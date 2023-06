Ranný brífing: Parlament nedá Ódorovmu kabinetu žiadnu šancu, na Lexu pribudli posily

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Úradnícka vláda Ľudovíta Ódora má vraj podľa Igora Matoviča „makať ako šrouby“, ale plné právomoci jej väčšina poslancov dať nechce. Ani strany, ktoré vyhlasujú, ako chcú spolupracovať a správať sa normálne.

Nová súdna mapa by mohla rozhýbať aj kauzu zavlečenia prezidentovho syna Michala Kováča mladšieho z roku 1995. Prípad dostal nový Mestský súd Bratislava, mohol by sa tak vyriešiť doterajší nedostatok prísediacich. V kauze je obžalovaný bývalý šéf SIS Ivan Lexa.

Robert Fico a Peter Pellegrini nemôžu byť v súčasnosti rozdielnejší. Hlas však z povolebnej spolupráce Smer jednoznačne nevylúčil a pre Fica by bol Pellegrini ideálnou prvou voľbou. Spoja sa po septembrových voľbách? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Ódorov kabinet má „makať ako šrouby“, plné právomoci mu však nedajú

Predseda vlády Ľudovít Ódor predstavuje programové vyhlásenie vlády v parlamente. (zdroj: TASR)

Líder OĽaNO a bývalý premiér i minister financií Igor Matovič od úradníckej vlády Ľudovíta Ódora očakával, že od prvého dňa bude „makať ako šrouby“. Smer, Hlas aj Republika zas vyhlasujú, že chcú vytrhnúť krajinu z doterajšieho chaosu po vládach, ktoré „katastrofálne zlyhali“.

Napriek týmto verejným deklaráciám sa väčšina politickej scény v parlamente - s výnimkou dvadsiatich poslancov SaS, šestnástich poslancov okolo Eduarda Hegera a jedného poslanca Progresívneho Slovenska - nechystá podporiť program úradníckej vlády a vyjadriť jej tak dôveru.

Sme rodina doposiaľ neodmietala, že programu vlády dajú jej poslanci hlasy s dôvetkom, že sa vždy správajú normálne. Bývalý minister práce Milan Krajniak však vyhlásil, že ich poslanci sa zdržia.

Ak program vlády poslanci neschvália, úradnícka vláda sa bez dôvery parlamentu ocitne v rovnakej situácii, v akej bola Hegerova vláda od 15. decembra. Prezidentka Zuzana Čaputová poverí Ódora vykonávaním vládnej moci až do zostavenia novej vlády po septembrových voľbách.

Kabinet však nebude môcť prijímať „zásadné opatrenia“ v oblasti hospodárskej, sociálnej a zahraničnej politiky ani niektoré medzinárodné zmluvy. Vláda bez dôvery nebude môcť schvaľovať ani dlhodobejšie stratégie, na nominácie do úradov si bude musieť pýtať povolenie od prezidentky.

Dôvera pre Ódora je štátny záujem: Vyjadrenie dôvery Ódorovi je aj v záujme parlamentu ako celku, ktorý tým vládu zaviaže zodpovednosťou. Je to síce malý, ale predsa len kamienok do mozaiky snahy o obnovenie normálnych poriadkov. Pri hlasovaní preto uvidíme, kto o ne nemá záujem. Dôvody budú rôzne, ale záujem o ničenie inštitúcií spoločný, píše Peter Tkačenko.

Lexova kauza prešla pod mestský súd. Môže to vyriešiť problém s prísediacimi

Exriaditeľ SIS Ivan Lexa. (zdroj: TASR)

Od zrušenia Mečiarových amnestií prešlo už šesť rokov, no obnovené kauzy, akou je najmä únos Michala Kováča mladšieho, sa odvtedy nepohli ani o kúsok.

Pre rôzne problémy sa pojednávanie dodnes nepodarilo ani len otvoriť a ešte aj pred pár mesiacmi sudca Karol Posluch signalizoval, že nemá prísediacich, s ktorými by mohol vo veci pojednávať. Aspoň čiastočne by mu teraz mohla pomôcť nová súdna mapa, ktorá platí od júna.

