Ranný brífing: Kollár otočil a zradil Matoviča, Prigožin sa topí v peniazoch

Hnutie Sme rodina otočilo pri hlasovaní o 27 návrhoch OĽaNO, ktoré ich chcelo pretlačiť celým legislatívnym procesom na jedinej schôdzi. Igor Matovič reagoval, že Boris Kollár ho prvýkrát podrazil.

Šéf wagnerovcov Jevgenij Prigožin sa rád štylizuje do roly vojaka, no v prvom rade je oligarchom. Aj keď sa to snaží zakryť cez rôzne firmy, oplýva bohatstvom. Podľa viacerých zdrojov vlastní súkromné lietadlá, jachtu, luxusný dom či vilu pri mori.

Každý piaty slovenský vysokoškolák študuje v zahraničí, v porovnaní s inými európskymi krajinami máme takzvaný odliv mozgov druhý najvyšší. Súčasný premiér Ľudovít Ódor na túto tému a riziká späté s ňou upozorňuje už roky, aj preto si ju vybral za prioritu svojho kabinetu. Sám však priznáva, že za tak krátky čas v úrade nebude vedieť veľa zmeniť. Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Matovič cíti zradu Borisa Kollára. Sme rodina aj Smer vyškolili OĽaNO

Igor Matovič (zdroj: TASR)

OĽaNO sľubovalo pred vyše tromi rokmi zo Slovenska spraviť "slušnú a spravodlivú krajinu" potom, ako vlády "mafie a oligarchov" ukradli štát. V porušení zákona, akého sa nedopustili ani za vlád Smeru či HZDS, však strane Igora Matoviča na poslednú chvíľu zabránila práve strana Roberta Fica.

OĽaNO sa pokúšalo na jednej a tej istej júnovej schôdzi pretlačiť 27 návrhov zákonov celým legislatívnym procesom, teda prvým, druhým a tretím čítaním, hoci tridsať rokov na to boli potrebné vždy aspoň dve parlamentné schôdze.

Ak by poslanci rešpektovali rokovací poriadok, návrhy by už nemali ako schváliť, keďže ďalšia schôdza už nie je až do volieb plánovaná. OĽaNO by muselo zvolať mimoriadnu schôdzu na júl či august s neistotou, či sa na nej vôbec zúčastní dosť poslancov.

OĽaNO si sporný postup presadilo pred dvoma týždňami v spolupráci so Sme rodina a s pomocou hlasov poslancov okolo strany Demokrati a Život. V stredu malo dôjsť k otvoreniu druhého čítania o týchto narýchlo schvaľovaných zákonoch, čo je fáza, keď poslanci spravidla naposledy diskutujú o návrhoch pred finálnym hlasovaním.

Poslanec Smeru Boris Susko však navrhol, aby parlament v stredu po 11. hodine už hlasoval len o dovtedy riadne prerokovaných návrhoch, o pretláčaných návrhoch už nerozhodoval a následne schôdzu ukončil. Návrh podporilo 85 poslancov Smeru, Hlasu, Sme rodina, SaS, PS a Republiky.

Sme rodina tak zmenila pôvodný postoj a zrýchlené rokovanie neumožnila. Matovič reagoval, že Boris Kollár ho prvýkrát podrazil a je z toho "mimoriadne sklamaný."

Bohovia sa museli zblázniť, uznal pri trestoch za drogy ústavný sudca. S kolegami teraz posúdia primeranosť zákona

(zdroj: ADOBE STOCK)

Už ani niektorí sudcovia sa nechcú podieľať na tom, aby posielali mladých ľudí na dlhé roky za mreže pre pár gramov ľahkých drog. Vlečúcu sa debatu medzi politikmi o tom, ako nanovo nastaviť tresty najmä za marihuanu, napokon predbehol senát bratislavskej sudkyne Jany Grendárovej.

Po tom, čo ho nadriadený krajský súd opakovane tlačil do toho, aby prísnejšie potrestal mladíkov v osem rokov starom prípade, sa obrátil na Ústavný súd. Požiadal ho, aby preskúmal, či je v poriadku posielať ľudí do väzenia za marihuanu na desať až pätnásť rokov, hoci nie sú ani jej dílermi.

