Šutaj Eštok: Politici vyrastajú na vlne hnevu. Keď má byť politika o tomto, niekde sme urobili chybu

V spoločnosti už nie je strach, iba hnev, hovorí poslanec Šutaj Eštok.

Text je prepisom z relácie Rozhovory ZKH, ktorá vznikla pre video.sme.sk. Prepísala ho Petra Novotná.

Parlament nevyslovil dôveru vláde Ľudovíta Ódora. Programové vyhlásenie vlády nepodporili poslanci Smeru, Hlasu, Sme rodina, OĽaNO ani fašistov. Strany nemali žiadne zásadné pripomienky k obsahu. V rozprave sa najmä točili okolo toho, že nechcú podporiť vládu prezidentky Zuzany Čaputovej.

Poslanec MATÚŠ ŠUTAJ EŠTOK v rozhovore hovorí, aký problém má strana Hlas s programovým vyhlásením vlády, aký má na novú vládu názor, či o tom, či sa zmanipulovalo vyšetrovanie vraždy Jána Kuciaka za bývalej vlády, ako to tvrdí Smer.

Matúš Šutaj Eštok v parlamentných voľbách 2020 kandidoval za stranu Smer-SD,

v roku 2020 oznámil odchod zo strany Smer a vstup do sociálno-demokratického projektu Hlas-SD,

je členom Výboru NR SR pre európske záležitosti.

Máte obsahový problém s programovým vyhlásením vlády?

Programové vyhlásenie vlády neublíži ani nepomôže. Premiér vedel, že vláda nezíska dôveru, tak také programové vyhlásenie aj prichystal. Od začiatku sme komunikovali, že úradníckej vláde nevyslovíme dôveru, pretože neprešla riadnymi voľbami a z nášho pohľadu na všetko, čo od nich chceme za štyri mesiace, stačí, ak to bude vláda, ktorá dôveru nedostane.

Považujeme za podstatné to, aby dotiahli do nejakého stavu plán obnovy, eurofondy a zabezpečili elementárne fungovanie štátu. Boli by sme radi, keby nastavili súčasnej odchádzajúcej vláde zrkadlo, kam krajinu za tri a pol roka doviedla, aby sme neboli iba my ako opoziční kritici.

V Hlase ste vyzývali prezidentku, aby vymenovala úradnícku vládu. Akú má logiku nepodporiť nezávislú vládu odborníkov, ktorá si dala do programového vyhlásenia, čo ste menovali?

Od začiatku sme trvali na tom, aby boli čo najskôr predčasné voľby. Už tu mohla byť nová koalícia. Stalo sa, čo sa stalo, nebudem hľadať vinníkov. Občania na Slovensku vedia, kto bol za to zodpovedný, a preto sme vyzývali pani prezidentku, aby vymenovala úradnícku vládu, pretože sme mali jasné podozrenia.

Ukazovalo sa, že pán Heger a ďalší ministri nielenže zneužívali svoje postavenie, ale došlo aj k závažným korupčným škandálom. Antikorupčná vláda padla na korupčnej kauze.

Chcete robiť konštruktívnu hodnotovú politiku bez cirkusu. To ste práve teraz mohli ukázať, nie?

Nevystúpili sme v parlamente v súčasnej rozprave, ako mnohí poslanci, bez ohľadu, či sú opoziční, alebo koaliční. Nerobili sme divadlo a jasne sme povedali, že dôveru nevyslovíme. Ak konečne príde vláda s pomocou pre ľudí, pretože na to ako keby zabudli, tak sme pripravení to podporiť. Vždy sme boli ochotní podporovať dobré návrhy zákonov, opozičné alebo koaličné.

Prezidentka reagovala na hlasovanie parlamentu tak, že vznik úradníckej vlády bola jediná ústavná možnosť, ako priviesť Slovensko k predčasným voľbám. Odmietnutie väčšiny poslancov vysloviť dôveru vláde odborníkov, navyše bez presvedčivých vecných argumentov, považuje za nezrelý postoj. Nemá pravdu?

Ja považujem za nezrelý postoj, že sa pani prezidentka v decembri nezasadila, aby voľby boli čo najskôr. Autoritu mala. Najprv vyhlásila, že bude apelovať na súčasnú a bývalú koalíciu, aby voľby boli v prvej polovici tohto roka. Potom aj z tohto zišlo. Keby prezidentka nemala nezrelé kroky, dnes sme mohli mať zrelú, kompetentnú, verím, že proeurópsku a schopnú vládu, ktorá by ľuďom vedela pomôcť.

Parlament schválil aj hlasmi vašej strany do ústavy právo na platenie v hotovosti. To nejaký akútny problém Slovenska?

Povedali sme, že s tým nemáme problém, pretože trendy v dlhodobom horizonte budú a bude zámer hotovosť obmedziť. Nemám žiadny problém s tým, aby to v ústave bolo zakotvené.

