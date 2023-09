Ranný brífing: Kollár mal nútiť milenku k potratom, KDH môže „pliaga“ stáť voličov

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Necelý mesiac pred parlamentnými voľbami čelí predseda parlamentu a strany Sme rodina Boris Kollár ďalšiemu obvineniu od bývalej partnerky. Ema Ferusová tvrdí, že Kollár ju dvakrát nútil ísť na interrupciu. Ten hovorí o antikampani a viní z nej Zoroslava Kollára.

KDH si zakladá na slušnosti, jeho predseda Milan Majerský túto snahu výrokom o LGBTI+ načas porušil. Voličské jadro hnutia je už malé, a o časť voličov môže takto prísť, lebo o „pliage“ nechcú počúvať.

Milan Uhrík 200-tisíc, Miroslav Suja 100-tisíc a Milan Mazurek 40-tisíc. Republika nemá peniaze na kampaň, a tak jej požičali peniaze jej hlavné tváre. Ak sa však pozrieme podrobne na ich príjmy a zárobky, takéto sumy nemali odkiaľ získať. Má Republika peniaze na kampaň z Ruska? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Borisa Kollára obviňuje ďalšia milenka, on už vopred hovoril o antikampani

Ema Ferusová, ďalšia z mileniek Borisa Kollára, vstupuje do volebnej kampane v neprospech Sme rodina. (zdroj: Reprofoto YouTube/SITA)

Po expartnerke Barbore Richterovej začala viesť proti predsedovi parlamentu a Sme rodina Borisovi Kollárovi kampaň ďalšia bývalá milenka Ema Ferusová. Tvrdí, že ju Kollár prinútil k dvom potratom so spoločným dieťaťom. Dcéra niekdajšieho bosa nitrianskeho podsvetia rozoslala o tom listy médiám aj poslancom parlamentu.

Súhlasila s potratom aj vďaka prísľubu, že si s Kollárom spoločné dieťa splodia neskôr - na jeseň 2022. Kollár jej podľa záberov z jej účtu poslal 700 eur. Vzťah pokračoval a Ferusová znovu otehotnela, Kollár podľa nej vtedy zareagoval, že dieťa nie je jeho. Ferusová priložila ďalší záber bankovej transakcie od Kollára so 600 eurami.

V samotnom sprievodnom liste je uvedené, že Ferusovej cieľom je zabezpečiť, aby Kollárova Sme rodina neuspela vo voľbách. „Som presvedčená, že človek ako on nepatrí nielen do parlamentu, do politiky, ale nepatrí ani medzi ľudí,“ píše.

Kollár už v auguste tvrdil, že „organizovaná skupina“ okolo právnika Zoroslava Kollára ponúkala Ferusovej odmenu 40-tisíc eur na jeho diskreditáciu. Popularite Sme rodina najviac škodia práve Kollárove osobné kauzy.

Kollárovi prekáža, že ho ktosi preplatil: Donedávna sa šéf Sme rodina spoliehal na tvrdenie, že s voličmi a voličkami hrá čistú hru. Jeho spoločníčky sú uzrozumené a jeho voličky môžu dúfať, že sa im z „pomoci“ tiež ujde. Avšak Kollár za spokojnosť a mlčanie svojich žien pravidelne platí. Našiel sa teda niekto, kto zaplatil viac a túto hru zrušil, píše Zuzana Kepplová.

Bude výrok o pliage stáť KDH účasť v parlamente? O pliage nechcú počúvať ani konzervatívni voliči

Predvolebná kampaň KDH pred predčasnými parlamentnými voľbami. (zdroj: SME/Marko Erd)

Prečo by KDH mal spôsobiť problém výrok predsedu strany Milana Majerského z nedeľnej relácie televízie Markíza, že LGBTI je „pliaga“? Výrok časť voličov pochopila tak, že Majerský znevažuje sexuálne menšiny. Šéf KDH to odmietol, ale ospravedlnil sa.

