Ranný brífing: Pellegrini je nemastný-neslaný aj ako literát, navyše mu slabne Hlas

Líder Hlasu Peter Pellegrini vydal knihu Slovensko vlastnou cestou. Zapísal 189 strán, zlyhania Smeru vyriešil sedemnástimi slovami. Hlavným prínosom knihy tak je, že na jednom ucelenom mieste zhŕňa svoje vágne postoje.

Finiš pred voľbami bude mať navyše Pellegrini náročný, Hlas už padol na tretie miesto a doťahuje sa naň aj extrémistická Republika. Mierne na tom získal Smer, druhé PS by potrebovalo nabrať hlasy strán, ktoré majú problém prekonať päťpercentnú hranicu.

Minister vnútra Ivan Šimko po vražde ženy v Dubnici písal kontroverzné statusy. Policajný prezident Štefan Hamran hrozí odchodom, premiér Ľudovít Ódor hovorí o nešťastných výrokoch a prezidentka Zuzana Čaputová, že si Šimka zavolá na koberček. Čo sa to deje na ministerstve vnútra a na polícii? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Ak si dnes kúpite tlačené vydanie denníka SME, nájdete v ňom vložený magazín Historická revue. Prečítate si, aká bola cesta Anglicka ku konštitučnej monarchii, ako prví dvaja Karolovia zápasili o prežitie monarchie a ten tretí ju bude obhajovať v 21. storočí. Dočítate sa tiež o Kachovskej priehrade, ktorú roky budovali a zničili ju v zlomku sekundy. SME na celý víkend spolu s magazínom Historická revue stojí len 1,95 eur.

Ako vyznieť sympaticky, keď zamlčíte 20 rokov káuz Smeru? Prečítali sme Pellegriniho knihu

Kniha Petra Pellegriniho je len vágnym volebným pamfletom bez navrhovaných riešení. (zdroj: TASR)

Ak predseda jednej z najpopulárnejších strán tri mesiace pred voľbami vydá knihu s názvom Slovensko vlastnou cestou, čitateľ nadobudne opodstatnené presvedčenie, že v nej nájde priehrštie dobre vyargumentovaných riešení a nápadov, ktoré chce politik po voľbách presadiť.

„Nie je to ani volebný program, ani zoznam tragických zlyhaní posledných vlád. Je to vízia lepšieho Slovenska,“ burcuje do čítania autor Peter Pellegrini aj sľubom, že na 189 stranách ponúka „návod na upratanie chaosu.“

Čitateľ sa dozvie, že Pellegrini vyrastal v ére papierových novín, obľubuje rozprávku o troch grošoch, voňajú mu spálené brzdy a olej z traktorov, buldozérov a kombajnov a „obyčajnému pracovitému a dobrému slovenskému človeku“ by postavil pomník.

Pellegrini je v knihe ústretový k vlastnej 20-ročnej minulosti v strane Smere, ale už menej pochopenia má pre oponentov, najmä pravicové vlády. Kniha má najmä presvedčiť, že sám Pellegrini je najlepšou voľbou do funkcie „kapitána“ lode, ku ktorej Slovensko pripodobňuje.

Hlavným prínosom knihy je, že Pellegrini na jednom ucelenom mieste zhŕňa svoje vágne postoje. Denník SME vybral päť Pellegriniho pasáží a zasadil ich do kontextu.

Pellegrini je uväznený: Pellegrini stavil na amorfnosť a správa sa ako roztečená politická hmota, ktorá naplní rôzne formy v hlavách voliča. Lenže okrem horúceho leta mu škodí aj volebná kampaň, v ktorej sa strany začínajú vymedzovať a on sa vysušuje, píše šéfredaktorka Beata Balogová.

Prieskum: Pellegriniho premiérsky sen sa rozpadá. Hlas je najnižšie od svojho vzniku

Predseda Hlasu Peter Pellegrini sa síce snaží vo svojej novej knihe presviedčať, že práve on by bol najlepším premiérom, sen sa mu však vzďaľuje.

S 11,4 percenta voličov, ktoré Hlasu v najnovšom volebnom modeli namerala agentúra NMS Market Research pre SME, dosiahol najhorší výsledok v histórii meraní všetkých významných agentúr od vzniku strany v septembri 2020.

