Víkendový výber: Aj krv je len voda. Ak vám rodina ubližuje, preťať kontakty môže byť zdravé

Pravidelná dávka víkendového čítania.

Príjemný víkend! Precestovala tisíce kilometrov po celom svete - od Mexika cez Senegal a Indiu až po Rumunsko a napokon Slovensko. Chcela zistiť, ako žijú ženy, ktorých muži, synovia, otcovia či bratia migrovali do iných krajín, aby im zabezpečili lepší život. Slovenská dokumentaristka Magdaléna Rojo v rozhovore pre SME hovorí aj o tom, ako si rovnosť preráža cestu aj do krajín, kde je častá diskriminácia žien.

Čo znamená mať zdravý postoj k sexualite, prečo sa ľudia obávajú, či sú ich erotické fantázie normálne, aký vplyv má na vnímanie sexuality náboženstvo a cirkev aj ako prekonať hanbu a začať s partnerom/partnerkou o intimite komunikovať, o tom hovorí v rozhovore sex koučka Simona Mačorová.

Ľudia sa rozhodujú uťať vzťahy so svojou blízkou rodinou pre rôzne dôvody. Často ide o dôsledok zanedbávania, zneužívania, alkoholizmu, fyzického či psychického týrania, nerešpektovania hraníc, ale môže ísť aj o odsúdenie člena rodiny pre presvedčenia, sexuálnu orientáciu či životnú voľbu. Reportérka Michaela Žureková sa zhovárala s viacerými respondentmi a respondentkami, ktorí sa rozhodli prerušiť kontakty s rodinou a tento krok bol pre nich liečivý.

Prinášame Vám aj rozhovor s organizátorkou festivalu Atmosféra Gretkou Pavlovovou, recenziu na nový album PJ Harvey, pohľad do tvorby a výstavy kontroverzného výtvarníka Andresa Serrana, ktorý ponoril krucifix do moču, aj kultúrne tipy na nasledujúci týždeň.

Napísala knihu o ženách, ktorých muži migrovali: Mnohé ani netušili, kde presne ich muži sú

Magdaléna Rojo. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

"Všetkým týmto ženám pribudla zodpovednosť, ktorú predtým nemali, bez ohľadu na kultúru či kontext, v ktorom sa ich príbehy odohrávali. Zrazu sa im na pleciach ocitli aktivity, ktoré nielenže nikdy predtým nerobili, ale ani z princípu výchovy alebo kultúrneho a náboženského kontextu ich robiť nemohli," hovorí novinárka Magdaléna Rojo, ktorá napísala knihu Ženy, ktoré zostali.

Mnohé zo žien, s ktorými sa stretla, rozprávala a niekoľko dní aj žila v jednom dome, začali objavovať svoju skrytú silu a potenciál až po odchode mužov.

„Vývoj v krajinách globálneho juhu sa deje, takisto ako u nás, čiže rovnosť je téma aj v týchto častiach sveta. Na individuálnych príbehoch sme videli, že migrácia môže prispieť k tomu, aby sa ženy mohli emancipovať. Niektoré mali silný potenciál a vďaka tomu, že ich muž odišiel, sa im otvorili dvere, aby ho využili,“ hovorí.

V rozhovore sa tiež dozviete, že ľudia migrujú najmä kvôli svojim rodinám, ako môžu fungovať manželstvá, ktoré nie sú založené primárne na láske, prečo mužskí tlmočníci nečakali na odpovede žien a odpovedali rovno za ne, aj v čom sa Slováci podobajú na migrantov zo sveta.

Sex koučka: Ľudia sú presvedčení, že len penetratívny sex je to, čo sa ráta

Simona Mačorová, partnerská a sex koučka. (zdroj: Archív S.M.)

V intímnom živote má ísť o spomalenie, zbližovanie, spoznávanie aj tanec dvoch osôb. No ľudia často žijú v rýchlo tempe, myslia len na úlohy, ktoré musia splniť, a roly, ktoré musia zastať.

