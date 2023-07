Ranný brífing: Na najdivnejšiu kauzu sa zabudlo, Ukrajine to s obilím sťažuje už aj Poľsko

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

S veľkým rašeliniskom pri Suchej Hore na hranici s Poľskom sa spája prípad falošnej správy o mafiánskej vražde advokátky a únosu podnikateľa. Na jednu z najzvláštnejších súdnych káuz spred pätnástich rokov sa akosi zabudlo.

Rusko pokračuje v bombardovaní obilných skladov na Ukrajine. Situáciu ukrajinským poľnohospodárom sťažuje aj Poľsko, kde vláda pod vplyvom poľnohospodárskej lobby tlačí na Úniu, aby rozšírila dovozné obmedzenia na ukrajinské obilie.

Útoky dronmi na Moskvu aj na krymské mosty. Pomalý, no vytrvalý postup na juhu krajiny, ale aj bránenie sa pred Rusmi na severe. Ukrajinská protiofenzíva trvá už týždne a aj Ukrajinci priznávajú, že postupujú pomalšie, ako dúfali. Čo sa na Ukrajine deje a je protiofenzíva sklamaním? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

Polícia nafingovala únos a vraždu. Návrat k veľkej rašelinovej kauze, na ktorú sa zabudlo

Rašelinisko Suchá Hora, pre ktoré chcel Tobiáš Loyka údajne zavraždiť štyroch ľudí. (zdroj: SME/Marko Erd)

Takmer sto hektárov je rozloha lukratívneho rašeliniska pri oravskej obci Suchá Hora na hranici s Poľskom. Súd o to, komu ložisko patrí, sa ťahal 20 rokov. Pred 15 rokmi však súdy v súvislosti s rašeliniskom začali riešiť aj jednu z najzvláštnejších kriminálnych káuz v histórii Slovenska.

Pochybný podnikateľ Tobiáš Loyka si v rámci boja o ovládnutie biznisu podľa polície objednal štyri vraždy. Hlavným cieľom mal byť známy podnikateľ zo skupiny Istrokapitál Branislav Prieložný a jeho pobočníci – bývalí príslušníci SIS. Polícia preto v roku 2005 nafingovala vraždu advokátky Gabriely Matuškovej aj únos finančníka Prieložného.

Denník SME sa teraz pozrel na to, ako dopadla kauza, na ktorú sa medzičasom zabudlo. V zápase o rašelinisko napokon neuspel ani Loyka, ani Prieložný. Súdy rozhodli, že patrí spolku miestnych urbárnikov. Ťažbu sa im však zatiaľ rozbehnúť nepodarilo.

„Komunisti mohli ťažiť, privatizéri mohli ťažiť, ale my nemôžeme,“ sťažuje sa predseda spolku Jozef Šprlák. Proti ťažbe sú ochranári, ktorí chcú jedinečnú lokalitu s rašeliniskom zachovať. „Nastala by ďalšia degradácia, nielen samotnej ťažobnej plochy, ale aj ostatných mokradí v blízkom okolí,“ hovorí botanik Ivan Šustr.

Odvrátená tvár Slovenska: Na jednu zaujímavú otázku nie je odpoveď ani po rokoch: má polícia právo fingovať vraždu a únos? Možno sa dá uzavrieť ju tak, že polícia dané osoby predsa ochránila, aj keď to ich blízkym ľuďom prinieslo šok. Lepšie je byť „zavraždená“ jeden deň ako navždy, píše Nataša Holinová.

Už žiadne turné po ambulanciách. Ako bude fungovať nové predpisovanie liekov?

Pacienti už nebudú musieť za receptom zakaždým chodiť k špecialistom. (zdroj: Archív SME/Tomáš Benedikovič)

Pacientom, ktorých prepúšťajú z nemocnice alebo ktorí užívajú lieky, ktoré im predpisujú rôzni lekári špecialisti sa oddnes zjednoduší život.