Kauza, v ktorej je hlavným obžalovaným bývalý šéf SIS Ivan Lexa, sa z okresného súdu presunula na Mestský súd Bratislava I, ktorý má väčšiu spádovú oblasť. Prináša to so sebou aj väčší „zásobník“ prísediacich, s ktorými bol dosiaľ problém.

Ide o „sudcov z ľudu“, ktorí by mali spolu s Posluchom vytvoriť celkovo trojčlenný senát. „Mestský súd Bratislava I osloví aj tieto nové osoby prísediacich so žiadosťou, aby vyslovili súhlas na preverenie na stupeň utajenia 'prísne tajné',“ povedal hovorca Pavol Adamčiak. Prísediaci pre túto kauzu totiž musia prejsť previerkou NBÚ.

Lexovu kauzu treba dotiahnuť: Nebezpečenstvo toho, že si niekto s pomocou orgánov zabezpečí beztrestnosť, nehrozí po prvýkrát, ale stále. Preto je nesmierne dôležité, aby sa obžaloba na vtedajšieho riaditeľa SIS Ivana Lexu nielen dostala pred súd, ale aj začala riadne pojednávať, píše Nataša Holinová.

V krátkosti z domova:

Horúčavy spôsobujú viac infarktov: Kardiovaskulárne ochorenia sú na Slovensku hlavnou príčinou úmrtí. V lete riziko pre kardiakov stúpa. S každým stupňom nad konvenčnú teplotu sa mortalita zvyšuje o 2,1 percenta. Sú pacienti, ktorí strácajú vedomie a zle sa im dýcha.

Kardiovaskulárne ochorenia sú na Slovensku hlavnou príčinou úmrtí. V lete riziko pre kardiakov stúpa. S každým stupňom nad konvenčnú teplotu sa mortalita zvyšuje o 2,1 percenta. Sú pacienti, ktorí strácajú vedomie a zle sa im dýcha. Extrémne horúčavy zhoršujú ochorenia: Starších ľudí, ktorí horúčavy znášajú ťažko, pribúda. Dnes je zhruba 20 percent občanov Európskej únie starších ako 65 rokov, no podľa odhadov ich do roku 2030 má byť až 30 percent. Nadmerné teplo si v extrémnych prípadoch vyberá daň aj v podobe predčasných úmrtí.

Starších ľudí, ktorí horúčavy znášajú ťažko, pribúda. Dnes je zhruba 20 percent občanov Európskej únie starších ako 65 rokov, no podľa odhadov ich do roku 2030 má byť až 30 percent. Nadmerné teplo si v extrémnych prípadoch vyberá daň aj v podobe predčasných úmrtí. Bory stále nemajú zmluvu s VšZP: Nemocnica Bory v Bratislave nemá naďalej zazmluvnenú väčšinu výkonov zo strany štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne, vyhlásil generálny riaditeľ Penta Hospitals International Peter Lednický. Upozornil, že to môže ohroziť plnohodnotné spustenie urgentu.

Ukrajinci získali späť prvé dediny, čakajú ich tvrdé boje

Ukrajinský tank strieľa v Časiv Jare - mieste krutých bojov s ruskými silami. (zdroj: SITA/AP)

Ukrajinská armáda informovala, že doteraz v rámci protiofenzívy oslobodila spod ruskej okupácie sedem dedín na východe a juhu Ukrajiny. Ukrajinci cez víkend potvrdili oslobodenie troch dedín v Doneckej oblasti na východe - Blahodatne, Neskučne a Makarivka. V pondelok sa k nim pridala neďaleká dedina Storoževe.

Ukrajinská námestníčka ministra obrany Hanna Maľarová neskôr na telegrame napísala, že ukrajinským silám sa podarilo spod ruskej okupácie vymaniť aj dediny Lobkovo, Levadne a Novodarivka v susednej Záporožskej oblasti na juhovýchode. Podľa Maľarovej predstavuje rozloha oslobodeného územia približne 90 štvorcových kilometrov.