Musia byť v ústave aj takéto parciálne otázky?

Za tri a pol roka sa z ústavy stal trhací kalendár, keď sa rokovalo a robili zmeny bez riadneho medzirezortného pripomienkového konania. Ústava je základný kameň štátu. Bohužiaľ, stali sme sa svedkami toho, že práva, ktoré boli v ústave jasne zadefinované, boli porušované. V rôznych prípadoch o tom rozhodol aj Ústavný súd.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Ódorova vláda dôveru nezískala, bude mať obmedzené kompetencie Čítajte

Jedna z vecí, ktorá bola kritizovaná rozpočtovou radou, je, že či by komplikované veci ako dôchodkový systém mali novelizovať poslanci poslaneckými návrhmi.

Mala by to robiť vláda. Dva roky sme upozorňovali na problém, ktorý tu bol. Vláda neurobila nič a pre dôchodcov obzvlášť, preto sme prišli my v Hlase. Bol to jeden z päťdesiatich návrhov zákona, ktoré sme za celé volebné obdobie pripravili a každý smeroval na pomoc ľuďom. Keď vláda nekoná, je povinnosťou opozície aj poslancov suplovať ju.

Nepáči sa mi legislatívna smršť poslaneckých návrhov, ktorá tu za tri a pol roka bola. Nehovorím o opozičných, pretože opozícia nemá inú možnosť, buď príde s návrhom zákona, alebo ostane ticho.

Rozprava o programovom vyhlásení vlády bola miestami absurdná. Poslancovi ĽSNS Rastislavovi Schlosárovi prekážalo, že premiér je Maďar. Vy s tým máte problém?

Nemám s tým absolútne žiadny problém. Rešpektujem pluralitu názorov. Ale ak chceme, aby debata bola kultúrna, asi treba dať na parlament zámok, aby do 30. 9. už nerokoval. Ochráni sa štátna kasa, ochráni sa mentálne zdravie občanov. Snažme sa byť konštruktívni. Chápem, že v čase, keď najsledovanejšia relácia je Farma alebo Ruža pre nevestu, tak je primárne záujem o bulvarizáciu politiky.

Nezabúdajme, kto ju zbulvarizoval. Pred dvanástimi rokmi Igor Matovič so svojimi vysypanými striekačkami. Je tvorcom chaosu. Záleží nám, aby budúca vláda mala kultúrnosť. Peter Pellegrini sa snaží spoločnosť upokojiť. V spoločnosti už nie je strach, ale hnev.

Je prirodzené, že politici na vlne hnevu vyrastajú. Potom stačí povedať nezmysel, ako povedal pán z ĽSNS, a časť fanúšikov mu zatlieska. Keď má byť politika o tomto, asi sme niekde urobili chybu.

Parlament ústavnou väčšinou schválil uznesenie poslanca Kuffu o šéfovi slovenského Zastúpenia Európskej komisie Vladimírovi Šuchovi, ktorý mal marginálny výrok na dosť bezvýznamnej konferencii. (Vladimír Šucha hovoril, že Slováci majú pokazené chromozómy, pozn. ed.) Vyzvali ste tým Európsku komisiu, aby žiadala odvolanie pána Šuchu z pozície. Má toto riešiť parlament?

Žiadali sme, aby sa uznesenie zmenilo tak, že nežiadame Európsku komisiu o odvolanie, ale aby sa ospravedlnil.

Je to už na legislatívnej slobode poslancov, keď s tým prišiel pán Taraba (spolu s oboma Kuffovcami, pozn. ed.), no tak sa to odhlasovalo a prešlo to. Pre mňa je absurdné, aby človek hovoril o Slovensku tak, ako hovoril. Beriem, že to môže byť vytrhnuté z kontextu, ale aký dojem to potom vytvára?

Aký máte vzťah s poslancami, ktorí kandidovali do parlamentu za fašistov? Neprekáža vám hlasovať za ich návrhy?

Pozerali sme na to, o čom návrh hovorí. Ak hovoríte o pánu Tarabovi, mám s ním korektné vzťahy.

Čo hovoríte na nových ministrov a vládu? Nehádajú sa a zatiaľ to naozaj vyzerá na vecnú diskusiu a slušné spôsoby.

Tak by to malo byť. Som rád, že títo úradníci majú elementárnu politickú kultúru a úctu. S politickou kultúrou som spokojný. Nie som spokojný, že nereagovali na pomoc ľuďom a zdražovanie.

Smer a Robert Kaliňák hovoria o spochybňovaní rozsudku v kauze vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Tvrdia, že za vlády Petra Pellegriniho sa zmanipulovalo vyšetrovanie vraždy za vedenia polície pána Milana Lučanského a že sa nevyšetril skutočný vrah. Zmanipulovalo sa za vašej vlády vyšetrovanie vraždy Jána Kuciaka?

