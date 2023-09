Ranný brífing: Viac škody páchajú chýry než migranti, mastičkára rieši ten istý súd

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Dva dni sme mapovali obce, ktoré vraj zaplavili migranti. Cudzinci nám potvrdili, že cez Slovensko len utekajú pred vojnou a u nás zostať nechcú. Medzi miestnym obyvateľstvom však zostávajú fámy a poplašné správy, ktoré sa vyvracajú len veľmi ťažko.

V prípade konopného mastičkára Josefa Šipoša pochybil súd trikrát. Prípad musia vyhodnotiť nanovo. O osude muža, ktorého verejnosť pozná pod prezývkou „mastičkár“, tak bude rozhodovať už po štvrtýkrát ten istý súd.

Za problém považujú vysoké ceny a nedostupnosť bývania, k interrupciám či registrovaným partnerstvám pristupujú liberálnejšie ako väčšinová spoločnosť. Agentúra Focus urobila prieskum medzi ľuďmi vo veku 18 až 25 rokov. Čo ich trápi? Aké majú názory na rôzne spoločenské témy? A aký postoj majú k voľbám? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

Ak si dnes kúpite víkendové vydanie denníka SME, nájdete v ňom vložený biznisový časopis INDEX. Dozviete sa, kto stojí za záhadným, ale úspešným reťazcom Merkury Market. Prečítate si aj príbeh Antona Fabuša, dedinského oligarchu z Borčíc, po ktorom dnes idú daniari. SME na celý víkend spolu s časopisom INDEX stojí len 1,95 eur.

Z poľa vyšli mokrí, bez vody a bez jedla. Na juhu nemigrujú len utečenci, ale aj fámy

Utečenci v objekte bývalej píly na okraji Veľkého Krtíša. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Na juhu Slovenska obyvatelia zažívajú situáciu, aká tu ešte nebola. Počas utečeneckej krízy v rokoch 2015 a 2016 cez Slovensko migračné trasy neviedli. Teraz tu však pravidelne vídajú skupiny ľudí, ktoré nelegálne prekračujú hranice.

Hoci nám miestni vravia, že problémy s cudzincami sami nezažili, väčšina vyjadruje obavy. Nie sú takí ako my, nerozumieme ich jazyku, kultúre a náboženstvu a bojíme sa, keď chodia v skupinách - zaznieva často. Nestačia im ani uistenia polície a úradov, že cudzinci kriminalitu so sebou nepriniesli.

Mnohí nie sú imúnni ani voči rečiam o „sorosovcoch“, ktorí chcú naviezť do Európy čo najviac migrantov a medzi nimi môžu byť aj teroristi. Mesiac pred voľbami sa takto na šírení strachu priživuje aj Smer, Republika či ĽSNS.

K pokoju miestnych neprispieva ani to, že sa medzi nimi šíria aj informácie, ktoré sa buď nepotvrdili, alebo sa odohrali inak, ako o nich počuli. Aj my sme sa o tom presvedčili počas dvoch dní mapovania tunajších obcí.

Namotali celé Slovensko: Na svoju úchylnú agendu Smer namotal aj prezidentku a vládu, ktorá už aj vymýšľa rôzne „kváziopatrenia“ vrátane ťažkého kalibru – vyslanie vojska proti bezbranným ľuďom, ktorých jediné previnenie je, že nevyzerajú dosť dôveryhodne, aby propagandou spracovaných domorodcov nestrašili a nehysterizovali, píše Peter Schutz.

Museli pristúpiť na viac sily: Povedať občanom, že „sa s (migráciou) musia zmieriť" (Hamran), nie je politicky/psychologicky šťastné. Aj odborníci museli pristúpiť na viac divadla sily. A ani Fico nič zvlášť nové v tejto téme nevymyslí, len o tom bude viac kvákať, píše Zuzana Kepplová.

V prípade konopného mastičkára pochybil súd trikrát. Prípad musia vyhodnotiť nanovo

Josef Šipoš na súde v Trnave. (zdroj: TASR)

Bývalý vojak Josef Šipoš, ktorý z konope vraj vyrábal masti, je v preventívnej väzbe už tretí rok. Sudca sa totiž obáva, že by zle vplýval na svoje deti, a taktiež, že by v pestovaní rastliny pokračoval. Štyri žiadosti o prepustenie Šipošovi v minulosti zamietol.

