Ranný brífing: Šimko sa vypytoval a skončil, voliči rozhodnú aj o medveďoch

Dočasne poverený minister vnútra Ivan Šimko pre spory s vedením policajného zboru skončil vo funkcii. Prezidentka Zuzana Čaputová mu odobrala poverenie na vedenie rezortu. Riadením ministerstva poverila premiéra Ľudovíta Ódora. Šimko podľa vedenia polície spochybňoval ľudí a vypytoval sa. Exminister odmieta, že by zasahoval do práce polície.

Z medveďa sa stala hlavná politická téma. Prevažná väčšina strán, ktoré sú v parlamente, žiada jeho odstrel. O osude najväčšej slovenskej šelmy však zrejme rozhodne až nová vláda.

Ivan Šimko si nevšimol červené čiary policajtov. Spor, ktorý sa začal ako slovná prestrelka o status na Facebooku sa nepodarilo urovnať a hrozilo, že odstúpi širšie vedenie polície. Prečo Šimko skončil a aký vplyv bude mať ďalšie striedanie ministra vnútra na fungovanie polície? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Status bol len poslednou kvapkou, Šimko ako minister skončil. Vnútro povedie Ódor

Bývalý dočasne poverený minister vnútra úradníckej vlády Ivan Šimko. (zdroj: SITA)

Pre spory s vedením polície skončil po dvoch mesiacoch vo funkcii minister vnútra Ivan Šimko. Prezidentka Zuzana Čaputová mu odobrala poverenie riadiť rezort.

Odchodom v prípade Šimkovho zotrvania hrozila dvadsiatka ľudí zo špičiek polície či policajnej inšpekcie – vrátane policajného prezidenta Štefana Hamrana.

„Kameňom úrazu je, že dôvera medzi pánom Šimkom a širokým vedením polície sa počas uplynulých týždňov naštrbila natoľko, že sa ich napriek úsiliu prezidentky a mňa nepodarilo obnoviť,“ povedal predseda vlády Ľudovít Ódor. Ten je teraz poverený, aby ministerstvo viedol.

Aj podľa slov prezidentky došli Šimko a vedenie polície do bodu, keď nebolo možné obnoviť vzájomnú dôveru. Z vyjadrení Ódora aj Šimka vyplýva, že napätie vyvolali personálna nominácia na policajnej inšpekcii, s ktorou Šimko nesúhlasil, či jeho spôsoby pri zháňaní informácií ku konkrétnym prípadom.

„Skôr to bolo o tom, akým spôsobom vnímal, ako má minister pristupovať k polícii,“ povedal Ódor. Šimko odmieta, že by nazeral do spisov. „Do práce orgánov činných v trestnom konaní som nezasahoval,“ dodal.

Agónia sa skončila: Policajný prezident je zodpovedný za výkon svojej funkcie ministrovi. Znamená to, že musí byť ochotný a schopný prevziať zodpovednosť za svoje rozhodnutia. Neznamená to, že policajt má stratiť svoje nezávislé procesné postavenie. To je územie, kam minister jednoducho nesmie vkročiť, píše Nataša Holinová.

Policajný prezident je zodpovedný za výkon svojej funkcie ministrovi. Znamená to, že musí byť ochotný a schopný prevziať zodpovednosť za svoje rozhodnutia. Neznamená to, že policajt má stratiť svoje nezávislé procesné postavenie. To je územie, kam minister jednoducho nesmie vkročiť, píše Nataša Holinová. Minister (zase) stratil dôveru polície: Ako presne Šimko ministroval, že sa vedenie polície chcelo porúčať, nevieme. Ak však nebudeme vedieť viac, vec ostane v rovine, že musíme veriť vedeniu polície, že vie, prečo minister dostal padáka. Čo je čudná a systémovo chorá situácia, píše Zuzana Kepplová.

Odstrel medveďov závisí od výsledku volieb. Ako sa k nemu stavajú jednotlivé strany?

Medveď hnedý. (zdroj: SITA)

Ľudia na Podpoľaní sa vyhrážajú, že začnú nelegálne strieľať medvede. Za uplynulého pol roka napadli medvede ľudí na Slovensku spolu desaťkrát.

Po tom, ako počas uplynulej soboty medvede napadli troch ľudí, chytili sa témy v predvolebnej kampani viaceré politické strany. Stretli sa aj poslanci, aby o medveďoch hovorili na mimoriadnom parlamentnom výbore, nakoniec ich však nebolo dosť, aby bol výbor uznášaniaschopný.

