Ranný brífing: Jeden šéf SIS mal prikryť strojcu vojny v polícii, druhému opäť hrozí súd

Slovenská informačná služba za Michala Aláča pomáhala obvinenému expolicajtovi NAKA Jánovi Kaľavskému, ktorý maril vyšetrovanie, aby ho nevydali na Slovensko. SIS písala do Bosny a Hercegoviny, pričom Kaľavského vykreslili ako obeť. Vypovedajú o tom dvaja svedkovia.

Bývalého šéfa SIS Vladimíra Pčolinského sa snažia na tretí pokus predsa len postaviť pred súd. Polícia ukončila vyšetrovanie v korupčnej kauze, kde ho podozrieva, že zobral úplatok 20-tisíc eur. Vyšetrovateľ navrhol obžalobu, Pčolinskému hrozí päť až dvanásť rokov väzenia.

Bezpečnostné zložky by mali štát chrániť. Mali by naháňať zločincov a odhaľovať organizovaný zločin. Namiesto toho mu za celú existenciu Slovenskej republiky asistujú a napomáhajú. Ako sme sa dostali do bodu, že tajnú službu ovládajú šedé eminencie? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Donášal na Čurillu, potom ušiel. Kaľavskému v Bosne zrejme pomáhala Aláčova SIS

Bývalý vyšetrovateľ NAKA Ján Kaľavský a riaditeľ SIS Michal Aláč.

Ján Kaľavský nahrával kolegov z NAKA, ktorí vyšetrovali kauzy z čias vlád Smeru. Zmanipulované nahrávky potom púšťal Robert Fico na svojich tlačovkách, aby vyšetrovania spochybnil. Keď však Kaľavského obvinili z vynášania informácií, ušiel do Bosny a Hercegoviny, kde sa skrýva už takmer dva roky.

Polícii sa nepodarilo zariadiť jeho vydanie. Dvaja svedkovia však teraz vypovedajú, že Kaľavskému pomohla Slovenská informačná služba pod vedením nominanta Sme rodina Michala Aláča.

Keď si bosnianska tajná služba vyžiadala o Kaľavskom informácie, SIS ho vykreslila ako obeť policajného prenasledovania. „Zo strany SIS bolo odpísané, že Kaľavský je politická obeť a je stíhaný ako akt pomsty, že sa chcel postaviť voči svojim kolegom,“ tvrdí jeden zo svedkov v uznesení NAKA k akcii Rozuzlenie. Rovnako vypovedal aj druhý svedok.

SIS tak podľa nich bránila spravodlivosti vo vlastnom štáte. Kaľavský v Bosne požiadal o azyl, medzičasom ho neprávoplatne odsúdili na sedem rokov väzenia.

Majstrovské kúsky z dielne SIS: Slovenská informačná služba sa „zameriava najmä na hodnotenie bezpečnostných rizík v oblasti boja proti terorizmu, organizovanému zločinu a trestnej činnosti ohrozujúcej základy SR“. Jedine, že by nie, píše Nataša Holinová.

Pčolinského chcú na tretí pokus postaviť pred súd. Bývalý šéf SIS hovorí, že mu to nebude prekážať

Bývalý šéf SIS Vladimír Pčolinský.

Bývalého šéfa Slovenskej informačnej služby Vladimíra Pčolinského sa policajti snažia na tretí pokus predsa len postaviť pred súd. V uplynulých dvoch rokoch ho vyšetrovateľ skúsil obžalovať už dvakrát.

Polícia ukončila vyšetrovanie v korupčnej kauze, kde Pčolinského podozrieva, že v roku 2020 zobral úplatok 20-tisíc eur. Vyšetrovateľ navrhol špeciálnej prokuratúre, aby podala obžalobu.

„Príslušný prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry po naštudovaní spisového materiálu určí ďalší postup vo veci,“ povedala hovorkyňa prokuratúry Zuzana Drobová.

Finiš avizoval policajný prezident Štefan Hamran už v júni, Pčolinský bol ešte v druhý augustový týždeň s advokátmi na záverečnom preštudovaní spisu. V reakcii na navrhnutú obžalobu však hovorí, že o ničom takom nevedel.

