Ranný brífing: Kollára potápa jedna z matiek jeho detí, mafián sa sťažuje na sudkyňu

Pohádali sa a on ju potom zbil. Toto je jediný fakt, na ktorom sa zhoduje šéf parlamentu Boris Kollár a jedna z jeho partneriek Barbora Richterová pri opise incidentu, ktorý sa stal pred takmer dvanástimi rokmi v ich vile v americkom Miami. Viaceré otázky zostali nezodpovedané, pokúsili sme sa ich zodpovedať.

Sudkyňa Pamela Záleská sa opäť spovedala pred Súdnou radou. Príčinou je sťažnosť obžalovaného Lehela Horvátha, známeho ako „hrobára sátorovcov“, ktorý tvrdí, že mu počas pojednávania neumožnila podať si inzulín. Rada pochybenie nenašla, no sudkyňu stále rieši polícia.

Na Encelade je fosfor. Táto naoko nudná správa z našej slnečnej sústavy v skutočnosti je všeličím, len nie nudnou. Fosfor je totiž úplne kľúčovou zložkou života tak, ako ho dnes poznáme. Čo sa na Saturnovom mesiaci deje? A prečo sme takí posadnutí hľadaním života mimo našej planéty? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Jediná zhoda je na bitke. Čo nesedí a je nejasné na spore Kollára s Richterovou?

Šéf Sme rodina a predseda parlamentu Boris Kollár. (zdroj: SITA)

Iba tri mesiace pred parlamentnými voľbami čelí šéf Sme rodina Boris Kollár kauze, ktorá môže jeho hnutie dobehnúť. Vyšlo totiž najavo, že pred takmer dvanástimi rokmi zbil jednu zo svojich partneriek Barboru Richterovú.

Opis toho, čo incidentu predchádzalo, sa však u oboch strán líši. Kým Richterová tvrdí, že Kollár jej vytrhol dieťa a následne ju zbil do bezvedomia, politik hovorí o „pár fackách“. Vyburcovalo ho k nim vraj správanie Richterovej, ktorá údajne hodila iba ročné dieťa asi z päťmetrovej vzdialenosti.

„Necítim absolútne žiadnu vinu,“ vyhlásil Kollár. Dodal, že ak by niekto ohrozil život alebo zdravie jeho detí, zopakoval by to. „Zachovám sa rovnako a nehanbím sa za to,“ dodal.

Richterová už na Kollára podala trestné oznámenie, ktoré rieši polícia. Situáciou sa zrejme bude zaoberať aj parlamentný výbor, keďže Kollárova expartnerka hovorí zároveň o tom, že ju sledujú neznáme autá.

Kollár pre kauzu odmieta odstúpiť, hoci ho k tomu vyzvali už viacerí politickí oponenti. Spravila tak strana Demokrati aj Smer.

Urobím z teba blázna a vezmem ti deti: Vyhrážanie sa partnerovi či partnerke, že zmeníte svet detí – ukoristíte si z neho väčší kus než dosiaľ, aby ste ju či jeho vytrestali – hovorí najviac o tom, za čo tie deti máte. Či ich len sýtite a máte ako totem: „moje deti“, alebo či ich rešpektujete a chránite, píše Ida Želinská.

Vyhrážanie sa partnerovi či partnerke, že zmeníte svet detí – ukoristíte si z neho väčší kus než dosiaľ, aby ste ju či jeho vytrestali – hovorí najviac o tom, za čo tie deti máte. Či ich len sýtite a máte ako totem: „moje deti“, alebo či ich rešpektujete a chránite, píše Ida Želinská. Kde bral Kollár zamladi móresy: Zodpovednosť za násilie nikdy neprechádza na obeť. Dá sa rozumieť, že v časti spoločnosti, kde zamladi bral Kollár móresy, sa to pravdepodobne ako princíp nepresadzovalo, no normálna občianska spoločnosť v demokratickej krajine a hrubokrká mafia logicky nemôžu ctiť rovnaké právo, píše Nataša Holinová.

Mafián sa sťažuje, že kvôli Záleskej si nemohol dať inzulín. Súdna rada pochybenie nenašla

Sudkyňa Pamela Záleská. (zdroj: SME/Marko Erd)

Na počiatku bol článok v časopise Plus 7 dní, ktorý nezodpovedal realite a výsledkom je nekončiace poťahovanie sudkyne špecializovaného súdu Pamely Záleskej.

