Ranný brífing: Kočnerov „Prútik“ môže skončiť za mrežami, ofenzíva si vyberá krutú daň

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Začne sa proces s bývalou podpredsedníčkou Najvyššieho súdu Jarmilou Urbancovou, obvinená je z podplácania a ohýbania práva. Marian Kočner ju označoval ako Jarinku alebo Prútik a písal o nej, že jej pomôže, ako bude vedieť. Teraz jej hrozia tri až osem rokov väzenia.

Ako prebiehajú boje o okupované územia? Čerstvo vycvičení ukrajinskí vojaci vyzbrojení západnými zbraňami mali uskutočniť počiatočný útok cez územie okupované Ruskom. Z päťdesiatich sa nevrátili tridsiati. Ofenzíva prináša územné zisky, no za cenu veľkých obetí.

Severný Atlantik prekonáva teplotné rekordy, naše klimatické záväzky do konca storočia prekonáme do desiatich rokov a vedci už naznačujú, že sme za planetárnym bodom zlomu. Čo sa práve deje s klímou a aké to bude mať dôsledky na našu budúcnosť? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Kočner o nej písal ako o Jarinke či Prútiku. Začne sa proces s ďalšou sudkyňou

Bývalá podpredsedníčka Najvyššieho súdu Jarmila Urbancová. (zdroj: TASR)

Prvou sudkyňou z veľkej sudcovskej kauzy Búrka, s ktorou sa začne riadny súdny proces, by napokon mala byť bývalá podpredsedníčka Najvyššieho súdu Jarmila Urbancová. V šifrovacej aplikácii Threema ju Marian Kočner volal Prútik či Jarinka, hoci ona dodnes tvrdí, že s dnes už odsúdeným podnikateľom nič nemala.

„Jarinke pomôžem, čo budem vedieť,“ napísal Kočner vo februári 2018 bratislavskému okresnému sudcovi Vladimírovi Sklenkovi. Reč bola o tom, ktorých členov Súdnej rady treba „obšlapať“ a dať im „noty“ na hlasovanie.

Súdna rada napokon v máji 2018 zvolila Urbancovú za podpredsedníčku Najvyššieho súdu.

Proces s Urbancovou sa začne 5. septembra na špecializovanom súde v Banskej Bystrici, rozhodovať bude sudca Ján Giertli. Urbancovú obvinenú z podplácania a ohýbania práva budú súdiť spolu s bratislavskou okresnou sudkyňou Otíliou Dolákovou, keďže obe sa dostali pred súd v rovnakej veci.

Za ohýbanie práva, ktoré do Trestného zákona zaviedla bývalá ministerka Mária Kolíková z SaS, hrozia tri až osem rokov väzenia.

Threema a Sklenka sú zásadní: Kočner mal sudcov plný telefón a práve tomu (spolu s faktom, že Peter Tóth ho vydal polícii) vďačíme za fakt, že súd bude môcť rozhodnúť o tom, či sú vinné aj tie sudkyne, ktoré vinu v plnom rozsahu alebo čiastočne odmietajú, píše Nataša Holinová.

Prečo chcú ľudia autoritárskeho vodcu? Mať mantinely je pre mnohých menej bolestné ako sloboda

Silvia Porubänová, riaditeľka Slovenského národného strediska pre ľudské práva. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

„Bytostne si uvedomujem, aký tu nastal za tridsať rokov prerod. Ľudia, ktorí si pred rokom '89 neželali nič iné ako zmenu, sa akoby v kruhu navracajú k hodnotám, ktorými predtým opovrhovali alebo ktorých sa obávali. Podľa mňa je na to jednoduché vysvetlenie - sloboda môže bolieť a mať na výber nie je pre každého človeka želateľná voľba,“ tvrdí sociologička a riaditeľka Slovenského národného strediska pre ľudské práva Silvia Porubänová.

Reaguje tak na preferencie časti ľudí, ktorí sa odkláňajú od demokratických a ľudskoprávnych hodnôt. Na to, že spoločnosť unavujú témy, ako sú práva LGBTI+ ľudí, riešenie problémov marginalizovaných rómskych komunít či pomoc utečencom z Ukrajiny, majú podľa nej vplyv aj politici.

„Ryba smrdí od hlavy a práve 'zhora', od politických činiteľov, nám bol podsúvaný naratív, že už stačilo pomoci, solidarity, sústreďme sa na iné veci. A ten naratív prišiel veľmi skoro.“

Stredisko nedávno vydalo každoročnú správu, v ktorej analyzuje dodržiavanie ľudských práv na Slovensku. Okrem iného v nej napríklad konštatovalo, že štát nezaznamenal žiadny pokrok v oblasti podpory a ochrany ľudských práv, základných slobôd a zásady rovnakého zaobchádzania v legislatívnych procesoch.

