Ranný brífing: Ďuriš Nicholsonová je pripravená nekandidovať, aj Zelenskyj je nahraditeľný

Lucia Ďuriš Nicholsonová je síce jednou z najskúsenejších a najznámejších političiek kandidátky Demokratov, v kampani strany Eduarda Hegera vôbec nevystupuje. Avizuje, že ak do 10. septembra nebudú mať Demokrati nad štyri percentá, kandidatúry sa vzdá.

Ukrajinci zmarili pokus o atentát na prezidenta Volodymyra Zelenského. Riziko, že by sa ho mohli pokúsiť zabiť, je síce menšie ako v prvých týždňoch vojny, ukrajinskí predstavitelia ho však stále berú veľmi vážne. Navyše majú plán, kto ho môže nahradiť.

Viktor Orbán hovorí o odtrhnutých územiach, chce spasiť všetkých Maďarov a netají sa obdivom k Rusku. Je dnešné Maďarsko a jeho politika pre nás aj pre Európu ohrozením? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Ďuriš Nicholsonová: Nedávalo by mi zmysel, keby ma Demokrati na tlačovkách nechceli

Lucia Ďuriš Nicholsonová počas predstavovania kandidátky strany Demokrati. (zdroj: SITA)

„Makáme o sto dvesto,“ tvrdila Lucia Ďuriš Nicholsonová koncom júla na instagrame. Nehovorila však o svojej kampani k čoraz bližším voľbám, v ktorej ju vôbec nevidieť.

„Poviem vám, že kopať do tých skál a kameňov je riadna rehoľa. A to chcem len levanduľu vysadiť,“ dopísala k fotografii s krompáčom v ruke. Okopáva na nej priedomie chalupy v Banskej Štiavnici.

Nicholsonová je síce jednou z najskúsenejších a najznámejších političiek kandidátky Demokratov, v kampani strany Eduarda Hegera vôbec nevystupuje. Demokratov vedie do volieb menej poznateľná bývalá politička Za ľudí Andrea Letanovská.

V rozhovore pre SME vysvetľuje, či sa jej zdá jej pozícia v kampani Demokratov štandardná, či ju nepozývajú na tlačové konferencie a čo vlastné robí v čase, keď iní viditeľne kampaňujú.

Je dvadsaťpäť eur dosť na odradenie zneužívateľov urgentov? Ani nie, vravia ich primári

Poplatok za pohotovosť má stúpnuť na päť eur. (zdroj: TASR)

Kto príde bezdôvodne na pohotovosť alebo urgent, siahne si hlbšie do vrecka. Ministerstvo zdravotníctva s odborníkmi z oblasti pediatrie a ústavnej zdravotnej starostlivosti chce zakročiť proti zneužívateľom pohotovostí a urgentov, ktorí ich zahlcujú. Predlžujú sa tak čakacie lehoty a preťažujú sa slúžiaci lekári a sestry.

Ministerstvo a experti si myslia, že odľahčiť pohotovosti a urgenty sa podarí zvýšením poplatkov. Na pohotovosti sú to v súčasnosti dve eurá a po novom by mal byť päť. Na urgente je desať a mal by stúpnuť na dvadsaťpäť eur. V prípade, že pacient pôjde po ošetrení na hospitalizáciu alebo strávi na vyšetreniach najmenej dve hodiny, mal by sa mu poplatok vrátiť.

„Predpokladáme, že dôjde k poklesu pacientov,“ povedal po okrúhlom stole na ministerstve zdravotníctva Marian Petko, šéf Asociácie nemocníc Slovenska. Organizácia združuje najmä menšie a stredne veľké nemocnice.

Šéf asociácie podotýka, že podľa štatistík, ktoré má jeho organizácia k dispozícii, až tridsať percent ľudí, ktorí prichádzajú na ambulantnú alebo nemocničnú pohotovosť, ju zneužíva.

V krátkosti z domova:

Kollár hovorí o antikampani: Predseda Národnej rady a hnutia Sme rodina Boris Kollár podal na Generálnej prokuratúre trestné oznámenie v súvislosti s vedením antikampane. Má podozrenie zo snahy zvrátiť výsledky predčasných septembrových parlamentných volieb. Antikampaň a nepravdy sa mali podľa jeho slov šíriť aj cez kanál Kollárovej expartnerky.

