Ranný brífing: Kaliňák má vďaka 363-ke po problémoch, Kočnera čaká ešte dlhá cesta

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Exministrovi vnútra Robertovi Kaliňákovi zrušili obvinenie pre podplácanie v kauze dorovnávania platu Františka Imreczeho. Námestník generálneho prokurátora Jozef Sedlák vyhovel jeho návrhu na postup podľa paragrafu 363 pre zistenie porušenia zákona v jeho neprospech.

Marian Kočner a jeho advokáti sa sťažujú na Ústavnom súde, že ich stretnutia vo väzbe odpočúvali. Zrušenie 19-ročného trestu za falšovanie zmeniek Markízy je zatiaľ len teoretická možnosť. Ústavný súd ešte nepovedal ani to, či sa sťažnosťou bude zaoberať.

Špecializovaný trestný súd rozhodol, že aj keď je Alena Zsuzsová vinná z objednávky vraždy Jána Kuciaka, Marian Kočner nie je. Teraz máme k dispozícii rozsudok aj odlišné stanovisko sudcu, ktorý si myslel, že Kočner vinný je. Čo sme sa dozvedeli z písomného rozhodnutia súdu? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Kaliňák uspel s 363-kou. Exministrovi zrušili obvinenie v prípade podplácania

Exminister vnútra Robert Kaliňák. (zdroj: TASR)

Bývalému ministrovi vnútra Robertovi Kaliňákovi zrušili obvinenie pre podplácanie v korupčnom prípade týkajúcom sa Finančnej správy. Ide o prípad dorovnávania platu bývalého šéfa Finančnej správy Františka Imreczeho.

Námestník generálneho prokurátora Jozef Sedlák vyhovel jeho návrhu na postup podľa paragrafu 363 pre zistenie porušenia zákona v jeho neprospech. Návrhu ďalšieho obvineného Jozefa Brhela nevyhovel.

Úrad špeciálnej prokuratúry následne reagoval stanoviskom, podľa ktorého sa o 363-ke pre Kaliňáka dozvedel z webu generálnej prokuratúry. Uznesenie mu totiž zatiaľ ešte doručené nebolo.

Špeciálna prokuratúra sa pozastavila nad tým, na základe čoho vôbec námestník Maroša Žilinku rozhodoval. Vyšetrovací spis k prípadu je totiž ešte od júna na Najvyššom súd. Tamojší sudcovia vtedy rozhodli o odmietnutí obžaloby a spis potrebujú na písomné odôvodnenie tohto rozhodnutia.

Zrušenie Kaliňákovho obvinenia cez 363 ju prekvapilo aj kvôli dátumom. Sedlák totiž zbavil Kaliňáka obvinenia len tri dni predtým, než by uplynula lehota umožňujúca tento krok.

Čo bolo pri stíhaní Kaliňáka nezákonné: Po najnovšej aplikácii patologického paragrafu sa konečne vyjasnilo, čo je asi podľa generálov nezákonné už z princípu: stíhať „našich ľudí“, predovšetkým zo Smeru. Robert Kaliňák má po problémoch, píše Nataša Holinová.

Kočner sa sťažuje na Ústavnom súde, na slobodu má však ešte ďaleko

Obžalovaný Marian Kočner a jeho obhajca Marek Para. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Odsedel si zatiaľ päť rokov, z trestu mu zostáva ešte štrnásť. Môže sa však teoreticky stať, že to bude omnoho menej. Devätnásťročný trest, ktorý dostal podnikateľ Marian Kočner za falšovanie zmeniek televízie Markíza, by mohol súd zrušiť, upozornil Trend.

Už od roku 2019, keď stál Kočner pred súdom v kauze falošných zmeniek televízie Markíza, hovorili jeho obhajcovia, že ich stretnutia s klientom boli odpočúvané. Stretávali sa v leopoldovskej väznici, kde bol Kočner vo väzbe.