Smerom k mestu Bachmut na Donbase, o ktoré sa zvádza najdlhšia a najkrvavejšia bitka od začiatku februárovej invázie, sa podľa Maľarovej ukrajinské sily posunuli od 250 do 700 metrov.

Zelenskyj priznal, že ide o ťažké boje, no dôležité je, že vojaci postupujú vpred. „Ďakujem našom chlapom za každú ukrajinskú vlajku, ktorá sa teraz vracia na svoje právoplatné miesto v dedinách na čerstvo oslobodenom území,“ povedal vo svojom každodennom príhovore o stave vojny.

V krátkosti z Ukrajiny:

Rusko musí byť úplne porazené: Francúzsky analytik Nicolas Tenzer tvrdí, že ruský prezident Vladimir Putin sa snaží rehabilitovať Stalina, aby mohol zľahčovať aj vlastné zločiny. Západ musí podľa neho Rusom ukázať, že ich krajina sa aj napriek takmer storočiu totality dá zreformovať.

Francúzsky analytik Nicolas Tenzer tvrdí, že ruský prezident Vladimir Putin sa snaží rehabilitovať Stalina, aby mohol zľahčovať aj vlastné zločiny. Západ musí podľa neho Rusom ukázať, že ich krajina sa aj napriek takmer storočiu totality dá zreformovať. Zomrel ďalší ruský generál: V Záporožskej oblasti na juhu Ukrajiny zomrel ruský generálmajor Sergej Gorjačev, náčelník štábu 35. kombinovanej armády. Podľa ruského investigatívneho portálu Agentstvo ide o prvého padlého ruského generála na Ukrajine za posledný rok. Gorjačev podľa nepotvrdených správ zomrel pri raketovom útoku.

V Záporožskej oblasti na juhu Ukrajiny zomrel ruský generálmajor Sergej Gorjačev, náčelník štábu 35. kombinovanej armády. Podľa ruského investigatívneho portálu Agentstvo ide o prvého padlého ruského generála na Ukrajine za posledný rok. Gorjačev podľa nepotvrdených správ zomrel pri raketovom útoku. Prigožin pripúšťa odchod z Ukrajiny: Spor medzi Jevgenijom Prigožinom a ruským ministrom obrany Sergejom Šojguom sa vyostruje, šéf wagnerovcov pripustil odchod skupiny z Ukrajiny. Zároveň upozornil na útočný potenciál ukrajinskej armády a tvrdí, že jej súčasnú silu vernejšie opisujú západní vojenskí experti než ruská propaganda.

Spor medzi Jevgenijom Prigožinom a ruským ministrom obrany Sergejom Šojguom sa vyostruje, šéf wagnerovcov pripustil odchod skupiny z Ukrajiny. Zároveň upozornil na útočný potenciál ukrajinskej armády a tvrdí, že jej súčasnú silu vernejšie opisujú západní vojenskí experti než ruská propaganda. Nová vlna ruských útokov: Rusko raketami zaútočilo dokopy na deväť ukrajinských oblastí, informovali miestne samosprávy. Zahynulo trinásť civilistov, ďalších najmenej 37 utrpelo zranenia. Desať ľudí prišlo o život v meste Kryvyj Rih, dvaja v Záporožskej oblasti a jeden v Doneckej.

Rusko raketami zaútočilo dokopy na deväť ukrajinských oblastí, informovali miestne samosprávy. Zahynulo trinásť civilistov, ďalších najmenej 37 utrpelo zranenia. Desať ľudí prišlo o život v meste Kryvyj Rih, dvaja v Záporožskej oblasti a jeden v Doneckej. Výcvik pilotov na F-16: Ukrajinskí piloti by mohli začať s výcvikom na stíhačky F-16 už toto leto, vyhlásila holandská ministerka obrany Kajsa Ollongrenová. Je to prvý krok smerujúci k dodávkam výkonných vojenských lietadiel Kyjevu.