Za odstrel medveďov lobuje väčšina parlamentných strán na čele so Smerom, ktorý je podľa prieskumov najsilnejšou stranou pred septembrovými voľbami.

Ministerstvo životného prostredia neplánuje odstrel medveďov povoliť. Minister Milan Chrenko navrhol zvýšiť počet zásahových tímov pre medvede. Šéf jedného z týchto tímov mal vystúpiť aj na tlačovej konferencii KDH. Nevystúpil, zakázalo mu to vraj ministerstvo.

Medveď je nový Soros: Medveď je nový utečenec s primiešanou troškou Sorosa, džendžeru a všetkého nebezpečného, čo len chcete. V krajine s rozvrátenou dôverou v inštitúcie je skutočná hrozba to, že sa tu už úplne vzdáme akýchkoľvek riešení rozumom, píše Nataša Holinová.

V krátkosti z domova:

Trest pre vybavovača ochrany za úplatky: Špecializovaný trestný súd vymeral trojročnú podmienku bývalému príslušníkovi SIS Martinovi Ciriakovi. Ten sa priznal, že za úplatky vybavoval ochranu podnikateľom. Pôsobil aj v antitíme policajnej inšpekcie, ktorý bol súčasťou vojny v polícii.

Zásah NAKA v rámci akcie Karpat: Národná kriminálna agentúra zadržala v rámci akcie Karpat viaceré osoby pre podozrenie zo zneužívania eurofondov v rezorte školstva počas rokov 2016 až 2019, informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová. Zadržané osoby údajne pôsobili ako organizovaná skupina.

Národná kriminálna agentúra zadržala v rámci akcie Karpat viaceré osoby pre podozrenie zo zneužívania eurofondov v rezorte školstva počas rokov 2016 až 2019, informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová. Zadržané osoby údajne pôsobili ako organizovaná skupina. Mimoriadna situácia na východe: Silné búrky, vietor a krupobitie sa prehnali viacerými lokalitami na východnom Slovensku. Po intenzívnej búrke vyhlásili v obci Zborov v okrese Bardejov tretí stupeň povodňovej aktivity. Okresný úrad Sobrance vyhlásil pre škody vo viacerých obciach mimoriadnu situáciu.

Wagnerovci pôsobili v Líbyi relatívne beztrestne. Teraz čelia žalobe žoldnieri aj Prigožin

Ruskí žoldnieri zo skupiny Wagner pôsobia okrem Ukrajiny aj v Sýrii, Stredoafrickej republike, Líbyi a Mali. (zdroj: SITA/AP)

Líbyjský občan, ktorý tvrdí, že unikol pred hromadnou popravou rukami ruských žoldnierov zo skupiny Wagner, podal na washingtonskom súde žalobu na šéfa skupiny Jevgenija Prigožina.

Podľa žaloby bojovníci nasadení v Líbyi v roku 2019 zavraždili troch členov miestnej rodiny po tom, ako ich bez vysvetlenia zadržali. Žalobca, v tomto prípade líbyjský občan Mohammed Aboujaylah Ali Anbees, prežil.

Vo svojej výpovedi v anglickom jazyku uviedol, že prežil len preto, lebo hral mŕtveho, keď dvaja ruskí žoldnieri zabili jeho otca, brata a švagra, zrejme pri náhodnej opileckej paľbe z pušiek AK-47. Podrobnosti výpovede neboli nezávisle overené.

Občianskoprávne konanie na základe federálneho zákona o hrubom porušovaní ľudských práv jednotlivcami je pokusom o vyvodenie zodpovednosti voči Prigožinovi, ktorého neúspešná vzbura v Rusku minulý mesiac uvrhla krajinu do chaosu a skončila sa jeho vyhostením do Bieloruska.

V krátkosti z Ukrajiny:

Požiar muničného skladu na Kryme: Na vojenskej základni vo východnej časti anektovaného Krymu horel muničný sklad. Miestni obyvatelia hlásili tri zásahy raketami alebo dronmi. K zodpovednosti sa prihlásila ukrajinská rozviedka. Informoval o tom šéf rozviedky Kyrylo Budanov a dodal, že požiar je výsledkom práce ukrajinských ozbrojených síl a bezpečnostných služieb.