„Ja nechcem nič iné, len nech súdy spravodlivo rozhodnú,“ povedal Šipoš pre denník SME pár týždňov pred očakávaným verdiktom Krajského súdu v Trnave, ktorý prípad vo štvrtok dostal na stôl tretíkrát.

Trojčlenný senát rozsudok zrušil a prípad vrátil na opätovné prerokovanie okresnému súdu. Podľa neho súd pochybil v skutkovej vete, kde nevymedzil správne časové obdobie, v ktorom sa mal Šipoš dopúšťať trestnej činnosti.

„Zasa ideme odznova,“ komentoval sklamaný po verdikte. O osude muža, ktorého verejnosť pozná pod prezývkou „mastičkár“, tak bude rozhodovať už po štvrtýkrát ten istý súd.

V krátkosti z domova:

Prvá slovenská stíhačka F-16: V americkej fabrike spoločnosti Lockheed Martin v Greenville predstavili prvé lietadlo F-16 Block 70 nesúce slovenský znak. Úplná finalizácia lietadla a jeho zalietavanie sa očakáva v priebehu novembra, dodávky na Slovensko sa začnú v druhom štvrťroku budúceho roka.

V americkej fabrike spoločnosti Lockheed Martin v Greenville predstavili prvé lietadlo F-16 Block 70 nesúce slovenský znak. Úplná finalizácia lietadla a jeho zalietavanie sa očakáva v priebehu novembra, dodávky na Slovensko sa začnú v druhom štvrťroku budúceho roka. Zatvorené pracoviská cudzineckej polície: Polícia od 11. až do 30. septembra zatvára stránkové pracoviská všetkých oddelení cudzineckej polície. Dôvodom je nutnosť plnenia úloh súvisiacich s enormným nárastom nelegálnej migrácie na území Slovenska. Niektoré skupiny cudzincov však budú vybavovať naďalej.

Polícia od 11. až do 30. septembra zatvára stránkové pracoviská všetkých oddelení cudzineckej polície. Dôvodom je nutnosť plnenia úloh súvisiacich s enormným nárastom nelegálnej migrácie na území Slovenska. Niektoré skupiny cudzincov však budú vybavovať naďalej. Mimoriadne schôdze neotvorili: Poslanci neotvorili žiadnu z troch mimoriadnych schôdzí. Na druhý pokus nebola Národná rada uznášaniaschopná v prípade schôdze k zmenám na pohotovostiach, o novele trestného zákona ani o nelegálnej migrácii. O ich otvorení sa bude znova hlasovať dnes.

USA dodajú Ukrajine muníciu s ochudobneným uránom. Prečo je kontroverzná?

Náboje s ochudobneným uránom sú určené pre americké tanky M1 Abrams, ktoré by sa na ukrajinský front mali dostať tento rok. (zdroj: SITA/AP)

Najprv kazetová munícia, teraz tanková munícia s ochudobneným uránom. Spojené štáty poskytujú Ukrajine najväčšiu vojenskú pomoc v boji proti Rusku, no niektoré ich dodávky sa nevyhli kritike.

Ochudobnený urán vzniká ako vedľajší produkt pri výrobe obohateného uránu, ktorý sa používa do jadrových zbraní alebo jadrových reaktorov. Mnohí sa preto boja jeho vplyvu na ľudí, Washington však uisťuje, že nejde o rádioaktívnu hrozbu.

Medzinárodná koalícia za zákaz uránových zbraní však upozorňuje, že vdýchnutie alebo kontakt s prachom z ochudobneného uránu predstavuje nebezpečné zdravotné riziká, ktoré môžu viesť k rakovine alebo k vrodeným chybám.

Tankovú muníciu s ochudobneným uránom vyvinuli v Spojených štátoch počas studenej vojny na ničenie sovietskych tankov, vrátane tankov T-72, ktoré teraz Rusko proti Ukrajine na fronte používa. Projektil dokáže prejsť pancierom tanku a spôsobí jeho explóziu, pri ktorej vybuchne palivo a munícia v nepriateľskom tanku.

Moskva už dodanie tejto munície skritizovala. Ruské veľvyslanectvo vo Washingtone rozhodnutie dodať ju Ukrajine označilo za „prejav neľudskosti“.