„Vtedy intímny život len veľmi ťažko funguje. Stres zabíja akúkoľvek zmyselnosť a erotiku,“ hovorí partnerská a sex koučka Simona Mačorová, na ktorú sa páry obracajú, keď chcú zlepšiť svoj vzťah alebo intímny život. Problémom býva, že sa o ňom často boja komunikovať.

„Veľa ľudí sa o sexualite doma vôbec nerozprávalo. A nielen o nej, ale ani o emóciách, vzťahoch, puberte. Neprebehli potrebné rozhovory, genitálie sa nepomenúvali tak, ako sa majú. Potom je ťažké vyjadrovať sa v rámci intímnych vzťahov. Alebo keď má niekomu povedať – toto nie, teraz nie,“ dodáva Mačorová.

Ľudí povzbudzuje aj k tomu, aby sa zamysleli, odkiaľ ich pocit hanby okolo sexuality a rozkoše pochádza.

V rozhovore sa dočítate aj to, ako sexuálny život vplýva na naše mentálne blaho, či každý pár dokáže nájsť riešenie na svoje problémy aj prečo sa najprv musíme vzdialiť, aby sme si mohli byť v intímnom živote bližší.

Prerušiť kontakt s rodinou môže byť liečivé. Päť ľudí opisuje, prečo to urobili

Príbehy ľudí ukazujú, že prerušenie kontaktu s členmi rodiny nie je ojedinelé. (zdroj: SME/Marko Erd)

“Nemala som ani desať rokov, keď ma hodil cez miestnosť do koša na bielizeň. Ja aj moji súrodenci sme boli často obviňovaní za veci, za ktoré sme nemohli. Bil nás palicou, remeňom, varechou, občas naším smerom letel aj tanier. Dodnes sa vyrovnávam s tým, že niekedy sme boli bití aj vtedy, keď sme nič neurobili. Raz som dostala bitku aj na narodeniny,” spomína dnes 36-ročná Nina.

Dlhé roky vyrastala v atmosfére strachu a tyranie. Bola fyzicky aj psychicky týrané dieťa a odkedy si pamätá, jej vzťah s otcom nebol dobrý. Zvolila si taktiku, ktorú si človek obvykle vyberie až ako poslednú možnosť, no zväčša má na ňu naozaj vážne dôvody. Prerušila kontakt so svojou rodinou.

S otcom je Nina len v prísne obmedzenom kontakte, nevidela ho niekoľko rokov a komunikácia s ním sa za posledných osem rokov obmedzila iba na občasné e-maily z jeho strany.

“Chcela by som nemať žiaden kontakt, no on mi, bohužiaľ, občas napíše. Často ma tie e-maily psychicky rozložia, lebo viem, že v nich bude psychické ponižovanie. Vždy, keď mi píše, chce, aby som si našla partnera a bola chodiaci inkubátor na deti. Aj na našom poslednom osobnom stretnutí na pohrebe babky sedel za mnou v kostole a rozprával veci, z ktorých mi bolo fyzicky zle. Počas obradu mi hovoril, či chcem byť zodpovedná za jeho smrť, lebo jeho najväčším snom je, aby som sa vydala a mala aspoň tri deti, inak som absolútna nula.”

Podľa psychológov pritom rodinné odcudzenie alebo prerušenie kontaktov vôbec nie je také ojedinelé a môže byť liečivé. Viacerí respondenti a respondentky pre SME opísali svoje príbehy, prečo sa rozhodli prerušiť kontakty s rodinou.

Zakladateľka festivalu Atmosféra Pavlovová: Snažíme sa búrať predsudok, že festival je iba pre mladých

Zakladateľka festivalu Atmosféra Gretka Pavlovová. (zdroj: SME/Marko Erd)

„Vždy som sa bála, že akoby neviem skĺbiť tieto dva svety, pretože politika sa často chápe ako niečo zlé a zašpinené, avšak povedala som si: čo je na tom? Kto má robiť politiku, ak nie čestní ľudia,“ hovorí zakladateľka festivalu Atmosféra a podpredsedníčka mestskej strany Team Bratislava Gretka Pavlovová.