Na vojenskej základni vo východnej časti anektovaného Krymu horel muničný sklad. Miestni obyvatelia hlásili tri zásahy raketami alebo dronmi. K zodpovednosti sa prihlásila ukrajinská rozviedka. Informoval o tom šéf rozviedky Kyrylo Budanov a dodal, že požiar je výsledkom práce ukrajinských ozbrojených síl a bezpečnostných služieb. Lode ako potenciálny terč: Rusko bude oddnes všetky lode v Čiernom mori plávajúce do ukrajinských prístavov považovať za potenciálnych prepravcov vojenského nákladu, uviedlo to ruské ministerstvo obrany s tým, že niektoré časti Čierneho mora boli vyhlásené za „dočasne nebezpečné“ pre plavbu.

Rusko bude oddnes všetky lode v Čiernom mori plávajúce do ukrajinských prístavov považovať za potenciálnych prepravcov vojenského nákladu, uviedlo to ruské ministerstvo obrany s tým, že niektoré časti Čierneho mora boli vyhlásené za „dočasne nebezpečné“ pre plavbu. Ukrajinský postup pri Bachmute: Ukrajinská armáda vytlačila ruské sily z ich pozícií v blízkosti obce Orichovo-Vasylivka, ktorá leží severozápadne od Bachmutu, oznámil hovorca generálneho štábu ukrajinskej armády Andrij Kovaľov. Armáda podniká ofenzívne operácie severne a južne od Bachmutu. Rusko nasadzuje rezervy, ale má veľké straty.

Ukrajinská armáda vytlačila ruské sily z ich pozícií v blízkosti obce Orichovo-Vasylivka, ktorá leží severozápadne od Bachmutu, oznámil hovorca generálneho štábu ukrajinskej armády Andrij Kovaľov. Armáda podniká ofenzívne operácie severne a južne od Bachmutu. Rusko nasadzuje rezervy, ale má veľké straty. Boje na dolnom toku Dnepra: Boje v dolných častiach rieky Dneper sa stupňujú, uviedlo ministerstvo obrany Spojeného kráľovstva. Rusko stojí pred dilemou pri rozhodovaní, či reagovať na tieto hrozby posilnením svojej skupiny síl v Chersonskej oblasti na úkor preťažených jednotiek, ktoré čelia ukrajinskej protiofenzíve v Záporožskej oblasti.

Boje v dolných častiach rieky Dneper sa stupňujú, uviedlo ministerstvo obrany Spojeného kráľovstva. Rusko stojí pred dilemou pri rozhodovaní, či reagovať na tieto hrozby posilnením svojej skupiny síl v Chersonskej oblasti na úkor preťažených jednotiek, ktoré čelia ukrajinskej protiofenzíve v Záporožskej oblasti. Putin na stretnutie BRICS nepríde: Ruský prezident Vladimir Putin sa nezúčastní na augustovom summite skupiny BRICS v Johannesburgu. Krajinu bude zastupovať minister zahraničia Sergej Lavrov. Na šéfa Kremľa je uvalený zatykač zo strany Medzinárodného trestného súdu, Juhoafrická republika ako signatár štatútu ICC by mala Putina zatknúť v prípade, že by sa ocitol na jej území.

Zo zahraničných webov:

Horúčavy zrazili ceny elektriny do mínusu. Prečo faktúry neklesajú?

Ilustračné foto. (zdroj: SITA/AP)

Kým vlani v lete vyleteli ceny elektriny v Európe nad tisíc eur za megawatthodinu, počas uplynulého víkendu v niektorých štátoch klesli do záporných čísel. Napríklad v Nórsku v nedeľu cena elektriny klesla na -6,80 eura za MWh a pod nulou bola aj vo Fínsku a Švédsku. Na porovnanie, na Slovensku sa elektrina cez víkend predávala za 38,90 eura za MWh.

Záporné ceny sa objavujú najmä v krajinách, v ktorých majú prebytok energie z obnoviteľných zdrojov, ako sú slnko a vietor, a majú málo zásobníkov pre nadbytočnú elektrinu. Nadprodukcii pomohlo aj znovuspustenie francúzskych jadrových reaktorov, ktoré boli vlani zavreté pre údržbu.

Zo záporných cien elektriny ťažia odberatelia, ktorí využívajú takzvané spotové obchody. Zjednodušene, je to cena elektriny pri odbere v ten istý deň. Spotové ceny môžu byť nižšie ako ceny v dlhodobom kontrakte alebo ako regulované ceny pre domácnosti.