V krátkosti z Ukrajiny:

Voľby rozhodnú aj o pomoci Ukrajine: Slovenské voľby ukážu, či by sa odmietanie pomoci Ukrajine mohlo stať v Európe mainstreamovým politickým postojom, píše o parlamentných voľbách na Slovensku americký denník New York Times. Všíma si aj Ficovu popularitu a príklon k Rusku.

Slovenské voľby ukážu, či by sa odmietanie pomoci Ukrajine mohlo stať v Európe mainstreamovým politickým postojom, píše o parlamentných voľbách na Slovensku americký denník New York Times. Všíma si aj Ficovu popularitu a príklon k Rusku. Ruská propaganda v školách: Nezávislý novinársky kolektív Bereg sa rozprával so štyrmi učiteľkami v Moskve o tom, ako sa ich práca zmenila za posledný rok a pol a čo podľa nich čaká ruský školský systém v blízkej budúcnosti. So súhlasom Beregu priniesol portál Meduza zhrnutie týchto rozhovorov.

Nezávislý novinársky kolektív Bereg sa rozprával so štyrmi učiteľkami v Moskve o tom, ako sa ich práca zmenila za posledný rok a pol a čo podľa nich čaká ruský školský systém v blízkej budúcnosti. So súhlasom Beregu priniesol portál Meduza zhrnutie týchto rozhovorov. Škola pod zemou: V Charkove, kde sa čas od odpálenia po dopad rakiet z ruského územia meria na sekundy, je teraz normou vyučovanie cez internet. Úrady sa preto rozhodli spustiť dobrovoľnú iniciatívu pre rodičov a študentov, ktorí sa chcú učiť osobne v triede a obohatiť si online výučbu v odolnom úkryte.

V Charkove, kde sa čas od odpálenia po dopad rakiet z ruského územia meria na sekundy, je teraz normou vyučovanie cez internet. Úrady sa preto rozhodli spustiť dobrovoľnú iniciatívu pre rodičov a študentov, ktorí sa chcú učiť osobne v triede a obohatiť si online výučbu v odolnom úkryte. Zhodnotenie protiofenzívy: Ukrajina pokročila v protiofenzíve, ktorú začala tento rok v júni s cieľom získať znovu kontrolu nad Ruskom obsadeným územím. Europoslancom to v Bruseli povedal generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg. Na otázku okolo pochybností o rýchlosti ukrajinského postupu, šéf NATO povedal, že "nikto nehovoril, že to bude jednoduché".

Ukrajina pokročila v protiofenzíve, ktorú začala tento rok v júni s cieľom získať znovu kontrolu nad Ruskom obsadeným územím. Europoslancom to v Bruseli povedal generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg. Na otázku okolo pochybností o rýchlosti ukrajinského postupu, šéf NATO povedal, že "nikto nehovoril, že to bude jednoduché". Možnosť prielomu ruskej obrany: Nedávne úspechy ukrajinských ozbrojených síl naznačujú reálnu možnosť prielomu zvyšných ruských obranných línií do konca roka, hoci by to bolo mimoriadne náročné. Domnieva sa to spravodajská služba amerického ministerstva obrany. Po troch mesiacoch pomalšieho postupu podľa nej protiofenzíva naberá na obrátkach.

Zo zahraničných webov:

V ére Tesly sú Slováci unikát. Benzín pália ako o život, v e-autách sú na chvoste

Nafta je stále kráľom a nič na tom nezmenili ani elektrické autá. (zdroj: Archív SMEIGabriel Kuchta)

S nástupom elektromobility mala logicky spotreba pohonných látok postupne klesať, no deje sa presný opak. Kým nafta tento predpoklad v drvivej väčšine európskych krajín napĺňa, spotreba benzínu paradoxne rastie.

V automobilovom sektore sa pritom benzínu ešte pred pár rokmi predikovala pochmúrna budúcnosť, no dnes je jasné, že je stále kráľom. V období, keď v Európe rastie predaj elektrických áut, je to paradox.

V niektorých krajinách, ako napríklad Poľsko, prepisuje spotreba benzínu historické rekordy. Vo Francúzsku dosiahla 20-ročný rekord, v Španielsku či v Spojenom kráľovstve je najvyššia za ostatných desať rokov. Slovensko nezaostáva a spotreba benzínu trhá rekordy. Až do minulého roka rástla dokonca aj spotreba nafty, čo bol trend, ktorý kolidoval s vývojom v Európe.

