Ranný brífing: Topiaci sa Heger sa aj Letanovskej chytá, zásah NAKA v PPA je vizitkou OĽaNO

Demokrati predstavili svoju volebnú líderku, bude ňou lekárka Andrea Letanovská. Strana sa v prieskumoch konzistentne pohybuje pod čiarou zvoliteľnosti, experti pochybujú, že málo známa líderka tento trend zvráti.

Polícia vyšetruje už tretie vedenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry v rade, NAKA zadržala aj jej šéfa Jozefa Kissa. Malo pritom ísť o vlajkovú loď protikorupčného boja OĽaNO, no polícia okrem Kissa zadržala aj ľudí blízkych hnutiu.

Boris Kollár sa ako predseda parlamentu priznal k využívaniu násilia a on, ani jeho bývalá partnerka, nemajú problém prepierať detaily o svojich deťoch vo verejnom priestore. Kto je v tejto kauze skutočnou obeťou? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

Ak si dnes kúpite tlačené vydanie denníka SME, nájdete v ňom vloženú exkluzívnu literárnu prílohu Osem dobrých s poviedkami a úryvkami z kníh slovenských autorov a autoriek, doplnenú dielami slovenských výtvarníkov a výtvarníčok. SME na celý víkend spolu s prílohou Osem dobrých stojí len 1,95 eur.

Je nevýrazná a neskoro ju nasadili. Experti o volebnej líderke Demokratov pochybujú

Stranu Demokrati do volieb povedie lekárka Andrea Letanovská. (zdroj: SITA)

Už takmer 30 rokov ako lekárka zachraňuje životy ľudí na Are. Teraz má zachrániť Demokratov pred klesajúcimi preferenciami a dostať ich do parlamentu.

Problémom jednotky na kandidátke strany bývalého premiéra Eduarda Hegera Andrey Letanovskej je však to, že je málo známa. Do parlamentu sa pritom dostala už v roku 2020 na kandidátke strany Za ľudí bývalého prezidenta Andreja Kisku.

Hoci Heger verí, že práve „záchranársky“ príbeh Letanovskej spolu s ním ako dvojkou na kandidátke dostane Demokratov do Národnej rady, štyria oslovení politológovia si myslia, že to nebude stačiť. Zmeniť by to mohlo prekvapujúce zlúčenie s inou stranou. Zmena názvu je však už zakázaná.

Demokrati sa od založenia strany v marci tohto roku preferenčne trápia. Hoci začínali s piatimi percentami, posledný júnový prieskum agentúry NMS pre denník SME im nameral iba 1,8 percenta. Do predčasných parlamentných volieb 30. septembra zostávajú tri mesiace.

Vyšetrujú už tretie vedenie PPA. Malo ísť o vlajkovú loď protikorupčného boja

Generálny riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry Jozef Kiss. (zdroj: TASR)

„Je to o to horšie, že my sme boli akoby z jedného válova, aj Kiss, aj ja, Vlčan aj Mičovský. O to je to horšie, lebo toto je vysvedčenie OĽaNO, vlád Matoviča a Hegera," hovorí trestne stíhaný bývalý riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry Jaroslav Jánoš. Reaguje tak na to, že polícia zadržala aj jeho nástupcu na čele agentúry Jozefa Kissa.

Kissa zadržala polícia počas akcie s krycím názvom Úradník. Okrem neho skončili v putách ďalší predstavitelia ministerstva pôdohospodárstva a platobnej agentúry. Polícia ich vyšetruje ako organizovanú skupinu za machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, podvody, porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku či vydieranie. Zatiaľ nešpecifikovala, či niekoho z nich aj obvinila.

Korupcia pritom nie je na PPA ničím novým. Agentúry sa týka aj kauza Dobytkár spojená s čerpaním agrodotácií a podozrením z prania špinavých peňazí z eurofondov počas vlády Smeru a SNS. Obžalovaní sú v nej niekdajší riaditeľ agentúry Juraj Kožuch, nominant SNS, ale tiež oligarchovia Norbert Bödör a Martin Kvietik.

Práve Dobytkár by podľa viacerých zdrojov denníka SME mohol súvisieť aj s akciou NAKA v priestoroch ministerstva pôdohospodárstva, ako aj platobnej agentúry.

V krátkosti z domova:

Kollárom sa zaoberá NAKA: Prípadom Barbory Richterovej, expartnerky predsedu parlamentu a hnutia Sme rodina Borisa Kollára, sa zaoberá NAKA, uviedol policajný prezident Štefan Hamran. Vyšetruje podozrenie zo skutku ublíženia na zdraví a podozrenie zo sledovania Richterovej.