Aby získali lieky, ktoré mnohí užívajú dlhodobo, bude stačiť, ak im ich na základe odporučenia špecialistu predpíše ich všeobecný lekár. Nebudú musieť za receptom zakaždým chodiť k špecialistom.

Ocenia to najmä pacienti, ktorí trpia naraz viacerými ochoreniami a tak im nový systém výrazne ušetrí čas aj chodenie po lekároch.

Zmeny prináša novela zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach platná od začiatku augusta. Denník SME prináša odpovede na jedenásť otázok, ako by mal nový systém predpisovania liekov fungovať.

V krátkosti z domova:

Smrť bývalého štátneho tajomníka: Pri tragickej nehode osobného auta s motorkárom v Bratislave zahynul bývalý štátny tajomník ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Dušan Velič. V septembrových parlamentných voľbách kandidoval za koalíciu OĽaNO a priatelia, Za ľudí, Kresťanská únia zo 145. miesta.

Pri tragickej nehode osobného auta s motorkárom v Bratislave zahynul bývalý štátny tajomník ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Dušan Velič. V septembrových parlamentných voľbách kandidoval za koalíciu OĽaNO a priatelia, Za ľudí, Kresťanská únia zo 145. miesta. Korupčná kauza so Slotom: Obvinený Vladimír Machaj, ktorý sa mal dopustiť prečinu podplácania a v tejto súvislosti vypovedal ako svedok v korupčnom procese s exšéfom SNS Jánom Slotom, stále nepozná svoj trest. Špecializovaný trestný súd prerušil konanie o dohode o vine a treste, výhrady má predovšetkým k dohodnutému trestu, ktorý je podľa neho neprimerane nízky.

Obvinený Vladimír Machaj, ktorý sa mal dopustiť prečinu podplácania a v tejto súvislosti vypovedal ako svedok v korupčnom procese s exšéfom SNS Jánom Slotom, stále nepozná svoj trest. Špecializovaný trestný súd prerušil konanie o dohode o vine a treste, výhrady má predovšetkým k dohodnutému trestu, ktorý je podľa neho neprimerane nízky. Kočner sa opäť postaví pred súd: Mestský súd Bratislava I vytýčil na 25. októbra hlavné pojednávanie s Marianom Kočnerom. Spolu s ním čelia obžalobe pre trestný čin skrátenia dane a poistného vo veľkom rozsahu aj Jana Šlachtová, Viliam Gross a Peter Zemko. Tieto osoby spolu figurujú v kauze známej ako Five Star Residence.

Rusko neustále bombarduje obilné sklady v Odese, situáciu Ukrajine sťažuje aj Poľsko

Zničené obilné silo v ukrajinskej Odese. (zdroj: SITA/AP)

Keď minulý týždeň štyri ruské riadené strely roztrhali sklad obilia, tlakové vlny rozbili okná priľahlých domov a všade sa rozletelo rozbité sklo. Črepina poranila aj ruku Tetiany Lazarovej, obyvateľky neďalekého domu, ktorá vyskočila z postele, keď počula druhý výbuch.

Podobne ako mnohí poľnohospodári, ktorí žijú v blízkosti Odesy, aj Lazarová je presvedčená, že cieľom útokov Moskvy na prístav a jeho poľnohospodársky sektor je vyťažiť čo najviac z bolesti, ktorá prišla s rozhodnutím ruského prezidenta Vladimira Putina vypovedať obilnú dohodu sprostredkovanú OSN.

Následné útoky boli zamerané na sklady obilia na rieke Dunaj – kľúčovej alternatívnej trase pre vývoz obilia po krachu čiernomorskej dohody – a zrejme mali za cieľ ochromiť celý poľnohospodársky priemysel krajiny, ktorý pred ruskou inváziou tvoril približne 20 percent ukrajinskej ekonomiky.

