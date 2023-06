Ranný brífing: Experti pri Kachovke ukazujú na Rusko, Putin je len papierový hrdina

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Väčšina odborníkov sa zhoduje, že za zničením Kachovskej priehrady je pravdepodobne úmyselný výbuch zvnútra a ukazujú najmä na Rusko. Poškodená konštrukcia či útok zvonka sú skôr nepravdepodobnými scenármi.

Vladimir Putin ako šikovný špičkový agent KGB? Príbehy o jeho nemeckých časoch sa odvolávajú na nemenované zdroje. Keď ich reportéri nemeckého magazínu začali overovať, zistili, že zdroje väčšinu príbehov zveličili či úplne vymysleli.

Všetky vlády Slovenska sľubovali novú nemocnicu Rázsochy. Najnovšie to vyzerá na nekonečný príbeh. Rázsochy sa nebudú stavať ani z plánu obnovy, pretože to nie je možné stihnúť. Má sa Slovensko rozlúčiť s modernou univerzitnou koncovou nemocnicou v Bratislave? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Kachovskú priehradu zrejme zničil výbuch, experti zatiaľ ukazujú najmä na Rusko

Voda zo zničenej Kachovskej priehrady zaplavila Cherson. (zdroj: SITA/AP)

Množstvo ľudí v Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny strávilo noc z utorka na stredu na stromoch či na strechách. Zvyšok ich domovov bol totiž pod vodou. Ide o následok zničenia hrádze na rieke Dneper v meste Nova Kachovka, ku ktorému prišlo v utorok nadránom. Z oblasti sa už podarilo dostať tisíce ľudí, evakuácie však pokračujú.

Najpravdepodobnejšie je, že priehradu zničil úmyselný výbuch zvnútra, píše denník New York Times s odvolaním sa na odborníkov na stavebníctvo a muníciu. Nateraz nevylučujú ani poškodenú konštrukciu alebo útok zvonka, ide však podľa nich o menej pravdepodobné možnosti.

Je jasné, že zničenie priehrady spôsobil výbuch zvnútra, povedal riaditeľ ukrajinskej hydroelektrárenskej spoločnosti Ukrhidroenerho Ihor Syrota. "Raketový úder by elektráreň takto nepoškodil, pretože bola postavená tak, aby odolala atómovej bombe," cituje ho americký denník.

Najväčšiu škodu by spôsobil výbuch v uzavretom priestore, keďže jeho energia by priamo pôsobila na okolitú konštrukciu. Na prerazenie hrádze by však aj pri tomto scenári boli potrebné desiatky až stovky kilogramov výbušnín. Na to, aby rovnaké škody spôsobil útok zvonka, napríklad bombou alebo raketou, by si vyžadoval niekoľkonásobné množstvo výbušnín.

Evakuácia na juhu Ukrajiny: Ukrajinské úrady museli doteraz evakuovať okolo 2 000 ľudí a evidujú zaplavenie asi 2 600 domov, podľa prezidenta Volodymyra Zelenského stratia v dôsledku kolapsu hrádze prístup k pitnej vode státisíce ľudí. Zvýšená hladina vody v Ruskom okupovanej časti Chersonskej oblasti vydrží tri až desať dní.

Ukrajinské úrady museli doteraz evakuovať okolo 2 000 ľudí a evidujú zaplavenie asi 2 600 domov, podľa prezidenta Volodymyra Zelenského stratia v dôsledku kolapsu hrádze prístup k pitnej vode státisíce ľudí. Zvýšená hladina vody v Ruskom okupovanej časti Chersonskej oblasti vydrží tri až desať dní. Vody bude naďalej pribúdať: Hladina vody v oblastiach zaplavených v dôsledku poškodenia Kachovskej priehrady sa bude ešte zvyšovať, pričom môže stúpnuť o ďalší meter, uviedol šéf Chersonskej oblastnej vojenskej správy Olexandr Prokudin. Intenzita záplav mierne klesá, vzhľadom na výrazné zničenie priehrady však bude voda pribúdať aj naďalej, i keď pomalšie.

