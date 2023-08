Ranný brífing: Väčšine už pomoc Ukrajine nevonia, niektorí radšej vymývajú deťom mozgy

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Budúca vláda by nemala pokračovať s pomocou Ukrajine, myslí si 51,5 percenta opýtaných ľudí. Vyplýva to z prieskumu, ktorý robila agentúra AKO pre TV JOJ. Najviac proti pokračovaniu pomoci sú voliči strán Republika, Smer, SNS a Aliancia.

Deti z detského domova v Trnave nútili do náboženských praktík. Pod hrozbou trestu sa museli modliť, aj ísť na púť, aby z nich vyhnali satana. Kauza ukazuje dôsledky pretláčania jedného náboženského presvedčenia.

Letná predvolebná kampaň je v plnom prúde. Tém, ktoré komunikujú, je však príliš veľa a žiadna z nich nie je úplne dominantná, navyše sa zdá, že kampaň je viac-menej pokojná. Čaká nás ešte jej vyostrenie? A ako ovplyvňuje preferencie jednotlivých strán? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

Viac ako polovica ľudí si myslí, že budúca vláda by nemala pokračovať v pomoci Ukrajine

Viac ako polovica ľudí je za to, aby budúca vláda nepokračovala s pomocou Ukrajine. Vyplýva to z prieskumu, ktorý robila agentúra AKO pre TV JOJ v termíne 24. až 28. júla 2023 na vzorke 1 000 respondentov starších ako 18 rokov, pričom mužov bolo 48,4 percenta a žien 51,6 percenta.

Podľa prieskumu si 51,5 percenta opýtaných myslí, že budúca nová vláda by nemala pokračovať s pomocou Ukrajine, pričom 37,3 percenta je presvedčených, že by určite nemala a 14,2 percenta, že by asi nemala.

Naopak, 43,2 percenta si myslí, že by mala v pomoci pokračovať, pričom 23,8 je presvedčených, že by určite mala a 19,4 percenta, že by asi mala a 4,7 percenta opýtaných to nevedelo posúdiť.

Medzi občanov Slovenskej republiky, ktorí s vojenskou podporou nesúhlasia, patria najmä ženy, menej vzdelaní ľudia, obyvatelia Nitrianskeho, Prešovského, Košického, Banskobystrického kraja a voliči strán Republika, Smer, SNS a Aliancia.

Nejako to vlastencom s tou suverenitou nesedí: Fico mal kedysi záujem ukazovať nás ako spoľahlivých partnerov, ale už ho to prešlo. Teraz spolu s nacionalisticko-fašistickým táborom tvrdí, že u susedov sa tlčú veľmoci. Či už koreň tohto prístupu vidíme v kremeľskej propagande, alebo v sociálnej zraniteľnosti voličov strán volajúcich po mieri, neúprosný problém je v logike, píše Zuzana Kepplová.

Detský domov vnucoval deťom náboženstvo. Exorcizmus nie je cesta nápravy, hovorí psychologička

Magdaléna Špotáková z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. (zdroj: SME/Marko Erd)

Pod hrozbou trestu ich údajne niekoľkokrát denne nútili do modlenia, priestory sa každé ráno kropili svätenou vodou a absolvovali aj náročnú púť do bosnianskeho Medžugoria, aby z nich vyhnali satana. Boli na nej aj deti okolo šesť rokov, ktoré mali chodiť bosé po rozpálených skalách.

Detskí zverenci a zverenkyne z Centra pre deti a rodiny v Trnave nútene zažívali rozličné náboženské praktiky, ktoré podľa vyjadrení zamestnancov iniciovala jeho riaditeľka Martina Krchňáková.

Zasahovalo sa aj do programu detí, keď boli u profesionálnych rodín. Tie svedčili, že namiesto výletov museli s deťmi chodiť do kostola a modliť sa. Niektorí hovorili aj o „vymývaní mozgov“.

