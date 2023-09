Víkendový výber: Počas leta sa nikomu nepodarilo vystrieľať medvede, hnev buble pod pokrievkou

Pravidelná dávka víkendového čítania.

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

Príjemný víkend! Celé storočia nemala spoločnosť na Slovensku takmer žiadne práva, o ich budúcnosti rozhodovala hŕstka oligarchov a všeobecné volebné právo dostali až v demokracii. Dnes polovica obyvateľov Slovenska verí demagógom a očakáva, že voľby budú zmanipulované.

Čo sa stalo so slovenskou spoločnosťou? Aký vplyv môžu mať turbulentné zmeny, ktorými prešla za posledné storočie, aj to sa pýtal reportér Peter Getting troch historikov. Súčasne prináša aj zabudnutý príbeh Pavla Wonku. Bol jediným, kto mal počas komunizmu odvahu sa obetovať za slobodné voľby. Prišiel pre to o život.

Po tom, ako Divadlo P. O. Hviezdoslava zverejnilo vizuál k novej divadelnej sezóne, sa zdvihla vlna kritiky z radov členov Matice slovenskej, proruských radikálov aj poslankyne Romany Tabák. V ironickej napodobenine vitráží vidia hanobenie národa.

„Úprimne si myslím, že väčšina z nich doteraz ani len netušila, že naše divadlo existuje,“ hovorí v rozhovore Soni Jánošovej riaditeľka DPOH Valeria Schulczová. Ju aj zamestnancov divadla zaplavili nenávistné a kruté maily.

Dostal sa mu do rúk scenár o bývalom slovenskom premiérovi a so záujmom zistil, že jeho spoluautorkou je dcéra Mikuláša Dzurindu Zuzana Dzurindová. Ocenil v ňom priamu znalosť prostredia a humor, a rád k nemu pridal aj vlastnú expertízu.

Českému režisérovi Janovi Hřebejkovi nebol príbeh samoľúbeho politika, ktorému po odchode do dôchodku chýba reflexia a stále by len velil, cudzí, hovorí v rozhovore s reportérkou Kristínou Kúdelovou. Seriál Víťaz odštartoval v úvode tohto týždňa.

Prinášame vám aj recenzie na filmové novinky, ktoré sú práve v slovenských kinách – český film #annaismissing a víťazný film Berlinale Na lodi Adamant, článok o tom, prečo sa jeden z najlepších seriálov Sex v meste teraz zdiskreditoval a strápnil, aj rozhovor s pediatričkou o imunite škôlkarov a školákov.

Opíjali ich pálenkou aj rožkom. Pred vyše sto rokmi Slováci prvýkrát volili. Naučili sa to?

Voľby v roku 1986 boli posledné v komunizme. Kým voliči poslušne volili, za snahu nezávisle kandidovať zatkli Pavla Wonku a zomrel ako posledný politický väzeň vo väzení. (zdroj: TASR)

Dnes sa volebné správanie občanov Slovenska výraznejšie nelíši od ostatných európskych krajín. „To platí aj o tých, ktorí svoje volebné právo pravidelne nevyužívajú, niektorí z pohodlnosti, iní prepadli skepse. Osobne patrím ku generácii, ktorá ešte mentálne zažila predošlý režim a aj preto si vážim možnosť slobodne voliť,“ hovorí Ondrej Podolec z Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Jeho kolega historik Matej Hanula si zase myslí, že časť spoločnosti si uvedomuje, že vo voľbách si volí svojich zástupcov, ktorí majú za nich spravovať krajinu čo možno najefektívnejšie, ale časť sa kdesi zasekla a vyberá si kandidátov, ktorí sú jej sympatickí a správajú sa podobne, ako by sa správali oni, ak by sa dostali 'hore'.

„Bohužiaľ, aktuálny systém nenúti strany navštevovať regióny a riešiť reálne problémy, ale hrať to na emócie,“ vysvetľuje.

László Vörös z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied zas zdôrazňuje, že otázkou nie je len zodpovednosť za svoj hlas, ale aj to, aká časť populácie verí tomu, že účasť na voľbách je dôležitá. „Ak sa pozrieme na volebnú účasť na Slovensku, ktorá je okolo šesťdesiat percent, to číslo by mohlo byť vyššie.“

V trojrozhovore sa dočítate aj, ako hŕstka ľudí ovplyvňovala budúcnosť krajiny a kedy verejnosť dostala prvýkrát právo voliť, koľko sa platilo za volebný hlas, ako sa opíjali voliči a manipulovali voľby, prečo sa báli dať volebné právo ženám, kedy boli voľby povinné a kedy fejkové a prečo nikto neprotestoval.

Za totality chcel kandidovať, zaplatil za to životom. Zomrel na dlažbe väzenskej cely

Pavel Wonka v putách odchádza zo súdu, za ním brat Jiří. (zdroj: Přemysl Fialka)

Boli to posledné voľby za komunizmu. V máji 1986 si občania Československa znova volili ľudí dosadených samovládnucou komunistickou stranou. Trápnu povinnosť si išli odbiť milióny voličov.