Zo zahraničných webov:

Cena plynu vyletela, no Rusi s tým nič nemajú. Európa sa už takmer odstrihla

Mrakodrap Lachta Centr, sídlo ruského plynárenského monopolu Gazprom v Petrohrade. (zdroj: SITA/AP)

Plyn je dôležitá komodita pre európske podniky a domácnosti. Preto keď sa na trhu objaví nečakaný výkyv, okamžite prichádzajú špekulácie, kam sa môže pohnúť jeho cena.

Minulý týždeň taká situácia nastala. Cena plynu s dodávkou v júli na burze v Amsterdame stúpla v priebehu niekoľkých dní o 35 percent. Kým v strede týždňa spadla na 23 eur za MWh, na jeho konci sa vyšplhala na 32 eur za MWh.

Bol to najprudší nárast od augusta uplynulého roka, keď v Európe vrcholila energetická kríza. Vtedy sa plyn predával za rekordných 345 eur za MWh, čo bol desaťnásobok súčasnej ceny.

Za tretinovým nárastom ceny plynu bolo viac dôvodov. Ani jeden však nevyvracia dlhodobý klesajúci trend. Od lanského vrcholu v lete zlacnel plyn o 90 percent. Poukazuje to na to, že stratégia Európy odstrihnúť sa od ruského plynu a nahradiť ho alternatívami funguje.

V krátkosti z ekonomiky:

SAŽP nestíha vyhodnocovať žiadosti: Žiadosť o dotáciu v rámci programu Obnov dom odniesol do bratislavskej kancelárie Slovenskej agentúry životného prostredia, ktorá dotácie prideľuje, v polovici novembra. Práce na rodinnom dome v okrajovej štvrti hlavného mesta sa mali začať na jar. Ani po viac ako polroku nie je jasné, či dotáciu získal.

Žiadosť o dotáciu v rámci programu Obnov dom odniesol do bratislavskej kancelárie Slovenskej agentúry životného prostredia, ktorá dotácie prideľuje, v polovici novembra. Práce na rodinnom dome v okrajovej štvrti hlavného mesta sa mali začať na jar. Ani po viac ako polroku nie je jasné, či dotáciu získal. Pasívne investovanie: Jakub Dvořák je vyznávačom takzvaného pasívneho investovania. Jeho podstatou je jednoduchá stratégia: nepokúšate sa vyberať konkrétne akcie, ani vystihnúť najlepší čas na investovanie, namiesto toho so železnou pravidelnosťou vkladáte peniaze do ETF fondu, ktorý len kopíruje vývoj akciového trhu.

Jakub Dvořák je vyznávačom takzvaného pasívneho investovania. Jeho podstatou je jednoduchá stratégia: nepokúšate sa vyberať konkrétne akcie, ani vystihnúť najlepší čas na investovanie, namiesto toho so železnou pravidelnosťou vkladáte peniaze do ETF fondu, ktorý len kopíruje vývoj akciového trhu. Ako investuje Buffett: Každý rok v máji cestuje 40-tisíc ľudí do mesta Omaha v americkom štáte Nebraska na každoročné stretnutie akcionárov spoločnosti Berkshire Hathaway, za ktorým stoja legendárni investori Warren Buffett a jeho dlhoročný obchodný partner a kamarát Charlie Munger. Táto udalosť sa označuje ako Woodstock pre kapitalistov.

Prespal draft, pil litre koly denne a nenávidel telocvik. Dnes je šampiónom NBA

Nikola Jokič zbúral mýty o ideálnej športovej postave. (zdroj: SITA/AP)

Volajú ho “Joker”. Túto prezývku mu dal pred rokmi spoluhráč, ktorý nevedel vysloviť jeho priezvisko. Nemá tetovania, sociálne siete, drahé auto či oblečenie, ani raperov za priateľov. Je vôbec basketbalista?

Aj napriek výške 211 sa snaží byť čo najviac nenápadný. Nepriťahuje na seba pozornosť, je skromný, tichý, žije si vo vlastnom svete. Rozhodne však nie je obyčajný.