Na Slovensku silnie kamiónová doprava, ktorá je najväčším žrútom nafty, čo sa podpisuje aj pod emisie. Od roku 1990 sa podiel dopravy na celkových emisiách Slovenska strojnásobil. Dieselové vozidlá sú zodpovedné za viac skleníkových plynov než výroba ocele, cementu či chemikálií.

V krátkosti z ekonomiky:

Košičanov s obrími dlhmi dobehli daniari: Firma Global Fina svojho času prevádzkovala slávnu Kaviareň Slávia či zabezpečovala bufety v košickej Steel Aréne. Pravidelne hospodárila v strate a narobila obrie dlhy. Teraz po nej idú daniari a má namierené do konkurzu.

Firma Global Fina svojho času prevádzkovala slávnu Kaviareň Slávia či zabezpečovala bufety v košickej Steel Aréne. Pravidelne hospodárila v strate a narobila obrie dlhy. Teraz po nej idú daniari a má namierené do konkurzu. Ceny energií na budúci rok: Odborníci sa zhodujú, že ceny energií sa na budúci rok zvýšia. O koľko, zatiaľ nie je jasné, regulátor hovorí o 81 percentách za elektrinu a 110 percentách za plyn. Slováci by sa podľa analytika mali v prvom rade naučiť neplytvať.

Odborníci sa zhodujú, že ceny energií sa na budúci rok zvýšia. O koľko, zatiaľ nie je jasné, regulátor hovorí o 81 percentách za elektrinu a 110 percentách za plyn. Slováci by sa podľa analytika mali v prvom rade naučiť neplytvať. Počet skolaudovaných bytov: Bytová výstava v 2. štvrťroku 2023 v parametri dokončených bytov napredovala. Skolaudovalo sa 5 211 bytov, čo predstavovalo medziročný nárast o 11,2 percenta. Súčasne to bol takmer o polovicu vyšší počet dokončených bytov ako v priemere počas piatich rokov pred pandémiou.

Na Ronalda bude plno. Tehelné pole zaplnil aj Beckham, Česi či Weissov postupový mečbal

Slovenskí futbaloví fanúšikovia. (zdroj: TASR)

Atraktívny a silný súper, bývalá futbalová superstar, ktorá stále púta veľkú pozornosť a špeciálny náboj v podobe súboja o prvé miesto v skupine. To je kombinácia, ktorá v piatok večer zaplní tribúny bratislavského Tehelného poľa.

Slovenskú futbalovú reprezentáciu, ale aj fanúšikov čaká výnimočný zápas. V dobre rozbehnutej kvalifikácii EURO 2024 nastúpia zverenci talianskeho trénera Francesca Calzonu proti Portugalsku.

Už dávno nebol o zápas slovenskej reprezentácie medzi fanúšikmi taký záujem. Dopyt po vstupenkách výrazne prevýšil ponuku. V prvej fáze sa vstupenky vypredali za 43 minút, zvyšné v druhej za desať minút. V hľadisku by malo byť 21 500 fanúšikov. Hostia z Portugalska si vypýtali 700 lístkov.

Mnoho priaznivcov sa chystá na zápas kvôli jednému mužovi. Cristiano Ronaldo už má síce 38 rokov a nehrá v žiadnom veľkoklube, ale pre generácie fanúšikov je stále symbol, futbalová ikona.

Politikom vysvetľuje, že nie je dôležité, čo má medzi nohami. Nemám sa za čo hanbiť, vraví Králová

Lenka Králová, česká youtuberka a autorka relácie V Tranzu, je jednou z najvýraznejších osobností a aktivistiek za práva trans ľudí v Česku. (zdroj: Anna Boháčová)

V spálni, len kúsok od postele, má postavený stolík a dve ikonicky známe kreslá mätovej farby. Sedávajú v nich rôzni odborníci a odborníčky, ale predovšetkým transrodoví ľudia so svojimi osobnými príbehmi, ktorých si česká transrodová aktivistka, youtuberka a softvérová vývojárka Lenka Králová pozýva do relácie V Tranzu.

Za vyše dva roky sa v susednom štáte stala osobnosťou, ktorá robí nielen osvetu o queer menšine, stretáva sa s politikmi, ale tiež rozpráva svoj vlastný príbeh, v ktorom sa nebojí zdôveriť aj s citlivými témami.

