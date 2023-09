Ranný brífing: Migrantov objavili strany opäť až pred voľbami, Kažimír nadával na Imreczeho

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Hoci počty ľudí prechádzajúcich do západnej Európy cez Slovensko rastú od vlaňajška, téma nelegálnej migrácie sa stáva pre politikov témou až necelý mesiac pred voľbami. Migrantov je síce viac, ale k časom utečeneckej krízy sa počty neblížia. Navyše sa len snažia cez Slovensko dostať na Západ.

Guvernér NBS Peter Kažimír sa postavil pred súd v kauze údajnej korupcie. Vtedajšieho prezidenta finančnej správy Františka Imreczeho, ktorý Kažimíra usvedčuje, nazval darebákom. Snaží sa ho tak spochybniť ako svedka.

Predseda KDH Milan Majerský nazval queer ľudí pliagou, časť verejnosti sa zas búrila proti novému plagátu DPOH, na ktorom sú ukrajinská aj dúhová zástava a preškrtnutý fašistický znak. Sme pred voľbami a kampaň je špinavá, no znamená to, že Slovensko je stále ľudáckou krajinou? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Nový školský rok je tu a škola sa začína. V tlačenom vydaní denníka SME dnes nájdete vložený školský rozvrh aj s prehľadným kalendárom prázdninových dní, sviatkov a dní kedy neprebieha vyučovanie.

Mesiac pred voľbami si strany všimli migráciu. Je tu kríza ako v roku 2015?

Slovenskom prechádza viac utečencov, zatiaľ otriasli iba kampaňou. (zdroj: TASR)

Počty ľudí, ktorí nelegálne prekračujú slovenské hranice, výraznejšie rastú už od vlaňajška, ale krátko pred voľbami si tému všimli strany Smer aj Hlas, a pridala sa aj Sme rodina.

Slovensko sa pritom ocitlo v novej situácii, keď sa stalo súčasťou trasy, po ktorej sa ľudia snažia dostať do západnej Európy.

Hoci Smer hovorí o „obrovskom riziku“, polícia nezaznamenala žiadny trestný čin, ktorý by ľudia, ktorí nelegálne prekročili hranice, u nás spáchali.

Navyše, potvrdenie od polície, ktoré umožňuje ľuďom po preverení voľne sa pohybovať po Slovensku a ktoré dnes kritizujú, presadili v roku 2018 práve Robert Fico a Robert Kaliňák zo Smeru.

Denník SME pripravil k téme otázky a odpovede.

Polícia zachytila dvoch teroristov: Polícia pri preverovaní nelegálnych migrantov zachytila aj dvoch teroristov, informoval policajný prezident Štefan Hamran. Podozriví sa nachádzali na európskych zoznamoch. Z dôvodu mimoriadnej situácie ich nemožno vyhostiť.

Polícia pri preverovaní nelegálnych migrantov zachytila aj dvoch teroristov, informoval policajný prezident Štefan Hamran. Podozriví sa nachádzali na európskych zoznamoch. Z dôvodu mimoriadnej situácie ich nemožno vyhostiť. Migrant je nový migrant: Keď cez leto slovenskou verejnou debatou hýbal medveď hnedý, všelikto povedal, že medveď je nový migrant. Lenže čo teraz, keď sa nám migračná téma vrátila? Máme povedať, že migrant je nový medveď? Vlastne aj môžeme a tentoraz bude tá paralela oveľa presnejšia, píše Peter Tkačenko.

Keď cez leto slovenskou verejnou debatou hýbal medveď hnedý, všelikto povedal, že medveď je nový migrant. Lenže čo teraz, keď sa nám migračná téma vrátila? Máme povedať, že migrant je nový medveď? Vlastne aj môžeme a tentoraz bude tá paralela oveľa presnejšia, píše Peter Tkačenko. Mucholapka na voliča: Migranti sú až taká banalita, že televízie, ktoré pustili do obrazu Fica rovno z Veľkého Krtíša, by malo akési predbežné opatrenie zavrieť aspoň do volieb. Vysoko dôvodné je totiž podozrenie z trestného činu marenia volieb, ako aj šírenia poplašnej správy v spolupáchateľstve, píše Peter Schutz.

