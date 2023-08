Ktoré strany by získali v parlamente väčšinu? Vyklikajte si možné koalície

Preferenčne najsilnejšou stranou je naďalej Smer.

Poradie na prvých troch miestach sa nemení, rozdiely áno. Najsilnejšou stranou je stále Smer, približuje sa však k nemu druhé Progresívne Slovensko. Podľa najnovšieho prieskumu agentúry AKO pre reláciu Na hrane televízie Joj stráca už iba 1,4 percentuálneho bodu.

Tretí Hlas zaostáva za Smerom o 4,2 percentuálneho bodu.

Do parlamentu by sa podľa výsledkov prieskumu dostalo až deväť strán a hnutí, medzi nimi aj koalícia OĽaNO a priatelia, Za ľudí, Kresťanská únia, ktorá na vstup do parlamentu potrebuje prekročiť sedempercentnú hranicu. Podľa najnovšieho prieskumu by ju volilo 7,2 percenta opýtaných.

Podrobné výsledky prieskumu agentúry AKO za august si môžete pozrieť tu >>>

Predčasné parlamentné voľby 2023

Volebný kalendár