Predseda Národnej rady a hnutia Sme rodina Boris Kollár podal na Generálnej prokuratúre trestné oznámenie v súvislosti s vedením antikampane. Má podozrenie zo snahy zvrátiť výsledky predčasných septembrových parlamentných volieb. Antikampaň a nepravdy sa mali podľa jeho slov šíriť aj cez kanál Kollárovej expartnerky. Noví tajomníci na vnútre: Novým štátnym tajomníkom ministerstva vnútra sa stane Martin Královič, súčasný nočný primátor Bratislavy. Vo funkcii nahradí Ľubomíra Šablicu, rozhodla vláda. Vláda odvolala aj generálneho tajomníka služobného úradu ministerstva vnútra Petra Kolenčíka. Na jeho post nastúpi Peter Rolný.

Novým štátnym tajomníkom ministerstva vnútra sa stane Martin Královič, súčasný nočný primátor Bratislavy. Vo funkcii nahradí Ľubomíra Šablicu, rozhodla vláda. Vláda odvolala aj generálneho tajomníka služobného úradu ministerstva vnútra Petra Kolenčíka. Na jeho post nastúpi Peter Rolný. Potvrdenie trestu pre Radiča: Najvyšší súd potvrdil súhrnný trest 16 a pol roka väzenia pre Jozefa Radiča, ktorý figuruje aj v kauze vraždy advokáta Ernesta Valka. Je odsúdený pre usmrtenie, už predtým si odpykával trest za lúpež. Radič stále čelí obžalobe aj v prípade Valkovej vraždy z novembra 2010.

Atentát na Zelenského je stále hrozbou. Ukrajina má plán, kto ho môže nahradiť

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. (zdroj: TASR/AP)

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je už takmer rok a pol hlavným nepriateľom Kremľa. Myšlienkami na to, že sa ho pokúšajú zabiť, sa však podľa vlastných slov nezaoberá.

„Ak by som na to stále myslel, len by som sa uzavrel presne ako Putin, ktorý vôbec neopúšťa svoj bunker,“ povedal Zelenskyj minulý mesiac pre americkú televíziu CNN. „Samozrejme, moji bodyguardi by mali rozmýšľať, ako tomu predísť, je to ich úloha. Ja nad tým však nepremýšľam.“

Riziko atentátu na Zelenského je v súčasnosti síce menšie ako v prvých týždňoch vojny, keď ruskí vojaci napredovali ku Kyjevu, ukrajinskí predstavitelia ho však stále berú veľmi vážne. Čo by sa stalo, keby sa taký pokus podaril? Kto by prezidenta v takom prípade nahradil?

Z ústavy vyplýva, že ak prezident umrie alebo už nedokáže vykonávať svoju úlohu, jeho povinnosti preberá predseda Verchovnej rady – tamojšieho parlamentu. Tým je v súčasnosti Ruslan Štefančuk, Zelenského bývalý poradca, ktorý má s ním rovnaké názory na prozápadné hodnoty.Štefančuk sa však na rozdiel od prezidenta neteší medzi opozičnými poslancami a ľuďmi veľkej popularite.

V krátkosti z Ukrajiny:

Boj elitných jednotiek z úzadia: Niektoré z najelitnejších ukrajinských špeciálnych jednotiek operujú v úzadí frontovej línie – s okuliarmi virtuálnej reality, ktoré poskytujú pohľad z dronu. Teraz, keď rozsiahle mínové polia a iné opevnené ruské obranné zariadenia brzdia ukrajinskú protiofenzívu, to namiesto nich robí za denného svetla výbušninami vyzbrojené bezpilotné lietadlo.

