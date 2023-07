Ranný brífing: Žilinku podržia tí, ktorým pomohol. Spor trvá aj po Šimkovom odchode

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Ivan Šimko už nie je ministrom vnútra, svoju verziu udalostí predniesol aj policajný prezident Štefan Hamran. Minister sa podľa neho zaujímal o živé vyšetrovanie a personálne zmeny v polícii, zároveň tvrdí, že premiérovi ani prezidentke nedal žiadne ultimátum.

Bude môcť generálny prokurátor Maroš Žilinka aj po voľbách stopnúť dôležité kauzy ešte skôr, než sa dostanú pred súd? Tendenciu konzervovať súčasný status quo majú najmä strany, ktorých predstavitelia či nominanti majú s 363-kami priamu skúsenosť a pomohli im.

Do predčasných parlamentných volieb nám zostáva ani nie desať týždňov a nepríjemné letné teploty nám spestrujú akurát tak bilbordy, no predvolebné kampane akoby sa ešte poriadne nerozbehli. Teda, ak práve nie ste medveď. Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Voľby rozhodnú aj o Žilinkovi. Aké majú politické strany plány s Generálnou prokuratúrou?

Generálny prokurátor Maroš Žilinka. (zdroj: TASR)

Bude generálny prokurátor Maroš Žilinka aj po septembrových voľbách tým človekom, ktorý môže stopnúť dôležité kauzy ešte skôr, než sa dostanú pred súd?

Pravdepodobnosť, že mu politici po voľbách siahnu na rozsah kompetencií, je zhruba polovičná. Strany s najväčšími šancami dostať sa do parlamentu, sú totiž v tejto otázke pomerne zásadne rozdelené.

Súčasný stav by nemenili okrem Smeru a Hlasu ani Republika, nečitateľné sú zatiaľ KDH, Sme rodina či SNS. Moc Žilinku by, naopak, chceli oslabiť SaS a OĽaNO, ešte zásadnejšie by postupovalo Progresívne Slovensko.

Na plány hlavných politických strán s prokuratúrou sa denník SME pýtal po tom, ako Európska komisia priamo odporučila Slovensku, aby obmedzilo právomoci generálneho prokurátora. Spravila tak v rámci štvrtej výročnej správy o právnom štáte.

Odpovede oslovených strán ukazujú, že tendenciu konzervovať súčasný status quo majú najmä strany, ktorých predstavitelia či nominanti majú s 363-kami priamu skúsenosť a pomohli im.

Statusy neboli kameň úrazu. Šimko sa vraj zaujímal o živé vyšetrovanie a personálne zmeny v polícii

Prezident Policajného zboru Štefan Hamran. (zdroj: TASR)

Dôvodom na odvolanie bývalého ministra vnútra Ivana Šimka neboli len statusy. Vedenie polície po dvoch týždňoch mlčania ponúklo svoj pohľad, čo predchádzalo sporu s exministrom.

Šimka zbavila prezidentka funkcie. Jeho povinnosti, medzi ktoré patrí najmä zorganizovanie predčasných volieb, na seba prebral premiér Ľudovít Ódor.

Doteraz verejnosti nebolo úplne jasné, čoho sa mal Šimko okrem vypisovania na facebook dopustiť. Policajný prezident tvrdí, že okrem toho, že si zisťoval informácie zo živého vyšetrovania, v prípade personálnych otázok na Úrade inšpekcie sa chcel radiť s generálnym prokurátorom.

Hamran uviedol, že premiérovi ani prezidentke nedal žiadne ultimátum, no odchodom z polície pritom hrozila viac ako desiatka funkcionárov. Dotklo sa ho aj to, že bývalý minister ešte pred vysvetlením celej situácie avizoval, že už má za vedenie zboru náhradu.

Toto nebol boj medzi Šimkom a Hamranom: Šimko ostal zaseknutý medzi starým a novým svetom polície. Aj preto bolo jeho odvolanie správne. Lebo toto nebol boj medzi Ivanom Šimkom a Štefanom Hamranom. Je to stále ten istý boj o skutočnú nezávislosť polície a hľadanie tých povestných hraníc kontroly, píše šéfredaktorka Beata Balogová.