Pčolinskému hrozí v prípade dokázania viny päť až dvanásť rokov väzenia. Hovorí však, že mu „vôbec nebude vadiť“, ak sa prípad dostane na súd.

V krátkosti z domova:

Smer so snahou odvolať Hamrana neuspel: Poslanci ani na štvrtý raz neotvorili mimoriadnu schôdzu o situácii v polícii, ktorú inicioval Smer. Na jej otvorenie bolo potrebných 76 poslancov, prezentovalo sa však len 53. Išlo o posledný pokus o otvorenie, schôdza sa tak nebude konať.

Poslanci ani na štvrtý raz neotvorili mimoriadnu schôdzu o situácii v polícii, ktorú inicioval Smer. Na jej otvorenie bolo potrebných 76 poslancov, prezentovalo sa však len 53. Išlo o posledný pokus o otvorenie, schôdza sa tak nebude konať. Špión Garbár pôjde opäť pred súd: Špecializovaný trestný súd v Pezinku vytýčil na 6. septembra verejné zasadnutie s Bohušom Garbárom, ktorý bol vo februári tohto roku v rámci dohody o vine a treste odsúdený na podmienečný trest v kauze poskytovania informácií ruskej tajnej službe. Súd by mal rozhodovať o premene trestu.

Špecializovaný trestný súd v Pezinku vytýčil na 6. septembra verejné zasadnutie s Bohušom Garbárom, ktorý bol vo februári tohto roku v rámci dohody o vine a treste odsúdený na podmienečný trest v kauze poskytovania informácií ruskej tajnej službe. Súd by mal rozhodovať o premene trestu. Zrušenie nátlakového duchovného programu: Zamestnanci Centra pre deti a rodiny v Trnave, ktorí upozornili na zvláštne praktiky v zariadení, postupne sťahujú svoje výpovede. Deje sa tak po tom, ako bol zrušený duchovný program pre deti a vtedajšia riaditeľka Martina Krchňáková zo svojho postu odstúpila.

Kremeľ láka Rusov do armády výhodami, nových vojakov má však problém vyplatiť

Ruský prezident Vladimir Putin si podáva ruku s vojakom počas návštevy vojenského výcvikového strediska.

Ukrajina aj Rusko majú problém s nedostatkom vojakov. O nábor sa snažia obe krajiny, každá to však robí po svojom.

Kyjev chce zakročiť proti úplatkom, ktorými sa muži chcú vyhnúť narukovaniu. Pred pár dňami tiež spustili kampaň, apelujú v nej, aby Ukrajinci po dovŕšení osemnástich rokov „prekonali strach“ a aktualizovali svoje údaje v náborových centrách.

Moskva zas ponúka finančnú motiváciu. Vojakom sľubuje platy v asi trojnásobnej výške priemernej ruskej mzdy, ruskí vojaci si môžu privyrobiť, aj keď dobyjú kus územia či zničia ukrajinský tank, či iný kus vojenskej techniky. S vyplácaním peňazí je však problém.

Už dlhšie sa totiž objavujú správy, že platy chodia ruským vojakom neskoro, nie v plnej sľúbenej výške alebo nechodia vôbec. Dôvodom oneskorených platieb je pravdepodobne to, že ruská byrokracia sa nedokáže vyrovnať s veľkým počtom nových náborov. Problémy s vyplácaním peňazí navyše zažívajú aj rodiny, ktorých blízki na fronte zomreli.

V krátkosti z Ukrajiny:

Týždeň na Ukrajine: Ukrajinská vláda má obavy, že o budúcnosti ich územia sa môže rozhodnúť aj bez nich. Kyjev pobúrili najmä vyjadrenia diplomata vo vedení NATO, ktorý povedal, že Ukrajina by mohla dosiahnuť mier aj členstvo v Aliancii, ak Rusku nechá časť svojho územia. Ruská invázia trvá už 545 dní, toto sú kľúčové momenty z posledného týždňa.