Kažimír nazval Imreczeho darebákom. Proces so šéfom NBS si vypočuli len dvaja ľudia

Guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku. (zdroj: TASR)

Výpoveďami kľúčových svedkov pokračoval na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku proces s guvernérom Národnej banky Slovenska a exministrom financií Petrom Kažimírom.

Kažimíra vinia z toho, že ešte ako minister financií za vlády Smeru sprostredkoval 48-tisícový úplatok pre vtedajšieho prezidenta finančnej správy Františka Imreczeho. Ten mal zabezpečiť urýchlené vyplatenie vratiek DPH pre viaceré firmy s názvom Loject.

„Niekedy je užitočné pozrieť sa do očí darebáka, ktorý vás chce zničiť len preto, aby si zachránil vlastný zadok. František Imrecze klame s otvorenými očami,“ vyhlásil po súde Kažimír s tým, že Imrezcemu nikdy žiadne peniaze neodovzdal.

Imrecze mu podľa jeho slov preukazoval až neprimeraný rešpekt, a preto mu nedôveroval. „Bol jediný, kto ma oslovoval slovom šéfe," uviedol Kažimír s tým, že Imrecze do bodky plnil jeho rozkazy.

Šéf NBS sa pred súdom obhajoval, že časové údaje v Imreczeho výpovedi nesedia, a podľa jeho slov by mu tak mal peniaze odovzdať už dávno po tom, ako súd rozhodol o vrátení peňazí dotknutým spoločnostiam. Po výpovediach svedkov, ktoré verejnosť nepočula, skonštatoval, že ďalší dvaja ho neusvedčujú zo žiadnej trestnej činnosti.

V krátkosti z domova:

Urgent Bory začal neslávne: Pacientku zo Záhorskej Vsi pri Malackách odmietli ošetriť na urgentnom príjme v novej bratislavskej nemocnici Bory. Pacientka prišla s vykĺbeným ramenom. Na recepcii jej povedali, že by jej pomohli, len keby ruku priniesla vo vreci.

Pacientku zo Záhorskej Vsi pri Malackách odmietli ošetriť na urgentnom príjme v novej bratislavskej nemocnici Bory. Pacientka prišla s vykĺbeným ramenom. Na recepcii jej povedali, že by jej pomohli, len keby ruku priniesla vo vreci. Sudkyňu Záleskú napomenuli: Sudkyňa Pamela Záleská zo špecializovaného súdu opäť čelila disciplinárnemu pojednávaniu na Najvyššom správnom súde. Návrh na potrestanie podal predseda Najvyššieho súdu Ján Hrubala, lebo neskoro dodala písomné odôvodnenie rozhodnutia ku kauze Viliama Mišenku. Disciplinárny senát ju za to len napomenul.

Sudkyňa Pamela Záleská zo špecializovaného súdu opäť čelila disciplinárnemu pojednávaniu na Najvyššom správnom súde. Návrh na potrestanie podal predseda Najvyššieho súdu Ján Hrubala, lebo neskoro dodala písomné odôvodnenie rozhodnutia ku kauze Viliama Mišenku. Disciplinárny senát ju za to len napomenul. Zrušenie rozhodnutia o Janíčkovi: Krajský súd v Bratislave zrušil rozhodnutie, podľa ktorého sa trenčiansky podnikateľ Ondrej Janíček dopustil krivého obvinenia Moniky Jankovskej, keď hovoril o jej korupčnom správaní. Vec vrátil späť na prvý stupeň na nové konanie.

Ukrajinci vylákali Rusa aj s vrtuľníkom. Šéf vojenskej rozviedky prezradil podrobnosti operácie

Ruský vojenský vrtuľník Mi-8. (zdroj: SITA/AP)

Pred niekoľkými dňami médiá zverejnili správu o vrtuľníku, ktorého ruský pilot mal preletieť nad frontom a pristáť na Ukrajine. Teraz šéf vojenskej rozviedky Kyrylo Budanov odhalil prvé podrobnosti o operácii, ktorá je podľa neho prvou svojho druhu v histórii Ukrajiny.

Ukrajinci sa rozhodli dopraviť na svoje územie ruský útočný transportný vrtuľník Mi-8 AMTS, ktorý sa používa na prepravu vojakov a nákladu. Agenti mali kontaktovať ruského pilota už pred viac ako šiestimi mesiacmi.