V krátkosti z domova:

Smer a Hlas klesli: Medzimesačný pokles Smeru a Hlasu, stabilný rast Progresívneho Slovenska aj parlamentnú účasť pre SNS a koalíciu OĽaNO-KÚ-ZĽ ukazuje najnovší prieskum agentúry AKO pre TV Joj. Do parlamentu by sa podľa jeho výsledkov dostalo deväť politických strán a hnutí.

Medzimesačný pokles Smeru a Hlasu, stabilný rast Progresívneho Slovenska aj parlamentnú účasť pre SNS a koalíciu OĽaNO-KÚ-ZĽ ukazuje najnovší prieskum agentúry AKO pre TV Joj. Do parlamentu by sa podľa jeho výsledkov dostalo deväť politických strán a hnutí.

Polícia opätovne obvinila poslanca Martina Borguľu. Ten už raz obvineniu z korupcie čelil, no zrušil mu ho generálny prokurátor Maroš Žilinka na základe paragrafu 363. Poslanec bol obvinený z toho, že zaplatil bývalému príslušníkov finančnej jednotky NAKA Mariánovi Kučerkovi 50-tisíc eur za to, že ho nebudú stíhať.

Polícia opätovne obvinila poslanca Martina Borguľu. Ten už raz obvineniu z korupcie čelil, no zrušil mu ho generálny prokurátor Maroš Žilinka na základe paragrafu 363. Poslanec bol obvinený z toho, že zaplatil bývalému príslušníkov finančnej jednotky NAKA Mariánovi Kučerkovi 50-tisíc eur za to, že ho nebudú stíhať. Nelegálny reexport liekov: Ministerstvo zdravotníctva a ŠÚKL v prvej polovici mája oznámili, že odhalili 17 lekární, ktoré nezákonne reexportovali do zahraničia lieky za vyše štyri milióny eur. Štátni kontrolóri liečiv ani ministerstvo však nechcú zverejniť ich zoznam. Medzitým ich počet vzrástol, aj škoda, ktorú spôsobili. O niekoľko miliónov eur.

Má ukrajinská armáda superdrony? O zbrani použitej pri útoku na Kerčský most vieme málo

Satelitný záber na poškodený Krymský most. (zdroj: SITA/AP)

V priebehu niekoľkých hodín po útoku na Kerčský most 17. júla ruský Národný protiteroristický výbor pripísal výbuchy „dvom ukrajinským bezpilotným pozemným prostriedkom“.

Zdroj blízky hlavnému riaditeľstvu rozviedky ukrajinského ministerstva obrany, ktorý hovoril s redakciou Meduza pod podmienkou anonymity, to neskôr potvrdil. Odvtedy sa však neobjavili žiadne ďalšie dôkazy o tom, že útok vykonali drony. K dispozícii nie je ani uniknutá fotografia zbraní.

Napriek tomu však existujú nepriame indície, ktoré tieto správy potvrdzujú – videá a fotografie, ktoré ukazujú, že výbuchy zasiahli spodnú časť vozovky mosta, ako aj satelitné snímky zaznamenané deň predtým, ktoré zachytili šesť neznámych plavidiel, z ktorých päť smerovalo na východ, približne 75 kilometrov od Hadieho ostrova.

Keď satelit odfotografoval tieto lode, boli od mosta vzdialené približne 520 kilometrov. Okrem týchto obmedzených dostupných informácií je možné na základe rôznych kapacít známeho námorného arzenálu Ukrajiny vyvodiť niekoľko záverov.

V krátkosti z Ukrajiny:

Britskí tajní chcú verbovať Rusov: Viacerí Rusi Britom od začiatku invázie na Ukrajinu pomohli. Šéf britskej tajnej služby Richard Moore teraz vyzval ich spoluobčanov, aby sa k nim pridali. Pre Britániu by boli cenné najmä informácie od ruských spravodajských dôstojníkov, vojenských predstaviteľov a diplomatov.