Z letného prieskumu agentúry NMS Market Research pre SME vyplýva, že KDH by pri téme LGBTI+ ľudí mohlo stratiť voličov, ak by chcelo meniť ich súčasné práva a postavenie v spoločnosti:

Nula percent voličov KDH od vedenia hnutia očakáva, že sa po voľbách bude prioritne venovať sexuálnym menšinám.

Žiadny volič KDH od predsedu Milana Majerského a zvyšku strany po voľbách neočakáva, že by sa mali zaoberať rovnosťou práv párov rovnakého pohlavia.

Dve tretiny voličov KDH, najviac zo všetkých voličov, volí KDH pre "hodnoty, ktoré obhajuje a presadzuje". KDH je etablovanou kresťanskou konzervatívnou stranou.

Témou, ktorou by sa podľa najväčšieho počtu voličov KDH malo po voľbách zaoberať, je úloha cirkvi v štáte a spoločnosti, želá si to 47 percent voličov hnutia. Cirkev nesúhlasí s manželstvami párov rovnakého pohlavia.

Napriek týmto dátam však môže Majerského výrok odradiť časť sympatizantov od rozhodnutia voliť KDH. Zjednodušene preto, že od politika očakávajú slušnosť.

Majerský stojí, ani sa nehne: Keď je niekto taký arogantný, že jediná informácia, ktorou vás poctí, je tá, že za nijakých okolností nezmení svoj postoj a diskutovať o tom nebude ani s ľuďmi, o ktorých hlas sa uchádza, je jeho prítomnosť vo verejnom priestore dokonalým nezmyslom, píše Nataša Holinová.

Keď je niekto taký arogantný, že jediná informácia, ktorou vás poctí, je tá, že za nijakých okolností nezmení svoj postoj a diskutovať o tom nebude ani s ľuďmi, o ktorých hlas sa uchádza, je jeho prítomnosť vo verejnom priestore dokonalým nezmyslom, píše Nataša Holinová. O čom hovoria, keď hovoria o pliage: Čo je „LGBT ideológia“? Čo sa skrýva za „gender ideológiou“ alebo "transgender ideológiou“? To najpodstatnejšie, čo treba o týchto pojmoch vedieť, je, že sa za nimi skrýva konšpiračná teória, píše Pavol Hardoš.

Čo je „LGBT ideológia“? Čo sa skrýva za „gender ideológiou“ alebo "transgender ideológiou“? To najpodstatnejšie, čo treba o týchto pojmoch vedieť, je, že sa za nimi skrýva konšpiračná teória, píše Pavol Hardoš. Slušní ľudia a pliaga: To najmenšie, čo mohli kandidáti za KDH urobiť, bolo také jednoduché. Stačilo verejne napísať, že nesúhlasia s tým, aby sa iní ľudia nazývali pliagou. Nič by sa im nebolo stalo. Ani len to – okrem jedného – nezvládli. Zbabelci, píše Ida Želinská.

To najmenšie, čo mohli kandidáti za KDH urobiť, bolo také jednoduché. Stačilo verejne napísať, že nesúhlasia s tým, aby sa iní ľudia nazývali pliagou. Nič by sa im nebolo stalo. Ani len to – okrem jedného – nezvládli. Zbabelci, píše Ida Želinská. Jeden dôležitý rozdiel: Pre Majerského výroky zasadlo predsedníctvo KDH s náznakmi od niektorých členov, že tie slová neboli v poriadku. A to dáva nádej, že KDH je ochotné o svojich postojoch či rečiach aspoň premýšľať, čo je základ pre verejnú debatu, píše Jakub Filo.

V krátkosti z domova:

Sudkyne z kauzy Víchrica čelia obžalobe: Prvé dve sudkyne z kauzy Víchrica sa postavili pred súd. Bývalá podpredsedníčka Najvyššieho súdu Jarmila Urbancová a sudkyňa bratislavského okresného súdu Otília Doláková čelia obžalobe, že pri výkone funkcie konali vo vlastný prospech. Obe tvrdia, že sú nevinné.