Rusko nie je jediným problémom ukrajinských poľnohospodárov. Poľská vláda pod vplyvom miestnej poľnohospodárskej loby tlačí na Európsku úniu, aby rozšírila dovozné obmedzenia na ukrajinské poľnohospodárske výrobky, čo niektorí ukrajinskí poľnohospodári považujú za zradu zo strany svojho inak lojálneho spojenca.

V krátkosti z Ukrajiny:

Ruské raketové útoky: Ruský raketový útok zasiahol ukrajinské mesto Kryvyj Rih, zahynulo najmenej šesť ľudí. V nemocnici skončilo viac ako 75 zranených. Rusi zasiahli mesto údajne dvoma balistickými raketami. Okrem iného zasiahli bytový dom. Terčom ruských rakiet sa stal aj Charkov. Na mieste zásahu vznikol požiar, zasahovali hasiči. Útok si vyžiadal jedného raneného.

Ruský raketový útok zasiahol ukrajinské mesto Kryvyj Rih, zahynulo najmenej šesť ľudí. V nemocnici skončilo viac ako 75 zranených. Rusi zasiahli mesto údajne dvoma balistickými raketami. Okrem iného zasiahli bytový dom. Terčom ruských rakiet sa stal aj Charkov. Na mieste zásahu vznikol požiar, zasahovali hasiči. Útok si vyžiadal jedného raneného. Ukrajinský postup: Ukrajinské sily za posledný týždeň dobyli 15 kilometrov štvorcových okupovaného územia na juhu a východe Ukrajiny, uviedla námestníčka ukrajinského ministra obrany Hanna Maľarová. Armáda pokračuje v útokoch v smere na mestá Melitopoľ a Berďansk.

Ukrajinské sily za posledný týždeň dobyli 15 kilometrov štvorcových okupovaného územia na juhu a východe Ukrajiny, uviedla námestníčka ukrajinského ministra obrany Hanna Maľarová. Armáda pokračuje v útokoch v smere na mestá Melitopoľ a Berďansk. Rokovanie o bezpečnostných zárukách: Kyjev začal rokovať s Washingtonom o bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu, uviedol vedúci kancelárie ukrajinského prezidenta Andrij Jermak. Vysvetlil, že predmetné bezpečnostné záruky budú v platnosti, kým Ukrajina nevstúpi do NATO.

Kyjev začal rokovať s Washingtonom o bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu, uviedol vedúci kancelárie ukrajinského prezidenta Andrij Jermak. Vysvetlil, že predmetné bezpečnostné záruky budú v platnosti, kým Ukrajina nevstúpi do NATO. Pokyny z Kremľa: Kremeľ podľa amerického Inštitútu pre štúdium vojny dal pokyn vojenským blogerom, aby nepísali o narušeniach kritických pozemných komunikácií ruskej armády. Týka sa to aj najnovšieho útoku ukrajinskej armády na Čonharský most.

Kremeľ podľa amerického Inštitútu pre štúdium vojny dal pokyn vojenským blogerom, aby nepísali o narušeniach kritických pozemných komunikácií ruskej armády. Týka sa to aj najnovšieho útoku ukrajinskej armády na Čonharský most. Sťažené ruské zásobovanie: Útok na Čonharský most zasiahol zásobovanie ruskej armády, uviedla hovorkyňa južného velenia Ukrajiny Natalia Humeňuková. Po výbuchoch na moste trpí armáda logistickými problémami. Výbuchy prinútili Rusko previezť niektoré zásoby loďou cez Kerčský prieliv.

Zo zahraničných webov:

Arca má namierené do konkurzu. Potopila ju aj J&T Banka

Budova na Plynárenskej ulici v Bratislave, v ktorej sídli spoločnosť Arca Capital. (zdroj: TASR)

Zadlžená finančná skupina Arca Investments je bližšie k vyhláseniu konkurzu. Na schôdzi veriteľov minulý týždeň jej veritelia odmietli schváliť už opravený ozdravný plán.