Ukrajinská vláda má obavy, že o budúcnosti ich územia sa môže rozhodnúť aj bez nich. Kyjev pobúrili najmä vyjadrenia diplomata vo vedení NATO, ktorý povedal, že Ukrajina by mohla dosiahnuť mier aj členstvo v Aliancii, ak Rusku nechá časť svojho územia. Ruská invázia trvá už 545 dní, toto sú kľúčové momenty z posledného týždňa. Takticky významné ukrajinské zisky: Ukrajinskí vojaci dosiahli v posledných dvoch dňoch takticky významné zisky v obci Robotyne a východne od tejto dediny, ktorá sa nachádza v Záporožskej oblasti na juhovýchode krajiny. Podľa námestníčky ministra obrany Hanny Maľarovej sa ukrajinskí vojaci prebojovali do obce a pomocou bojových vozidiel Bradley evakuovali civilistov.

Ukrajinskí vojaci dosiahli v posledných dvoch dňoch takticky významné zisky v obci Robotyne a východne od tejto dediny, ktorá sa nachádza v Záporožskej oblasti na juhovýchode krajiny. Podľa námestníčky ministra obrany Hanny Maľarovej sa ukrajinskí vojaci prebojovali do obce a pomocou bojových vozidiel Bradley evakuovali civilistov. Americké zhodnotenie protiofenzívy: USA neveria, že vojna na Ukrajine sa dostala do patovej situácie, uviedol poradca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan. Ukrajina podľa neho postupuje na juhu napriek ruským útokom a naďalej zaberá územie na metodickom a systematickom základe.

USA neveria, že vojna na Ukrajine sa dostala do patovej situácie, uviedol poradca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan. Ukrajina podľa neho postupuje na juhu napriek ruským útokom a naďalej zaberá územie na metodickom a systematickom základe. Príklady ukrajinských víťazstiev: Ukrajinskí vojaci počas vojny zničili tisícky ruských tankov, obrnených vozidiel, diel a ďalších zbraní. Časť z nich opäť vystavujú v centre Kyjeva. Ukrajinci sa totiž chystajú na druhé vojnové oslavy svojej nezávislosti a celkovo 32 rokov postsovietskej nezávislosti od Moskvy.

Ukrajinskí vojaci počas vojny zničili tisícky ruských tankov, obrnených vozidiel, diel a ďalších zbraní. Časť z nich opäť vystavujú v centre Kyjeva. Ukrajinci sa totiž chystajú na druhé vojnové oslavy svojej nezávislosti a celkovo 32 rokov postsovietskej nezávislosti od Moskvy. Korupcia v odvodových centrách: Ukrajinská polícia vykonávala razie vo viac ako 200 vojenských odvodových centrách, oznámila generálna prokuratúra. Je to súčasťou rozsiahleho vyšetrovania korupcie, kedy výmenou za nelegálne výhody pomáhali úradníci občanom získať potvrdenia o zdravotnej nespôsobilosti alebo dočasnej nespôsobilosti pre vojenskú službu.

Ukrajinská polícia vykonávala razie vo viac ako 200 vojenských odvodových centrách, oznámila generálna prokuratúra. Je to súčasťou rozsiahleho vyšetrovania korupcie, kedy výmenou za nelegálne výhody pomáhali úradníci občanom získať potvrdenia o zdravotnej nespôsobilosti alebo dočasnej nespôsobilosti pre vojenskú službu. Prigožin je zrejme v Afrike: Šéf ruskej Wagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin zverejnil prvé video od konca júna, keď sa spolu so svojimi žoldniermi pokúsil o ozbrojenú vzburu. Na záberoch stojí v púštnej krajine v maskáčoch a so zbraňou v ruke. Zdá sa tak, že sa šéf wagnerovcov nachádza na africkom kontinente.

Zo zahraničných webov:

Banky ponúkajú poistku, ktorá zníži úrok na hypotéke. Oplatí sa?

Poistenie k hypotéke môže ochrániť dlžníkov, ak sa im niečo stane.