Prvé dve sudkyne z kauzy Víchrica sa postavili pred súd. Bývalá podpredsedníčka Najvyššieho súdu Jarmila Urbancová a sudkyňa bratislavského okresného súdu Otília Doláková čelia obžalobe, že pri výkone funkcie konali vo vlastný prospech. Obe tvrdia, že sú nevinné. Padol trest za postrelenie študentky: Súd uznal za vinného bývalého pedagóga policajnej akadémie Vladimira Šeparneva, ktorý postrelil kadetku. Sudca mu uložil trest odňatia slobody v trvaní troch rokov s podmienečným odkladom na štyri roky. Prokurátor, poškodená i Šeparnev podali proti rozhodnutiu odpor. Vytýčia hlavné pojednávanie.

Súd uznal za vinného bývalého pedagóga policajnej akadémie Vladimira Šeparneva, ktorý postrelil kadetku. Sudca mu uložil trest odňatia slobody v trvaní troch rokov s podmienečným odkladom na štyri roky. Prokurátor, poškodená i Šeparnev podali proti rozhodnutiu odpor. Vytýčia hlavné pojednávanie. Výraznejší záujem mladých o voľby: Záujem mladých ľudí vo veku od 18 do 25 rokov o účasť na voľbách výrazne narastá, vyplýva z prieskumu agentúry Focus pre nestranícku občiansku kampaň Chcem tu zostať. Od apríla vzrástol o 16 percentuálnych bodov na 68 percent. Ich mobilizácia sa tak približuje celkovej populácii, ktorá je na úrovni 76 percent.

Špión v posilňovni aj v škôlke. Ruská agresia zmenila život v nórskom arktickom meste

Nórske mesto Kirkenes na hranici Nórska s Ruskom. (zdroj: Adobe Stock)

V nórskom meste Kirkenes pri ruských hraniciach si na magistráte nikto už ani nepamätá, ako vznikla ich družba s ruským Severomorskom, sídlom Severnej flotily s jadrovými hlavicami.

V rámci družby, ktorú nadviazali v roku 1988, prichádzalo aj k bizarným situáciám, pripomína web Barents Observer. V roku 2019 napríklad do mesta s 3 500 obyvateľmi, ktoré leží len pár kilometrov od hranice, prišla delegácia pravoslávnych kňazov zo Severomorska.

Nikto presne nevie prečo, ale zaujímalo ich zásobovanie pitnou vodou. Prezreli si prečerpávaciu stanicu v prístave, pýtali sa na vodovody a chceli vidieť aj zásobáreň vody ležiacu asi desať kilometrov od mesta. Miestne úrady im nevyhoveli a radšej program predčasne ukončili.

Nórski bezpečnostní predstavitelia dokážu vymenovať niekoľko dôvodov, prečo by mohla byť návšteva rizikom. Hlavným je, že ruská pravoslávna cirkev má úzke vzťahy s Kremľom a Rusi mohli takto získavať informácie pre prípad, že by chceli ohroziť susedný štát.

V krátkosti z Ukrajiny:

Ukrajina hlási ďalší postup: Ukrajinská ľahká pechota postúpila do pozícií za ruskými protitankovými priekopami a protitankovými prekážkami, ktoré sú súčasťou obrany Rusov v okupovanej západnej časti Záporožskej oblasti, píše americký Inštitút pre štúdium vojny. Vojenskí experti predpokladajú, že ukrajinské sily tieto postavenia pravdepodobne udržia.