K poklesu cien elektriny by mohol prispieť väčší dôraz Slovenska na obnoviteľné zdroje. Vlani mali podľa ÚRSO na výrobe elektriny len 23-percentný podiel. Napríklad v susednom Česku to bol dvojnásobok.

V krátkosti z ekonomiky:

Kto zarába na slovenských dovolenkách: U koho končí najviac peňazí od dovolenkárov? Ktoré firmy ťažia z letného cestovného ruchu? INDEX sa pozrel na pomyselnú špičku ľadovca. Patria do nej spoločnosti známych finančných skupín, privatizérov a veľkopodnikateľov, ale aj podniky miestnych samospráv a odborárov. Spoločné majú to, že príjmy počítajú v miliónoch.

U koho končí najviac peňazí od dovolenkárov? Ktoré firmy ťažia z letného cestovného ruchu? INDEX sa pozrel na pomyselnú špičku ľadovca. Patria do nej spoločnosti známych finančných skupín, privatizérov a veľkopodnikateľov, ale aj podniky miestnych samospráv a odborárov. Spoločné majú to, že príjmy počítajú v miliónoch. Odkiaľ pochádzajú suveníry zo Slovenska: Poháre s dielami českého maliara Alfonza Muchu či rakúskeho majstra Gustava Klimta. Tričká s nápismi o láske k Bratislave a Slovensku. Záplava magnetiek a drevených verklíkov. Matriošky. To všetko nájdu turisti v suvenírových obchodoch v Bratislave. Neprekáža im, že nie sú vždy rýdzo slovenské.

Poháre s dielami českého maliara Alfonza Muchu či rakúskeho majstra Gustava Klimta. Tričká s nápismi o láske k Bratislave a Slovensku. Záplava magnetiek a drevených verklíkov. Matriošky. To všetko nájdu turisti v suvenírových obchodoch v Bratislave. Neprekáža im, že nie sú vždy rýdzo slovenské. Čo spája posledných dvoch šéfov SIS: Súčasný šéf SIS Michal Aláč je na jej čele už viac ako dva roky. Podľa zákona má riaditeľ SIS veľmi silné právomoci, no Aláč si po svojom predchodcovi ponechal stále aj funkciu v Rade úradu pre reguláciu hazardných hier. Rada rozhoduje o odvolaniach proti verdiktom úradu pre hazard.

Ako dokázal Vingegaard deklasovať súperov? Tím Jumbo mal plán od decembra

Víťaz časovky a líder Tour de France Jonas Vingegaard. (zdroj: SITA/AP)

Pred tromi rokmi len nechápavo sledovali obrazovku. S úžasom sledovali, ako im uniká víťazstvo, na ktorom dreli tri týždne. Boli pripravení oslavovať. Miesto toho na La Planche des Belles Filles pozerali kolegovia Primoža Rogliča ako sa ich líder trápi a prichádza o svoje víťazstvo na Tour de France. Pred štartom časovky viedol o 57 sekúnd pred Tadejom Pogačarom. V cieli však klesol na druhé miesto o 59 sekúnd.

Vtedy 21-ročný zelenáč uchmatol Rogličovi triumf v časovke nevídaným spôsobom. Zdolal všetkých súperov a stal sa víťazom najslávnejších pretekov. Roglič bol vtedy zdrvený.

O tri roky neskôr ostáva otázka rovnaká, len sa ju pýta teraz Pogačar. V časovke na 22 km zaostal za Jonasom Vingegaardom o priepastných 1:38 minúty. Dán vyhral s nečakanou prevahou. Za týmto výsledkom je však dlhý príbeh. V tíme Jumbo po trpkej prehre v roku 2020 začali pracovať ešte viac systematicky v príprave. Nechceli zažiť podobné situácie.

Rozhodujúca kráľovská etapa: Z veľkého súboja o víťazstvo na Tour de France v kráľovskej etape nič nebolo. Tadej Pogačar sa vytrápil a na svojho rivala Jonasa Vingegaarda stratil šesť minút. V celkovom poradí má náskok už 7:35 minúty. Triumf mu na Tour už nik nevezme. Stačí mu doviezť žltý dres do Paríža.

Index BMI nie je spoľahlivým ukazovateľom nadváhy a obezity. Čo sledovať viac?