Rokovanie BR OSN: Kvôli situácii na Kachovskej priehrade rokovala Bezpečnostná rada OSN. Zástupcovia Ukrajiny a Ruska svoje krajiny navzájom obvinili zo zničenia hrádze. Veľvyslanec Ukrajiny hovoril o ruskom „ekologickom a technologickom terorizme", zatiaľ čo predstaviteľ Ruska hovoril o „zámernej sabotáži Kyjeva", ktorá sa v podstate dá označiť za vojnový zločin.

Ako vznikol mýtus o elitnom agentovi Putinovi? V Drážďanoch riešil najmä papierovačky

Občiansky preukaz s fotografiou vydaný mladému Vladimirovi V. Putinovi nemeckou Stasi. (zdroj: bstu.de)

Ten príbeh sa v rôznych verziách šíri už desaťročia, prakticky od roku 2000, keď sa Vladimir Putin stal ruským prezidentom a novinári sa začali zaujímať o jeho minulosť agenta KGB v Drážďanoch.

Putin bol podľa neho v rokoch 1985 až 1990 na utajovanej misii vo východnom Nemecku. V Drážďanoch sa stretával s členmi ľavicovej teroristickej skupiny Frakcia Červenej armády, dodával im zbrane na útoky v západnom Nemecku a vyberal pre nich ciele.

Práve Putin je vraj za atentátom na šéfa nemeckej centrálnej banky Alfredom Herrhausenom z roku 1989, pri páde komunizmu v Nemecku sa sám postavil davu demonštrantov a sídlo KGB v Drážďanoch pred nimi ubránil svojim upreným pohľadom.

Problémom týchto príbehov, ktoré sa objavovali vo viacerých knihách o ruskom prezidentovi, je, že sa odvolávajú na nemenované zdroje. Keď sa reportéri nemeckého magazínu Spiegel začali venovať detailom, odhalili, že často išlo o nedôveryhodných ľudí, ktorí si väčšinu tvrdení vymysleli.

Bandita z Leningradu: Vo všetkom podstatnom je Putin až banálne „normálny“ – násilnícky primitív a hypochonder posadnutý materiálnymi statkami, ktorý do liečenia svojich komplexov zapriahol celý štát a národ. A že nemá zábrany? To ani Matovič a Fico, píše Peter Tkačenko.

Vo všetkom podstatnom je Putin až banálne „normálny“ – násilnícky primitív a hypochonder posadnutý materiálnymi statkami, ktorý do liečenia svojich komplexov zapriahol celý štát a národ. A že nemá zábrany? To ani Matovič a Fico, píše Peter Tkačenko. Očkovanie proti putinizmu: Vojna nie sú veľkolepé oslavy bájnych víťazstiev v nadrozmernej bunde talianskej výroby za 14-tisíc ani velikášske vyhlásenia o tom, že Rusko bude znovu veľké. A už vôbec nie blúznenie o reinkarnácii Petra Veľkého, o boji za božiu spravodlivosť, píše Matúš Krčmárik.

V krátkosti z Ukrajiny:

Nemci sa pri Rusku prepočítali: Nemeckí politici sa podľa nemeckej štátnej ministerky pre Európu a klímu Anny Lührmannovej v posledných desaťročiach prepočítali, keď budovali s Ruskom plynovod Nord Stream 2, ale súčasná vláda podľa nej robí všetko pre to, aby sa už podobné chyby neopakovali.

Nemeckí politici sa podľa nemeckej štátnej ministerky pre Európu a klímu Anny Lührmannovej v posledných desaťročiach prepočítali, keď budovali s Ruskom plynovod Nord Stream 2, ale súčasná vláda podľa nej robí všetko pre to, aby sa už podobné chyby neopakovali. Rusi pri Bachmute strácajú: Ruské vojská strácajú pozície pri Bachmute, kde ukrajinské jednotky postupujú na krídlach okolo, uviedol veliteľ ukrajinských pozemných síl Olexander Syrskyj. Ukrajinské útoky severne a juhozápadne od Bachmutu hlásia tiež analytici z amerického Inštitútu pre štúdium vojny.