Cíti, že tento rok je pre festivaly náročnejší ako ten minulý, čo sa týka nákladov aj predaja vstupeniek. „Nemôžeme sa však v tomto veľmi porovnávať s Pohodou alebo s Grapom, naša kapacita je v zásade pätinová. Musím však povedať, že posledné týždne cítime nárast predaja a vyzerá to, že vypredáme aj tento rok. Možno aj skôr než minulý,“ hovorí.

„Chceme zvyšovať kvalitu nielen tým, že zavoláme známejšie mená, treba zvyšovať aj kvalitu produkcie či služieb. Kapacitu máme obmedzenú lúkou, potrebujeme zvyšovať vstupné,“ dodáva.

Krucifix ponoril do moču a vystavil ho. František mu podal ruku a dvihol palec hore

Dielo Piss Christ vytvoril Andres Serrano ešte v roku 1987. (zdroj: ANDRESSERANO.ORG)

Pripíname si ho ako ozdobu na uši, vešiame na krk so zlatou retiazkou. Estetizujeme ho ako módny doplnok. Keď okolo neho prechádzame v kostole, vnímame ho ako architektonickú súčasť interiéru, výtvarné zosobnenie kresťanskej viery.

Amerického výtvarníka Andresa Serrana vyrušovalo, ako sme krucifix zbavili významu a že sme z neho povrchným vnímaním a automatickým používaním vyrobili takmer až fetišistický predmet.

To, čo s ním urobil on, keď započal svoju sériu diel s názvom Ponorenie, bolo pre mnohých ťažko akceptovateľné. Kritici sa dokonca zhodujú na tom, že práve on bol na počiatku kultúrnej vojny v Spojených štátoch amerických.

"Je dobrou správou, že tu máte veľa ateistov, aspoň nebude veľa takých, čo sa nad fotografiou Piss Christ budú pohoršovať," skonštatoval, keď začiatkom leta prišiel otvoriť svoju výstavu v Prahe.

Tlak na rozlúštenie UFO: Bývalý dôstojník hovoril o tajnom programe pred Kongresom

O pozorovaní UFO rozprávali pred Kongresom traja bývalí vojenskí predstavitelia. (zdroj: TASR/AP)

V stredu sa v americkom Kongrese konalo nezvyčajné vypočúvanie. O pozorovaní UFO - oficiálne známych ako neidentifikované vzdušné javy (UAP) - rozprávali traja bývalí vojenskí predstavitelia.

Nevysvetlené objekty podľa nich piloti stretávajú nad americkou pôdou až príliš často a americká vláda má tiež zatajovať program, ktorý vlastní neľudské biologické pozostatky z havarovaných lodí.

Ústrednou postavou vypočúvania bol bývalý spravodajský dôstojník David Grusch, ktorý už pred viac ako mesiacom vystúpil v médiách s tvrdeniami o tajnom programe s mimozemšťanmi. Ministerstvo obrany jeho tvrdenia odmieta.

Najodvážnejšie tvrdenia na stredajšom vypočúvaní prišli práve od Gruscha. Je si „absolútne“ istý, že vláda vlastní neidentifikovaný anomálny objekt.

Nikdy taký objekt nevidel, svoje tvrdenia dokladá informáciami z druhej ruky, ktoré získal počas pôsobenia v Kancelárii na riešenie anomálií AARO (All-domain Anomaly Resolution Office) na ministerstve obrany.

Zber a rekonštrukcia havarovaných UAP sa podľa neho dejú v rámci tajného programu Pentagónu, ktorý trvá už desiatky rokov.

Ponorený do hmly, z ktorej sa vynárajú tajomné obrazy. PJ Harvey nahrala krásny album

PJ Harvey na trenčianskom festivale Pohoda v roku 2016. (zdroj: SME/Gabriel Kuchta)

Trvalo to sedem rokov, než prišla britská hudobníčka PJ Harvey s novým albumom. Po tom predchádzajúcom absolvovala turné, na ktorom sa seba samej pýtala, či chce ešte robiť to, čo robí. A či to ešte vie. Novinka I Inside the Old Year Dying ukazuje, že jej obavy boli zbytočné.