Tri roky bol Hlas najpopulárnejšou stranou. Trend však naznačuje, že Pellegriniho strane hrozí aj strata tretieho miesta v prospech extrémistickej Republiky, pred ktorou vedie už len o percento všetkých voličov.

Telefonický a on-line prieskum NMS na vzorke 1413 respondentov ako prvý zachytáva obdobie, keď už sú známe všetky kandidujúce strany do volieb. Odpovedajúci si mohli vyberať zo všetkých 25 subjektov.

Aj keď Hlas strácal pozíciu od začiatku roka, júlový model dosiaľ najvýraznejšie ukazuje stratu voličov, keď v porovnaní s júnovým meraním prišiel o 2,7 percenta.

Pellegrinimu sa zadrhol Hlas: Odkedy sa Smer niekedy na prelome rokov dostal pred Hlas, nebolo príliš o čom, lenže najnovší štvorpercentný pád Hlasu je už celkom zreteľný a ako najlogickejšie vysvetlenie sa javí, že si ich v nejakom pomere rozoberú Smer, Republika a SNS, píše Peter Tkačenko.

V krátkosti z domova:

Fico spochybňuje Slobodníka: Zloduch, podvodník, ničomník, a opilec sfetovaný. Tieto slová použil šéf Smeru Robert Fico na opis niekdajšieho sponzora svojej strany Bernarda Slobodníka, ktorého Smer dosadil a celé roky držal vo funkcii šéfa finančnej polície. Dnes mu špičky Smeru nevedia prísť na meno pre to, že patrí k hlavným spolupracujúcim obvineným vo veľkých kauzách.

Zloduch, podvodník, ničomník, a opilec sfetovaný. Tieto slová použil šéf Smeru Robert Fico na opis niekdajšieho sponzora svojej strany Bernarda Slobodníka, ktorého Smer dosadil a celé roky držal vo funkcii šéfa finančnej polície. Dnes mu špičky Smeru nevedia prísť na meno pre to, že patrí k hlavným spolupracujúcim obvineným vo veľkých kauzách. Postrelená Nina má z policajtov traumu: Dievča, ktoré pri zásahu na Obchodnej ulici v roku 2019 postrelil policajt, sa ani po štyroch rokoch nedomohlo odškodnenia. Od ministerstva vnútra teraz žiada na súde necelých 24-tisíc eur, od policajta, ktorý ju postrelil, ospravedlnenie. Študentka nemá fyzické následky, no trpí panickými atakmi, ktoré jej spôsobuje aj pohľad na policajnú uniformu.

Dievča, ktoré pri zásahu na Obchodnej ulici v roku 2019 postrelil policajt, sa ani po štyroch rokoch nedomohlo odškodnenia. Od ministerstva vnútra teraz žiada na súde necelých 24-tisíc eur, od policajta, ktorý ju postrelil, ospravedlnenie. Študentka nemá fyzické následky, no trpí panickými atakmi, ktoré jej spôsobuje aj pohľad na policajnú uniformu. Skúmanie podozrivých liekov: Lieky wegovy, saxenda a ozempic, z ktorých sa chudne, preveruje lieková agentúra, či nevyvolávajú samopoškoduzujúce sklony. Jeden z nich je primárne určený pre cukrovkárov, ďalší nie je na Slovensku ani registrovaný.

Budúcnosť wagnerovcov je nejasná. Rusko tvrdí, že už vrátili tanky, rakety aj iné zbrane

Odparkované tanky patriace Wagnerovej skupine pred ich odovzdaním ruskej armáde. (zdroj: SITA/AP)

Tisíce ton zbraní, munície a vojenského vybavenia odovzdala podľa ruského ministerstva obrany skupina Wagner ruskej armáde. Je to najnovší znak, že Moskva stále pracuje na zlomení vplyvu žoldnierov po ich dramatickej a krátkej vzbure minulý mesiac.

Ministerstvo zverejnilo video, ktoré podľa neho ukazuje ruských zamestnancov, ako kontrolujú niektoré z 2 000 kusov odovzdaného vybavenia a 2 750 ton munície.

Boli medzi ním aj tanky, raketové systémy Pancir a iné, a podľa ministerstva približne 20-tisíc ručných zbraní. Denníku Washington Post sa nepodarilo overiť záznam ani potvrdiť, že zbrane používala skupina Wagner.