Ten mal zabezpečiť jej oddlženie cez novú firmu Noah, do ktorej sa mali zlúčiť zdravé dcéry a vnučky finančnej skupiny. Tie sú roztrúsené v neprehľadnej firemnej štruktúre v Česku, na Slovensku, ale aj v daňových rajoch na Cypre či Malte.

Problém je, že finančne zdravých biznisov Arca už veľa nemá. Veľa z jej firiem je dlhodobo stratových, niektoré sú už v konkurze.

Niektoré podniky majú šancu na vyhrabanie sa z dlhov, pretože podnikajú v regulovanom sektore. Tam patria najmä jej energetické spoločnosti. A práve voči nim mala pohľadávky J&T Banka, ktorá patrí k zabezpečeným veriteľom Arcy Investments.

V krátkosti z ekonomiky:

Najväčší dlžníci z Trenčianskeho kraja: Jeden deň kupujete luxusné autá, sponzorujete športové kluby a dostávate ocenenia, ďalší deň ste na dne a namiesto toho, aby ste počítali zisky, utekáte pred daniarmi. Nie je to vyslovene uletený scenár. Viac-menej opisuje dráhu, ktorou prešli niektorí najväčší dlžníci finančnej správy v Trenčianskom kraji.

Jeden deň kupujete luxusné autá, sponzorujete športové kluby a dostávate ocenenia, ďalší deň ste na dne a namiesto toho, aby ste počítali zisky, utekáte pred daniarmi. Nie je to vyslovene uletený scenár. Viac-menej opisuje dráhu, ktorou prešli niektorí najväčší dlžníci finančnej správy v Trenčianskom kraji. Čo je to dlh: Rast dlhu nemusí byť automaticky zlou správou. Dlh sám osebe nie je ani dobrý, ani zlý. Pes je zakopaný v detailoch. Dlh je zhmotnením dôvery veriteľa v schopnosť dlžníka vrátiť v budúcnosti požičané. Nie nadarmo sa dlhopis v angličtine nazýva bond ako väzba či puto. Táto dôvera býva postavená na viere v budúce dostatočné príjmy dlžníka.

Rast dlhu nemusí byť automaticky zlou správou. Dlh sám osebe nie je ani dobrý, ani zlý. Pes je zakopaný v detailoch. Dlh je zhmotnením dôvery veriteľa v schopnosť dlžníka vrátiť v budúcnosti požičané. Nie nadarmo sa dlhopis v angličtine nazýva bond ako väzba či puto. Táto dôvera býva postavená na viere v budúce dostatočné príjmy dlžníka. Lacné audi Karla Gotta: Fakt, že auto kedysi vlastnila slávna osobnosť, nemusí byť zárukou, že ho majiteľ predá s ohromným ziskom. Výrazne vyššia hodnota vozidla totiž závisí od viacerých faktorov. Nielen od príbehu, ale aj hodnoty auta samotného. Ukázalo sa to na prednedávnom vydraženom Audi A8, ktoré vlastnil Karel Gott.

V piatok čiernu kartu obhajovali, v sobotu zrušili a Charlanová bojovala o medailu

Ukrajinská šermiarka Olha Charlanová. (zdroj: SITA/AP)

Keď vo štvrtok diskvalifikovali rozhodcovia Olhu Charlanovú z majstrovstiev sveta v šerme, bol z toho medzinárodný škandál. Na stranu krajinskej šermiarky, ktorá duel proti Ruske Anne Smirnovovej presvedčivo vyhrala 15:7, no po dueli jej nepodala ruku, sa postavilo množstvo osobností. Bolo zarážajúce, že doplatila na to, že nepodala súperke ruku.

Toto rozhodnutie však neprijal ani Medzinárodný olympijský výbor. Argumentoval, že v prípade súbojov ukrajinských športovcov s ruskými treba pristupovať vzhľadom na vojnu citlivejšie. Podanie rúk je v šerme formálnou súčasťou duelu. Až po tomto geste sa duel končí. Nedodržanie tohto pravidla sa považuje za zneuctenie súpera a prísne sa trestá.