Viacerí Rusi Britom od začiatku invázie na Ukrajinu pomohli. Šéf britskej tajnej služby Richard Moore teraz vyzval ich spoluobčanov, aby sa k nim pridali. Pre Britániu by boli cenné najmä informácie od ruských spravodajských dôstojníkov, vojenských predstaviteľov a diplomatov. Ukrajina už používa kazetovú muníciu: Ukrajinská armáda začala používať kazetovú muníciu dodanú USA proti ruským silám na juhovýchode krajiny, napísal denník The Washington Post. Cieľom je prekonať silne opevnené ruské pozície spomaľujúce ukrajinskú protiofenzívu.

Ukrajinská armáda začala používať kazetovú muníciu dodanú USA proti ruským silám na juhovýchode krajiny, napísal denník The Washington Post. Cieľom je prekonať silne opevnené ruské pozície spomaľujúce ukrajinskú protiofenzívu. Opätovné útoky na Odesu a Mykolajiv : Pri ruských nočných útokoch, ktorých terčom boli Odesa a Mykolajiv, prišli o život dvaja ľudia. V oboch oblastiach hlásia aj viacero zranených. V Mykolajive bolo zranených 19 ľudí a zabitý jeden človek. V Odese bol zabitý ochrankár a najmenej osem ďalších bolo zranených, vrátane dieťaťa.

Pri ruských nočných útokoch, ktorých terčom boli Odesa a Mykolajiv, prišli o život dvaja ľudia. V oboch oblastiach hlásia aj viacero zranených. V Mykolajive bolo zranených 19 ľudí a zabitý jeden človek. V Odese bol zabitý ochrankár a najmenej osem ďalších bolo zranených, vrátane dieťaťa. Rusi zničili obilie pre Čínu: Obilie, ktoré Rusi zničili pri najnovších útokoch na infraštruktúru v Odeskej oblasti, malo z prístavu v Čornomorsku putovať do Číny, vyhlásil ukrajinský prezident Zelenskyj. V prístavnom termináli bolo uložených 60-tisíc ton poľnohospodárskych produktov.

Obilie, ktoré Rusi zničili pri najnovších útokoch na infraštruktúru v Odeskej oblasti, malo z prístavu v Čornomorsku putovať do Číny, vyhlásil ukrajinský prezident Zelenskyj. V prístavnom termináli bolo uložených 60-tisíc ton poľnohospodárskych produktov. Pretrvávajúce výbuchy v muničnom sklade: Munícia v sklade vojenskej základne na východe Ruskom anektovaného Krymu, v ktorom v stredu vypukol požiar, ďalej vybuchuje, a to už viac ako 24 hodín. Úrady evakuovali obyvateľov piatich dedín z okolia vojenskej základne, spolu viac ako 2 200 ľudí.

Munícia v sklade vojenskej základne na východe Ruskom anektovaného Krymu, v ktorom v stredu vypukol požiar, ďalej vybuchuje, a to už viac ako 24 hodín. Úrady evakuovali obyvateľov piatich dedín z okolia vojenskej základne, spolu viac ako 2 200 ľudí. Wagnerovci cvičia špeciálne jednotky: Inštruktori z Wagnerovej skupiny začali s výcvikom príslušníkov bieloruských špeciálnych jednotiek, uviedlo bieloruské ministerstvo obrany. To spoločne s wagnerovcami vypracovalo plán zameraný na výmenu bojových skúseností.

Zo zahraničných webov:

Developeri reagujú na nezáujem. Časť z nich stiahla byty z ponuky

Ilustračná snímka Bratislavy. (zdroj: INDEX)

Keď obchodník vidí, že sa mu nejaký tovar nepredáva, ďalší neobjednáva. Obvykle počká, kým sa vypredajú zásoby, alebo ho do budúcnosti vyradí z ponuky. Podobne dnes rozmýšľajú developerské skupiny. Aj keď v ich prípade je situácia o čosi zložitejšia.

Realitný trh stagnuje. Dokazujú to čísla z trhu novostavieb, ktoré priniesla analytická spoločnosť Bencont Investments. Byty v novostavbách sa podľa nich predávajú len minimálne. Odhaľujú aj to, ako na to zareagovala časť developerov.