Snaha dosiahnuť cez Ústavný súd miernejší trest nie je u ľudí trestaných za drogy nijako výnimočná, no ešte sa nestalo, aby touto formou žiadali systémovú zmenu priamo sudcovia.

Neštandardnosť podania priznávajú aj samotní navrhovatelia. V 23-stranovom návrhu píšu, že si plne uvedomujú úlohu zákonodarcov, teda poslancov. Práve oni majú rozhodovať, čo je trestné a aké sankcie za to hrozia.

Navrhovatelia ústavných sudcov upozorňujú, že všetky tresty by mali byť primerané. Slovenské zákony sú však v zjavnom kontraste so zahraničím. Napríklad v Česku hrozí za obdobný prehrešok väzenie na jeden až päť rokov alebo peňažný trest. Sudcovia pritom podotýkajú, že Slovensko „nemá o nič vážnejší problém s drogovou trestnou činnosťou ako Česko“.

V krátkosti z domova:

Uhríkov Facebook: Predseda Republiky Milan Uhrík sa ešte v pondelok snažil presvedčiť súd, že jeho hnutie nie je zodpovedné za obsah jeho facebookovej stránky. Denník SME teraz zistil, že facebookovú stránku hnutia Republika spravuje ten istý človek ako Uhríkov profil.

Predseda Republiky Milan Uhrík sa ešte v pondelok snažil presvedčiť súd, že jeho hnutie nie je zodpovedné za obsah jeho facebookovej stránky. Denník SME teraz zistil, že facebookovú stránku hnutia Republika spravuje ten istý človek ako Uhríkov profil. Kliešte na Horehroní: Na Horehroní vypukla epidémia kliešťovej encefalitídy, ktorá je známa ako zápal mozgových blán. Banskobystrickí hygienici evidujú už dve desiatky nakazených, väčšina z nich skončila v Rooseveltovej nemocnici. Jeden je vo vážnom stave.

Na Horehroní vypukla epidémia kliešťovej encefalitídy, ktorá je známa ako zápal mozgových blán. Banskobystrickí hygienici evidujú už dve desiatky nakazených, väčšina z nich skončila v Rooseveltovej nemocnici. Jeden je vo vážnom stave. Odvolávanie Kollára: Predseda Národnej rady Boris Kollár (Sme rodina) by mal čeliť odvolávaniu z funkcie. Nezaradení poslanci okolo Eduarda Hegera vyzbierali potrebné podpisy na zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu. Predseda Národnej rady by mal schôdzu zvolať do siedmich dní od podania návrhu.

Predseda Národnej rady Boris Kollár (Sme rodina) by mal čeliť odvolávaniu z funkcie. Nezaradení poslanci okolo Eduarda Hegera vyzbierali potrebné podpisy na zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu. Predseda Národnej rady by mal schôdzu zvolať do siedmich dní od podania návrhu. Telocvik na školách: Exminister školstva Gröhling poznamenal, že predkladatelia urobili chybu v zákone, ktorým chceli zvýšiť počet hodín telesnej výchovy na školách. Nehovorí podľa neho to, že sa musia učiť tri hodiny telesnej výchovy týždenne v každej triede a ročníku, ale že sa musia učiť tri hodiny na celej škole. Ministerstvo k tomu vydalo aj usmernenie.

Potrpí si na kone a drahé autá. Prigožin svoj luxus skrýva

Šéf wagnerovcov Jevgenij Prigožin sa prihovára vo videu z Rostova nad Donom. (zdroj: Prigozhin Press Service)

Jevgenij Prigožin sa rád štylizuje do roly vojaka, no v prvom rade je oligarchom. "Jeho život sa ani zďaleka nepodobá životu vojakov, ktorí sa snažia zarobiť si vo vojne, keďže doma v Rusku nemajú žiadne možnosti," napísal na Twitteri Sviat Hnizdovskyj z neziskovej organizácie Open Minds Institute, ktorá informuje o vojne a propagande.

Aj keď sa to snaží zakryť cez rôzne firmy, Prigožin oplýva bohatstvom. Podľa viacerých zdrojov vlastní súkromné lietadlá a jachtu. V rodnom Petrohrade má luxusný dom, no je aj majiteľom vily v letovisku pri Čiernom mori.