Za jedným z detí, ktoré malo pravdepodobne psychické problémy, dokonca do detského domova prišiel aj exorcista. Na prípad upozornila pred niekoľkými dňami televízia Markíza a už sa ním zaoberá aj Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny. Vyšetruje ho tiež kriminálna polícia.

„Je zlé, keď sa človek prejavuje fanaticky a neústupčivo a myslí si, že jeho svetonázor musí platiť vždy a pre všetkých,“ hovorí dlhoročná detská psychologička Magdaléna Špotáková z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie.

Nič nie je rýchlejšie, sme sto rokov pred Rusmi. Ukrajinci ukázali svoju tajnú zbraň

Najnovšia verzia ukrajinského námorného dronu môže niesť výbušniny s hmotnosťou až 300 kilogramov. (zdroj: Reprofoto/Youtube/CNN)

Ukrajinci pozvali na utajenú základňu novinárov, aby im predviedli výsledok svojho vojenského vývoja. Vďaka nemu nie sú ruské lode, mosty a okupované prístavy v Čiernom mori v bezpečí.

Štáb americkej stanice CNN mohol exkluzívne pri brehu jazera vidieť drony, o ktorých existencii sa veľa nevie, ale je im pripisovaný napríklad útok na Kerčský most, ktorý spája okupovaný Krym s Ruskom.

Ukrajinci ukázali reportérom CNN asi päť metrov dlhý dron s elegantným sivým trupom, ktorý pripomína širokú kanoe. Vývojár dronu s prezývkou Shark, ktorý si želal zostať v anonymite, povedal, že ich práca sa začala po začatí ruskej agresie.

"Bolo to veľmi dôležité, pretože sme nemali žiaden spôsob, ako sa Rusku na mori postaviť na odpor. Museli sme vyvinúť niečo vlastné," povedal novinárom. Ukrajina teraz tieto schopnosti má a začína ich demonštrovať, hoci misie mali podľa americkej stanice rôzny stupeň úspešnosti.

Rusi o dronovom útoku v Moskve: 30. júla v skorých ranných hodinách otriasol Moskvou dronový útok. Dve bezpilotné lietadlá zasiahli budovy v Moskovskom medzinárodnom obchodnom centre, obchodnej štvrti známej aj ako Moscow City. Nezávislý novinársky kolektív Bereg sa o útoku bezpilotných lietadiel rozprával s ľuďmi, ktorí tam žijú a pracujú.

30. júla v skorých ranných hodinách otriasol Moskvou dronový útok. Dve bezpilotné lietadlá zasiahli budovy v Moskovskom medzinárodnom obchodnom centre, obchodnej štvrti známej aj ako Moscow City. Nezávislý novinársky kolektív Bereg sa o útoku bezpilotných lietadiel rozprával s ľuďmi, ktorí tam žijú a pracujú. Lukašenkov zmysel pre humor: Západom neuznaný bieloruský prezident Alexandr Lukašenko označil za žart svoje slová o tom, že žoldnieri Wagnerovej skupiny, ktorí sa nachádzajú v Bielorusku, majú v pláne „vyraziť na exkurziu“ do Poľska. Zároveň vyjadril presvedčenie, že wagnerovci by skutočne mohli zaútočiť na Poľsko a že od tohto zámeru ich zdržiavajú len bieloruské úrady a bezpečnostné zložky.

Západom neuznaný bieloruský prezident Alexandr Lukašenko označil za žart svoje slová o tom, že žoldnieri Wagnerovej skupiny, ktorí sa nachádzajú v Bielorusku, majú v pláne „vyraziť na exkurziu“ do Poľska. Zároveň vyjadril presvedčenie, že wagnerovci by skutočne mohli zaútočiť na Poľsko a že od tohto zámeru ich zdržiavajú len bieloruské úrady a bezpečnostné zložky. Ukrajinský postup: Ukrajinská armáda vytlačila ruské sily z pozícií južne od Andrijivky pri Bachmute, hlási ukrajinský generálny štáb. Rusi sa podľa neho neúspešne pokúsili získať stratené pozície pri Kliščijivke aj Kurdiumivke. Zároveň pokračujú v ofenzívnej operácii na frontoch smerom na Melitopoľ a Berďansk, čím upevňujú svoje pozície.