Aj keď sa byty stále predávajú, ich predaje sú oproti minulosti minimálne. Počas druhého štvrťroka 2023 sa v hlavnom meste predalo 187 bytov. Na porovnanie, v rovnakom období vlaňajška to bolo 491 bytov. Znamená to prepad o 62 percent.

Dôvodom sú podľa analytikov predovšetkým vyššie úrokové sadzby. „Na dopytovej strane brzdia predaj bytov najmä sťažené podmienky financovania a negatívny ekonomický sentiment. Prudký nárast úrokových sadzieb z jedného na 4 až 4,5 percenta spôsobil výrazné predraženie hypotekárnych úverov a nárast výšky mesačnej splátky, čo mnohých ľudí odradilo od kúpy nehnuteľnosti,“ tvrdí hlavný analytik Bencont Investments Rudolf Bruchánik.

V krátkosti z ekonomiky:

Nová štvrť v Dúbravke: Developerská skupina Corwin ukázala podrobnosti pripravovaného projektu, ktorý má vyrásť pri Agátovej ulici v bratislavskej mestskej časti Dúbravka. Vytvorí novú štvrť pre vyše 1600 obyvateľov. Dúbravka sa pritom v ďalších rokoch rozrastie aj o ďalšie developerské projekty.

Developerská skupina Corwin ukázala podrobnosti pripravovaného projektu, ktorý má vyrásť pri Agátovej ulici v bratislavskej mestskej časti Dúbravka. Vytvorí novú štvrť pre vyše 1600 obyvateľov. Dúbravka sa pritom v ďalších rokoch rozrastie aj o ďalšie developerské projekty. Ako funguje trh s odpadom: Odpad vynášame každý deň a napriek tomu asi celkom netušíme ako tento trh a biznis funguje. V lepšom prípade triedime a hádžeme odpad do farebných nádob a v horšom všetko do jednej. Aj keď to vyzerá jednoducho, celé to je komplikovanejšie. V novom videu od Ekonómie ľudskou rečou sme sa na biznis s odpadom pozreli bližšie.

Odpad vynášame každý deň a napriek tomu asi celkom netušíme ako tento trh a biznis funguje. V lepšom prípade triedime a hádžeme odpad do farebných nádob a v horšom všetko do jednej. Aj keď to vyzerá jednoducho, celé to je komplikovanejšie. V novom videu od Ekonómie ľudskou rečou sme sa na biznis s odpadom pozreli bližšie. Oplatí sa nakúpiť drevo na zimu: Leto je zvyčajne ideálnym obdobím, keď majitelia rodinných domov dopĺňajú zásoby vykurovacieho dreva na zimu. Ceny sú priaznivejšie, ale ani zďaleka nedosiahli úrovne spred energetickej krízy. Dôvodom sú protichodné trendy.

Predá Slovan najlepšieho strelca pod cenu? Agent reaguje na sumu za Čavriča

Srbský útočník v službách Slovana Bratislava Aleksandar Čavrič. (zdroj: TASR)

Azda s výnimkou Andraža Šporara nebol v Slovane Bratislava za posledné roky útočník s lepšou individuálnou formou ako Aleksandar Čavrič. V uplynulej sezóne strelil 24 gólov vo všetkých súťažiach. Nebyť zranenia, mohol zabojovať aj o korunu kráľa ligových kanonierov.

V čase, keď slovenský majster dlhodobo márne hľadá na trhu nového útočníka číslo jeden, sú preň produktivita a prínos Čavriča nenahraditeľné. Pre Slovan bol postup cez prvé kvalifikačné kolo Ligy majstrov bytostne dôležitý. Ak by neuspel, spadol by až do najnižšej európskej súťaže, teda do Európskej konferenčnej ligy.

Aj preto Čavrič doteraz ostal hráčom belasých. Ponúk má hneď niekoľko, záujemcovia sa ozývali nielen po sezóne, ale už pred polrokom. Srbský útočník, ktorý sa snaží stať sa občanom Slovenska, ukázal svoju dôležitosť už v prvom stretnutí sezóny proti Swift Hesperange.