„Podarilo sa nám nájsť správny prístup k pilotovi,“ povedal Budanov v rozhovore pre ukrajinské Rádio Sloboda. Po mesiacoch plánovania a vybavovania museli najprv prepraviť pilotovu rodinu na Ukrajinu.

„Vytvorili sme podmienky, aby sa celá rodina pilota dostala nepozorovane von. A nakoniec sa nám podarilo vytvoriť podmienky, aby mohol odletieť aj so svojou posádkou,“ tvrdí Budanov.

Zvyšná dvojčlenná ruská posádka netušila, kam sa chystá. Pilot preletel nad vojnovým frontom a zamieril hlboko do ukrajinského vnútrozemia. Nakoniec so strojom pristál na vojenskej základni neďaleko Charkova. Keď si ruská posádka uvedomila, kde pristála, podľa Budanova sa pokúsila o útek, no bola zlikvidovaná.

V krátkosti z Ukrajiny:

Reznikov rezignoval: Ukrajinský minister obrany Oleksij Reznikov podľa očakávania odovzdal vedeniu parlamentu svoj rezignačný list. Poslanci by ešte tento týždeň mali rozhodnúť o jeho nástupcovi na čele rezortu. Podľa ukrajinských médií sa stane novým veľvyslancom Ukrajiny v Británii.

Ukrajinský minister obrany Oleksij Reznikov podľa očakávania odovzdal vedeniu parlamentu svoj rezignačný list. Poslanci by ešte tento týždeň mali rozhodnúť o jeho nástupcovi na čele rezortu. Podľa ukrajinských médií sa stane novým veľvyslancom Ukrajiny v Británii. Kto nahradí Reznikova: Kandidát na nového ministra obrany pochádza z moslimskej rodiny Krymských Tatárov. Rustem Umerov je od roku 2020 členom pracovnej skupiny ukrajinskej vlády, ktorá pripravuje stratégiu ukončenia okupácie polostrova.

Kandidát na nového ministra obrany pochádza z moslimskej rodiny Krymských Tatárov. Rustem Umerov je od roku 2020 členom pracovnej skupiny ukrajinskej vlády, ktorá pripravuje stratégiu ukončenia okupácie polostrova. Protiofenzíva nabrala dych: Ukrajinskí vojaci sa prebíjajú hlavnými ruskými obrannými líniami na južnom fronte v Záporožskej oblasti. Prekonávajú veľké mínové polia a cez sústredenú ruskú delostreleckú paľbu sa pomaly posúvajú vpred. Koľko času im však ostáva, kým počasie skomplikuje pohyb kolón?

Ukrajinskí vojaci sa prebíjajú hlavnými ruskými obrannými líniami na južnom fronte v Záporožskej oblasti. Prekonávajú veľké mínové polia a cez sústredenú ruskú delostreleckú paľbu sa pomaly posúvajú vpred. Koľko času im však ostáva, kým počasie skomplikuje pohyb kolón? Výcvik ukrajinských pilotov: Ukrajinský prezident Zelenskyj uviedol, že s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom uzavrel „veľmi dôležitú dohodu o výcviku ukrajinských pilotov vo Francúzsku. Podľa Zelenského sa tak koalícia moderných stíhačiek stáva silnejšou.

Ukrajinský prezident Zelenskyj uviedol, že s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom uzavrel „veľmi dôležitú dohodu o výcviku ukrajinských pilotov vo Francúzsku. Podľa Zelenského sa tak koalícia moderných stíhačiek stáva silnejšou. Stretnutie Putina s Erdoganom: Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v Soči rokoval so svojim ruským náprotivkom Vladimirom Putinom o obnovení dohody o exporte ukrajinských potravín cez Čierne more. Putin po rozhovoroch vyhlásil, že žiadna nová dohoda o vývoze ukrajinského obila nevznikne, kým Západ nesplní ruské požiadavky.

Zo zahraničných webov:

Nákladné vlaky Slovensko radšej obídu. Pri obnove Ukrajiny na to doplatíme

Nákladná stanica vo Zvolene. (zdroj: Archív SME/Ján Krošlák)

Ročne sa naprieč Európou prepraví 3,4 miliardy tonážnych kilometrov tovaru. Do konca dekády má k nim pribudnúť ďalších 570 miliónov, čo je ekvivalent objemu prepravy v Nemecku za rok 2015.