Prípadom Barbory Richterovej, expartnerky predsedu parlamentu a hnutia Sme rodina Borisa Kollára, sa zaoberá NAKA, uviedol policajný prezident Štefan Hamran. Vyšetruje podozrenie zo skutku ublíženia na zdraví a podozrenie zo sledovania Richterovej. Zákon uľahčujúci šikanu médií: Ak politik zaklame a noviny jeho výrok zverejnia, politik by mohol žalovať noviny. Takéto ustanovenie schválil parlament v legislatívnom zmätku, keď bol pozmeňovací návrh „prilepený“ k úplne inému zákonu. Po hlasovaní boli viacerí poslanci prekvapení tým, čo to vlastne schválili.

Ak politik zaklame a noviny jeho výrok zverejnia, politik by mohol žalovať noviny. Takéto ustanovenie schválil parlament v legislatívnom zmätku, keď bol pozmeňovací návrh „prilepený“ k úplne inému zákonu. Po hlasovaní boli viacerí poslanci prekvapení tým, čo to vlastne schválili. Mikulca a Hamrana stíhať nebudú: Exministra vnútra Romana Mikulca a policajného prezidenta Štefana Hamrana pre migračnú krízu stíhať nebudú. Podnet, ktorým generálny prokurátor Maroš Žilinka vzbudil rozruch na facebooku, nikam neviedol. Krajská prokuratúra Trenčín prípad uzavrela s tým, že nie je čo stíhať.

Exministra vnútra Romana Mikulca a policajného prezidenta Štefana Hamrana pre migračnú krízu stíhať nebudú. Podnet, ktorým generálny prokurátor Maroš Žilinka vzbudil rozruch na facebooku, nikam neviedol. Krajská prokuratúra Trenčín prípad uzavrela s tým, že nie je čo stíhať. Súd v kauze Mýtnik odročili: Výpoveďou guvernéra NBS Petra Kažimíra malo na Špecializovanom trestnom súde pokračovať hlavné pojednávanie v kauze Mýtnik. Senát ho však odročil pre neprítomnosť obžalovaného oligarchu Jozefa Brhela, ktorého mali náhle hospitalizovať. Do dnes by sa mal Brhel dostaviť na pojednávanie alebo sa vyjadriť ku konaniu v neprítomnosti.

Deň sa začína pohárom vodky. Ruskí politici kvôli vojne viac pijú

Ruský prezident Vladimir Putin. (zdroj: SITA/AP)

Mnohí ruskí politici si vždy radi vypili, teraz tak však robia zo stresu. Ich konzumácia alkoholu sa zvýšila po tom, čo Rusko vlani vo februári napadlo Ukrajinu, píše ruský nezávislý portál Vjorstka s odvolaním sa na zdroje blízke Kremľu, parlamentu a regionálnym úradom.

Vládni predstavitelia totiž pochopili, že situáciu nemôžu napraviť. Od reality chcú preto utiecť prostredníctvom alkoholu, ale aj nezáväzného sexu či športu, hovoria zdroje portálu.

Fámy o zvýšenej miere pitia neobchádzajú ani bývalého prezidenta a súčasného predsedu strany Jednotné Rusko Dmitriho Medvedeva. Dva zdroje portálu hovoria, že sa často opitý na telegrame vyhráža oponentom vojny a predstaviteľom západných krajín.

Spotreba alkoholu dosiahla rekordnú úroveň po tom, čo v marci Medzinárodný trestný súd vydal zatykač na Putina za nezákonné deportácie ukrajinských detí. K pitiu tvrdého alkoholu ich podnietili aj správy o pripravovanej ukrajinskej protiofenzíve, ktoré sa rozšírili v zhruba rovnakom čase.

V krátkosti z Ukrajiny:

Útok na sídlo rozviedky: Ukrajinská vojenská rozviedka potvrdila, že koncom mája Rusko podniklo raketový útok na jej sídlo v Kyjeve. Neuviedla však, aké boli dôsledky útoku, ani či bol pri ňom zranený aj jej riaditeľ Kyrylo Budanov, ako to vtedy tvrdili niektoré ruské médiá. Ten sa po niekoľkých týždňoch prvýkrát objavil na verejnosti.