Na začiatku letnej prípravy pre Sportnet nevylúčil prestup zo Slovana. Priznal aj záujemcov, no svoj odchod podmieňoval tým, že musí ísť o výhodnú ponuku preňho aj pre klub. Pred odvetou nechcel o potenciálnom transfere rozprávať. Podľa medializovaných informácií má opustiť Slovan hneď po dueli.

Náhrada cukru je možný karcinogén. Čo to znamená pre ľudí?

Umelé sladidlo aspartám je 200-krát sladšie ako cukor. (zdroj: Adobe Stock)

Aspartám, široko využívanú náhradu cukru, označili odborníci na výskum rakoviny za „možný karcinogén“. Zároveň tvrdia, že nová klasifikácia nie je priamym potvrdením, že by sladidlo spôsobovalo riziko vzniku rakoviny. Majú na to len obmedzené dôkazy.

„Je to skôr výzva pre výskumnú komunitu, aby sa pokúsila lepšie objasniť a pochopiť karcinogénne nebezpečenstvo, ktoré môže a nemusí spôsobovať konzumácia aspartámu,“ povedala na tlačovej konferencii Mary Schubauer-Berigan z Medzinárodnej agentúry pre výskum rakoviny, ktorá zverejnila novú klasifikáciu sladidla.

Agentúra patriaca pod Svetovú zdravotnícku organizáciu má po „možnom karcinogéne“ ešte dve závažnejšie klasifikácie a to „pravdepodobný karcinogén pre ľudí“ a „karcinogén pre ľudí“.

Za „možný karcinogén“ agentúra pre výskum rakoviny považuje aj aloe vera, tradičnú ázijskú nakladanú zeleninu, niektoré automobilové palivá a červené mäso. Za karcinogénne považujú napríklad spracované mäso.

V krátkosti z vedy a techniky:

Ako si schladiť spálňu počas horúčav: V horúčavách strácate v priemere štrnásť minút spánku každú noc. Pri vysokých teplotách sa telo nedokáže účinne ochladzovať, je preto ťažšie zaspať a mať dostatok hlbokého spánku. Môžete si však pomôcť zmenami v životnom štýle a vo večernej rutine.

V horúčavách strácate v priemere štrnásť minút spánku každú noc. Pri vysokých teplotách sa telo nedokáže účinne ochladzovať, je preto ťažšie zaspať a mať dostatok hlbokého spánku. Môžete si však pomôcť zmenami v životnom štýle a vo večernej rutine. Ako si vybrať dobrý fotomobil: Výber toho najvhodnejšieho smartfónu aj s ohľadom na jeho fotoaparát nie je jednoduchou úlohou, hlavne ak to s fotením myslíte vážne. Pripravili sme niekoľko odporúčaní a tipov, ktoré vám pomôžu pri výbere toho správneho fotomobilu nielen na letnú dovolenku.

Výber toho najvhodnejšieho smartfónu aj s ohľadom na jeho fotoaparát nie je jednoduchou úlohou, hlavne ak to s fotením myslíte vážne. Pripravili sme niekoľko odporúčaní a tipov, ktoré vám pomôžu pri výbere toho správneho fotomobilu nielen na letnú dovolenku. Ťažba kovov z morského dna: Štyri kilometre pod hladinou, v oblasti medzi Havajom a Mexikom, žijú tisícky živočíchov, ktoré ešte ani nepoznáme. Vždy, keď sa sem ponoria výskumné ponorky, objavia nové druhy. Oblasť však teraz nezaujíma istú skupinu ľudí pre jej bohatý podmorský život. Chcú sa dostať k miliardám ton kovov.

Podcasty SME

Ľudskosť: Paťa Jarjabková: Do útulku pre ženy som ísť nechcela, povzbudila ma psychologička

Paťa Jarjabková: Do útulku pre ženy som ísť nechcela, povzbudila ma psychologička Index: Zmrzlinársky biznis: Stačí im pracovať len pol roka, má to však aj svoje nevýhody

Karikatúra

Tatranský národný park. (zdroj: Hej, ty!)

Recept dňa

Nepečená smotanovo-broskyňová tortička. (zdroj: Tortyodmamy.sk | Kamila)

Tvarohové, ovocné aj čokoládové. Pripravte si nepečené zákusky a torty.

Voľný čas

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť v pondelok.