Ukrajinská armáda vytlačila ruské sily z pozícií južne od Andrijivky pri Bachmute, hlási ukrajinský generálny štáb. Rusi sa podľa neho neúspešne pokúsili získať stratené pozície pri Kliščijivke aj Kurdiumivke. Zároveň pokračujú v ofenzívnej operácii na frontoch smerom na Melitopoľ a Berďansk, čím upevňujú svoje pozície. Útoky dronmi na Kyjev a Odesu: Útok najmenej desiatich dronov na ukrajinské hlavné mesto Kyjev spôsobil škody vo viacerých mestských častiach. Šéf kyjevskej vojenskej správy Serhij Popko uviedol, že všetky vzdušné ciele boli zachytené a zničené včas. Dronovému útoku čelila i Odeská oblasť. Ako oznámil tamojší gubernátor Oleh Kiper, pri útoku bola poškodená infraštruktúra prístavu.

Útok najmenej desiatich dronov na ukrajinské hlavné mesto Kyjev spôsobil škody vo viacerých mestských častiach. Šéf kyjevskej vojenskej správy Serhij Popko uviedol, že všetky vzdušné ciele boli zachytené a zničené včas. Dronovému útoku čelila i Odeská oblasť. Ako oznámil tamojší gubernátor Oleh Kiper, pri útoku bola poškodená infraštruktúra prístavu. Zničené obilie a prístav: Rusko zničilo takmer 40-tisíc ton obilia pri útokoch na ukrajinské prístavy na Dunaji, oznámil minister pre infraštruktúru Olexandr Kubrakov. Dodal, že obilie bolo určené pre niektoré africké krajiny, Čínu a Izrael. Prístav Izmajil na Dunaji bol po vzdušných útokoch nútený prerušiť prevádzku.

Kollárova firma vyrástla aj vďaka štátu, len na alimentoch platí 20-tisíc mesačne

Predseda parlamentu Boris Kollár. (zdroj: TASR)

Z majetkových priznaní politikov sa verejnosť nedozvie takmer nič. Nadácia Zastavme korupciu preto v spolupráci s portálmi Finstat.sk a Transparex.sk pripravila analýzy majetkov lídrov strán, ktoré kandidujú vo voľbách a majú podľa prieskumov šancu dostať sa do parlamentu. Ako prvú zverejňuje analýzu predsedu parlamentu a súčasne strany Sme rodina Borisa Kollára.

Je pár dní pred koncom vlády a ministerstvo dopravy na čele s nominantom Sme rodina podpisuje zmluvu za 124-tisíc eur na nákup vysielacieho času od firmy Borisa Kollára Radio Group. Tento obchod nie je jediný, ktorý so štátom uzavrela Kollárova spoločnosť od jeho nástupu do funkcie predsedu parlamentu.

A aj vďaka štátnym zákazkám sa jeho mediálnemu biznisu v posledných rokoch mimoriadne darilo. K Fun Rádiu si počas obdobia, keď bola Sme rodina vo vláde, dokúpil v roku 2021 Rádio Vlna. Odvtedy sa tomuto rádiu darí. Kým jeho tržby sa za predošlé roky hýbali okolo 800-tisíc eur, odkedy ho kúpil Kollár, stúpli k hranici 1,2 milióna eur.

Aj ďalšie Kollárove firmy, ktoré podnikajú najmä v cestovnom ruchu a doprave, zažili v roku 2021 rekordné tržby a zisky. A to napriek tomu, že išlo o „covidový“ rok a prevádzka lyžiarskych stredísk aj naviazaných gastro služieb bola pre pandémiu covid-19 obmedzená.