Ukrajinská vojenská rozviedka potvrdila, že koncom mája Rusko podniklo raketový útok na jej sídlo v Kyjeve. Neuviedla však, aké boli dôsledky útoku, ani či bol pri ňom zranený aj jej riaditeľ Kyrylo Budanov, ako to vtedy tvrdili niektoré ruské médiá. Ten sa po niekoľkých týždňoch prvýkrát objavil na verejnosti. Ťažké poškodenie dôležitého mosta: Ukrajinské jednotky podnikli útok na Čonharský most, ktorý spája Ruskom nezákonne anektovaný Krym s Chersonskou oblasťou na juhu Ukrajiny. Moskvou dosadený šéf Chersonskej oblasti Vladimir Saľdo naznačil, že Ukrajinci na most útočili strelami dlhého doletu Storm Shadow.

Ukrajinské jednotky podnikli útok na Čonharský most, ktorý spája Ruskom nezákonne anektovaný Krym s Chersonskou oblasťou na juhu Ukrajiny. Moskvou dosadený šéf Chersonskej oblasti Vladimir Saľdo naznačil, že Ukrajinci na most útočili strelami dlhého doletu Storm Shadow. Teroristický útok na jadrovú elektráreň: Rusko zvažuje scenár teroristického útoku na Záporožskú jadrovú elektráreň, varuje ukrajinská tajná služba. „Pripravili na to všetko,“ uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a vyzval svet, aby konal. Všetky informácie poskytol Kyjev aj spojencom i ďalším štátom.

Rusko zvažuje scenár teroristického útoku na Záporožskú jadrovú elektráreň, varuje ukrajinská tajná služba. „Pripravili na to všetko,“ uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a vyzval svet, aby konal. Všetky informácie poskytol Kyjev aj spojencom i ďalším štátom. Polmiliónová ukrajinská armáda: Kyjev chce vybudovať polmiliónovú armádu. Ukrajina si stanovila za cieľ v priebehu desiatich rokov zväčšiť svoje HDP zo 161 miliárd dolárov na jeden bilión dolárov. Krajina chce udržiavať silnú armádu a rozvíjať sociálny, vzdelávací a zdravotnícky sektor.

Kyjev chce vybudovať polmiliónovú armádu. Ukrajina si stanovila za cieľ v priebehu desiatich rokov zväčšiť svoje HDP zo 161 miliárd dolárov na jeden bilión dolárov. Krajina chce udržiavať silnú armádu a rozvíjať sociálny, vzdelávací a zdravotnícky sektor. 60 miliárd pre Ukrajinu: Zahraniční darcovia prisľúbili Ukrajine ďalšiu finančnú pomoc vo výške 60 miliárd eur, oznámil britský minister zahraničných vecí James Cleverly na záver konferencie v Londýne venovanej obnove vojnou zničenej Ukrajiny. Balík pomoci pozostáva najmä zo záväzku EÚ vo výške 50 miliárd eur a nových prísľubov zo strany Británie a USA.

Zahraniční darcovia prisľúbili Ukrajine ďalšiu finančnú pomoc vo výške 60 miliárd eur, oznámil britský minister zahraničných vecí James Cleverly na záver konferencie v Londýne venovanej obnove vojnou zničenej Ukrajiny. Balík pomoci pozostáva najmä zo záväzku EÚ vo výške 50 miliárd eur a nových prísľubov zo strany Británie a USA. Armáda na ostrovoch mieru: Obyvatelia fínskych Alandských ostrovov svoj domov nazývajú aj „ostrovmi mieru“. Neutralita počas studenej vojny sa stala súčasťou ich identity. Helsinki sa v tej dobe zaviazali, že na ostrovoch nerozmiestnia vojakov a armáda tam nebude ani cvičiť. Teraz však fínska vláda pre ruskú inváziu na Ukrajinu zvažuje, že na strategicky položené ostrovy pošle armádu.

Zo zahraničných webov:

Penzistov čakajú pozitívne zmeny. Od júla sa im zvyšujú dôchodky, polepšia si aj tí s minimom

Seniori budú mať od leta na nákupy viac peňazí vďaka zvýšeniu dôchodkov. (zdroj: Adobe Stock)

Dôchodcov čakajú v najbližších mesiacoch pozitívne zmeny. Od 1. júla sa dôchodky zdvihnú o 10,6 percenta, pričom prvýkrát budú vo zvýšenej sume vyplatené v auguste. „Prvé rozhodnutia začne Sociálna poisťovňa zasielať začiatkom augusta. Za obdobie od 1. júla 2023 do dňa splátky dôchodku v auguste bude vyplatený doplatok,“ informuje hovorca inštitúcie Martin Kontúr.