Väčšina tovaru, až 77 percent, sa prepravuje v nákladných autách. Tie však znečisťujú ovzdušie, upchávajú cesty a o pár rokov ich nebude mať kto šoférovať. Európska únia chce tento problém riešiť vyšším zapojením železníc, zo súčasných menej ako 20 percent na aspoň 30 percent.

Pre Slovensko s tranzitnou polohou v strede Európy to predstavuje veľkú príležitosť. Zatiaľ ho však nákladní dopravcovia zďaleka obchádzajú a zmeniť to nebude ľahké.

Najbližšie roky môžu byť pritom podľa poradcu Medzinárodnej železničnej únie Martina Poláka pre Slovensko z pohľadu nákladnej železničnej dopravy kľúčové. „Máme skvelú polohu pre tranzit v prípade budúcej obnovy Ukrajiny. Pôjde o príležitosť, ktorej sa bude treba chytiť čím skôr,“ tvrdí.

V krátkosti z ekonomiky:

Prečo je Merkury Market taký úspešný: Merkury Market patrí medzi najzáhadnejšie a najtajuplnejšie značky na trhu. Na Slovensku sa pritom tejto sieti predajní s tovarom pre stavbu a domácnosť mimoriadne darí. Vlani dosiahla rekordné tržby (234 miliónov eur), ako aj čistý zisk (26 miliónov eur). Kto teda stojí za reťazcom Merkury Market a prečo je taký úspešný?

Merkury Market patrí medzi najzáhadnejšie a najtajuplnejšie značky na trhu. Na Slovensku sa pritom tejto sieti predajní s tovarom pre stavbu a domácnosť mimoriadne darí. Vlani dosiahla rekordné tržby (234 miliónov eur), ako aj čistý zisk (26 miliónov eur). Kto teda stojí za reťazcom Merkury Market a prečo je taký úspešný? Ďalšia rana pre Volkswagen: Kvôli augustovým záplavám v Slovinsku musí automobilka Volkswagen pozastaviť výrobu svojho najpredávanejšieho modelu v Európe - malého crossoveru T-Roc v portugalskom meste Setubal. Ohrozená je aj výroba modelov Škoda.

Kvôli augustovým záplavám v Slovinsku musí automobilka Volkswagen pozastaviť výrobu svojho najpredávanejšieho modelu v Európe - malého crossoveru T-Roc v portugalskom meste Setubal. Ohrozená je aj výroba modelov Škoda. Prehlbujúci sa deficit štátneho rozpočtu: Štátny rozpočet dosiahol ku koncu augusta tohto roka schodok vo výške 3,729 miliardy eur. Medziročne sa zhoršil o 2,212 miliardy eur alebo 145,8 percenta. Medziročne výraznejšie vzrástli výdavky rozpočtu, a to o 3,976 miliardy eur alebo 29,6 percenta.

Fanúšikovia poslali odkaz Slovanu. Weiss ich poučoval, sám neuniesol emócie

Fanúšikovia Slovana vyjadrili transparentom nespokojnosť po prehre v play off Európskej ligy. (zdroj: SITA)

Prešli iba tri dni, odkedy zažili Slovan Bratislava a tréner Vladimír Weiss starší zrejme najpotupnejší zápas histórie či kariéry. Slovan za posledných 60 rokov neinkasoval v európskom zápase šesť gólov, Weiss si podobný výbuch takisto nepamätá.

Ako sa však zdá, Weissov Slovan sa z tohto úderu otriasol. Vo víkendovom ligovom dueli s Podbrezovou predviedol typický, infarktový záver. Emócie dodávali zápasu najmä fanúšikovia, ktorí reagovali aj na debakel v Limassole veľkým transparentom: „Čo je zhnité v štáte belasom? Nulová koncepcia, žiadna vízia, výbuchy v Európe. Kto preberie zodpovednosť?!“ pýtali sa.

Po zápase nezostal chladný ani tréner Weiss. „Boli sme v ťažkej situácii, lebo prehra 2:6 v pohári mrzí a nedá sa zahodiť za hlavu len tak,“ uznal a priznal aj sklamanie z prístupu fanúšikov.

„Čo sa týka divákov, aj ja som emočne ušiel, za čo sa ospravedlňujem. Ale nikdy nebudem kľačať pred 16-ročnými chlapcami. Vždy ich budem vyzdvihovať, ak budú slušní a nebudú urážať hráčov, vedenie či mňa. Len keď budeme všetci ťahať za jeden koniec povraz, vtedy môžeme byť úspešní,“ rozprával šéf lavičky Slovana.

