sieti napísal, že by urobil presne to isté, čo Putin. Za status mu hrozia najviac tri roky väzenia.

Bývalého sudcu, expredsedu Najvyššieho súdu a exministra spravodlivosti Štefana Harabina obžalovali pre schvaľovanie postupu ruského prezidenta Vladimira Putina na Ukrajine. Harabin po vypuknutí ruskej invázie na Ukrajinu na sociálnej sieti napísal, že by urobil presne to isté, čo Putin. Za status mu hrozia najviac tri roky väzenia. Haščák chce od Matoviča ospravedlnenie: Šéfovi hnutia OĽaNO Igorovi Matovičovi zaslali právnici Jaroslava Haščáka výzvu na upustenie od zásahov do osobnostných práv podnikateľa spolu s výzvou na ospravedlnenie. Matovič sa totiž podľa nich vo vzťahu k Haščákovi opakovane a intenzívne dopúšťa výrokov, ktoré patria do kategórie tzv. nenávistného prejavu.

Kedy príde ukrajinská ofenzíva? Príde, sľubuje Zelenskyj, kým jeho minister cituje Depeche Mode

V kyjevskom velení nabádajú pred ofenzívou na ticho. (zdroj: SITA/AP)

Kým na Kyjev v posledných týždňoch dopadajú ruské rakety, na ruskej strane hranice sa v pohraničnej Belgorodskej oblasti pomaly otvára nový front a Rusi hovoria, že už odrazili prvé pokusy o ukrajinskú protiofenzívu na Donbase, ukrajinský minister obrany Oleksij Reznikov si užíva ticho.

Alebo len počúva britskú hudobnú legendu Depeche Mode, ktorú citoval vo svojom príspevku na twitteri. Konkrétne ho zaujala pieseň Enjoy the Silence, v preklade Vychutnaj si ticho.

„Slová sú veľmi zbytočné, môžu len uškodiť,“ citoval jej text na twitteri Reznikov. Pridal k tomu video ukrajinskej armády, na ktorom si vojaci dávajú prsty na ústa, čím ukazujú nutnosť mlčania.

O ukrajinskej protiofenzíve na ruské pozície na Donbase či v okolí Krymu sa hovorí už týždne, samotní ukrajinskí predstavitelia ešte v apríli tvrdili, že všetko je prakticky pripravené, no dodnes nie je jasné, kedy by sa mala začať. Nie je vylúčené, že sa už začala, ako to tvrdia Rusi. Ukrajinská armáda dala naopak najavo, že sa ešte nezačala.

V krátkosti z Ukrajiny:

Ukrajinskí sabotéri v Rusku: Ukrajina si vytvorila v Rusku sieť agentov a sympatizantov, ktorí pre ňu vykonávajú sabotážne akcie namierené proti ruským cieľom. Začala im tiež dodávať bezpilotné lietadlá, aby s nimi mohli podnikať útoky. Americkí činitelia sa domnievajú, že títo proukrajinskí agenti vykonali začiatkom mája dronový útok ktorého cieľom bol Kremeľ.

Ukrajina si vytvorila v Rusku sieť agentov a sympatizantov, ktorí pre ňu vykonávajú sabotážne akcie namierené proti ruským cieľom. Začala im tiež dodávať bezpilotné lietadlá, aby s nimi mohli podnikať útoky. Americkí činitelia sa domnievajú, že títo proukrajinskí agenti vykonali začiatkom mája dronový útok ktorého cieľom bol Kremeľ. Kto sú wagnerovci: Od začiatku invázie Ruska na Ukrajinu čím ďalej, tým viac počujeme o wagnerovcoch, početnej žoldnierskej skupine, ktorá oficiálne neexistuje. V novom videu od Ekonómie ľudskou rečou sme sa na fungovanie týchto žoldnierov a jej lídra Jevgenija Prigožina pozreli bližšie.

Od začiatku invázie Ruska na Ukrajinu čím ďalej, tým viac počujeme o wagnerovcoch, početnej žoldnierskej skupine, ktorá oficiálne neexistuje. V novom videu od Ekonómie ľudskou rečou sme sa na fungovanie týchto žoldnierov a jej lídra Jevgenija Prigožina pozreli bližšie. Prečo Rusi podporujú vojnu: Ruská propaganda funguje. Dokonca aj medzi čitateľmi nezávislého ruského portálu Meduza sa nájdu ľudia, ktorí inváziu naďalej ospravedlňujú, aj keď spôsobila nevýslovnú bolesť miliónom Ukrajincov a bola deštruktívna pre samotné Rusko. Meduza sa rozhodla požiadať ich, aby vysvetlili, prečo podporujú Rusko vedúce vojnu proti Ukrajine.