Nikola Jokič je dvojnásobný najužitočnejší hráč NBA. Teraz sa s Denverom Nuggets stal aj šampiónom NBA. A získal titul, ktorý má pre neho ešte väčšiu váhu.

Stotridsať kilový Srb je dnes pravdepodobne najlepší basketbalista na svete. Jeho najdôležitejší sval je mozog. Pivota ako je on, basketbal v minulosti nezažil. Má vysoké basketbalové IQ, spoluhráčov okolo seba robí lepšími.

Američania vraj majú celú loď mimozemšťanov. Kto to tvrdí a aké má dôkazy?

Neidentifikovateľný anomálny jav na záberoch amerického pilota, ktoré zverejnili v roku 2020. (zdroj: US Navy/Wikimedia)

Bývalý americký pracovník tajnej služby tvrdí, že Američania už pred rokmi získali loď mimozemského pôvodu. Tvrdenia Davida Grusha publikoval web Debrief.

Grush do apríla pracoval pre Kanceláriu na riešenie anomálií AARO. Tento úrad, spadajúci pod americký rezort obrany, sa venuje výskumu nevysvetliteľných anomálnych javov, kedysi známych pod skratkou UFO.

Grusch pre Debrief hovorí o programe, ktorý získal „neporušené a čiastočne neporušené lode iného ako ľudského pôvodu“. Program je podľa neho utajovaný pred americkým Kongresom. Preto Grusch podal oficiálnu námietku a Kongresu poskytol o utajovanom programe rozsiahle informácie.

Bývalý pracovník tajnej služby však neukázal žiadne rukolapné dôkazy, ktoré by podporili jeho tvrdenia. Mimozemské lode nikdy nevidel, nevie povedať ani len to, kde ich program ukrýva. O existencii samotného programu, ako sám priznáva, vie iba z počutia od druhých ľudí. Nevedno, kto títo ľudia sú a aké dôkazy majú oni sami.

V krátkosti z vedy a techniky:

Najstaršie pohrebisko sveta: Najstaršie pohrebisko na svete sa podarilo objaviť v Juhoafrickej republike. Podľa paleontológov obsahovalo ostatky jedného zo vzdialených príbuzných človeka s malým mozgom, o ktorom sa predtým predpokladalo, že nebol schopný zložitejších úkonov.

Najstaršie pohrebisko na svete sa podarilo objaviť v Juhoafrickej republike. Podľa paleontológov obsahovalo ostatky jedného zo vzdialených príbuzných človeka s malým mozgom, o ktorom sa predtým predpokladalo, že nebol schopný zložitejších úkonov. Huby ako bojovníčky s klimatickou zmenou: Toby Kiersovú, profesorku evolučnej biológie na Vrije Universiteit v Amsterdame, výskum húb priviedol k odhaleniu, ako môže samotná príroda vyriešiť klimatickú krízu. Pôda obsahuje približne 75 percent pozemského uhlíka a huby v nej zohrávajú rozhodujúcu úlohu.

Toby Kiersovú, profesorku evolučnej biológie na Vrije Universiteit v Amsterdame, výskum húb priviedol k odhaleniu, ako môže samotná príroda vyriešiť klimatickú krízu. Pôda obsahuje približne 75 percent pozemského uhlíka a huby v nej zohrávajú rozhodujúcu úlohu. Otepľovanie planéty sa zrýchľuje: Otepľovanie planéty v dôsledku ľudskej činnosti sa podľa štúdie Medzivládneho panelu OSN pre zmenu klímy zrýchľuje. Jeho miera vzrástla o nebývalých 0,2 stupňa Celzia. Súbežne sa zvýšilo aj množstvo emisií v atmosfére na každoročný priemer 54 miliárd ton.

Rozhovory ZKH: Emil Fitoš. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo )

Prečo sa Slovensko za skoro 20 rokov nenaučilo čerpať eurofondy? Dopadne rovnako aj Plán obnovy? Ako ovplyvňuje IT sektor odliv mozgov? Prečo štát neinvestuje do rizikových start-upov? Prečo bol rok 2016 iný? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Emilom Fitošom, prezidentom IT asociácie Slovenska.