Správa však naznačuje, že wagnerovci plnia svoju časť dohody medzi ruským prezidentom Vladimirom Putinom a ich šéfom Jevgenijom Prigožinom o ukončení povstania, ktorú sprostredkoval bieloruský prezident Alexander Lukašenko.

V krátkosti z Ukrajiny:

Čo sľúbilo NATO Ukrajine: Spojené štáty s lídrami krajín G7 oznámili, že pomôžu Ukrajine vybudovať armádu, ktorá sa dokáže brániť a odradiť od budúceho útoku. Hoci Ukrajina na summite vo Vilniuse nezískala pozvánku do NATO, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odvolal kritiku, s ktorou na stretnutie prichádzal.

Spojené štáty s lídrami krajín G7 oznámili, že pomôžu Ukrajine vybudovať armádu, ktorá sa dokáže brániť a odradiť od budúceho útoku. Hoci Ukrajina na summite vo Vilniuse nezískala pozvánku do NATO, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odvolal kritiku, s ktorou na stretnutie prichádzal. Kazetová munícia na Ukrajine: Kazetová munícia od USA už dorazila na Ukrajinu, potvrdil ukrajinský generál Olexandr Tarnavskyj. „Ešte sme ju nepoužili, môže však radikálne zmeniť vývoj bojov,“ povedal s tým, že Rusko si podľa neho uvedomuje túto novú výhodu Ukrajiny.

Kazetová munícia od USA už dorazila na Ukrajinu, potvrdil ukrajinský generál Olexandr Tarnavskyj. „Ešte sme ju nepoužili, môže však radikálne zmeniť vývoj bojov,“ povedal s tým, že Rusko si podľa neho uvedomuje túto novú výhodu Ukrajiny. Zvýšenie výroby munície v Únii: Europarlament prijal plány na zvýšenie výroby munície a rakiet v Európskej únii s cieľom riešiť súčasný nedostatok. Cieľom znenia zákona na podporu výroby munície je urýchliť dodávky munície a rakiet na Ukrajinu a pomôcť členským štátom obnoviť zásoby ich arzenálu.

Europarlament prijal plány na zvýšenie výroby munície a rakiet v Európskej únii s cieľom riešiť súčasný nedostatok. Cieľom znenia zákona na podporu výroby munície je urýchliť dodávky munície a rakiet na Ukrajinu a pomôcť členským štátom obnoviť zásoby ich arzenálu. Čistky v ruskej armáde: Po vzbure wagnerovcov ruské úrady zadržali a vypočúvali vyše desať vysokopostavených armádnych predstaviteľov vrátane generála Sergeja Surovikina. Asi 15 dôstojníkov navyše prišlo o funkciu. Surovikina opätovne vypočúvajú, prepustený by mohol byť, až keď sa Putin rozhodne, ako sa postaví k júnovým nepokojom.

Po vzbure wagnerovcov ruské úrady zadržali a vypočúvali vyše desať vysokopostavených armádnych predstaviteľov vrátane generála Sergeja Surovikina. Asi 15 dôstojníkov navyše prišlo o funkciu. Surovikina opätovne vypočúvajú, prepustený by mohol byť, až keď sa Putin rozhodne, ako sa postaví k júnovým nepokojom. Odvolaný ruský generál: Významný ruský generál veliaci silám na juhu okupovanej Ukrajiny povedal, že ho odvolali z funkcie. Rusko tak malo urobiť po tom, ako obvinil ministra obrany Sergeja Šojgua zo zrady ruských vojakov tým, že neposkytol dostatočnú podporu. Generál Ivan Popov bol jedným z popredných dôstojníkov zapojených do ruskej vojny na Ukrajine.

Významný ruský generál veliaci silám na juhu okupovanej Ukrajiny povedal, že ho odvolali z funkcie. Rusko tak malo urobiť po tom, ako obvinil ministra obrany Sergeja Šojgua zo zrady ruských vojakov tým, že neposkytol dostatočnú podporu. Generál Ivan Popov bol jedným z popredných dôstojníkov zapojených do ruskej vojny na Ukrajine. Ruské straty: Na Ukrajine počas stredy prišlo podľa Kyjeva o život 510 ruských vojakov. Ruské ozbrojené sily tak od začiatku vojny stratili už 236 040 príslušníkov, 4 092 tankov, 7 999 obrnených bojových vozidiel, 4 425 delostreleckých systémov a 678 raketometov.