Ponosy obhajcov donedávna nikto nepotvrdil, a tak sa im ani nevenovala väčšia pozornosť. Situácia sa zmenila, keď advokáti Marek Para a Michal Mandzák podali pre podozrenia trestné oznámenie. Policajná inšpekcia po vyšetrovaní v júli, teda po štyroch rokoch od udalostí, potvrdila, že Kočnerove návštevy vo väzbe boli skutočne „monitorované“.

Ústavný súd dnes posudzuje sťažnosť, ktorú podali Kočner a jeho advokáti. Namietajú porušenie práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života, práva na prístup k obhajcovi i porušenie niekoľkých ďalších práv. Ak by teoreticky pôvodný rozsudok súd zrušil, súdy by v zmenkovej kauze zrejme rozhodovali nanovo.

V krátkosti z domova:

VšZP liek pre Editku nezaplatila: Za dvojmiliónový liek Zolgensma, ktorý Národný ústav detských chorôb v Bratislave pred štyrmi mesiacmi podal dvojročnej Editke Rischerovej, doteraz nikto nezaplatil. Otázku, kto liek nakoniec zaplatí, by mohol rozriešiť Ústavný súd, na ktorý sa obrátili Editkini rodičia.

Za dvojmiliónový liek Zolgensma, ktorý Národný ústav detských chorôb v Bratislave pred štyrmi mesiacmi podal dvojročnej Editke Rischerovej, doteraz nikto nezaplatil. Otázku, kto liek nakoniec zaplatí, by mohol rozriešiť Ústavný súd, na ktorý sa obrátili Editkini rodičia. Voľba poštou zo zahraničia: O voľbu poštou zo zahraničia v septembrových parlamentných voľbách už požiadalo viac ako 53-ticís ľudí. Po zaregistrovaní musí volič čakať na hlasovacie materiály, ktoré mu ministerstvo vnútra zašle na adresu v cudzine. Požiadať o voľbu poštou sa dá už len dnes.

O voľbu poštou zo zahraničia v septembrových parlamentných voľbách už požiadalo viac ako 53-ticís ľudí. Po zaregistrovaní musí volič čakať na hlasovacie materiály, ktoré mu ministerstvo vnútra zašle na adresu v cudzine. Požiadať o voľbu poštou sa dá už len dnes. Paška je už vo väzení: Branislav Paška si už odpykáva päťročný trest väzenia za machinácie pri verejnej súťaži na ultrazvuky pre Univerzitnú nemocnicu Louisa Pasteura v Košiciach ešte z roku 2013. Trest mu vymeral odvolací senát Najvyššieho súdu a odpyká si ho vo väzení s minimálnym stupňom stráženia.

Nevedia, aké je to žiť v mieri. Mnohí ukrajinskí vojaci nemajú ani dvadsať rokov

Vojaci s volacími znakmi Zaklínač a Honey z ukrajinského 78. útočného pluku odpočívajú v zákopovej pozícii. (zdroj: The Washington Post/Ed Ram)

Ich úlohou je mieriť na nepriateľské ciele vo vojne, ktorá pre niektorých z nich trvá už viac ako polovicu ich života. Sú z generácie Ukrajincov, ktorá si prakticky nepamätá mierové časy. Teraz denne zápasia so zlomkami sekúnd, ktoré môžu znamenať život alebo smrť pre nich alebo nepriateľských vojakov, na ktorých sa zameriavajú.

Vadym, 19-ročný múdry a veselý bojovník, je typickým príkladom. Mal desať rokov, keď Moskva v roku 2014 obsadila Krym a rozpútala vojnu na východnej Ukrajine. Keď ruský prezident Vladimir Putin vo februári 2022 nariadil masívnu inváziu, Vadym práve dovŕšil odvodový vek osemnásť rokov.

