Prieskum AKO: PS znížilo stratu na Smer, do parlamentu by prešla aj trojkoalícia OĽaNO

Do parlamentu by sa dostalo deväť strán a hnutí.

BRATISLAVA. Mesiac a pol pred predčasnými voľbami je Smer naďalej najsilnejšou politickou stranou, jeho náskok pred druhým Progresívnym Slovenskom sa ale znížil.

Podľa najnovšieho prieskumu preferencií agentúry AKO pre reláciu Na hrane televízie JOJ by stranu Roberta Fica volilo 19,2 opýtaných, čo je o 0,7 percentuálneho bodu menej ako v predchádzajúcom meraní.

Naopak, podpora Progresívneho Slovenska narástla zo 16,4 z konca júla na 17,8 percenta.

Tretí je Hlas s 15 percentami, čo je len mierny pokles oproti júlu.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Ktoré strany by získali v parlamente väčšinu? Vyklikajte si možné koalície Čítajte

Do parlamentu by prešlo deväť subjektov

Do parlamentu by tesne prešla aj koalícia OĽaNO, Za ľudí, Kresťanská únia, ktorá by prekročila sedempercentné kvórum a volilo by ju 7,2 percenta opýtaných.

Celkovo by do poslaneckých lavíc zasadlo až deväť politických strán a hnutí, väčšina sa pohybuje v rozpätí od 5,7 do 6,6 percenta.

Svojich zástupcov by v parlamente mali ešte SaS (6,6 percenta), Republika (6,3 percenta), KDH (6,2 percenta), SNS (5,9 percenta) a Sme rodina (5,7 percenta).

Hlboko pod čiarou zvoliteľnosti sú Demokrati (2,9 percenta), Aliancia (2,5 percenta) aj Modrí, Most-Híd (2,1 percenta).

Ako by si rozdelili mandáty

Smer by podľa výsledkov prieskumu získal v parlamente 32 mandátov, Progresívne Slovensko 30 a Hlas 25.

Koalícia OĽaNO a priatelia by mala 12 kresiel, SaS a Republika po 11. KDH a SNS by obsadili po desať miest a Sme rodina deväť.

Zber dát prebiehal v dňoch 7. až 14. augusta na vzorke tisíc respondentov.

Ak by sa voľby do parlamentu konali v čase konania prieskumu, tak 75,9 percenta opýtaných ľudí by išlo voliť, desať percent by voliť nešlo a 12,3 percenta ľudí nevie, či by išlo voliť. Zvyšok odmietol na túto otázku odpovedať.

Predčasné parlamentné voľby 2023

Volebný kalendár