V krátkosti z domova:

Odmietnutá obžaloba na Kaliňáka a Brhela: Najvyšší súd potvrdil odmietnutie obžaloby na exministra vnútra Roberta Kaliňáka a podnikateľa Jozefa Brhela staršieho za zločin podplácania. Dôvodom sú závažné procesné chyby, ktorými boli porušené práva obvinených na obhajobu. Súd tak zamietol sťažnosť prokurátora ako nedôvodnú.

Boja sa smrti, ale vedia, že nemajú inú možnosť. Protiofenzíva si medzi vojakmi vyberá svoju daň

Ukrajinskí vojaci relaxujú a plávajú v potoku severne od Veľkej Novosilky. (zdroj: The Washington Post/Heidi Levine)

Muži 37. ukrajinskej brigády boli čerstvo vycvičení a vyzbrojení zbraňami dodanými zo Západu. V prvých dňoch dlho očakávanej protiofenzívy mali uskutočniť počiatočný útok južne od mesta Veľká Novosilka v juhovýchodnej časti Doneckej oblasti - cez územie okupované Ruskom. Zaplatili za to vysokú cenu.

V jednotke bolo menej ako 50 mužov a 30 sa nevrátilo – boli zabití, zranení alebo zajatí nepriateľom. Päť obrnených vozidiel jednotky bolo zničených počas prvej hodiny.

Prieskumná výprava 37. brigády nakoniec pomohla iným ukrajinským brigádam oslobodiť štyri dediny v Donecku, jednom z kľúčových východiskových bodov protiofenzívy. Zabezpečila tým Kyjevu skorý triumf počas najočakávanejšej operácie vojny.

Tí, ktorí prežili, opísali svoje utrpenie na hrote kopije v ukrajinskej protiofenzíve. V 37. brigáde boli aj niektorí americkí dobrovoľníci a vojaci vycvičení v Európe. Ich výpovede ponúkli jeden z prvých skutočných pohľadov na brutálne boje na novom fronte v tomto mesiaci, ďaleko od suchých tvrdení o postupoch a ústupoch zo strany oficiálnych predstaviteľov na oboch stranách konfliktu.

Cesta lemovaná mŕtvymi: Cestu do oslobodenej ukrajinskej dediny Storožove lemujú telá ruských vojakov a vyhorené obrnené vozidlá, píše agentúra Reuters z miest bojov na Ukrajine. Príšerné scény svedčia o zúrivosti bojov, počas ktorých ukrajinské jednotky dobyli Storoževe a niekoľko ďalších dedín.

V krátkosti z Ukrajiny:

Ruské velenie chce skrotiť wagnerovcov: Ruské ministerstvo obrany si chce zazmluvniť polovojenské skupiny. Mnohí v tom vidia pokus o skrotenie wagnerovcov. Ich vodca Jevgenij Prigožin chce nové nariadenie ignorovať, tvrdí, že ministerstvo ich chce zničiť - dokonca aj fyzicky.

Zo zahraničných webov:

Točil milióny a obchodoval so štátom. Bývalý poslanec nechal firmu skrachovať

Ilustračné foto. (zdroj: Archív SME - Vladimír Šimíček.)

Na papieri vyzerala ako firma, ktorej sa darí. Tržby kontinuálne rástli a lámali rekordy. Len v roku 2018 spoločnosť prekonala hranicu 20 miliónov eur. Pomáhali obchody so štátnymi inštitúciami aj dlhoročná tradícia.

Osud zvolenskej firmy A-Z Lokomat však nabral pred pár rokmi nečakaný zvrat. Sama sa obrátila na súdy a požiadala o vyhlásenie konkurzu. Jej majiteľ Peter Rak bol pritom v regióne pomerne známa persóna. Napokon, bol aj členom mestského zastupiteľstva.

Firma A-Z Lokomat nielenže skrachovala, zanechala za sebou obrie dlhy. V dlhom zástupe veriteľov nenájdete len banky či obchodných partnerov, ale aj štátne inštitúcie.

Len finančná správa eviduje daňový nedoplatok vyše 709-tisíc eur. Škody narobila firma aj vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni (dlh takmer 40-tisíc eur) aj v poisťovni Union (2 600 eur). Aj keď bol konkurz rozbehnutý pred troma rokmi, stále prebieha. Zoznam podaní sa počíta na desiatky.