V krajine, kde bol takmer každý mobilizovaný, nie je nezvyčajné vidieť na kontrolných stanovištiach pracovať šedivých bruchatých mužov, ale táto vojna, podobne ako mnohé iné, padla väčšinou na mladých ľudí.

Viktor Mykola Havrylyk, 28-ročný Ukrajinec, ktorý dosiahol plnoletosť počas proeurópskych demonštrácií na majdane v rokoch 2013 a 2014, povedal, že on a ďalší veteráni často diskutujú o tom, ako roky vojny s Ruskom definovali najmladších bojovníkov.

V krátkosti z Ukrajiny:

Zmarený útok na Zelenského: Bezpečnostná služba Ukrajiny zadržala ruskú informátorku, ktorá pripravovala ruský vzdušný útok na Mykolajevskú oblasť v čase návštevy ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Podľa SBU sa snažila zistiť informácie o časoch a miestach, ktoré Zelenskyj počas cesty navštívi.

Bezpečnostná služba Ukrajiny zadržala ruskú informátorku, ktorá pripravovala ruský vzdušný útok na Mykolajevskú oblasť v čase návštevy ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Podľa SBU sa snažila zistiť informácie o časoch a miestach, ktoré Zelenskyj počas cesty navštívi. Zásah kľúčových mostov: Ukrajinská armáda potvrdila, že zasiahla dva kľúčové cestné mosty spájajúce polostrov Krym s okupovanými časťami Chersonskej oblasti. Ukrajina zasiahla Čonharský most už viackrát. Ruské sily majú podľa ukrajinskej armády po útokoch veľké logistické problémy.

Ukrajinská armáda potvrdila, že zasiahla dva kľúčové cestné mosty spájajúce polostrov Krym s okupovanými časťami Chersonskej oblasti. Ukrajina zasiahla Čonharský most už viackrát. Ruské sily majú podľa ukrajinskej armády po útokoch veľké logistické problémy. Prepustení ukrajinskí vojaci: Z ruského zajatia prepustili ďalších 22 ukrajinských vojakov. Sú medzi nimi dvaja dôstojníci, čatári a radoví vojaci, oznámil šéf kancelárie ukrajinského prezidenta Andrij Jermak. Medzi prepustenými sú aj zranení. Najstarší z nich má 54 rokov, najmladší 23 rokov.

Z ruského zajatia prepustili ďalších 22 ukrajinských vojakov. Sú medzi nimi dvaja dôstojníci, čatári a radoví vojaci, oznámil šéf kancelárie ukrajinského prezidenta Andrij Jermak. Medzi prepustenými sú aj zranení. Najstarší z nich má 54 rokov, najmladší 23 rokov. Pol milióna kusov munície: Ruské sily použili na východnom fronte na Ukrajine počas minulého týždňa takmer 500-tisíc kusov munície, vyhlásila námestníčka ukrajinského ministra obrany Hanna Maľarová. Situáciu opísala ako mimoriadne náročnú a napätú.

Zo zahraničných webov:

Vedeli, kde klopať a koho podporiť. Ako sa z východniarov stali vplyvní magnáti

Ladislav Krajňák a Juraj Kamarás (3 ku 2) (zdroj: Hej, Ty!)

Ak by sa Netflix rozhodol nakrútiť seriál, ktorý by mapoval podnikateľskú dráhu Juraja Kamarása a Ladislava Krajňáka, prvá scéna by sa mohla odohrávať v kancelárii košickej firmy VSŽ Metal Trade na začiatku deväťdesiatych rokov.

Skupina znudených manažérov sa ráno dohaduje, kam pôjdu na obed. Zamietnu kantínu, v ktorej sa stravuje väčšina zamestnancov. Vyberú sa do mesta. Nakoniec však nasadnú do lietadla a letia cez Prahu až do Paríža. Tam sa naobedujú a potom sa vrátia do Košíc.