Ďalšie športové správy

Jan Hřebejk: Vášmu premiérovi by ste toľko neodpustili, keby ho nehral Ady Hajdu

Jan Hřebejk. (zdroj: Archív SME/Gabriel Kuchta)

Dostal sa mu do rúk scenár o bývalom slovenskom premiérovi a so záujmom zistil, že jeho spoluautorkou je dcéra Mikuláša Dzurindu Zuzana Dzurindová. Ocenil v ňom priamu znalosť prostredia a humor, a rád k nemu pridal aj vlastnú expertízu.

Českému režisérovi Janovi Hřebejkovi nebol príbeh samoľúbeho politika, ktorému po odchode do dôchodku chýba reflexia a stále by len velil, cudzí. Je podpísaný pod zásadné filmy českej kinematografie, málokto mal taký úspech ako on.

Okrem toho, má za sebou skúsenosť z komunálnej politiky. Pochopil vtedy, aké dva typy talentu politik potrebuje, ak chce uspieť. A pochopil tiež, prečo aj úspešní a prospešní politici nakoniec končia ako figúry, ktoré idú voličom na nervy.

Komediálny seriál s názvom Víťaz je už dostupný na novej streamovacej platforme. Bývalý slovenský premiér sa v ňom volá Viktor Hudák a hrá ho Ady Hajdu, ktorý síce výborne hrá, ale veľmi zle behá. Jan Hřebejk hovorí, že to vôbec nie je náhodou.

V krátkosti z kultúry:

Mauréry tápe v dejinách vlastného národa: Herečka Zuzana Mauréry aktuálne rozmýšľa nad hudobným albumom, hrá v seriáli Prokurátorka, chystá sa na nakrúcanie pokračovania Ivety a v októbri ju uvidíme v úlohe ďalšej silnej ženy vo filme Muž, ktorý stál v ceste a v novembri ako matku vo filme Její tělo.

Herečka Zuzana Mauréry aktuálne rozmýšľa nad hudobným albumom, hrá v seriáli Prokurátorka, chystá sa na nakrúcanie pokračovania Ivety a v októbri ju uvidíme v úlohe ďalšej silnej ženy vo filme Muž, ktorý stál v ceste a v novembri ako matku vo filme Její tělo. Televízie štartujú jesenné šou: Zatiaľ čo najviac seriálových noviniek ohlásila pre túto jeseň televízia Joj, na Markíze štartujú dva úplne nové zábavné programy. Novými formátmi chce zasiahnuť do boja o diváka aj verejnoprávna RTVS.

Zatiaľ čo najviac seriálových noviniek ohlásila pre túto jeseň televízia Joj, na Markíze štartujú dva úplne nové zábavné programy. Novými formátmi chce zasiahnuť do boja o diváka aj verejnoprávna RTVS. Novinky na Netflixe a SkyShowtime: Prinášame vám výber filmov a seriálov, ktoré majú tento týždeň premiéru a zároveň sú dostupné aj cez streamovacie služby aktuálne dostupné na Slovensku.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Daniel Lipšic. (zdroj: Štefan Straka)

Ako sa pozerá na politické útoky? Ako sa má občan vyznať vo vojne v polícii? A ktorej prokuratúre má veriť? Pozrite si záznam diskusie Zuzany Kovačič Hanzelovej a špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica v Košiciach.

Sladké spomienky. (zdroj: Sliacky)

Dnes v histórii

Zničené policajné vrtuľníky, ktorými prevážali palestnínskych teroristov a ich 9 izraelských rukojemníkov. (zdroj: SITA/AP)

Palestínski teroristi z extrémistickej organizácie Čierny september prepadli 5. septembra 1972 ubytovňu izraelskej výpravy na OH v nemeckom Mníchove, na mieste zabili dvoch športovcov a zadržali deväť rukojemníkov. Ako výmenu za ich prepustenie žiadali oslobodenie palestínskych zajatcov v Izraeli. Pri pokuse o oslobodenie rukojemníkov zahynulo na letisku vo Fürstenfeldbrucku všetkých deväť rukojemníkov, päť teroristov, západonemecký policajt a pilot vrtuľníka.