Ukrajinská ľahká pechota postúpila do pozícií za ruskými protitankovými priekopami a protitankovými prekážkami, ktoré sú súčasťou obrany Rusov v okupovanej západnej časti Záporožskej oblasti, píše americký Inštitút pre štúdium vojny. Vojenskí experti predpokladajú, že ukrajinské sily tieto postavenia pravdepodobne udržia. Surovikina prepustili na slobodu: Zadržaného ruského generála Sergeja Surovikina prepustili na slobodu. Generála úrady zadržali po neúspešnej vzbure Wagnerovej skupiny. Približne v čase jeho prepustenia zomrel pri páde lietadla líder wagnerovcov Jevgenij Prigožin. Surovikin po vzbure upadol do nemilosti Kremľa a je vyšetrovaný pre svoju možnú spoluúčasť.

Zadržaného ruského generála Sergeja Surovikina prepustili na slobodu. Generála úrady zadržali po neúspešnej vzbure Wagnerovej skupiny. Približne v čase jeho prepustenia zomrel pri páde lietadla líder wagnerovcov Jevgenij Prigožin. Surovikin po vzbure upadol do nemilosti Kremľa a je vyšetrovaný pre svoju možnú spoluúčasť. Atentát na okupačného šéfa colnej správy: Bombový útok vážne zranil šéfa colnej správy samozvanej Luhanskej ľudovej republiky Jurija Afanasjevského, informovali ukrajinské médiá, podľa ktorých atentát vykonali pracovníci ukrajinskej tajnej služby. Afanasjevskij „pral“ peniaze určené na financovanie ozbrojených formácií bojujúcich proti Ukrajine.

Bombový útok vážne zranil šéfa colnej správy samozvanej Luhanskej ľudovej republiky Jurija Afanasjevského, informovali ukrajinské médiá, podľa ktorých atentát vykonali pracovníci ukrajinskej tajnej služby. Afanasjevskij „pral“ peniaze určené na financovanie ozbrojených formácií bojujúcich proti Ukrajine. Severokórejské zbrane pre Rusko: Severokórejský vodca Kim Čong-un sa plánuje stretnúť s Vladimirom Putinom v súvislosti s dohodnutím dodávok ďalších zbraní pre ruskú vojenskú agresiu na Ukrajine. Kim Čong-un zrejme vycestuje ozbrojeným vlakom z Pchjongjangu do Vladivostoku, kde sa stretne s Putinom.

Zo zahraničných webov:

Uhrík z Republiky má byt v komplexe spájanom s Bödörom

Predseda hnutia Republika Milan Uhrík . (zdroj: SITA)

Predseda Republiky Milan Uhrík je europoslancom už štyri roky a odvtedy mu k iným nehnuteľnostiam, ktoré vlastní spolu s manželkou Zuzanou, pribudol napríklad byt v nadštandardnom komplexe v centre Nitry. Kúpil ho bez hypotéky, tvrdí, že za 172-tisíc eur.

„Od roku 2019 som europoslancom, čiže príjem z funkcie za toto obdobie je okolo 400-tisíc eur. Z týchto peňazí sme kúpili investičný byt v Orbise,“ tvrdí.

Byt však nadobudli v roku 2021, keď bol europoslancom iba dva roky. Faktom je, že jeho príjmy môžu byť ešte o čosi vyššie, ako priznáva sám Uhrík, keďže europoslanci dostávajú aj paušálne náhrady. Konkrétne je to 338 eur za každý deň rokovania EP, na ktorom sa fyzicky zúčastnia a podpíšu.

Zaujímavosťou je, že Orbis je developerský projekt, ktorý je spájaný s nitrianskym oligarchom Norbertom Bödörom. Podrobne o tom v najnovšom článku píše Investigatívne centrum Jána Kuciaka.

V krátkosti z ekonomiky:

Arca stráca zdecimované firmy: Vysoko zadlžená finančná skupina Arca Capital zrejme po troch rokoch oddlžovania skončí v konkurze. Najnovšie prišla o svoje energetické firmy, ktoré boli doteraz považované za hodnotný biznis v stabilnom teplárenskom odvetví. Realita je však iná a ani tieto podniky Arce nenosili zisk, naopak, prerábali jej milióny eur.