Niektoré z najelitnejších ukrajinských špeciálnych jednotiek operujú v úzadí frontovej línie – s okuliarmi virtuálnej reality, ktoré poskytujú pohľad z dronu. Teraz, keď rozsiahle mínové polia a iné opevnené ruské obranné zariadenia brzdia ukrajinskú protiofenzívu, to namiesto nich robí za denného svetla výbušninami vyzbrojené bezpilotné lietadlo. Oslobodené územie veľké takmer ako Slovensko: Ukrajina od začiatku vojny dobyla naspäť územie veľké takmer ako Slovensko, informoval ukrajinský Úrad pre strategickú komunikáciu. Kyjev oslobodil od začiatku ruskej invázie vyše 40-tisíc štvorcových kilometrov. Za posledné dva mesiace hlásila Ukrajina územné zisky predovšetkým na východnom a južnom fronte.

Ukrajina od začiatku vojny dobyla naspäť územie veľké takmer ako Slovensko, informoval ukrajinský Úrad pre strategickú komunikáciu. Kyjev oslobodil od začiatku ruskej invázie vyše 40-tisíc štvorcových kilometrov. Za posledné dva mesiace hlásila Ukrajina územné zisky predovšetkým na východnom a južnom fronte. Zelenského hodnotenie protiofenzívy: Prezident Zelenskyj považuje ukrajinskú protiofenzívu za náročnú. „Protiofenzíva je zložitá. Pravdepodobne je pomalšia, než by si ktokoľvek želal,“ vyjadril sa Zelenskyj v rozhovore pre latinskoamerické médiá, no zdôraznil, že protiofenzíva „je, keď armáda postupuje a nestiahne sa späť. A to je dôležité pozitívum. Iniciatíva je v rukách Ukrajiny“.

Prezident Zelenskyj považuje ukrajinskú protiofenzívu za náročnú. „Protiofenzíva je zložitá. Pravdepodobne je pomalšia, než by si ktokoľvek želal,“ vyjadril sa Zelenskyj v rozhovore pre latinskoamerické médiá, no zdôraznil, že protiofenzíva „je, keď armáda postupuje a nestiahne sa späť. A to je dôležité pozitívum. Iniciatíva je v rukách Ukrajiny“. Leopardy od Rheinmetallu: Najväčší výrobca zbraní v Nemecku Rheinmetall potvrdil nákup a renováciu tankov Leopard 1 z Belgicka pre Ukrajinu. Na základe dohody dostane Ukrajina približne 30 takýchto tankov. Potrvá však určitý čas, kým budú staré tanky po úprave vhodné pre nasadenie na frontovú líniu.

Najväčší výrobca zbraní v Nemecku Rheinmetall potvrdil nákup a renováciu tankov Leopard 1 z Belgicka pre Ukrajinu. Na základe dohody dostane Ukrajina približne 30 takýchto tankov. Potrvá však určitý čas, kým budú staré tanky po úprave vhodné pre nasadenie na frontovú líniu. Smer ruského útoku: Ruská armáda útočí najmä na kupjanskom fronte v Charkovskej oblasti, povedal veliteľ ukrajinských pozemných síl generálplukovník Oleksandr Syrskyj. Vytvorili tam ofenzívnu skupinu zostavenú z ôsmich úderných jednotiek a v oblasti sú intenzívne boje, pričom niektoré pozície v posledných dňoch niekoľkokrát zmenili majiteľa.

Ruská armáda útočí najmä na kupjanskom fronte v Charkovskej oblasti, povedal veliteľ ukrajinských pozemných síl generálplukovník Oleksandr Syrskyj. Vytvorili tam ofenzívnu skupinu zostavenú z ôsmich úderných jednotiek a v oblasti sú intenzívne boje, pričom niektoré pozície v posledných dňoch niekoľkokrát zmenili majiteľa. Výbuch v ruskej továrni: Na najmenej 45 stúpol počet ľudí, ktorí utrpeli zranenia pri výbuchu v továrni v ruskom meste Sergijev Posad. V dôsledku požiaru hospitalizovali 23 ľudí, z toho šiesti sa nachádzajú na jednotke intenzívnej starostlivosti. V závode sa vyrába optické vybavenie okrem iného aj pre ruské bezpečnostné zložky.

Zo zahraničných webov:

Kto počkal, ušetril tisícky eur. Budú staršie byty ďalej zlacňovať?