Zo zahraničných webov:

Najprv mafián, teraz neznáma schránka. Na Kolibe ožíva predkrízový projekt

Lokalita, v ktorej má vyrásť projekt Villa Koliba. (zdroj: Google Earth)

Ak ste niekedy prechádzali po Bellovej ulici na bratislavskej Kolibe, pozemok vedľa tamojšej základnej školy ste si nemuseli ani všimnúť. Okrem vysokého betónového múru ho zakrýva hustá spleť stromov. Má však pomerne bohatú históriu.

Tá by sa v najbližších mesiacoch mala prepisovať. Na pozemkoch má vyrásť nový developerský projekt Villa Koliba, ktorý bol prvýkrát predstavený ešte pred pätnástimi rokmi.

Zaujímavé je, že sa zmenil majiteľ pozemkov aj investor. Po novom ním je spoločnosť Renome Rezidencie. Eseročka vznikla v júli 2017. Jediným majiteľom tejto firmy je schránka Interunion Holdings Limited so sídlom na Svätej Lucii.

Konateľom spoločnosti je Dagmar Kašprišinová, ktorá bola v rokoch 2004 až 2017 predsedníčkou predstavenstva spoločnosti Millennium Financial Services, ktorá projekt chcela zrealizovať predtým. Kto je konečným užívateľom výhod spoločnosti, nie je známe. Firma Renome Rezidencie nevykazovala žiadnu činnosť. Od svojho vzniku v roku 2017 mala nulové tržby.

V krátkosti z ekonomiky:

Termínované vklady sú späť: Uplynulé roky boli termínované vklady na okraji záujmu pre nízky úrokový výnos. Od jesene minulého roka ich obľuba opäť rastie a banky sa začali predbiehať, kto ponúkne výhodnejšie podmienky. Priemerný úrok pri jednoročných termínovaných vkladoch stúpol na 2,6 percenta.

Uplynulé roky boli termínované vklady na okraji záujmu pre nízky úrokový výnos. Od jesene minulého roka ich obľuba opäť rastie a banky sa začali predbiehať, kto ponúkne výhodnejšie podmienky. Priemerný úrok pri jednoročných termínovaných vkladoch stúpol na 2,6 percenta. Slovensko prešľapuje na mieste: Slovenská ekonomika sa svojou výkonnosťou v poslednom čase nepribližuje k priemeru EÚ a tento rozdiel sa počas pandémie a v súvislosti s vojnou na Ukrajine dokonca mierne zvýšil. Obnovenie ekonomického dobiehania krajín EÚ si podľa NBS vyžaduje prechod na nový ekonomický model založený na inováciách.

Slovenská ekonomika sa svojou výkonnosťou v poslednom čase nepribližuje k priemeru EÚ a tento rozdiel sa počas pandémie a v súvislosti s vojnou na Ukrajine dokonca mierne zvýšil. Obnovenie ekonomického dobiehania krajín EÚ si podľa NBS vyžaduje prechod na nový ekonomický model založený na inováciách. Obchod medzi Čínou a Ruskom: Hodnota obchodu medzi Čínou a Ruskom dosiahla v júni najvyššiu úroveň od začiatku vojny na Ukrajine. Minulý mesiac si obe krajiny vymenili tovary v hodnote 20,83 miliardy dolárov. Čínsky dovoz z Ruska vzrástol o 15,7 percenta, export ľudovej republiky do Ruska sa posilnil o 91 percent po májovom náraste o 114 percent.

Nedohodli sa. Sagan nebude jazdiť v TotalEnergies a berie so sebou aj sponzora

Peter Sagan v tíme TotalEnergies nebude pokračovať. (zdroj: SITA/AP)

Je to jeho rozlúčková sezóna s WorldTour. V budúcej sezóne Peter Sagan na najvyššej úrovni profesionálnej cyklistiky jazdiť nebude. Trojnásobný majster sveta aj naďalej chce pokračovať v cyklistickej kariére, hoci sa plánuje zamerať na horskú cyklistiku. Jeho cieľom je kvalifikovať sa na olympijské hry.