V dospelej populácii sa nadhmotnosť a obezita najčastejšie posudzuje na základe indexu telesnej hmotnosti. (zdroj: Adobe Stock)

Štandardnou metódou na potvrdenie tušenia, že máte nadváhu či obezitu je index telesnej hmotnosti (BMI), čo je podiel aktuálnej hmotnosti v kilogramoch a druhej mocniny výšky v metroch. BMI nad 25 znamená nadváhu, respektíve pre-obezitu. Hodnota nad 30 vyjadruje obezitu.

Nová štúdia publikovaná začiatkom júla v odbornom časopise PLOS One tvrdí, že rozsah, ktorý sa považuje za nadváhu, nie je nevyhnutne spojený s vyšším rizikom úmrtia. Pripája sa tak k rastúcemu počtu dôkazov, ktoré naznačujú, že samotné BMI nie je presným ukazovateľom zdravia človeka.

Za silnejší ukazovateľ považuje obvod pása. Štúdia totiž porovnávala ľudí s rovnakým BMI, ale s rozdielnym obvodom pása a ukázalo sa, že práve druhý údaj bol spojený s vyšším rizikom úmrtia.

Zistenia štúdie tak podporujú aj nové zásady Americkej lekárskej asociácie, ktoré publikovala pred mesiacom. V nich lekárom odporúča, aby na posúdenie zdravotného stavu pacienta zvážili aj ďalšie metódy vrátane merania obvodu pása, rozloženia tuku v tele aj genetické faktory.

V krátkosti o zdraví:

Neuróny vnímajúce množstvo cukru: Vedci z Washingtonskej univerzity objavili v mozgu neuróny, ktoré vnímajú a reagujú na zmeny v hladinách cukru v krvnom obehu. Tento významný objav odkrýva ďalšiu skladačku o fungovaní ľudského mozgu. A môže tiež pomôcť pri vývoji nových terapeutických postupov pri liečbe cukrovky, obezity, ale aj ďalších metabolických ochorení.

Vedci z Washingtonskej univerzity objavili v mozgu neuróny, ktoré vnímajú a reagujú na zmeny v hladinách cukru v krvnom obehu. Tento významný objav odkrýva ďalšiu skladačku o fungovaní ľudského mozgu. A môže tiež pomôcť pri vývoji nových terapeutických postupov pri liečbe cukrovky, obezity, ale aj ďalších metabolických ochorení. Ako znížiť riziko demencie: Každý rok pribudne desať miliónov nových prípadov demencie. Nová štúdia z Monashovej univerzity v Melbourne ukázala, že niektoré bežné činnosti sú pre mozog prospešnejšie ako iné. Používanie počítača, lúštenie krížoviek či hranie šachu sú pri predchádzaní demencie účinnejšie ako pletenie či maľovanie.

Každý rok pribudne desať miliónov nových prípadov demencie. Nová štúdia z Monashovej univerzity v Melbourne ukázala, že niektoré bežné činnosti sú pre mozog prospešnejšie ako iné. Používanie počítača, lúštenie krížoviek či hranie šachu sú pri predchádzaní demencie účinnejšie ako pletenie či maľovanie. Migréna je ako začarovaný kruh: Svetová zdravotnícka organizácia zaradila migrénu medzi 20 ochorení, ktoré výrazne ovplyvňujú náš život. Neurologička Anetta Kováčiková upozorňuje, že bolesť hlavy často podceňujeme. Ak sa vyskytujú častejšie ako dvakrát za mesiac a opakujú sa, teba navštíviť praktického lekára a následne neurológa.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Erik Baláž. (zdroj: SME)

Aké sú opatrenia, ktoré by štát mal robiť? Je medveďov viac? Je napadnutí medveďom viac? A pomohlo by odstreliť stovky medveďov? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s ochranárom Erikom Balážom.

Podcasty SME

Vedátor: Z vedca sa stal ničiteľ svetov, Oppenheimer zmenil chod dejín

Z vedca sa stal ničiteľ svetov, Oppenheimer zmenil chod dejín Zoom: Objavili v mori kúsky mimozemskej lode?

Karikatúra

V paláci. (zdroj: Sliacky)

Recept dňa

Raňajková ovsená kaša s ovocím. (zdroj: Fotolia)

Nátierky, koláče, vajcia či lievance. Vyberte si z najlepších raňajkových receptov.

Voľný čas