Ruská propaganda funguje. Dokonca aj medzi čitateľmi nezávislého ruského portálu Meduza sa nájdu ľudia, ktorí inváziu naďalej ospravedlňujú, aj keď spôsobila nevýslovnú bolesť miliónom Ukrajincov a bola deštruktívna pre samotné Rusko. Meduza sa rozhodla požiadať ich, aby vysvetlili, prečo podporujú Rusko vedúce vojnu proti Ukrajine. Ukrajinský postup pri Bachmute: Ukrajinské sily dobyli späť časť dediny severne od Bachmutu, uviedol šéf wagnerovcov Jevgenij Prigožin a upresnil, že kyjevské sily znovu dobyli Berchivku a označil to za „hanbu“. Vyzval vodcov ruskej armády vrátane ruského ministra obrany a náčelníka generálneho štábu, aby prišli do prvej línie.

Ukrajinské sily dobyli späť časť dediny severne od Bachmutu, uviedol šéf wagnerovcov Jevgenij Prigožin a upresnil, že kyjevské sily znovu dobyli Berchivku a označil to za „hanbu“. Vyzval vodcov ruskej armády vrátane ruského ministra obrany a náčelníka generálneho štábu, aby prišli do prvej línie. Predaj munície z Iránu do Ruska: Britská televízna stanica Sky News získala dokumenty, ktoré údajne dokazujú, že Irán predáva Rusku muníciu pre boje na Ukrajine. Ide o kontrakty na dodávky streliva a ďalšieho vojenského vybavenia v hodnote takmer dva milióny dolárov.

Zo zahraničných webov:

Fotovoltika ich stála tisíce, elektrinu nevyrába. Distribučka to rieši mesiace

Ilustračné foto. (zdroj: Adobe Stock)

Jozef Haspra má na svojom rodinnom dome v Šuranoch nainštalovanú fotovoltiku od Západoslovenskej energetiky. S nápadom prišiel pred troma rokmi jeho syn Tomáš. Na fotovoltiku dostali štátnu dotáciu, zapojili ju do elektrickej distribučnej sústavy a vlani v decembri prvýkrát zapli.

Plán bol, že nespotrebovanú elektrinu budú prostredníctvom takzvanej virtuálnej batérie, čo je doplnková služba ZSE, posielať do siete, aby si tak znížili mesačné faktúry za elektrinu a investícia vo výške päťtisíc eur sa im čo najskôr vrátila.

Keď však Tomáš Haspra vo februári získal prístup do klientskej aplikácie ZSE, všimol si, že niečo nie je v poriadku: „Ako sa predlžovali dni a pribúdalo slnka, panely v istých časoch jednoducho elektrinu nevyrábali.“

Problém riešil s energetickou firmou, no ani po dvoch mesiacoch nedošlo k náprave. Slnečných dní pribúda a Hasprovci prichádzajú o možnosť znižovať si účet za elektrinu. Podľa odborníkov nemusí byť táto situácia ojedinelá a v budúcnosti sa môže vyskytovať čoraz častejšie.

V krátkosti z ekonomiky:

Najdrahšie reštaurácie na predaj: INDEX zostavil rebríček desiatich najdrahších reštaurácií, ktorých sa majitelia pokúšajú zbaviť. Základom umiestnenia bola cena. Do rebríčku sme pritom zaraďovali len podniky, ktorých meno sme vedeli jasne identifikovať.

INDEX zostavil rebríček desiatich najdrahších reštaurácií, ktorých sa majitelia pokúšajú zbaviť. Základom umiestnenia bola cena. Do rebríčku sme pritom zaraďovali len podniky, ktorých meno sme vedeli jasne identifikovať. Mimoriadne zvýšenie dôchodkov: Sociálna poisťovňa zvýši od 1. júla dôchodky mimoriadne o 10,6 percenta. Prvýkrát budú vo zvýšenej sume vyplatené v auguste, za obdobie od 1. júla do dňa splátky dôchodku bude vyplatený doplatok. Poisťovňa sumy prepočíta automaticky a rozhodne zo zákona, poberatelia dôchodku o zvýšenie nemusia žiadať.

Sociálna poisťovňa zvýši od 1. júla dôchodky mimoriadne o 10,6 percenta. Prvýkrát budú vo zvýšenej sume vyplatené v auguste, za obdobie od 1. júla do dňa splátky dôchodku bude vyplatený doplatok. Poisťovňa sumy prepočíta automaticky a rozhodne zo zákona, poberatelia dôchodku o zvýšenie nemusia žiadať. Reálne platy klesli: Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve v prvom štvrťroku dosiahla na Slovensku 1 327 eur. Medziročne sa zvýšila o 9,5 percenta. Napriek pomerne dynamickému zvýšeniu rast miezd nestačil podľa Štatistického úradu pokryť vysokú infláciu a priemerná mzda reálne medziročne klesla o 4,9 percenta.