K informáciám o Prigožinovom bohatstve sa investigatívny tím dostal cez viaceré otvorené zdroje - no najmä zo sociálnych sietí jeho detí. Obzvlášť príspevky jeho dcéry pravidelne ukazovali ich rodinu na luxusnej jachte či na palube lietadla.

Šéf wagnerovcov sa má po neúspešnej víkendovej vzbure proti ruskému veleniu vojny na Ukrajine usídliť v Bielorusku, o viaceré privilégiá tak môže prísť. V akom luxuse však doteraz žil a odkiaľ naň získal peniaze?

Voľba diktátora: Putin vie, že istá verejná kritika je žiaduca, ale len taká, z ktorej on vychádza ako ten lepší. Preto toleruje radikálnych nacionalistov, ktorí chcú na Ukrajine použiť jadrové zbrane, ale nie ľudí brojacich proti vojne. Lebo od nich je lepší, on zabíja ukrajinské deti raketami bez jadrových hlavíc, píše Matúš Krčmárik.

V krátkosti z Ukrajiny:

Putin sa prirovnáva k cárovi: Vladimirovi Putinovi na histórii záleží. Ruský prezident strávil veľkú časť svojho pôsobenia pri moci tým, že svoju vládu sebavedome zahaľoval do plášťa oveľa dávnejších ruských eminencií.

Vladimirovi Putinovi na histórii záleží. Ruský prezident strávil veľkú časť svojho pôsobenia pri moci tým, že svoju vládu sebavedome zahaľoval do plášťa oveľa dávnejších ruských eminencií. Kto vedel o vzbure: Ruský generál Sergej Surovikin podľa denníka The New York Times vedel vopred o chystanej vzbure wagnerovcov. USA sa teraz snažia zistiť, či ju tento bývalý veliteľ ruských jednotiek nasadených na Ukrajine pomáhal aj plánovať.

Ruský generál Sergej Surovikin podľa denníka The New York Times vedel vopred o chystanej vzbure wagnerovcov. USA sa teraz snažia zistiť, či ju tento bývalý veliteľ ruských jednotiek nasadených na Ukrajine pomáhal aj plánovať. Útok na Kramatorsk: Počet obetí utorkového ruského raketového útoku na Kramatorsk sa zvýšil na desať. Zranenia utrpelo 56 ľudí, medzi obeťami na životoch sú aj tri deti. Ukrajinské úrady zatkli muža, ktorého obviňujú z pomoci Rusku pri útoku.

Počet obetí utorkového ruského raketového útoku na Kramatorsk sa zvýšil na desať. Zranenia utrpelo 56 ľudí, medzi obeťami na životoch sú aj tri deti. Ukrajinské úrady zatkli muža, ktorého obviňujú z pomoci Rusku pri útoku. Wagnerovci na Ukrajine: Niektorí bojovníci wagnerovcov, ktorí sa v Rusku pokúsili o ozbrojenú vzburu, sú stále na Ukrajine, uviedol prezident Zelenskyj. Situácia na severe Ukrajiny, ktorá susedí s Bieloruskom, sa podľa neho nezmenila a je pod kontrolou.

Niektorí bojovníci wagnerovcov, ktorí sa v Rusku pokúsili o ozbrojenú vzburu, sú stále na Ukrajine, uviedol prezident Zelenskyj. Situácia na severe Ukrajiny, ktorá susedí s Bieloruskom, sa podľa neho nezmenila a je pod kontrolou. Ukrajinská ofenzíva: Oslobodenie viacerých dedín ukrajinskými silami v posledných týždňoch ešte nie je hlavnou udalosťou plánovanej protiofenzívy, povedal ukrajinský minister obrany Oleksij Reznikov.

V krátkosti zo sveta:

Turista sa zapísal do histórie: Mladý muž vyryl meno seba a svojej snúbenice do steny Kolosea. Iný turista ho pri čine nahral na video, ktoré zverejnil na sociálnej sieti Reddit. Teraz po ňom pátra umelecké komando.