Realitný trh ovplyvňuje oslabený dopyt. (zdroj: SME/Marko Erd)

Realitná kancelária láka na nákup dvojizbového bytu v Humennom. Hneď v opise pritom záujemcu láka na nižšiu cenu - o päťtisíc eur. Či to je naozaj tak, môžeme polemizovať, keďže predajná cena nie je zverejnená.

Situácia na trhu však nasvedčuje tomu, že predávajúca strana naozaj zľavila zo svojich nárokov. Tomuto scenáru nahrávajú aj oficiálne štatistiky. Ceny bytov z druhej ruky klesajú už niekoľko mesiacov po sebe.

Pokles cien potvrdzujú všetky relevantné analýzy a štatistiky. Počas druhého štvrťroka zaznamenala Národná banka Slovenska medziročný pokles cien bytov o osem percent. Priemerná cena dosiahla hodnotu 2711 eur za štvorcový meter.

Kedy môžeme očakávať zlom a aké faktory dnes ovplyvňujú situáciu na trhu? INDEX sa pozrel na aktuálny stav na realitnom trhu a snažil sa ho rozobrať cez otázky a odpovede.

V krátkosti z ekonomiky:

Ťahanice o Mlyn Klepáč: 94-ročný dôchodca Viliam Sedlár má za sebou zaujímavý životný príbeh. Posledných 14 rokov sa točí okolo Mlyna Klepáč na Železnej studničke v Bratislave. Spolu s manželkou ho pôvodne chceli venovať deťom, narazili však na vplyvnú skupinu okolo podnikateľa Michaela Dragašiča.

94-ročný dôchodca Viliam Sedlár má za sebou zaujímavý životný príbeh. Posledných 14 rokov sa točí okolo Mlyna Klepáč na Železnej studničke v Bratislave. Spolu s manželkou ho pôvodne chceli venovať deťom, narazili však na vplyvnú skupinu okolo podnikateľa Michaela Dragašiča. Nečakaný koniec v Tesle: Prestížny americký denník The Wall Street Journal o ňom v máji napísal, že je to on, a nie šéf Elon Musk, kto udržiava Teslu v chode. Finančný riaditeľ Zachary Kirkhorn bol tiež považovaný za muža, ktorý by jedného dňa mohol Muska vystriedať na poste generálneho riaditeľa Tesly. Dal však výpoveď.

Prestížny americký denník The Wall Street Journal o ňom v máji napísal, že je to on, a nie šéf Elon Musk, kto udržiava Teslu v chode. Finančný riaditeľ Zachary Kirkhorn bol tiež považovaný za muža, ktorý by jedného dňa mohol Muska vystriedať na poste generálneho riaditeľa Tesly. Dal však výpoveď. Zjednotenie nabíjačiek mobilných zariadení: Nové mobilné telefóny, tablety či digitálne fotoaparáty budú mať výhradne nabíjacie konektory typu USB – C. Vyplýva to z novely nariadenia o sprístupňovaní rádiových zariadení na trhu, ktorú schválila vláda. Nariadenie bude účinné od 28. decembra.

Škriniar velebí Paríž. Môžete byť lídrom bez pásky, tvrdí. Slovami rozzúril Inter

Milan Škriniar v prípravnom zápase PSG. (zdroj: Reuters)

Lionel Messi je ale fuč, Neymar chce ako každé leto odísť a sága okolo hviezdneho Kyliana Mbappého stále nemá svoj koniec. Pozitívom však je, že obrana je už vyskladaná. V zadných radoch sa skrýva stabilita Paríža St. Germain. Nový tréner Luis Enrique si má z čoho vyberať. Jedným z členov obrannej línie je aj slovenský stopér Milan Škriniar.

V rozhovore pre Le Parisien s novinárom Stéphanom Bianchim odpovedal aj na to, čo pre neho znamená byť kapitán mužstva. „Nebude pre vás náročné nenosiť pásku v Paríži?” spýtal sa Slováka. „Nie, absolútne nie,” rýchlo odvetil Škriniar.