Poberatelia penzií sa teda nemusia obávať, že by pri neskoršej výplate dávky boli ukrátení. „Zvýšená suma im bude doplatená spätne od 1. júla bez ohľadu na to, kedy Sociálna poisťovňa o zvýšení sumy dôchodku rozhodne,“ dodáva.

Ak má niekto napríklad penziu vo výške 500 eur, v júli dostane ešte 500 eur. V auguste mu príde 553 eur plus doplatok za júl v sume 53 eur. Spolu mu teda Sociálna poisťovňa v auguste pošle 606 eur.

„Túto sumu dostane poberateľ v štandardný výplatný deň v auguste zvoleným spôsobom, teda poštou, resp. na účet. Nikam netreba chodiť, o nič netreba žiadať,“ hovorí Kontúr. Od septembra bude tento penzista dostávať 553 eur. Penzie sa tento rok štedro valorizujú dvakrát, čo by ich poberateľom malo pomôcť prekonať rekordné zvýšenie cien v ostatných mesiacoch.

V krátkosti z ekonomiky:

Veža snov utiekla na súd: Vlastník kritizovanej Veže snov na Štrbskom plese veril, že nový vyhliadkový bod zaujme a priláka dostatočný počet turistov. Očakávania však nedopadli tak, ako si predstavoval. Spoločnosť High Tatras Tower sa najnovšie rozhodla „ujsť“ pred dlhmi na súdy. Požiadala totiž o reštrukturalizáciu.

Vlastník kritizovanej Veže snov na Štrbskom plese veril, že nový vyhliadkový bod zaujme a priláka dostatočný počet turistov. Očakávania však nedopadli tak, ako si predstavoval. Spoločnosť High Tatras Tower sa najnovšie rozhodla „ujsť“ pred dlhmi na súdy. Požiadala totiž o reštrukturalizáciu. Kde v Bratislave kupovať byt: INDEX sa pozrel na to, v ktorej mestskej časti Bratislavy je najlepšie kupovať byt tak, aby ste mali čo možno najväčšiu istotu udržania hodnoty. Zisťovali sme tiež, ktoré štvrte hlavného mesta majú najväčší rastový potenciál.

INDEX sa pozrel na to, v ktorej mestskej časti Bratislavy je najlepšie kupovať byt tak, aby ste mali čo možno najväčšiu istotu udržania hodnoty. Zisťovali sme tiež, ktoré štvrte hlavného mesta majú najväčší rastový potenciál. Jeden lístok na všetku dopravu: Tarifné a prepravné podmienky medzi železničnou dopravou, prímestskou autobusovou dopravou a mestskou hromadnou dopravou na Slovensku sa v budúcnosti zjednotia. Cestovať by sa malo na jeden prepravný lístok všetkými prostriedkami verejnej osobnej dopravy.

Štvorkajak sa na Európskych hrách nedostal do finále. Čo sa deje s našou vlajkovou loďou?

Slovenská posádka rýchlostných kanoistov K4 na LOH v Tokiu. (zdroj: TASR)

Päť olympijských medailí, úctyhodná medailová kolekcia z európskych a svetových šampionátov, stabilné finálové účasti. Mužský štvorkajak je právom považovaný za vlajkovú loď slovenskej rýchlostnej kanoistky.

Posádka v zložení Denis Myšák, Samuel Baláž, Csaba Zalka a Adam Botek sa však na Európskych hrách v Krakove nedostala do finále. V rozjazde skončili Slováci na šiestom mieste, keď za prvými Španielmi zaostali o 1,8 sekundy. V nabitom semifinále zase dopádlovali na šiestom mieste, na prvých Nemcov strácali necelú sekundu.

Blamáž, smola, dôsledok nešťastných okolností? Výkon, na ktorý treba zabudnúť alebo od ktorého sa dá odraziť? Výsledok K4 sa dá interpretovať rôzne, ale v jednom sa zhodli všetci aktéri. Kľúčový bude augustový svetový šampionát v Duisburgu, kde sa bude bojovať o olympijské miestenky.

„Sme sklamaní, ale bola to naša najlepšia jazda tento rok. Nemáme sa za čo hanbiť, aj keď výsledok nie je taký, aký sme chceli,“ uviedol po semifinále Denis Myšák.