Zobrať si hypotéku s poistením schopnosti splácať ju je na prvý pohľad rozumný ťah. Banka za to klientovi ponúkne nižšiu úrokovú sadzbu a poistka mu zabezpečí pokojnejší spánok. Ak dlžník zomrie alebo skončí ako invalid, nezanechá svojej rodine dlhy.

Poistka úveru (takzvané bankopoistenie) je produkt určený na hromadný predaj bez toho, aby naň bolo potrebné školiť pracovníkov v pobočkách bánk. Má obmedzené nastavenia, čomu zodpovedá relatívne nízka cena a limitované poistné plnenie. Banka je v zásade len sprostredkovateľom poisťovne, za predaj poistky inkasuje províziu.

Poistenie k hypotéke dopĺňa paletu finančných produktov, ktoré môžu ochrániť dlžníkov, ak sa im niečo stane. Môže pre nich mať zmysel, pretože často nemajú uzatvorené klasické rizikové životné poistenie.

Do akej miery je však bankopoistenie pre klienta naozaj výhodné? Ako vychádza v porovnaní so životným poistením? Pozrite si naše prepočty.

V krátkosti z ekonomiky:

Nový stavebný úrad: Ak chcete získať stavebné povolenie „po starom“, mali by ste žiadosť na stavebný úrad poslať do 31. marca budúceho roka. Po tomto dátume sa budú povolenia vydávať už podľa novej stavebnej legislatívy. Jeho centrom bude nový Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR a jeho osem krajských pobočiek.

Ak chcete získať stavebné povolenie „po starom“, mali by ste žiadosť na stavebný úrad poslať do 31. marca budúceho roka. Po tomto dátume sa budú povolenia vydávať už podľa novej stavebnej legislatívy. Jeho centrom bude nový Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR a jeho osem krajských pobočiek. Nelichotivé miesto v indexe prosperity: Slovensko v indexe prosperity obsadilo 23. miesto z 27 krajín Európskej únie. Česká republika skončila na 14. mieste. Slovensko absolútne zlyháva v indexe demokracie a indexe ľudského rozvoja. V porovnaní s ostatnými krajinami EÚ sme teda chudobná krajina.

Slovensko v indexe prosperity obsadilo 23. miesto z 27 krajín Európskej únie. Česká republika skončila na 14. mieste. Slovensko absolútne zlyháva v indexe demokracie a indexe ľudského rozvoja. V porovnaní s ostatnými krajinami EÚ sme teda chudobná krajina. Krajina groteskných extrémov: Platy členov vedenia najväčších britských spoločností minulý rok vzrástli o 16 percent v čase, keď bežní zamestnanci zápasili s najhoršou krízou životných nákladov za celú generáciu. Priemerná mzda zamestnancov vzrástla medziročne o 7,8 percenta, ale po zohľadnení inflácie stúpla len o 0,6 percenta.

Žiline zarobil milióny, oživoval ho Weiss. Dvojmetrový zjav žiaril, ale mal skrytú chybu

Momodou Ceesay v drese MŠK Žilina po góle do siete AC Sparta Praha v play-off Ligy majstrov.

Má dlhočizné ruky a ešte dlhšie nohy. Narodil sa na Štedrý deň a dorástol až do výšky takmer dvoch metrov. Ihneď po príchode do MŠK Žilina pôsobil Momodou Ceesay ako zjavenie.

Nikto ho nepoznal. Po slovensky sa naučil pár slov, pomáhal si nemčinou a angličtinou. Keď mu ostatní nerozumeli, začal trebárs tancovať a predvádzať, čo mal na mysli. Gambijčan však ihneď upútal hlavne na ihrisku. Bol ako kométa.

Je to už trinásť rokov, čo sa slovenský klub naposledy prebojoval do skupinovej fázy futbalovej Ligy majstrov. Dokázala to práve Žilina. Vtedy ju viedol bývalý tréner slovenskej reprezentácie Pavel Hapal, v bránke podával famózne výkony mladý Martin Dúbravka.

Zo všetkých Žilinčanov najviac žiaril Ceesay. Vysoký, silný, atletický, pohotový. Ceesay v Žiline zažiaril, v zápasoch proti Sparte podal výkony na úrovni svetového útočníka. Ale už ich nedokázal zopakovať.