Ruské vojská strácajú pozície pri Bachmute, kde ukrajinské jednotky postupujú na krídlach okolo, uviedol veliteľ ukrajinských pozemných síl Olexander Syrskyj. Ukrajinské útoky severne a juhozápadne od Bachmutu hlásia tiež analytici z amerického Inštitútu pre štúdium vojny. Rusi sa chvália ničením kombajnov: Ruské oficiálne médiá informovali, že ministerstvo obrany prvýkrát zverejnilo videozáznam, na ktorom ruskí vojaci ničia tanky Leopard 2, ktoré Ukrajine dodávajú západné krajiny. Ruskí vojenskí blogeri však o jeho autenticite pochybujú, na záberoch rezortu obrany nie sú podľa nich obrnené vozidlá, ale kombajny.

Zo zahraničných webov:

Kollár na bilborde odkazuje na Sulíka. Nie je to vtip, vraví

SaS hru mení, Sme rodina nie. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

„Nemeníme hru“ presviedča najnovšie strana Sme rodina Borisa Kollára z bilbordov aj s dôvetkom - „stále pomáhame“. Predstavitelia Sme rodina radi opakujú, že sú strana, ktorá plní svoje sľuby, hoci ten o 25-tisíc nájomných bytoch ročne ešte z kampane 2020 ostáva nesplnený. K systému nájomných bytov Sme rodina legislatívu presadila, ale hotový zatiaľ nie je ani jeden byt.

„Teší ma, že sme studnicou nápadov a inšpiráciou pre iné strany,“ reaguje Richard Sulík na Kollárove bilbordy. „Pri ideovej chudobe Sme rodina ma to ani neprekvapuje.“

Porovnávacia reklama síce na Slovensku nie je zakázaná, no musí spĺňať zákonné pravidlá. Tie sú pomerne prísne, a tak tento druh propagácie u nás veľkú tradíciu nemá. Porovnávacia reklama je na Slovensku dovolená, len ak nie je klamlivá, ak nehaní a nediskredituje konkurenčný výrobok či porovnáva tovar slúžiaci na rovnaký účel.

Kampaň pred voľbami však formálne nie je reklamou a riadi sa iným zákonom aj pravidlami. Doťahovanie sa politických súperov je dovolené. Aj samotný zákon o volebnej kampani pritom ráta s tým, že sa politické strany môžu v kampani voči sebe vymedzovať a prinášať o tom druhom aj negatívne informácie.

V krátkosti z domova:

Nvotová ide k Hegerovi: Speváčka, skladateľka a herečka Dorota Nvotová vstupuje do politiky. V septembrových voľbách bude kandidovať za Demokratov Eduarda Hegera, vstupuje aj do strany. Vraví, že Demokrati nevyhľadali ju, ale ona oslovila ich. Vstup do politiky jej vraj napadol už dávno.

Speváčka, skladateľka a herečka Dorota Nvotová vstupuje do politiky. V septembrových voľbách bude kandidovať za Demokratov Eduarda Hegera, vstupuje aj do strany. Vraví, že Demokrati nevyhľadali ju, ale ona oslovila ich. Vstup do politiky jej vraj napadol už dávno. Ďalšia obžaloba na Kočnera: Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podal obžalobu na Mariana Kočnera pre kauzy Donovaly a Báč. Obžaloba sa týka uplatnenia nadmerných odpočtov DPH v sume prevyšujúcej osem miliónov eur súvislosti s predajom nehnuteľností v obci Donovaly medzi viacerými obchodnými spoločnosťami.

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podal obžalobu na Mariana Kočnera pre kauzy Donovaly a Báč. Obžaloba sa týka uplatnenia nadmerných odpočtov DPH v sume prevyšujúcej osem miliónov eur súvislosti s predajom nehnuteľností v obci Donovaly medzi viacerými obchodnými spoločnosťami. Vietnamci sa stali národnostnou menšinou: Vietnamská komunita sa stala 14. oficiálne uznanou národnostnou menšinou na Slovensku. Udelenie štatútu schválila vláda. Predstavitelia vietnamskej menšiny v reakcii uviedli, že ide o historický míľnik, ktorý Vietnamcom na Slovensku umožní výraznejšie sa zapájať do verejného života a zároveň rozvíjať svoju kultúru, jazyk a identitu.