Vysoko zadlžená finančná skupina Arca Capital zrejme po troch rokoch oddlžovania skončí v konkurze. Najnovšie prišla o svoje energetické firmy, ktoré boli doteraz považované za hodnotný biznis v stabilnom teplárenskom odvetví. Realita je však iná a ani tieto podniky Arce nenosili zisk, naopak, prerábali jej milióny eur. Najväčšie potravinárske reťazce: INDEX zostavil rebríček najväčších potravinárskych reťazcov na Slovensku, ktorý vznikol na základe dát portálu Finstat. Vo všeobecnosti v ňom platilo, že všetci hráči zlepšovali svoje historické rekordy. Až na jeden reťazec pritom vykázali aj zisky.

INDEX zostavil rebríček najväčších potravinárskych reťazcov na Slovensku, ktorý vznikol na základe dát portálu Finstat. Vo všeobecnosti v ňom platilo, že všetci hráči zlepšovali svoje historické rekordy. Až na jeden reťazec pritom vykázali aj zisky. Ďalšia výzva na obnovu domov: Slovenská agentúra životného prostredia spustila dnes ďalšiu výzvu na obnovu rodinných domov. Z plánu obnovy je na ňu vyčlenených 190 miliónov eur. O finančný príspevok môže požiadať 10 000 záujemcov, ktorí môžu žiadosti podávať od 9. októbra.

Škrtel pomohol Trnave k veľkému prestupu, Slovan sa neposilnil vôbec

Útočník Michal Ďuriš posilnil Spartak Trnava. (zdroj: TASR)

Slovan Bratislava a Spartak Trnava uzavreli káder pre skupinovú fázu Európskej konferenčnej ligy. Prvýkrát v histórii samostatnosti čaká európska jeseň až dva slovenské kluby. Oba sa napokon predstavia v hierarchicky tretej kontinentálnej pohárovej súťaži.

Hoci sa prestupové obdobie na Slovensku oficiálne končí až 6. septembra, oba kluby museli odovzdať súpisku už o niečo skôr. Oba kluby pristúpili k tvorbe kádra rozdielne.

Dlho sa zdalo, že Spartak neposilní nový útočník. Napokon sa Trnave podarila prestupová bomba. Na hrot útoku prišiel 35-ročný bývalý reprezentant Michal Ďuriš. Skúsený útočník prichádza len na hosťovanie do konca roka, aby pomohol klubu v skupinovej fáze Európskej konferenčnej ligy.

Trnava okrem Ďuriša podpísala ešte nových hráčov, Slovan oznámil mená dvoch hráčov, ktorých poslal na hosťovania.

Musk zrušil bezpečnostné opatrenia a pustil do Európy viac ruskej propagandy

Elon Musk. (zdroj: TASR/AP)

Twitter pod vedením Elona Muska zohral významnú úlohu v šírení ruskej propagandy o Ukrajine, pretože umožnil, aby sa dezinformácie dostali k väčšiemu počtu ľudí ako pred začiatkom vojny. Dáta pochádzajú zo štúdie, ktorú zverejnila Európska komisia.

Z výskumu vyplynulo, že ruským dezinformáciám sa darilo, a to napriek tomu, že najväčšie sociálne médiá vrátane tých zo spoločnosti Meta sa dobrovoľne zaviazali podniknúť kroky proti ruskej propagande.

Ak by bol zákon z dielne EÚ o digitálnych službách (Digital Services Act, DSA) v platnosti už minulý rok, porušili by ho tým, ako umožnili neobmedzené šírenie dezinformácií a nenávistných prejavov, uvádza štúdia.