Mať na ruke kapitánsku pásku nie je podľa najlepšieho slovenského futbalistu podmienka líderstva. V Interi strávil šesť rokov, počas ktorých sa stal lídrom a kapitánom tímu. Bol pilierom v obrane Nerazzurri. Hráč, ako je on, si zaslúžil peniaze, po ktorých túžil. Aj tak bol len desiaty najlepšie zarábajúci muž v tíme.

Kývol tak na lukratívnejšiu ponuku z PSG. „Je to klub, ktorý z roka na rok rastie. Vždy tu boli skvelí hráči. Máme tiež vynikajúceho trénera, ktorý chce hrať dobrý futbal, takže moje rozhodnutie bolo veľmi jednoduché,” povedal Škriniar. Práve týmto vyjadrením nahneval fanúšikov talianskeho tímu.

Najpredávanejšie autá v Európe? Tesla Model Y zvyšuje náskok

Tesla Model Y rastie na popularite. (zdroj: Tesla)

Predaju nových áut sa v Európe darí. V prvej polovici tohto roka sa ich predalo takmer o milión viac než za rovnaké obdobie vlani. Došlo tak medziročne k nárastu o 17 percent, čo v prepočte predstavuje 6,56 milióna nových áut. Údaje pochádzajú z najnovšej analýzy spoločnosti JATO Dynamics.

Predaje sa postupne vracajú k obdobiu pred príchodom pandémie a čipovej krízy, ale už nedokážu prekonať objemy, v akých sa autá predávali v prvom polroku 2019.

Za hlavnú prekážku dosiahnutia väčších predajov považuje Felipe Munoz, analytik JATO Dynamic, zdražovanie nových áut a prechod na elektromobily. Tie v najbližších rokoch nebudú cenovo dostupné a najlacnejšie modely sa tak skoro nedostanú s cenou pod 20-tisíc eur.

Napriek tomu je najpredávanejším európskym automobilom elektrická Tesla Model Y. Za prvý polrok má na konte 136 654 registrácií v Európe. Jej predaje ťahajú najmä krajiny ako Nórsko, Švédsko, Dánsko, Švajčiarsko a Holandsko, kde je Model Y absolútnym bestsellerom. Všetky uvedené krajiny zvýhodňujú nákup alebo vlastníctvo elektromobilu pred novými autami so spaľovacím motorom.

Auto novinky v skratke:

Veľkolepá Tatra 80: Jedinečná dvanásťvalcová otvorená Tatra má za sebou takmer tridsať rokov trvajúcu renováciu. Ide o jeden z najcennejších československých veteránov, ktorého príbehu sa venuje aj výnimočná knižná publikácia Tatra 80: Tri životy Schichtovho kabrioletu.

Jedinečná dvanásťvalcová otvorená Tatra má za sebou takmer tridsať rokov trvajúcu renováciu. Ide o jeden z najcennejších československých veteránov, ktorého príbehu sa venuje aj výnimočná knižná publikácia Tatra 80: Tri životy Schichtovho kabrioletu. Najlepší malý elektromobil: Fiat išiel na elektromobilitu celkom rozumne. Novú generáciu obľúbeného modelu 500 ponúka síce len v elektrickej verzii, ale zároveň je stále na trhu aj jej ikonický predchodca vyrábaný od roku 2007 s benzínovým motorom. Treba však povedať, že elektrická päťstovka je už iná liga.

Fiat išiel na elektromobilitu celkom rozumne. Novú generáciu obľúbeného modelu 500 ponúka síce len v elektrickej verzii, ale zároveň je stále na trhu aj jej ikonický predchodca vyrábaný od roku 2007 s benzínovým motorom. Treba však povedať, že elektrická päťstovka je už iná liga. Ako si obľúbiť elektromobil: Volkswagen prišiel s jedným veľmi zaujímavým počinom, ktorý sa volá ID.Buzz. Nie je pre všetkých a rozhodne nepatrí do kategórie ľudových, no aj tak ponúka emóciu, ktorá tu chýbala. Po prvej jazde v Dánsku prišiel konečne čas vyskúšať si ID.Buzz aj v redakčnom teste a vybrať sa s ním na výlet po Slovensku.