Slovenské aerolínie kúpil gigant. Umožní nám to zdvojnásobiť počet lietadiel, hovorí ich šéf

Lietadlo spoločnosti AirExplore. (zdroj: Adrián Rúčka)

V slovenskom leteckom biznise došlo pred pár dňami k zásadnej transakcii. Slovenskú leteckú spoločnosť AirExplore pohltil írsky letecký gigant Avia Solutions Group, ktorý má sídlo v Dubline. Íri kúpili firmu od Slovákov za bližšie nešpecifikovanú sumu. Ide o ďalší z ich krokov v plánoch, ako posilniť trhovú pozíciu na európskom trhu.

V prípade AirExplore či Avia Solutions nejde o obyčajnú leteckú spoločnosť typu Ryanair. Ich biznis spočíva v prenájme lietadiel s posádkou, poistením a údržbou iným leteckým spoločnostiam, ktoré tieto kapacity aktuálne potrebujú. Ide o komplikovaný systém, do reťazca vstupujú lízingové spoločnosti, cestovné kancelárie i banky.

Spoločnosti AirExplore ostali po pandémii miliónové dlhy, ale akvizíciou so silnejším partnerom sa jej bude dýchať ľahšie.

„Nefunguje to tak, že skupina Avia Solutions nám teraz podá záchrannú ruku a bude nás sprevádzať ako mama svoje dieťa. Dáva nám však do rúk nástroje a kapitál, aby sme si podlžnosti riešili sami,“ vysvetľuje v rozhovore pre INDEX šéf AirExplore Martin Štulajter.

V krátkosti z ekonomiky:

PZP zdražie: Ceny náhradných dielcov na opravu áut rastú ešte rýchlejšie než inflácia. Rastúce náklady na opravy a vyššie sadzby za normohodiny pre mechanikov sa podpisujú aj pod vyššie ceny povinného zmluvného poistenia ako aj havarijného poistenia. Poisťovne tvrdia, že nemajú na výber.

Ceny náhradných dielcov na opravu áut rastú ešte rýchlejšie než inflácia. Rastúce náklady na opravy a vyššie sadzby za normohodiny pre mechanikov sa podpisujú aj pod vyššie ceny povinného zmluvného poistenia ako aj havarijného poistenia. Poisťovne tvrdia, že nemajú na výber. Slovensko o miliardy nepríde: Podpredsedníčka vlády Lívia Vašáková uviedla, že o miliardy z eurofondov Slovensko nepríde. Nie je však podľa nej reálne dočerpanie celej alokácie. Premiér Ľudovít Ódor informoval, že z nevyčerpaných eurofondov by mohlo prepadnúť 800 miliónov eur.

Podpredsedníčka vlády Lívia Vašáková uviedla, že o miliardy z eurofondov Slovensko nepríde. Nie je však podľa nej reálne dočerpanie celej alokácie. Premiér Ľudovít Ódor informoval, že z nevyčerpaných eurofondov by mohlo prepadnúť 800 miliónov eur. Zákaz Huawei v 5G: Európska únia zvažuje, že členským štátom zakáže v sieťach piatej generácie využívať spoločnosti, ktoré sú považované za bezpečnostné riziko, vrátane čínskej firmy Huawei. Úvahy sa objavujú v čase, keď v Bruseli rastú obavy, že niektoré vlády členských krajín v tejto otázke príliš otáľajú.

Má byť druhý Zidane či Gerrard. Prečo Real zaplatil vyše sto miliónov za tínedžera?

Jude Bellingham. (zdroj: SITA/AP)

Real Madrid si to načasoval perfektne. Ak by vypadli v semifinále Ligy majstrov, čo sa aj stalo, tak priaznivcom zdvihnú náladu potvrdením príchodu talentovaného futbalistu Judea Bellinghama.

Už vo veku devätnásť rokov patrí medzi najlepších na svete. Na svojom konte má už niekoľko rekordov. Je najmladší strelec v histórii Nemeckého pohára, je najmladší Angličan, ktorý nastúpil na zápas Ligy majstrov, ako aj strelec gólu v jej vyraďovacej časti.