Časopis z portfólia Penty v polovici mája napísal, že kvôli Záleskej skolaboval muž na súde, pretože ignorovala jeho žiadosť o inzulín. Sudkyňa vraj ani na opakované naliehanie obžalovaného nevyhlásila prestávku a pojednávala ďalej.

Článok vychádzal najmä zo sťažnosti dotknutého muža na postup sudkyne. Nejde o žiadne neznáme meno. Kolabujúcim bol v tomto prípade Lehel Horváth, známy ako „hrobár sátorovcov“. Skupina je považovaná za najbrutálnejší mafiánsky gang na Slovensku.

Incident sa dnes pokúša využiť Horváth na to, aby sa Záleskej zbavil. Situáciu musel preveriť šéf špecializovaného súdu Ján Hrubala. Ukázalo sa, že zlyhanie Záleskej nielen nenašiel, ale aj, že spomínaný článok je nepresný.

Sudkyňa totiž v daný deň prestávky dala a Horváth mal čas aj na to, aby si inzulín pichol. Prekvapenie tak nastalo, keď sa Súdna rada po mesiaci k bodu vrátila.

V krátkosti z domova:

Ústavný súd odobril paragraf 363: Paragraf 363 Trestného poriadku nie je v rozpore s ústavou. Rozhodol o tom ústavný súd, keď nevyhovel návrhu skupiny poslancov a prezidentky Zuzany Čaputovej, ktorí paragraf na súde napadli. Napadnuté ustanovenia, respektíve rozhodnutia generálneho prokurátora vydané na ich základe, nezasahujú podľa ústavného súdu do súdnej moci.

Paragraf 363 Trestného poriadku nie je v rozpore s ústavou. Rozhodol o tom ústavný súd, keď nevyhovel návrhu skupiny poslancov a prezidentky Zuzany Čaputovej, ktorí paragraf na súde napadli. Napadnuté ustanovenia, respektíve rozhodnutia generálneho prokurátora vydané na ich základe, nezasahujú podľa ústavného súdu do súdnej moci. Kusý sa doprosuje u Žilinku: Na rozhodnutie podľa paragrafu 363 už čaká ďalší adept - bývalý starosta bratislavského Nového Mesta Rudolf Kusý, ktorý je obvinený z korupcie. Ostáva otázne, či Maroš Žilinka nájde vo vyšetrovaní závažné pochybenia a žiadosti vyhovie.

Na rozhodnutie podľa paragrafu 363 už čaká ďalší adept - bývalý starosta bratislavského Nového Mesta Rudolf Kusý, ktorý je obvinený z korupcie. Ostáva otázne, či Maroš Žilinka nájde vo vyšetrovaní závažné pochybenia a žiadosti vyhovie. Zákaz predaja a používania petárd: Na Slovensku sa zakáže predaj a používanie niektorých pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3. Ide o petardy či zábleskové petardy a ďalšie podobné výrobky. Vyplýva to z novely zákona o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii, ktorú schválili poslanci. Zákon obmedzuje aj čas používania pyrotechniky.

Na Slovensku sa zakáže predaj a používanie niektorých pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3. Ide o petardy či zábleskové petardy a ďalšie podobné výrobky. Vyplýva to z novely zákona o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii, ktorú schválili poslanci. Zákon obmedzuje aj čas používania pyrotechniky. Tri hodiny telocviku: Poslanci prelomili veto prezidentky, od 1. septembra tohto roka tak budú mať žiaci na základných školách tri hodiny telesnej výchovy do týždňa. Parlament zároveň schválil aj pozmeňujúci návrh, ktorý stanovil odklad účinnosti novely do 1. septembra 2025 pre školy, ktoré nemajú k 31. augustu 2023 prístup k telocvični.

Maďarsko drží ukrajinských zajatcov, tvrdí Kyjev. Ako sa tam z Ruska dostali?