Ešte v piatok, teda nasledujúci deň, obhajovala Medzinárodná šermiarska federácia vylúčenie Ukrajinky. V sobotu však svoje rozhodnutie zmenila. Tým pádom Charlanová nastúpila na majstrovstvách sveta už cez víkend v tímovej súťaži v šabli a pomohla Ukrajinkám postúpiť do semifinále.

V bojoch o medaily však následne Ukrajina oba duely prehrala. V semifinále s Francúzskom a v boji o bronz s Kóreou. Ukrajinky obsadili 4. priečku.

Ako Oppenheimer skutočne zvažoval riziko, že skúška jadrovej bomby zničí svet

Fyzik Robert Oppenheimer a generál Leslie Groves na mieste výbuchu niekoľko týždňov po teste. (zdroj: United States Department of Energy)

Nový film Oppenheimer v mrazivom, existenciálnom, bizarne komickom momente oživuje starú otázku: Naozaj si vedci z projektu Manhattan mysleli, že existuje čo i len nepatrná možnosť, že odpálenie prvej atómovej bomby na odľahlých pláňach Nového Mexika môže zničiť svet?

Dlhá a zvláštna história scenáru „atmosférického vznietenia“ bola v priebehu rokov niekoľkokrát skreslená a film v skresľovaní pokračuje.

Tá hrozivá myšlienka znela takto: Ohromná ohnivá guľa vytvorená bombou by bola taká veľká, že by zahriala atómy dusíka v atmosfére do bodu, keď sa ich atómové jadrá začnú spájať. Uvoľnená energia by spôsobila splynutie ďalších jadier, čo by spustilo rýchlu reakciu, ktorá vznieti atmosféru.

A takto by sa skončil svet. Ibaže sa to nestalo. A fyzici vedeli, že sa to nestane dávno predtým, ako 16. júla 1945 začali skúšku Trinity v Alamogordo Bombing Range zhruba 340 kilometrov od utajovaného laboratória v Los Alamos.

V krátkosti z vedy a techniky:

Tlak na rozlúštenie UFO: V americkom Kongrese sa konalo nezvyčajné vypočúvanie. O pozorovaní UFO rozprávali traja bývalí vojenskí predstavitelia. Nevysvetlené objekty podľa nich piloti stretávajú nad americkou pôdou až príliš často a americká vláda má tiež zatajovať program, ktorý vlastní neľudské biologické pozostatky z havarovaných lodí.

V americkom Kongrese sa konalo nezvyčajné vypočúvanie. O pozorovaní UFO rozprávali traja bývalí vojenskí predstavitelia. Nevysvetlené objekty podľa nich piloti stretávajú nad americkou pôdou až príliš často a americká vláda má tiež zatajovať program, ktorý vlastní neľudské biologické pozostatky z havarovaných lodí. Webbov teleskop oslávil narodeniny: Webbov teleskop robí vedu vo vesmíre už viac ako rok. Vedci jeho prvé narodeniny oslávili niekoľkými pôsobivými zábermi a objavmi. Webbov teleskop napríklad odhalil najvzdialenejšiu aktívnu čiernu dieru, ale tiež uhlík v období po veľkom tresku, keď ešte nemal existovať.

Webbov teleskop robí vedu vo vesmíre už viac ako rok. Vedci jeho prvé narodeniny oslávili niekoľkými pôsobivými zábermi a objavmi. Webbov teleskop napríklad odhalil najvzdialenejšiu aktívnu čiernu dieru, ale tiež uhlík v období po veľkom tresku, keď ešte nemal existovať. Podľa AI namaľoval obraz Rafael: Galéria v severoanglickom meste Bradford vystavila dielo, ktoré podľa jej slov umelá inteligencia identifikovala ako dielo talianskeho renesančného maliara Rafaela. Výskumníci dúfajú, že ich experimentálne využitie umelej inteligencie ukončí desaťročia trvajúcu diskusiu o pôvode obrazu.