Mladý muž vyryl meno seba a svojej snúbenice do steny Kolosea. Iný turista ho pri čine nahral na video, ktoré zverejnil na sociálnej sieti Reddit. Teraz po ňom pátra umelecké komando. Polícia zastrelila tínedžera: Násilné protesty otriasli v noci na stredu mestečkami na predmestí Paríža po tom, čo polícia zastrelila počas dopravnej kontroly tínedžera a klamala o okolnostiach jeho úmrtia.

Násilné protesty otriasli v noci na stredu mestečkami na predmestí Paríža po tom, čo polícia zastrelila počas dopravnej kontroly tínedžera a klamala o okolnostiach jeho úmrtia. Vytiahli Titan: Z paluby kanadskej lode Horizon Arctic vyložili v stredu poobede na pevninu trosky ponorného plavidla Titan. Na záberoch z vykladania v prístave St. John's je vidno trčiace káble a prekryté časti roztrhaného plavidla vrátane predného kužeľu s priezorom a bočný panel.

Zo zahraničných webov:

Možnosti splácania hypoték sa menia. Banky varujú, že môžu dvihnúť sadzby všetkým

Ilustračné foto (zdroj: SME/Marko Erd)

Dlžníci s hypotékou budú môcť každý mesiac predčasne splácať svoj úver bez toho, aby im hrozili sankcie od banky. Vyplýva to z novely zákona o úveroch na bývanie, ktorú v stredu schválil parlament. Zákon podporilo 79 z prítomných 146 poslancov.

V čase nízkych sadzieb sa predčasné splatenie úverov neoplatilo, pretože úroky boli dokonca pod úrovňou extrémne nízkej inflácie. V období, keď sú sadzby hypoték nad úrovňou štyroch percent, dávajú mimoriadne splátky oveľa väčší význam.

Pre mnohé rodiny, ktoré tento rok refinancovali hypotéku, znamenajú vyššie úroky zvýšenie mesačnej splátky na bývanie o desiatky až stovky eur. Banky nápad meniť pravidlá predčasného splácania hypoték už pred prijatím novely zákona ostro kritizovali.

Zákon už predčasné splatenie úveru pozná veľmi dobre a podľa bánk je súčasný systém dostatočne štedrý. Každá banka na Slovensku totiž musí už dnes umožniť dlžníkom realizovať bez poplatku raz do roka mimoriadnu splátku do výšky 20 percent istiny úveru.

V krátkosti z ekonomiky:

Prežijú aj výbuch: Pavol Demáček začal na prelome milénií spracúvať vo vlastnej zlievarni kovový odpad. Presné odlievanie a opracovanie súčiastok z mosadze, mede, ocele či antikoru tvorí v súčasnosti druhý pilier jeho rodinnej firmy Medeco Cast. Spoločnosť je nominovaná na ocenenie FéliX Business Award v kategórii Výnimočný rodinný biznis.

Pavol Demáček začal na prelome milénií spracúvať vo vlastnej zlievarni kovový odpad. Presné odlievanie a opracovanie súčiastok z mosadze, mede, ocele či antikoru tvorí v súčasnosti druhý pilier jeho rodinnej firmy Medeco Cast. Spoločnosť je nominovaná na ocenenie FéliX Business Award v kategórii Výnimočný rodinný biznis. Dôchodková kalkulačka: Sociálna poisťovňa pripravila pre dôchodcov kalkulačku na výpočet valorizácie dôchodku od 1. júla 2023. V novej kalkulačke si každý dôchodca môže vypočítať, ako sa mu zvýši jeho dôchodok. Poisťovňa od júla tohto roka mimoriadne zvýši všetky dôchodkové dávky o 10,6 percenta.

Sociálna poisťovňa pripravila pre dôchodcov kalkulačku na výpočet valorizácie dôchodku od 1. júla 2023. V novej kalkulačke si každý dôchodca môže vypočítať, ako sa mu zvýši jeho dôchodok. Poisťovňa od júla tohto roka mimoriadne zvýši všetky dôchodkové dávky o 10,6 percenta. Zásoby plynu: Množstvo zemného plynu uskladneného v európskych zásobníkoch už dnes prevyšuje hodnoty, aké mala Európa uskladnené pred zimou 2021/2022. Situácia na Slovensku je ešte o čosi lepšia.