Maďarský premiér Viktor Orbán. (zdroj: SITA/AP)

Jedným z mála prípadov, keď počas vojny na Ukrajine prídu velitelia znepriatelených strán do priameho kontaktu, je pri rokovaniach o výmene vojnových zajatcov. Samotné prepustenia sú emotívnymi udalosťami, kde na záberoch často vidno vychudnutých a zranených vojakov.

Ukrajina si s Ruskom od začiatku februárovej invázie vymenila zajatcov niekoľkokrát. Najnovšie sa však skupina 11 ukrajinských vojakov ocitla v Maďarsku a Ukrajina hovorí, že o ich presune nevedela.

Maďarská vláda tvrdí, že s ich transferom z Ruska nemá nič spoločné. Ukrajinská diplomacia však hovorí, že presun zajatcov slúži výlučne politickým záujmom maďarského premiéra Viktora Orbána.

„Orbán musel Maďarom v Maďarsku aj mimo neho ukázať, že je ich jediným ochrancom,“ povedal pre verejnoprávnu televíziu ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba.

V krátkosti z Ukrajiny:

Rusi chceli v USA zabiť agenta: Pokus o atentát na bývalého agenta Sergeja Skripaľa v Británii nebol ojedinelý. Režim prezidenta Vladimira Putina bol pripravený zabíjať aj na americkej pôde, ukazuje príbeh Hectora Alejandra Cabreru Fuentesa. Ruská rozviedka naňho plánovala atentát na v Miami.

Pokus o atentát na bývalého agenta Sergeja Skripaľa v Británii nebol ojedinelý. Režim prezidenta Vladimira Putina bol pripravený zabíjať aj na americkej pôde, ukazuje príbeh Hectora Alejandra Cabreru Fuentesa. Ruská rozviedka naňho plánovala atentát na v Miami. Pomalší ukrajinský postup: Ukrajinský postup na bojisku je pomalší, ako je žiaduce, povedal po niekoľkých týždňoch od začiatku protiofenzívy s cieľom dobyť späť Ruskom okupované oblasti ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Postup spomaľuje aj zamínované územie.

Ukrajinský postup na bojisku je pomalší, ako je žiaduce, povedal po niekoľkých týždňoch od začiatku protiofenzívy s cieľom dobyť späť Ruskom okupované oblasti ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Postup spomaľuje aj zamínované územie. Posilňovanie získaných pozícií: Ukrajinské sily posilňujú pozície, ktoré dosiahli na južnej frontovej línii. Vedú útoky v smere na okupované mestá Melitopoľ a Berďansk v Záporožskej oblasti, uviedol hovorca ukrajinského generálneho štábu Andrij Kovaľov. Na juhu postúpili ukrajinské sily miestami až o sedem kilometrov, pričom oslobodili 113 kilometrov štvorcových vrátane ôsmich obcí.

Ukrajinské sily posilňujú pozície, ktoré dosiahli na južnej frontovej línii. Vedú útoky v smere na okupované mestá Melitopoľ a Berďansk v Záporožskej oblasti, uviedol hovorca ukrajinského generálneho štábu Andrij Kovaľov. Na juhu postúpili ukrajinské sily miestami až o sedem kilometrov, pričom oslobodili 113 kilometrov štvorcových vrátane ôsmich obcí. Konferencia o povojnovej obnove Ukrajiny: V súčasnosti nie je na svete miesto, ktoré je tak zničené ako Ukrajina. Každý deň pribúdajú ruiny a ekologické katastrofy, vyhlásil prezident Zelenskyj počas online vystúpenia na konferencii o obnove Ukrajiny. Alternatívu vidí v zelenej transformácii ekonomiky.

V súčasnosti nie je na svete miesto, ktoré je tak zničené ako Ukrajina. Každý deň pribúdajú ruiny a ekologické katastrofy, vyhlásil prezident Zelenskyj počas online vystúpenia na konferencii o obnove Ukrajiny. Alternatívu vidí v zelenej transformácii ekonomiky. Jedenásty balík sankcií: Veľvyslanci krajín EÚ sa zhodli na jedenástom balíku sankcií proti Rusku, ktorý má ďalej obmedziť jeho možnosti pokračovať v agresii voči Ukrajine. Nový zoznam obsahuje najmä opatrenia proti obchádzaniu doterajších sankcií. Návrh musia ešte formálne schváliť členské krajiny.