Bol som šéfom Úradu vlády a nemám o tomto poznatok. Ak to tvrdia kolegovia z opozície, tak nech dokazujú. Sú orgány činné v trestnom konaní, ktoré v tejto veci konajú, tak nech prešetria všetky verzie.

Na sneme ste vylúčili spoluprácu s ĽSNS a OĽaNO. Peter Pellegrini sa vyhradil aj voči Smeru, aj voči Republike. Hovorím správne?

Spoluprácu s ĽSNS a OĽaNO sme vylúčili pred dvoma rokmi na našom predsedníctve. Teraz sme prišli s jasným memorandom o tom, s kým si vieme predstaviť spoluprácu. ĽSNS a OĽaNO sme vylúčili, pretože to je extrémizmus a najväčšie zlo, aké v krajine existuje. Spoluprácu si vieme predstaviť s každým, kto bude ochotný akceptovať našich desať bodov.

Republika nie sú extrémisti?

Ak budú trvať na tom, že máme vystúpiť z NATO, tak sa samotní vylúčia z budúcej vlády. Pre mňa sú nebezpeční všetci extrémisti.

Stačí sa pozrieť na posledné komunálne voľby. Nevytvorili sme ani jednu koalíciu s hnutím Republika.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Rozdiel medzi Ficom a Pellegrinim doteraz nikdy nebol väčší. Máme však Hlasu veriť? Čítajte

Médiá vám hovoria, že vajatáte. Počúvala som prejav Petra Pellegriniho v Púchove na vašom sneme. Hovoril, že ste za pomoc Ukrajine, ale nie príliš. Ste za boj proti klimatickej zmene, ale aj kritizujete aktivistov. Dá sa robiť hodnotová politika zbieraním stredu, ak nepoviete jasný názor?

Dá sa. Z môjho pohľadu je podstatný zdravý rozum pri vyjadreniach. Ak sa to môže zdať novinárom, že to je stredová cesta, tak nesúhlasím. Sme ľavičiari, tam je náš priestor a tak budú smerovať hodnotovo všetky naše vyjadrenia. Myslím, že politika Hlasu je jasná.

Pri Ukrajine to úplne jasné nie je.

V deklarácii máme zadefinované, že si ctíme nedotknuteľnosť hraníc a vždy budeme stáť na strane obetí, ktoré boli napadnuté. Odsúdili sme Rusko. Neznamená to, že nám nemá záležať na mieri. Želáme si spravodlivý mier. Nikto nehovorí, že polovica Ukrajiny má byť ruská. Európski politici by mali hľadať cestu k mieru za rokovacím stolom a nie na bojisku.

Nie je cesta k mieru to, že im dodáme čo najviac zbraní, aby vyhrali?

Je to váš legitímny postoj. Ja si myslím niečo iné. Treba im pomôcť. Keby sa na Slovensku niečo podobné udialo, tiež by sme chceli pomoc od iných, ale rovnako by som bol rád, keby sa európski lídri snažili urobiť všetko preto, aby za rokovacím stolom našli cestu k mieru.

Ako sa dá nájsť cesta k mieru za rokovacím stolom, keď Rusko napadlo Ukrajinu a vraždí tam? Bez toho, aby odišli z krajiny, sa nedá dohodnúť na mieri.

Hovorím o spravodlivom mieri. Európa by mala zohrať úlohu a rokovať, za akých podmienok je Rusko pripravené opustiť územie. Nemyslím, že cesta k mieru je vojna. Cesta k mieru je rokovanie. Prekáža mi ruská agresia, ale aj to, aby sa konflikt donekonečna predlžoval namiesto toho, aby sa niekto postavil a išiel sa rozprávať o podmienkach, aby bol pokoj a mier.

Je nátlak už aj na amerického prezidenta Bidena, aby sa začali prístupové rokovania Ukrajiny na vstup do NATO. Boli by ste za?

Nemyslím si, že to je správna cesta, ak chceme opäť mier. Vždy sa hovorilo ešte v časoch, keď tu bola pani Merkelová, že Ukrajina má svoju neutralitu, aby sa nevyvolal konflikt.

Nemyslím si, že Ukrajina je pripravená. Viete dobre, koľko trvali prístupové rokovania nám, či už do Európskej únie, alebo do NATO, musíte splniť nejaké štandardy.

Vyzerá, že práve teraz majú najlepšiu armádu v okolí, nie?

Myslím si, že ak chceme na Slovensku mier, nie je to dobrý nápad. Ja s tým nesúhlasím. Hľadajme také riešenia, ktoré nám mier zabezpečia. Toto nie je riešenie.

Úradnícka vláda 2023

Predčasné parlamentné voľby 2023