Prečo by sa zabil? Halenár by mal 40, pozadiu jeho smrti stále mnohí neveria

Juraj Halenár v drese ŠK Slovan Bratislava. (zdroj: TASR - Martin Baumann)

Narodil sa v Trnave. Do Slovana prišiel ako bývalý hráč konkurenčných bratislavských klubov Interu a Artmedie. Juraj Halenár to nemal vždy jednoduché. Napriek tomu sa vďaka svojej futbalovej genialite stal legendou. Na slovenských trávnikoch dal azda nedostižných 125 ligových gólov.

V stredu 28. júna 2023 by oslávil jubileum. Žiaľ, osud s ním mal iné plány, 40 rokov sa nedožil. Dňa 30. júna 2018, krátko po jeho 35. narodeninách, našli jeho telo v bratislavskom parku zvanom Vrakuňský lesopark bez známok života.

Halenár už v mladom veku dokazoval svoju výnimočnosť. Patril k najväčším talentom slovenského futbalu. V Slovane zažil dobré aj zlé časy. Vyhral štyri majstrovské tituly, tri razy zdvihol nad hlavu majstrovský pohár a strelil väčšinu svojich gólov v kariére.

Dostával sa však opakovane do sporu s fanúšikmi. Tí ho kritizovali už pred príchodom. Potom posielali otvorené listy Ivanovi Kmotríkovi či trénerom, v Slovane ho nechceli. Vyčítali mu rôzne „grimasy, prechádzanie sa po ihrisku, filmovanie faulov“.

Napokon sa však uzmierili. A nečakaná, tragická smrť bývalého hráča zarmútila klub aj fanúšikov. Bol to šok pre všetkých.

Honda ZR-V prichádza na slovenský trh. Koľko stojí nováčik medzi SUV?

Honda ZR-V (zdroj: Honda)

Honda má pre slovenský trh pripravené ďalšie novinky. Po vylepšenom modeli Jazz sú už známe aj ceny novej generácii CR-V a úplne nového modelu ZR-V.

Jeho úlohou je vyplniť medzeru v SUV ponuke, ktorú doteraz tvorili HR-V a už pomaly legendárne CR-V. Cieľovou skupinou ZR-V majú byť najmä zákazníci starší ako 45 rokov, ktorí preferujú konzervatívnejší dizajn, vyššie sedenie, komfort a chcú nízku spotrebu.

Úplne však potom nesedí vysvetlenie prvého písmena v názve, ktoré má odkazovať na generáciu Z narodenú v druhej polovici 90. rokov a na začiatku nového milénia.

Nová Honda je SUV alternatívou ku klasickému hatchbacku Civic, od ktorého je ZR-V trochu dlhšie, meria 4568 mm.

Auto novinky v skratke:

Toyota novej generácie: Bolo prvým autom značky na novej platforme, ktoré malo ukázať, že okrem spoľahlivých áut vie robiť Toyota aj atraktívny dizajn. Kompaktný crossover C-HR sa po siedmich rokoch predstavuje v úplne novej generácii.

Bolo prvým autom značky na novej platforme, ktoré malo ukázať, že okrem spoľahlivých áut vie robiť Toyota aj atraktívny dizajn. Kompaktný crossover C-HR sa po siedmich rokoch predstavuje v úplne novej generácii. Zmena pri registrácii: Registračné poplatky za vozidlo sa od 1. júla menia. Prinášame prehľad zmien, ako aj spôsob nového výpočtu poplatkov, ktorý prešiel najväčšou zmenou.

Registračné poplatky za vozidlo sa od 1. júla menia. Prinášame prehľad zmien, ako aj spôsob nového výpočtu poplatkov, ktorý prešiel najväčšou zmenou. Volkswagen natiahol dodávku: Mikrobus Volkswagen ID.Buzz zažil vrúcne privítanie. Ide o najväčší a aj najštýlovejší elektromobil na trhu. Teraz sa pridáva aj praktickejšia, predĺžená verzia. Nielenže odvezie viac ľudí a batožiny, ale prichádza aj s rôznymi technickými vylepšeniami.