Zo zahraničných webov:

Známy petržalský podnik dobehli dlhy. Predávajú ho v dražbe

Koncept Galéria Kontajner bol na trhu od roku 2019. (zdroj: FB/Galéria Kontajner)

Komplex Galéria Kontajner na jednom mieste ponúkal služby reštaurácie, kaviarne, coffeshopu, barbiera aj galérie umenia.

„Kaviareň sa špecializuje na výhradne výberové kávy pražené na Slovensku v spolupráci s 9grams Coffee. Reštaurácia bude prinášať gastronómiu založenú na lokálnych surovinách od farmárskych dodávateľov so sezónnou ponukou,” predstavoval pre Startitup koncept majiteľ prevádzky Michal Zugárek.

Poukazoval na ekologický rozmer celého projektu. Vytvorený bol z vyradených lodných kontajnerov. Reštaurácia sa mala špecializovať na lokálnych dodávateľov a podľa majiteľa chceli variť tak, ako „varili naše staré mamy“.

Komplex však na trhu vydržal len tri roky. Petržalský podnik skončil. Trpezlivosť došla financujúcej banke, ktorá si uplatnila záložné právo a komplex poslala do dražby. V aukcii by sa mal nájsť nový majiteľ. Ten však bude musieť riešiť jeden problém.

V krátkosti z ekonomiky:

Dokončenie tunela Višňové: Úsek diaľnice D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala s tunelom Višňové pravdepodobne nedokončia v roku 2024, ale na začiatku roka 2025, vyhlásil minister dopravy Pavol Lančarič. Podotkol, že je lepšie mať realistické očakávania, než si kresliť vzdušné zámky.

Úsek diaľnice D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala s tunelom Višňové pravdepodobne nedokončia v roku 2024, ale na začiatku roka 2025, vyhlásil minister dopravy Pavol Lančarič. Podotkol, že je lepšie mať realistické očakávania, než si kresliť vzdušné zámky. Spomaľovanie rastu cien: Spomaľovanie rastu cien na Slovensku bude pokračovať v roku 2023, ako aj v nasledujúcich dvoch rokoch. Prepad reálnych príjmov sa v tomto roku zastaví. Mzdy od budúceho roka porastú viac než inflácia, vyplýva z aktuálnej predikcie NBS. Podľa guvernéra NBS Petra Kažimíra zostane od budúceho roka v peňaženkách domácností „oveľa viac“.

Spomaľovanie rastu cien na Slovensku bude pokračovať v roku 2023, ako aj v nasledujúcich dvoch rokoch. Prepad reálnych príjmov sa v tomto roku zastaví. Mzdy od budúceho roka porastú viac než inflácia, vyplýva z aktuálnej predikcie NBS. Podľa guvernéra NBS Petra Kažimíra zostane od budúceho roka v peňaženkách domácností „oveľa viac“. AI nahradí časť redakčných prác: Nemecký denník Bild plánuje nahradiť celý rad redakčných prác umelou inteligenciou v rámci programu znižovania nákladov o sto miliónov eur. V e-maile zamestnancom vydavateľ uviedol, že úlohy „editorov, zamestnancov tlačovej produkcie, korektorov a editorov fotografií už nebudú existovať tak ako dnes“. To by malo viesť k prepusteniu stoviek pracovníkov.

Batman Slafkovský a muž momentu Nemec. Akú sezónu zažili vlani draftovaní Slováci?

Juraj Slafkovský pred debutovým zápasom. (zdroj: Facebook/Canadiens de Montréal)

Draft bol krásny, ale realita sa začína až po ňom. Múdre slová, ktoré si uvedomoval každý jeden z vlani draftovaných mladíkov. Po historickom drafte boli ostro sledovaní. Šesticu nádejí tvoria Juraj Slafkovský, Šimon Nemec, Filip Mešár, Adam Sýkora, Servác Petrovský a Adam Žlnka.

Väčšina z nich nebola k dispozícii už po druhom kole a okrem jedného všetci začali podraftovú sezónu v Amerike. Pocity z ich výkonov môžeme mať všelijaké, avšak potvrdili jedno.

NHL je iná liga. Po drafte v nej hviezdia len najväčšie generačné talenty. Z našich si v nej zahrala len samotná jednotka draftu Juraj Slafkovský. Ako sa darilo Slovákom v sezóne po drafte?