VSŽ Metal Trade, za ktorým stáli aj Juraj Kamarás a Ladislav Krajňák, vtedy prudko stúpal. A dvojica podnikateľov sa čoskoro zaradila medzi najbohatších Slovákov.

V slovenskom biznise vidieť viacero dlhoročných partnerstiev. Niektoré sú známejšie, iné menej. V prípade dvojice Kamarás – Krajňák môžeme hovoriť o dlhoročnom partnerstve v dobrých aj zlých časoch. Písať o nich oddelene by nedávalo žiadny zmysel, keďže prevažnú časť podnikateľského života prežili spoločne. Ich biznisový príbeh sledujeme v ďalšej časti seriálu Magnáti.

V krátkosti z ekonomiky:

Kontroverzný hotel v Jasnej: V nízkotatranskej Jasnej ukončili práce na komplexe Damian Jasná Hotel Resort & Residences. Jeden z najväčších rezortov v strednej Európe otvárajú po dlhých rokoch príprav a výstavby. Podobne ako iné veľké projekty ho sprevádzali kontroverzie a problémy.

V nízkotatranskej Jasnej ukončili práce na komplexe Damian Jasná Hotel Resort & Residences. Jeden z najväčších rezortov v strednej Európe otvárajú po dlhých rokoch príprav a výstavby. Podobne ako iné veľké projekty ho sprevádzali kontroverzie a problémy. Finančná situácia Slovákov: Skoro štvrtina Slovákov nemá vôbec žiadnu finančnú rezervu pre prípad, že by sa zhoršila ich životná situácia, vyplýva z prieskumu agentúry STEM/MARK pre Home Credit Slovakia. Na druhej strane, pätina ľudí uvádza, že majú úspory najmenej na úrovni päťnásobku mesačného príjmu ich rodiny. Pri medziročnom porovnaní úspor Slovákov si viac ako polovica pohoršila.

Skoro štvrtina Slovákov nemá vôbec žiadnu finančnú rezervu pre prípad, že by sa zhoršila ich životná situácia, vyplýva z prieskumu agentúry STEM/MARK pre Home Credit Slovakia. Na druhej strane, pätina ľudí uvádza, že majú úspory najmenej na úrovni päťnásobku mesačného príjmu ich rodiny. Pri medziročnom porovnaní úspor Slovákov si viac ako polovica pohoršila. Zdražovanie na pumpách: Zdražovanie na slovenských čerpacích staniciach sa neskončilo. Na základe vývoja svetových cien ropy analytici predpokladajú, že ceny benzínov a motorovej nafty na slovenských čerpacích staniciach sa budú zvyšovať aj v najbližších dňoch.

Vlani ho pred MS zadržala polícia. Titul je satisfakcia, tešil sa majster sveta

Mathieu van der Poel v dúhovom drese po triumfe na MS 2023. (zdroj: SITA/AP)

Vlani zaplnil správy už pred štartom majstrovstiev sveta. Noc pred pretekmi, ktoré chcel vyhrať, strávil na polícii. Nie celú noc, ale do postele sa dostal až nad ránom. Vlastne takmer nespal.

Mathieu van der Poel vlani doplatil na to, že dve deti mu večer stále klopali na dvere a ušli. Bavili sa tým dovtedy, až Holanďan stratil nervy a na deti "vyletel". Jedno z nich sotil od hnevu do steny. Následne si preňho prišla polícia.

Na majstrovstvách bol nulový. Odstúpil prakticky hneď po štarte. Cítil veľkú krivdu. O šancu bojovať o titul prišiel pre detskú roztopaš. Na preteky bol dobre pripravený, no po prebdenej noci nemal proti súperom šancu.

Holandský tím si preto dal záležať na tom, aby nikto najväčšiu hviezdu jej tímu už nerušil. Obsadil celé poschodie v hoteli. V Glasgowe si tak van der Poel vybojoval titul majstra sveta. Po dúhový dres si prišiel po veľkom boji a dráme v závere pretekov.