V krátkosti z ekonomiky:

Po Dobytkárovi sa čistí: Štátna Pôdohospodárska platobná agentúra začala po mega korupčnej kauze Dobytkár očistnú cestu. Po kritike Najvyššieho kontrolného úradu a najmä vysokej korekcii 25 percent od Európskej únie sa prvé zmeny prejavili v historicky najlepšom poslednom certifikačnom hodnotení. Hoci to stále nie je stopercentné.

Keď prítomnosť vyhrá nad budúcnosťou. To je motto víťazov Stanleyho pohára

Vegas Golden Knights vyhrali prvýkrát v histórii klubu Stanley Cup. (zdroj: TASR/AP)

Ak si zadáte do vyhľadávača slová pád (najlepšie po anglicky) a Vegas Golden Knights, vyhodí vám množstvo článkov z leta minulého roka. V každom jednom z nich sa spomína ako hokejový tím z mesta hriechu upadá a ako si prešustroval budúcnosť, najmä vinou zlých manažérskych rozhodnutí. Tie sa diali v podstate už od vstupu organizácie do NHL pred šiestimi rokmi.

Asi za všetky chyby manažmentu stojí za spomenutie výmena, v ktorej bol zahrnutý Tomáš Tatar. Toho vo svojej inauguračnej sezóne Vegas kúpili z Detroitu za výber v prvom, druhom a treťom kole draftu. Hneď po sezóne Tatara vymenili do Montrealu za Maxa Paciorettyho. Okrem Slováka pribalili aj Nicka Suzukiho a druhé kolo draftu.

Tatar patril počas troch rokov u Canadiens k najproduktívnejším hráčom. Suzuki je aktuálne najväčšou hviezdou a kapitánom Montrealu. Pacioretty vo Vegas nesklamal, ale aj tak sa po minulej sezóne sťahoval do Caroliny Hurricanes. Zadarmo.

To znamená, že len pri tomto obchode manažment "zlatých rytierov" vyhodil do koša dve prvé kolá draftu, dve druhé, jedno tretie a kapitána Montrealu. Logicky sa naskytá množstvo otázok. Ako je možné, že klub na zostupe vyhral Stanleyho pohár? Ako je možné, že klub, ktorý minulý rok nepostúpil prvýkrát v histórii do play-off, tento rok oslavuje.

Pre Pacina či De Nira nie je vek prekážkou. Veda však nemá pre starších otcov a ich deti dobré správy

Al Pacino a Robert De Niro vo filme Martina Scorseseho The Irishman. (zdroj: IMDB)

Necelý mesiac po tom, ako 79-ročný herec Robert de Niro oznámil, že sa stal siedmy raz otcom, sa do klubu neskorého otcovstva pridal aj jeho kolega, 83-ročný Al Pacino. Začiatkom júna potvrdil, že spolu s o 54 rokov mladšou partnerkou Noor Alfallahovou čakajú dieťa. Pripojili sa tak k mnohým hercom, hudobníkom či americkým prezidentom, ktorí si takto „predĺžili“ mladosť.

A aj keď sa zdá, že oslavujú šťastné udalosti, vyvoláva to otázku vhodnej vekovej hranice pre otcovstvo a možných rizík pre dieťa aj matku. Ukazuje sa totiž, že ani vek otca nie je v tomto smere zanedbateľný.

Newyorský lekár internista Stuart Fischer pre britský bulvárny denník Daily Mail v súvislosti s Al Pacinom uviedol, že v takom vysokom veku je rizikové mať dieťa.

Navyše, výskumy poukazujú na negatívne vplyvy vysokého veku otca na plodnosť, pôrodnú váhu a výskyt záchvatov u novorodencov či na genetické mutácie a autizmus.

V krátkosti o zdraví:

Spinálna svalová atrofia: Ľudia so spinálnou svalovou atrofiou nedokážu chodiť, obrátiť sa na bok, napiť sa sami z pohára a niektorí ani dýchať. Hoci sú známe najmä prípady, keď bolo ochorenie diagnostikované deťom, rozvinúť sa môže aj puberte alebo v dospelosti.

Podcasty SME

Vedátor: Umelá inteligencia nás učí aj o našej inteligencii

Karikatúra

Umelá inteligencia. (zdroj: Sliacky)

Recept dňa

Hubová polievka na kyslo. (zdroj: Fotolia)

Polievky, slaný koláč aj fašírky. Vyberte si z receptov na jedlá pre milovníkov húb.

Voľný čas

Stiahnite si stovky e-kníh a audiorozprávok. Vyberte si zo slovenského zlatého fondu, svetovej klasiky a autorov edície SME.