Väčšinový vlastník Pepca skrachoval: Minulý týždeň skrachovala firma Steinhoff International. Táto juhoafrická spoločnosť s nemeckým rodokmeňom je majoritným akcionárom poľského maloobchodného reťazca Pepco, ktorý má dcérsku firmu aj na Slovensku. Čo sa stalo a môžu za to aj slovenské pobočky?

Minulý týždeň skrachovala firma Steinhoff International. Táto juhoafrická spoločnosť s nemeckým rodokmeňom je majoritným akcionárom poľského maloobchodného reťazca Pepco, ktorý má dcérsku firmu aj na Slovensku. Čo sa stalo a môžu za to aj slovenské pobočky? Výrazná rodová nerovnosť: Vlani pracovali ženy na Slovensku zadarmo od 4. novembra do konca roka. V roku 2022 dostali ženy z jedného eura, ktoré zarobili muži, 84 centov. V indexe rodovej rovnosti EÚ sa Slovensko umiestnilo na 24. mieste. Európsky inštitút pre rodovú rovnosť vidí na Slovensku najväčší priestor na zlepšenie v oblasti moci.

Vlani pracovali ženy na Slovensku zadarmo od 4. novembra do konca roka. V roku 2022 dostali ženy z jedného eura, ktoré zarobili muži, 84 centov. V indexe rodovej rovnosti EÚ sa Slovensko umiestnilo na 24. mieste. Európsky inštitút pre rodovú rovnosť vidí na Slovensku najväčší priestor na zlepšenie v oblasti moci. Využitie diaľnic zdarma: Úseky diaľnic a rýchlostných ciest, ktoré sa dajú využiť ako obchádzkové trasy pri rekonštrukciách ciest I. triedy v ich blízkosti, budú dočasne vyňaté zo spoplatnenia. Krátkodobé odpustenie povinnosti kúpiť si diaľničnú známku za prejazd vybranými úsekmi diaľnice sa bude týkať áut do 3,5 tony.

Bez drámy to asi nejde. Weiss zarobil milióny a Kmotríkovcom pripomína sľuby

Tréner ŠK Slovan Bratislava Vladimír Weiss st. (zdroj: TASR)

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava postúpili do 3. predkola Ligy majstrov. Slovenský šampión po víťazstve 1:0 na pôde HŠK Zrinjski Mostar remizoval v domácej odvete 2. predkola so súperom z Bosny a Hercegoviny 2:2.

Odvetný súboj mal infarktový záver, vlastne ako takmer každý dvojzápas Slovana v pohárovej Európe. „Tak, to sme my,“ zneli prvé slová Vladimíra Weissa staršieho po zápase, v ktorom Mostar delil jediný gól od ďalšieho predĺženia na Tehelnom poli.

Majiteľa klubu Ivana Kmotríka staršieho a jeho syna generálneho riaditeľa spomenul počas pozápasovej tlačovej konferencie viackrát. „Snažili sme sa a niečo zarobili, aby nebola všetka finančná ťarcha len na rodine Kmotríkovcov. Máme vytvorené nadštandardné podmienky, sme dobre platení a niečo za to musíme odovzdať,“ hovoril tréner.

Teraz čaká na posily, isté milióny by mohli pomôcť. Za postup cez Mostar bola prémia približne pol milióna eur, za účasť v prvých dvoch kolách kvalifikácie si zarobili belasí približne 700-tisíc eur. Isté majú aj minimálne tri milióny eur, ktoré UEFA garantuje účastníkovi skupinovej fázy Konferenčnej ligy.

Dojčatá by mali spať toľko, koľko potrebujú. Väčší spáči majú slabšiu slovnú zásobu

Niektoré deti potrebujú viac spánku. (zdroj: Adobe Stock)

Rodičia sa zvyčajne obávajú, či ich batoľatá nespia primálo, alebo priveľa na svoj vek. Nová štúdia zverejnená v časopise JCPP Advances ich možno trochu upokojí. Ukazuje totiž, že to, ako často si deti zdriemnu, odráža ich individuálnu kognitívnu potrebu.