„Po prvýkrát žijem moje autentické ja. Malo to obrovský efekt na môj život,“ hovorí o tranzícii, ktorú začala až krátko pred štyridsiatkou.

„Najprv som si prešla obrovskou krízou, v prechodnom období po coming oute som si siahla na úplné dno. Po pätnástich rokoch sa mi rozpadol vzťah, prišla som preto o domov, musela som začínať odznova na zelenej lúke. Nevedela som, čo so mnou bude a mala som z toho veľké depresie. No teraz po štyroch rokoch... všetko do seba zapadlo a konečne žijem svoj potenciál,“ hovorí.

V krátkosti o rodine a vzťahoch:

Prečo sa nevieme vymedziť voči ostatným: Zastať si svoje hranice, vymedziť sa a necítiť sa preto previnilo je niečo, k čomu len málokoho z nás vedú. Ide pritom o sebaobranu a zručnosť, ktorú v živote potrebuje každý. Sila vymedzenia sa je však len taká veľká, aká veľká je sebaistota a schopnosť človeka hranice si zastať.

Zastať si svoje hranice, vymedziť sa a necítiť sa preto previnilo je niečo, k čomu len málokoho z nás vedú. Ide pritom o sebaobranu a zručnosť, ktorú v živote potrebuje každý. Sila vymedzenia sa je však len taká veľká, aká veľká je sebaistota a schopnosť človeka hranice si zastať. Ľudia majú strach nastavovať si hranice: Klinická psychologička Miroslava Kuľková Veselá v rozhovore pre SME hovorí o prekážkach, pri ktorých ľudia ustupujú druhým, stávajú sa z nich takzvaní „people pleaseri“ a boja sa ozvať, aby si zastali svoje hranice.

Klinická psychologička Miroslava Kuľková Veselá v rozhovore pre SME hovorí o prekážkach, pri ktorých ľudia ustupujú druhým, stávajú sa z nich takzvaní „people pleaseri“ a boja sa ozvať, aby si zastali svoje hranice. Príčiny porúch trávenia: Ak trpíte nadúvaním, kŕčmi v žalúdku a bolesťami brucha, príčin môže byť mnoho. Od obyčajného prejedenia sa cez črevnú virózu až po závažnejšie ochorenie tráviaceho traktu. Ak problémy pretrvávajú dlhšie, zbystrite pozornosť. Môžete ísť o diagnózu „funkčná dyspepsia“.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Richard Sulík. (zdroj: SME)

Kde jeho strana bude konsolidovať? Ako by riešil migračnú krízu? A čo by povedal voličom, ktorí môžu mať pocit, že zľahčuje klimatickú krízu? Pozrite si predvolebný rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s predsedom SaS Richardom Sulíkom.

Podcasty SME

Ľudskosť: Psychiatrička Paulinyová: Partnerky alkoholikov trpia ilúziou, že im dokážu pomôcť

Psychiatrička Paulinyová: Partnerky alkoholikov trpia ilúziou, že im dokážu pomôcť Index: Politici riešia iba svoje štyri roky. Čo to stojí našu ekonomiku?

Politici riešia iba svoje štyri roky. Čo to stojí našu ekonomiku? Kvantum ideí: Ako zničiť ľudstvo inak ako atómovou bombou?

Karikatúra

Vitrážanie sa. (zdroj: Hej, ty!)

Recept dňa

Kysnutý čučoriedkový koláč s posýpkou. (zdroj: Fotolia)

Trhanec, vianočka či briošky. Vybrali sme pre vás recepty na efektné a chutné kysnuté koláče.

Dnes očakávame

Opätovný pokus o otvorenie troch mimoriadnych schôdzí parlamentu

Hlavné pojednávanie v korupčnej kauze podnikateľa Štefanom Žigu

Hlavné pojednávanie v kauze Dobytkár

Brífing Rady pre rozpočtovú zodpovednosť o zlom stave verejných financií

Dnes v histórii

Socha Dávida je v súčasnosti umiestnená v Galleria dell'Accademia vo Florencii. (zdroj: SITA/AP)

8. septembra 1504 na námestí Piazza della Signoria vo Florencii slávnostne odhalili sochu Dávida od Michelangela Buonarrotiho.