Kostková a Maštalír ťahajú film, ktorý nepatrí do kategórií treba vidieť

Tomáš Maštalír a Tereza Kostková v hlavných úlohách filmu Nikdy nehovor nikdy. (zdroj: Bontonfilm)

Náhoda. Niektorí to zase volajú osud. A spájajú sa s tým náhodno-osudové stretnutia. Jedno také tvorí základ novej slovenskej vzťahovej komédie Nikdy nehovor nikdy. S Terezou Kostkovou a Tomášom Maštalírom v hlavných úlohách.

Ona sa volá Naďa. Má dve deti a vedie kurz jogy. On je Peter. Vedie firmu, ktorá sa venuje ošetrovaniu stromov. Tiež má dve deti. A obaja majú spoločné najmä to, že sa práve rozviedli. Hneď po tom na seba natrafia.

Peter mal manželku, ktorá ako lekárka odchádzala na dlhý čas často preč. Do Afriky. Naďa mala manžela záletníka, ktorý uprednostňuje milenky pred deťmi a po rozvode má problém platiť alimenty.

Naďa je teda vo finančných ťažkostiach. Peter zase v zdravotných. Aby mu nemuseli operovať chrbát, musí cvičiť. Joga by mu mohla pomôcť. A tak po prvom nešťastnom stretnutí s Naďou na ňu natrafí znovu, už v trochu lepšej situácii – pri cvičení jogy. A čo bolo ďalej? To by nebolo dobré prezrádzať.

V krátkosti z kultúry:

Predčasne ukončený festival Atmosféra: Už týždeň predtým, ako sa mal začať festival Atmosféra, jeho organizátori zvažovali, že ho zrušia. A hoci sa napokon uskutočnil, pre búrky ho v sobotu večer predčasne ukončili. Napriek nepriaznivému počasiu však festival o svoju atmosféru neprišiel.

Už týždeň predtým, ako sa mal začať festival Atmosféra, jeho organizátori zvažovali, že ho zrušia. A hoci sa napokon uskutočnil, pre búrky ho v sobotu večer predčasne ukončili. Napriek nepriaznivému počasiu však festival o svoju atmosféru neprišiel. Hral Dubčeka aj Husáka: V októbri príde do kín film Muž, ktorý stál v ceste o Františkovi Kriegelovi, jedinom politikovi, ktorý v auguste 1968 nepodpísal v Moskve súhlas s okupáciou Československa. Adrian Jastraban vo filme hrá Gustáva Husáka. V rozhovore spomína na nakrúcanie a vysvetľuje svoj pohľad na Dubčeka i Husáka.

V októbri príde do kín film Muž, ktorý stál v ceste o Františkovi Kriegelovi, jedinom politikovi, ktorý v auguste 1968 nepodpísal v Moskve súhlas s okupáciou Československa. Adrian Jastraban vo filme hrá Gustáva Husáka. V rozhovore spomína na nakrúcanie a vysvetľuje svoj pohľad na Dubčeka i Husáka. Hevier myslí ako dieťa: Debutoval ešte ako stredoškolák, píše už takmer päťdesiat rokov a na jeho rozprávkach vyrástlo niekoľko generácií. Knihy doslova chrlí. Vydal ich vyše sto. Daniel Heveir hovorí, že deti sú pod priveľkou kuratelou dospelých a že ich podceňujeme.

Podcasty SME

Na Slovensku aj po anglicky: Slovenská spoločnosť nás nikdy neprijala, hovoria traja expati, ktorí odišli späť do zahraničia

Karikatúra

Všetko v poriadku. (zdroj: Sliacky)

Recept dňa

Egyptská pikantná šošovicová polievka. (zdroj: Fotolia)

Pripomeňte si korenistú chuť z exotickej dovolenky a pripravte si egyptskú pikantnú šošovicovú polievku.

Voľný čas