Vedúca výskumníčka Teodora Gligaová vysvetľuje, že niektoré deti sú efektívnejšie pri upevňovaní informácií počas spánku, takže si zdriemnu menej často. Naopak, tie s menšou slovnou zásobou alebo s nižším skóre v ukazovateli výkonnej funkcie si pospia častejšie.

„Malé deti si prirodzene zdriemnu tak dlho, ako potrebujú, a malo by im to byť umožnené,“ zhodnotila.

Americká nezisková charitatívna organizácia National Sleep Foundation tvrdí, že pre bábätká je bežné, že si počas dňa zdriemnu. To zdriemnutie počas deň pritom tvorí významnú časť ich celkového spánku. Kým novorodenci si môžu cez deň zdriemnuť na jednu až štyri hodiny, dojčatá si pospia dva-tri hodiny alebo viac.

Čo v lete uvariť deťom: Počas letných horúcich dní hľadáme nielen tieň a trochu vánku, ale aj jedlo a nápoje, ktoré nás osviežia a nezaťažia príliš organizmus. Aj rodičia dojčiat a batoliat rozmýšľajú, ako im uľahčiť prežívanie horúčav. Odborníčka na stravovanie detí Eva Blaho v rozhovore pre SME radí konzumáciu ľahších jedál.

Počas letných horúcich dní hľadáme nielen tieň a trochu vánku, ale aj jedlo a nápoje, ktoré nás osviežia a nezaťažia príliš organizmus. Aj rodičia dojčiat a batoliat rozmýšľajú, ako im uľahčiť prežívanie horúčav. Odborníčka na stravovanie detí Eva Blaho v rozhovore pre SME radí konzumáciu ľahších jedál. Mikrobióm nie je len v črevách: Fakt, že v našich črevách žije spoločenstvo baktérií, húb, vírusov a archeí, nie je už pre väčšinu ľudí neznámy. Črevo však nie je jediný orgán, v ktorom sa mikrobióm nachádza. Vlastný mikrosvet majú aj ústa, koža, pľúca či pohlavné orgány. A všetky mikroorganizmy v rôznych častiach tela sú pre naše telo dôležité.

Fakt, že v našich črevách žije spoločenstvo baktérií, húb, vírusov a archeí, nie je už pre väčšinu ľudí neznámy. Črevo však nie je jediný orgán, v ktorom sa mikrobióm nachádza. Vlastný mikrosvet majú aj ústa, koža, pľúca či pohlavné orgány. A všetky mikroorganizmy v rôznych častiach tela sú pre naše telo dôležité. Potravinová alergia a astma: Nedávny výskum MCRI ukazuje, že nástup potravinovej alergie v dojčenskom veku je spojený s astmou a zníženou funkciou pľúc u starších detí. Dojčatá s potravinovou alergiou mali takmer štyrikrát vyššiu pravdepodobnosť vzniku astmy vo veku šiestich rokov v porovnaní s deťmi, ktoré alergiu nemali.

Zoom: Česi testujú liek, ktorý by mohol vyliečiť alzheimera

Česi testujú liek, ktorý by mohol vyliečiť alzheimera ZAŽI_SK: Dukla sa vynovuje, vyskúšať si bude možné aj pohyb po mínovom poli

Dukla sa vynovuje, vyskúšať si bude možné aj pohyb po mínovom poli Vedátor: Aká je povaha nadsvetelných rýchlostí a čo sa stalo s ponorkou na dne oceánu?

Aká je povaha nadsvetelných rýchlostí a čo sa stalo s ponorkou na dne oceánu? Všesvet: Na Špicbergoch žije viac medveďov ako ľudí, no stretnúť ich sa podarí len málokomu

Fašizmus kam sa pozrieš. (zdroj: Sliacky)

Slaný lososový koláč. (zdroj: Pexels)

Inšpirujte sa chuťou Libanonu a upečte si slaný lososový koláč.