Obezitologička: Po užití Ozempicu pacienti nespaľujú tuk ako jadrová elektráreň

Obezitologička Adela Penesová.

Najprv sa stal populárnym medzi bohatými a slávnymi, jeho užívaním sa chválil aj známy podnikateľ Elon Musk. Netrvalo dlho a liek Ozempic spôsobil ošiaľ na sociálnych sieťach. Vo videách, ktoré videlo takmer pol miliardy ľudí, mnohí zdieľali zázračné premeny svojej postavy.

Médiá o ňom informovali ako o výnimočnom lieku, ktorý má potenciál zastaviť epidémiu obezity. Stačí iba jedna injekcia týždenne a prebytočné kilá zmiznú. No čoraz častejšie sa ozývajú aj hlasy tých, ktorým spôsobil vážne nežiaduce účinky.

„Liek Ozempic je primárne vyvinutý na liečbu cukrovky druhého typu. Stimuluje totiž produkciu inzulínu a potláča glukagón. To je však len jeden jeho účinok. Okrem toho pôsobí aj na tráviaci trakt a práve z toho vyplývajú mnohé jeho nežiaduce účinky: pocit plnosti, napínanie na zvracanie a podobne,“ vysvetľuje pre SME obezitologička Adela Penesová z Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied.

„Má vplyv aj na centrálny nervový systém, konkrétne na mozgovú časť, ktorá sa nazýva hypotalamus. Ale aj ďalšie, takzvané hedonické centrá alebo centrá užívania si jedla,“ dodáva.

V krátkosti o zdraví:

Boj proti predsudkom o starnutí: Veková predpojatosť sa neprejavuje len ako zjavná diskriminácia. Jedným z najsilnejších zdrojov diskriminácie starších sú oni sami. Rovnako ako aj iné formy vekovej diskriminácie, aj táto, ktorú si spôsobujú sami, sa spája s horšou úrovňou emocionálneho a fyzického zdravia a môže im skrátiť život.

Veková predpojatosť sa neprejavuje len ako zjavná diskriminácia. Jedným z najsilnejších zdrojov diskriminácie starších sú oni sami. Rovnako ako aj iné formy vekovej diskriminácie, aj táto, ktorú si spôsobujú sami, sa spája s horšou úrovňou emocionálneho a fyzického zdravia a môže im skrátiť život. Ako poradiť tínedžerovi s pohybom: Obdobie dospievania je veľmi náročné a často jedna poznámka týkajúca sa postavy môže roztočiť kolotoč chudnutia, analýzy jedálneho lístka a obmedzovania. V takej situácii je dôležité, aby mali deti možnosť poradiť sa s rodičmi alebo s odborníkom.

Obdobie dospievania je veľmi náročné a často jedna poznámka týkajúca sa postavy môže roztočiť kolotoč chudnutia, analýzy jedálneho lístka a obmedzovania. V takej situácii je dôležité, aby mali deti možnosť poradiť sa s rodičmi alebo s odborníkom. Za nezlepšením sa môže byť genetika: U niektorých ľudí, bez ohľadu na to, ako usilovne trénujú, zlepšenie nemusí prísť. Zatiaľ čo iní sa zase zdajú prirodzene nadaní a dokážu bez problémov zabehnúť niekoľko kilometrov už po pár tréningoch. Odpoveď, prečo sú niektorí ľudia vo vytrvalostnom cvičení lepší, môže poskytnúť aj genetika.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Ján Mazák.

Ako uvažovať nad konfliktami záujmov sudcov? Nie je väčší problém, ak sú sudcovia vo vzťahu s prokurátormi a advokátmi? Prečo Súdna rada už tretíkrát riešila Pamelu Záleskú? A nedá sa to už považovať za šikanu? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s predsedom Súdnej rady Jánom Mazákom.

Čistá práca.

Zapekané mäsové guľky na španielsky spôsob.

Mäsové aj vegánske, so zeleninou aj rybami. Vybrali sme pre vás recepty na guľky.