Na hudobnej scéne je už viac ako tridsať rokov. No pôsobí stále mladícky, hoci vyzreto. A jej hudba má stále v sebe iskru. Nie je to nič rutinné, vynútené či vykalkulované, nič zaliečavé, ale podmanivé.

Ona hovorí o prepojení svojej hudby s časom tak, že by mala byť súčasťou každého obdobia a súčasne žiadneho. Páčilo by sa jej, keby bola nadčasová.

Alain nie je doma, Alain spí, vravela návštevám. Aby sa stala jeho ženou, Delona vraj týrala

Alain Delon. (zdroj: SITA/AP)

V poslednom čase bola všade, kde sa na verejnosti ukázal aj on. Sprevádzala ho na pohrebe Belmonda, šla sa s ním pozrieť na premiéru jeho syna Anthonyho.

Kto to vlastne je? pýtalo sa celé Francúzsko, ale nikto nepoznal odpoveď.

Hiromi Rollin sa stala pevnou súčasťou intimity Alaina Delona.

Bývala s ním a v ťažkých chvíľach mu zrejme veľmi pomohla ako zdravotná asistentka a spoločníčka. Jej prítomnosť však dosiahla neprijateľné rozmery, čo pred pár dňami vyústilo do vyhroteného konfliktu.

Šesťdesiatročná žena japonského pôvodu si musela zbaliť kufor a odísť. Madame Delon, ktorou sa vraj veľmi túžila stať, zostane nenaplneným snom.

Úspech sa neodpúšťa, vraví Václav Neckář. Patril k zlatým deťom, ktoré prefackali a rozdelili

Václav Neckář a Peter Hledík v Trenčianskych Tepliciach pri udeľovaní ceny Umelcova misia. (zdroj: Film Square Festival/Radovan Stoklasa)

Pôsobí vetcho a unavene, ale usmieva sa. Má 79 rokov a zažil toho toľko, čo málokto. Na jednej strane obdobie veľkej slávy, keď ho naháňali fanúšikovia. Na strane druhej zdravotné ťažkosti, keď v šesťdesiatke prekonal mŕtvicu, po ktorej sa musel učiť znovu rozprávať. Václav Neckář však preukázal húževnatosť a začal dokonca opäť spievať a vystupovať.

Aj po príchode na malý uzavretý večierok festivalu Film Square bolo vidieť, kto má najväčšiu pozornosť. Za jedným zo stolov sedel práve Neckář, poruke bol aj jeho brat Jan.

Kúsok odtiaľ sa na trenčianskom námestí postupne zoskupovali ľudia okolo pódia, z ktorého ich večer Neckář pozdravil. Peter Hledík ho totiž minulý týždeň pozval do Trenčína a Trenčianskych Teplíc, aby mu udelil ocenenie Umelcova misia.

V článku sa dočítate, aké boli javiskové začiatky Václava Neckářa, ako vzniklo spevácke trio Golden Kids a prečo fungovalo len krátko, prečo počas socializmu Neckářovci neemigrovali, prečo v rokoch po revolúcii nenahrával albumy, aj prečo Václavovi Neckářovi prinášajú šťastie vlaky.

Kultúrne tipy

Film Ziggy Stardust and The Spiders from Mars uvádzajú kiná po celom svete len počas dvoch dní. (zdroj: Pannonia Entertainment CZ)

David Bowie alias Ziggy Stardust sa na jeden deň vráti do kín. Kam za kultúrou od 28. júla do 4. augusta?

Víkendový recept

Malinovo-smotanové pokušenie. (zdroj: Isifa)

Sú ako stvorené na chvíle pohody. Ponúkame vám jedenásť inšpirácií na smotanové dezerty.

Víkendový kvíz

Spravodajský kvíz denníka SME. (zdroj: SME)

Ako pozorne ste sledovali udalosti posledného týždňa? Otestujte sa v našom kvíze.

Ďakujeme, že ste časť svojho víkendu strávili so SME. Prajeme vám úspešný štart do budúceho týždňa a uvidíme sa opäť v sobotu.