Už vo februári reagoval manažér Petra Sagana Giovanni Lombardi, že stále by popri horskej cyklistike mohol Sagan štartovať na menších pretekoch po celom svete a priznal, že rokuje s tímom TotalEnergies o možnej spolupráci v budúcej sezóne. Už to neplatí. Sagan v drese francúzskeho tímu v budúcom roku už jazdiť nebude.

Žilinčan jazdí v drese tímu z regiónu Vendeé od januára 2022. Jeho pôsobenie v tíme poznačili zdravotné problémy a za poldruha sezóny dokázal vybojovať dve víťazstvá. Obe ešte vlani. Tento rok na Tour de France je jeho najlepším výsledkom 8. priečka z 11. etapy.

Sagan si so sebou zoberie aj výrobcu bicyklov firmu Specialized, ktorá je jedným zo sponzorov tímu. TotalEnergies tak bude pre budúcu sezónu hľadať nového dodávateľa.

Obdobie perimenopauzy je príležitosť ešte niečo v našom živote zmeniť

Farmaceutka Leila Zajac. (zdroj: SME/Marko Erd)

Spoločnosť, ktorá je nastavená na mladosť a plodnosť, zabúda na ženy po päťdesiatke. Ich životy akoby už nemali prinášať hodnotu, pretože stratia reprodukčnú schopnosť.

Možno aj preto sú perimenopauza a menopauza ako témy tabu a mnohé ženy o tomto období ani veľa nevedia. Zhruba každá tretia sa pritom stretne s psychologickými ťažkosťami a mnohé zažijú aj ďalšie desiatky rôznych symptómov, ktoré si neraz s perimenopauzou vôbec nespoja.

Farmaceutka Leila Zajac, ktorá sa venuje projektu Všetko o menopauze, hovorí, že sa nájdu aj také, ktoré sa rozhodnú symptómy iba pretrpieť.

„Ženy by mali poznať všetky možnosti, ktoré majú, je ich veľa - farmakologické aj nefarmakologické. No keď ich nevyužívajú, zbytočne sa oberajú o kvalitu života. Ak napríklad zažívajú intenzívne návaly tepla, majú genito-urinárne symptómy alebo nespavosť, a neriešia ich, tak môžu neskôr vyústiť aj do vážnejších ochorení.“

V krátkosti o rodine a vzťahoch:

Ako zlepšiť rečový prejav detí: „Ako robí psík? A mačička? A ešte ukáž, ako robí opica.“ Napodobňovanie zvukov zvierat môže byť dôležité pre raný vývoj reči a jazyka dieťaťa. Reč sa vzťahuje na tvorbu zvukov, ktoré sa fyzickým aktom hovorenia menia na slová a jazyk zahŕňa používanie slov a gest na komunikáciu.

„Ako robí psík? A mačička? A ešte ukáž, ako robí opica.“ Napodobňovanie zvukov zvierat môže byť dôležité pre raný vývoj reči a jazyka dieťaťa. Reč sa vzťahuje na tvorbu zvukov, ktoré sa fyzickým aktom hovorenia menia na slová a jazyk zahŕňa používanie slov a gest na komunikáciu. Prečo trpia depresiou viac ženy: Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie depresia postihuje viac žien ako mužov vo väčšine krajín. Odhaduje sa, že až jedna z troch žien v priebehu svojho života zažije depresiu. Existuje pre to viacero faktorov: biologické faktory, genetická predispozícia či sociálny kontext.

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie depresia postihuje viac žien ako mužov vo väčšine krajín. Odhaduje sa, že až jedna z troch žien v priebehu svojho života zažije depresiu. Existuje pre to viacero faktorov: biologické faktory, genetická predispozícia či sociálny kontext. Mokrými plavkami k vaginálnym problémom: Mnohé ženy potvrdia, že vaginálne infekcie nemajú „sezónu“, lebo nimi trpia opakovane, aj niekoľkokrát do roka. Ale s príchodom leta a s pobytom pri vode je ich výskyt frekventovanejší. Nie vždy pritom ide o mykózu, rovnako, ak nie častejšie, môže ísť o bakteriálnu vaginózu.