„V priebehu roka 2022 sa sledovanosť a dosah účtov podporujúcich Kremeľ výrazne zvýšili v celej Európe,“ uvádza sa v štúdii. „Predbežná analýza naznačuje, že dosah a vplyv účtov podporovaných Kremľom sa v prvej polovici roka 2023 ešte zvýšil, k čomu prispelo najmä zrušenie bezpečnostných noriem Twitteru.“

V krátkosti z vedy a techniky:

Zverejnili kontroverzné štúdie: Dve vedecké štúdie nedávno vyslovili odvážne tvrdenia o predkoch moderného človeka. Podľa prvej vraj naši dávni príbuzní takmer vyhynuli pre klimatickú zmenu pred 900-tisíc rokmi. Autori tej druhej zas predkladajú dôkaz o tom, že ľudia sa vlastne nevyvinuli v Afrike. Kritici však nesúhlasia.

Dve vedecké štúdie nedávno vyslovili odvážne tvrdenia o predkoch moderného človeka. Podľa prvej vraj naši dávni príbuzní takmer vyhynuli pre klimatickú zmenu pred 900-tisíc rokmi. Autori tej druhej zas predkladajú dôkaz o tom, že ľudia sa vlastne nevyvinuli v Afrike. Kritici však nesúhlasia. Invázne druhy ohrozujú ľudstvo: Invázni škodcovia pustošia celú planétu, ničia úrodu, šíria patogény, znižujú množstvo rýb, na ktoré sa ľudia spoliehajú ako na zdroj potravy, a spôsobujú úhyn pôvodných rastlín a zvierat. Vyplýva to z rozsiahlej správy, ktorú podporila OSN.

Invázni škodcovia pustošia celú planétu, ničia úrodu, šíria patogény, znižujú množstvo rýb, na ktoré sa ľudia spoliehajú ako na zdroj potravy, a spôsobujú úhyn pôvodných rastlín a zvierat. Vyplýva to z rozsiahlej správy, ktorú podporila OSN. Konečne recept na ospalosť: Existujú šťastlivci, ktorí spia menej a napriek tomu nevykazujú žiadne známky únavy. Tím vedcov z Washingtonskej štátnej univerzity teraz objavil v mozgu bunky, ktoré umožňujú laboratórnym myšiam skrátiť čas spánku a zároveň si zachovať plnú sviežosť.

Rozhovory ZKH

Rozhovor ZKH: Jana Žemličková. (zdroj: SME)

Ako spoznám, že som závislý od alkoholu? Ako vážny problém je to teraz u mladých ľudí? Ako vyzerá efektívna liečba? A ako ťažké je abstinovať na Slovensku, kde sa pije na každom kroku? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Janou Žemličkovou, psychoterapeutkou a riaditeľkou sanatória AT.

Podcasty SME

Vizita: Iné jedlo, posteľ aj režim. S čím všetkým sa musí dieťa vyrovnať v škôlke?

Karikatúra

Pliaga. (zdroj: Hej, ty!)

Recept dňa

Brokolicový krém s kalerábom. (zdroj: Ivana V.)

Chutné aj trendové sú studené polievky. Vyskúšajte brokolicový krém s kalerábom.

Dnes očakávame

Rokovanie vlády Slovenskej republiky

Protest Matice slovenskej pred DPOH proti aktuálnej reklamnej kampani bratislavského divadla

Summit predstaviteľov Iniciatívy troch morí v Bukurešti, Slovensko zastupuje prezidentka Zuzana Čaputová

Ukrajinský parlament vymenuje nového ministra obrany

Donalda Trumpa a ďalších 18 osôb oficiálne obžalujú na súde v Georgii

Dnes v histórii

Sovietska stíhačka MiG-25 na japonskom letisku Hakodate. (zdroj: AP)

6. septembra 1976 pristál poručík sovietskeho letectva Viktor Belenko so svojou stíhačkou MiG-25 na severojaponskom letisku Hakodate. Americkí a japonskí experti tak získali možnosť dôkladne preskúmať legendami opradený sovietsky stroj.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť zajtra.