Bude hrať Škriniar v základe PSG? Paríž je pre Slováka dokonalé miesto

Milan Škriniar s kapitánskou páskou. (zdroj: SITA/AP)

Prestupová politika Interu Miláno sa opäť prejavila. V klube lamentovali, že nemajú peniaze, tak namiesto toho, aby ho predali, pustili Milana Škriniara o rok neskôr zadarmo. Parížsky klub za slovenského reprezentanta minulé leto ponúkal 60 miliónov eur, Taliani však chceli minimálne 70. Nakoniec nedostanú nič.

Na začiatku sezóny sa Škriniar stal kapitánom Interu po tom, čo Samir Handanovič presedlal na pozíciu brankárskej dvojky. Došlo k tomu v 10. kole talianskej najvyššej súťaže. S ponukou novej zmluvy sa mal stať permanentným kapitánom Nerazzurri v budúcnosti.

Generálny riaditeľ Interu Giuseppe Marotta priznal, že pásku dostal ako stimul, ktorý mu mal pomôcť, aby kývol novej zmluve. Nestalo sa. Rokovania stroskotali na peniazoch. Podľa talianskych médií bol Škriniarov plat v Interi 6 miliónov eur ročne. Slovák však chcel viac. V Paríži by mal zarábať desať miliónov ročne.

Paríž St. Germain ovládol francúzsku ligu po deviatykrát za posledných jedenásť rokov. Z akého dôvodu teda potrebuje Škriniara? Aby pomohol preniesť klub do zasľúbenej zeme - k trofeji Ligy majstrov.

Namiesto vložiek a tampónov handry. Ako sa na Slovensku bojuje s menštruačnou chudobou?

Menštruačná chudoba je problém aj na Slovensku. (zdroj: Adobe Stock)

V Európe čelí takmer každá desiata žena menštruačnej chudobe. Nemôže si dovoliť kúpiť hygienické potreby a ocitá sa v situácii, keď sa musí rozhodnúť, či si zabezpečí skôr vložky a tampóny, alebo jedlo.

Slovensko v tejto problematike nemá presné dáta, no podľa Štatistického úradu bolo na Slovensku v roku 2021 celkovo 12,3 percenta obyvateľov ohrozených príjmovou chudobou. Najčastejšie sa nedostupnosť menštruačných potrieb týka osôb z marginalizovaných komunít, bez domova, ale aj tých, ktoré domov majú, no žijú v chudobe.

Ak na menštruačné potreby nemajú peniaze, často ich nahradia starým oblečením, handrami, toaletným papierom alebo jednu vložku či tampón používajú dlhšie, než je zdravé.

Organizácia Intymyta spustila už tretí rok po sebe kampaň o dôstojnej menštruácii. V rámci nej teraz zbiera peniaze na vytvorenie menštruačných skriniek. Nadizajnoval ich kolektív odborníčok z oblasti architektúry a sociológie, ktorý si hovorí Spolka. Mapoval aj najkritickejšie komunity a práve do nich umiestni menštruačné skrinky, ktoré sa budú priebežne dopĺňať hygienickými potrebami.

V krátkosti o rodine a vzťahoch:

Problematika zložených rodín: Zložené rodiny vznikajú, keď spolu začnú žiť ľudia s deťmi z predchádzajúcich vzťahov. Mária Melková je autorkou projektu Zošívané rodiny. V tejto problematike vzdeláva, poskytuje koučing a píše blogy. Nevyhýba sa pritom ani náročným témam, ako napríklad vyhoreniu v zloženej rodine.

Zložené rodiny vznikajú, keď spolu začnú žiť ľudia s deťmi z predchádzajúcich vzťahov. Mária Melková je autorkou projektu Zošívané rodiny. V tejto problematike vzdeláva, poskytuje koučing a píše blogy. Nevyhýba sa pritom ani náročným témam, ako napríklad vyhoreniu v zloženej rodine. Precestovala Aljašku stopom: Kamilu Dulovú okolie odhováralo, že Aljaška je nebezpečná, divoká a chladná. Nakoniec nepočúvla a vybrala sa tam na mesiac, s obmedzeným rozpočtom a sama. Spávala v lesoch a krajinou prešla okolo 1 300 kilometrov stopom. Nikdy predtým pritom necestovala sólovo a už vôbec nie v takej divočine.

Kamilu Dulovú okolie odhováralo, že Aljaška je nebezpečná, divoká a chladná. Nakoniec nepočúvla a vybrala sa tam na mesiac, s obmedzeným rozpočtom a sama. Spávala v lesoch a krajinou prešla okolo 1 300 kilometrov stopom. Nikdy predtým pritom necestovala sólovo a už vôbec nie v takej divočine. Baba z lesa: Pôsobila ako čudáčka, ktorá sa rozprávala so zvieratami, bola hlboko spätá s pôdou a s prírodou a mala len minimálny kontakt s ľuďmi. Fotografku Lenu Jakubčákovú napriek tomu spájalo s Katarínou Kiovskou pevné puto a vyše dvadsať rokov ju navštevovala a fotografovala. Až po jej smrti však naplno pochopila silu a komplexnosť jej príbehu.

