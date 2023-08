Dokázal by Fico zostaviť vládu? Vyklikajte si možné koalície

Smer v prieskumoch preferencií stále vedie.

Smer aj podľa najnovšieho prieskumu agentúry AKO pre televíziu Joj zostáva preferenčne najsilnejšou stranou. Ak by sa voľby konali na konci júla, Ficova strana by získala 19,9 percenta hlasov.

Druhé Progresívne Slovensko by volilo 16,4 a tretí Hlas 15,2 percenta voličov.

Do parlamentu by sa podľa výsledkov prieskumu dostalo osem strán a hnutí. Koalícia OĽaNO a priatelia, Za ľudí, Kresťanská únia by síce získala 6,7 percenta hlasov, ako koalícia však na vstup parlamentu potrebuje dosiahnuť aspoň sedem percent.

Podrobné výsledky prieskumu agentúry AKO za júl si môžete pozrieť tu >>>



Predčasné parlamentné voľby 2023