Čo je draft: Draft je udalosť, na ktorú upiera pozornosť mnoho mladých hokejistov. Veria, že to bude pre nich vstupná brána do NHL. Dúfajú, že po nich siahne niektorý z klubov profiligy. Reportéri Oh my Hockey ponúkajú odpovede na základné otázky o vstupnom drafte NHL.

Autom do Chorvátska: Prvýkrát bez kún a čakania na hraniciach

K Jadranskému moru sa z Bratislavy dostanete za menej ako šesť hodín. (zdroj: Marek Čepa)

Žiadne prepočítavanie kún na eurá ani kolóny na hraniciach. V Chorvátsku sa začína prvá dovolenková sezóna po novom. K obľúbenému Jadranskému moru sme sa aj tento rok vydali autom a zisťovali sme, koľko bude stáť cesta, kadiaľ ísť a kde výhodnejšie natankovať.

V obľúbenej destinácii Slovákov sa od minulého leta všeličo zmenilo. Chorvátsko je od januára súčasťou schengenského priestoru, čím sa skončili kontroly dovolenkárov na hraniciach Slovinska a Maďarska.

Zároveň vstupom do eurozóny sa skončilo platenie kunami. Starú menu, ktorú vám zoberú už len v chorvátskych bankách, nahradilo euro.

Bez nutnosti prepočtov teraz viac cítiť zvýšenie cien v reštauráciách aj v supermarketoch. V porovnaní so Slovenskom však nijako zásadne. Dobrou správou je tiež lacnejšie tankovanie v Chorvátsku aj v Slovinsku.

Auto novinky v skratke:

Nová vlajková loď Renaultu: Renault pokračuje vo svojich plánoch spraviť C a D segment áut ziskovým, čo sa mu v minulosti nedarilo. Najnovším prírastkom do strednej triedy je Renault Rafale predstavený na parížskom aerosalóne a leteckej šou. Čo má s lietaním novinka spoločné? Históriu mena.

Renault pokračuje vo svojich plánoch spraviť C a D segment áut ziskovým, čo sa mu v minulosti nedarilo. Najnovším prírastkom do strednej triedy je Renault Rafale predstavený na parížskom aerosalóne a leteckej šou. Čo má s lietaním novinka spoločné? Históriu mena. Nový Hyundai Kona prichádza na trh: Jeho úloha je jasná. Doplniť ponuku o menšiu alternatívu k obľúbenému Tucsonu, ale zároveň sa veľkostne vzdialiť od Bayonu. Hyundai Kona druhej generácie vstupuje na slovenský trh, zatiaľ s troma motorizáciami. Koľko bude stáť a čo dokáže ponúknuť?

Jeho úloha je jasná. Doplniť ponuku o menšiu alternatívu k obľúbenému Tucsonu, ale zároveň sa veľkostne vzdialiť od Bayonu. Hyundai Kona druhej generácie vstupuje na slovenský trh, zatiaľ s troma motorizáciami. Koľko bude stáť a čo dokáže ponúknuť? Najmenšie Volvo podlieza cenu: Do hry vstupuje ďalší hráč, ktorý chce ponúknuť cenovo dostupnejší elektromobil. Je ním Volvo EX30, vôbec najmenší člen rodiny švédskej značky. Slovenská cena Volva EX30 zatiaľ nie je známa, tlačová správa pre európsky trh uvádza, že bude stáť okolo 36-tisíc eur.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Andrej Kiska. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Ako sa rodí rozhodnutie druhýkrát nekandidovať? Čo je najťažšie na pozícii prezidenta? Nemali by ľudia v politike vydržať aj osobnú obetu, keď je situácia vážna? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s bývalým prezidentom Andrejom Kiskom.

Podcasty SME

Zoom: Ako je možné, že arašidové maslo je tekutina?

Ako je možné, že arašidové maslo je tekutina? Vedátor: Abstraktná matematika nepozná hranice

Karikatúra

Konečne normálny chlap. (zdroj: Sliacky)

Recept dňa

Insalata pantesca. (zdroj: Fotolia)

Exotika aj klasika. Vyberte si z desiatich chutných letných šalátov.

Voľný čas