Chce to odvahu a stratégiu. Päť krokov, ako zabrániť obťažovaniu a agresii, ak ich vidíte

Ilustračné foto. (zdroj: Adobe Stock)

Môže sa to stať aj vám. Idete po ulici a počujete niekoho volať o pomoc. Alebo stojíte v nočnom autobuse a zrazu zbadáte opitého človeka, ktorý začne byť slovne agresívny voči spolucestujúcim. Možno dokonca niekoho sexuálne obťažuje.

Alebo ste v podniku a vo vašej blízkosti začne neznámy človek zapárať do cudzieho páru. Nepáči sa mu, že majú zahraničný pôvod a dokonca sú to dvaja muži, ktorí vyzerajú ako pár.

Môžete neurobiť nič a situáciu ignorovať, alebo odísť z miesta, ak by sa schyľovalo k fyzickej potýčke. No môžete tiež prekonať svoju bariéru a nebyť človek prizerajúci sa šikanovaniu, obťažovaniu či diskriminácii, a to na verejnosti, v práci, ale aj v škole.

Podobných prípadov sa na Slovensku v uplynulých rokoch udialo viacero. Ženy napríklad zažívali sexuálne obťažovanie na ulici alebo aj vo vlakoch a ich frekvencia rastie práve v teplejších mesiacoch. Slovné aj fyzické napadnutia sa stali aj v reštauráciách, napríklad voči LGBT+ ľuďom. Takéto situácie sa však môžu diať kedykoľvek a kdekoľvek.

V krátkosti o rodine a vzťahoch:

Ako odpútať dieťa od hračky: V domácnostiach s deťmi nie je jednoduché ubrániť sa hromadeniu vecí. Niektoré deti sa zatnú a odmietajú po čase svoje veci darovať alebo ich vyhodiť. Výskumníci z austrálskej Edith Cowan University Shane Rogers a Natalie Gatelyová vysvetľujú, prečo je to niekedy ťažké a ako môžu rodičia tento proces uľahčiť.

V domácnostiach s deťmi nie je jednoduché ubrániť sa hromadeniu vecí. Niektoré deti sa zatnú a odmietajú po čase svoje veci darovať alebo ich vyhodiť. Výskumníci z austrálskej Edith Cowan University Shane Rogers a Natalie Gatelyová vysvetľujú, prečo je to niekedy ťažké a ako môžu rodičia tento proces uľahčiť. Kedy hovoriť o diagnóze vášho dieťaťa: Deti často trpia následkami kombinácie ich nepochopeného správania a sociálnej stigmy z nálepky neurodiverzity. Rodičia tak stoja pred dilemou či zverejnia alebo nezverejnia diagnózu svojho dieťaťa. Pre osobu, ktorá je neurodivergentná, je však dôležité, aby mala slovo v tom, kto o tom vie a kto nie.

Deti často trpia následkami kombinácie ich nepochopeného správania a sociálnej stigmy z nálepky neurodiverzity. Rodičia tak stoja pred dilemou či zverejnia alebo nezverejnia diagnózu svojho dieťaťa. Pre osobu, ktorá je neurodivergentná, je však dôležité, aby mala slovo v tom, kto o tom vie a kto nie. Máme málo pohybu: O pozitívnych účinkoch cvičenia a pohybu vieme stále viac. Je súčasťou našej ľudskej prirodzenosti a bez pohybu si zdravie nevieme udržať. No napriek tomu sa väčšina ľudí hýbe menej ako kedysi. Hýbať sa však oplatí.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Michal Horváth. (zdroj: SME/Marko Erd)

Ako vníma rozhodnutie prezidentky nekandidovať? Kde má Slovensko najväčší priestor v škrtaní financií? Prečo poslanci nevedia pracovať so štátnym rozpočtom? Plánuje sa po skončení vo vláde vrátiť do Národnej banky Slovenska? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s ministrom financií Michalom Horváthom.

Podcasty SME

Ľudskosť: Ako si vybrať letný tábor, z ktorého si dieťa neodnesie traumu

Ako si vybrať letný tábor, z ktorého si dieťa neodnesie traumu Index: Využil ho Hopin, aj výrobca Indulony. Čo je ekvitné financovanie?

Karikatúra

Charakter. (zdroj: Sliacky)

Recept dňa

Jogurtová zmrzlina s čiernymi ríbezľami. (zdroj: Fotolia)

Pripravte si sirup, džem, koláče aj zmrzlinu. Vybrali sme pre vás pätnásť receptov s ríbezľami.

Voľný čas