Nemá ani dvadsať a už odohral na profesionálnej klubovej úrovni 176 zápasov. V seniorskej reprezentácii ich napočítame už 24. Na trávniku by ste si ho splietli so skúseným tridsiatnikom.

Svojim neprajníkom ukázal svoju genialitu na MS vo futbale v Katare 2022. Od šampionátu v Nemecku v roku 2006 sa stal Bellingham prvým futbalistom mladším ako 20 rokov, ktorý na MS vo futbale skóroval a asistoval na gól. Kto bol tým hráčom pred šestnástimi rokmi? Lionel Messi.

Zabudnite na paleo diétu. Lovci a zberači sa stravovali inak, ako si vedci mysleli

Pri paleo diéte z jedálneho lístka vypadnú mliečne výrobky, obilniny, strukoviny a potraviny so spracovaným cukrom. (zdroj: Adobe Stock)

Stravovanie známe ako paleo diéta nás pri výbere potravín nabáda napodobňovať prehistorických predkov z paleolitu – staršej kamennej doby (okolo 2,5 milióna – 10-tisíc rokov p. n. l.). Človek by podľa nej mal jesť to, čo si mohli pravekí ľudia uloviť a nazbierať.

Z jedálneho lístka mu tak vypadnú mliečne výrobky, obilniny, strukoviny a potraviny s rafinovaným cukrom. Namiesto toho sa konzumuje zelenina, ovocie, orechy, mäso z pastvín a morské plody ulovené vo voľnej prírode. Zástancovia tohto typu stravovania tvrdia, že ak takto budeme jesť, schudneme a zároveň znížime riziko chronických ochorení.

Evoluční antropológovia Mark Collard a Amalea Ruffettová z kanadskej Univerzity Simona Frasera poukazujú na to, že sa nezdá, že by v strednodobom až dlhodobom horizonte paleo stravovanie prekonalo tradičné odporúčané diéty.

Jediná publikovaná viacročná štúdia, ktorá hodnotila vplyv paleo diéty na chudnutie, zistila, že jej dodržiavanie nebolo po dvoch rokoch o nič efektívnejšie ako dodržiavanie oficiálnych výživových odporúčaní severských krajín.

V krátkosti o zdraví:

Ako sa dobre vyspať: Nedostatok spánku nenahradíte kávou a kofeínom. Spánková deprivácia vás vždy dobehne. Navyše spôsobí, že budete nahnevanejší a impulzívnejší. Ak sa chcete dobre vyspať, odborník radí používať posteľ iba na spánok a sex.

Nedostatok spánku nenahradíte kávou a kofeínom. Spánková deprivácia vás vždy dobehne. Navyše spôsobí, že budete nahnevanejší a impulzívnejší. Ak sa chcete dobre vyspať, odborník radí používať posteľ iba na spánok a sex. Bolesti hlavy počas cvičenia: Nepríjemná bolesť hlavy počas alebo po cvičení trápi približne jedno až 26 percent dospelých a asi 30 percent dospievajúcich. Napriek tomu o nej existuje zatiaľ len málo vedeckých poznatkov. Odborník ponúka niekoľko odporúčaní, čo robiť, aby ste bolestiam hlavy počas cvičenia predišli.

Nepríjemná bolesť hlavy počas alebo po cvičení trápi približne jedno až 26 percent dospelých a asi 30 percent dospievajúcich. Napriek tomu o nej existuje zatiaľ len málo vedeckých poznatkov. Odborník ponúka niekoľko odporúčaní, čo robiť, aby ste bolestiam hlavy počas cvičenia predišli. Nie umelým sladidlám: Necukrové sladidlá by sa nemali používať ako prostriedok na zníženie hmotnosti či rizika neprenosných chronických chorôb, akými sú cukrovka či srdcové choroby. Konštatuje to WHO v novom odporúčaní. Nezaoberajú sa však tým, či sú umelé sladidlá zdravé, alebo by mali byť zakázané.

Karikatúra

Zistenie. (zdroj: Sliacky)

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť zajtra.