Krušné chvíle v tej chvíli zažíva český aktivista Pavel Wonka. Tesne pred voľbami sa skrýva na Morave a Slovensku. Dostal echo, že ho polícia chce zatknúť. Dovolil si totiž tú drzosť, že chcel kandidovať ako nezávislý kandidát. Bol jediný v celej republike, kto sa na to odvážil.

Na konci príbehu je Wonkovo zúbožené chudé telo, ležiace polonahé na mokrom betóne väzenskej kobky vedľa záchodovej diery. Zomrel ako posledný utýraný politický väzeň krátko pred pádom totality.

Riaditeľka DPOH o kauze vitráží: Nazdávam sa, že takto vyzeralo Nemecko pred vojnou

S takouto vlnou nenávisti a infantilizmu som sa dosiaľ nestretla nikdy, hovorí riaditeľka DPOH Valéria Schulczová o kauze vitráží.

„Považujem to za zhoršujúci sa jav. Sociálne siete naozaj pomáhajú ventilovať sa nebývalým spôsobom a pocit vlastnej bezvýznamnosti si ľudia kompenzujú práve tam. Navyše sme pred voľbami a agresivita rastie. Počas leta sa nikomu nepodarilo ani len medvede vystrieľať a hnev buble pod pokrievkou. Naozaj sa nazdávam, že takto nejako vyzeralo Nemecko pred vojnou,“ hovorí.

„Dostali sme nesmierne veľa nenávistných a mimoriadne krutých mailov. Objavujú sa v nich obrazy lynčovania a želania krutej smrti. Chápem, že najmä kolegyne, ktoré majú malé deti, to veľmi zle znášajú a my sa musíme brániť aspoň takouto formou,“ vysvetľuje.

V rozhovore sa dočítate aj, prečo a ako vznikol nápad na vizuál podľa vitráží, na čo by do divadla pozvala členov Matice slovenskej a prečo sa nová sezóna volá Radostne vzad, prečo chodia výhražné maily aj do Slovenského národného divadla aj či by z divadla dala odstrániť vitráže Janka Alexyho.

Jan Hřebejk: Vášmu premiérovi by ste toľko neodpustili, keby ho nehral Ady Hajdu

Jan Hřebejk. (zdroj: Archív SME/Gabriel Kuchta)

Je podpísaný pod zásadné filmy českej kinematografie, málokto mal taký úspech ako on. Jan Hřebejk si dlho myslel, že na pľaci je láskavý, no potom mu jeho obľúbená herečka povedala, že sa správa ako hulvát. Natoľko si zvykol, že členovia jeho štábu nadšene napĺňajú autorskú predstavu, že aj doma čakal, že niekto bude plniť jeho pokyny.

Okrem toho, má za sebou skúsenosť z komunálnej politiky. Pochopil vtedy, aké dva typy talentu politik potrebuje, ak chce uspieť. A pochopil tiež, prečo aj úspešní a prospešní politici nakoniec končia ako figúry, ktoré idú voličom na nervy.

Komediálny seriál s názvom Víťaz je už dostupný na novej streamovacej platforme. Bývalý slovenský premiér sa v ňom volá Viktor Hudák a hrá ho Ady Hajdu, ktorý síce výborne hrá, ale veľmi zle behá. Jan Hřebejk hovorí, že to vôbec nie je náhodou.

V rozhovore sa dočítate, aké premiérske hriechy zosobnil Ady Hajdu, ako seriál Víťaz zhodnotila Dzurindova dcéra, spoluautorka scenára, čím je preňho zaujímavý typ narcistického typu politika, prečo sú vysokopostavení politici nepraktickí v živote, ako sa doma správajú muži, ktorí v práci velia, aká je jeho vlastná skúsenosť z čias, keď bol v politike, prečo niektorým politikom príliš veľa odpustíme aj aký je osud politikov, čo sa chcú vrátiť.

Sexting je bežný, porno z pomsty nie. Mladá česká influencerka sa dostala na hranicu smrti

#annaismissing je nový český film o nástrahách internetovej komunikácie. (zdroj: FORUM FILM)

Vyzliecť si šaty, prípadne aj bielizeň. Vytvoriť intímnu atmosféru, nahodiť erotickú pózu. Urobiť si fotku, a poslať ju.

Sexting sa stal bežnou a normálnou súčasťou partnerských vzťahov, v dospievaní aj v zrelom veku. Bohužiaľ, niekedy takéto správy posielame nerozvážne aj tomu, komu nemôžeme celkom dôverovať, a vtedy sa stávame obeťou vydierania a takzvanej pornografie z pomsty. To je prípad pätnásťročnej influencerky Anny.

Keďže existujú legálne cesty, ako dosiahnuť, aby vaše fotografie z googlu zmizli, obrátila sa na renomovanú advokátsku kanceláriu a jeden z jej najlepších právnikov jej naozaj pomohol. Akurát, že sa s ňou pritom zblížil a vzápätí sa do problémov dostal aj on sám.

Hneď v úvode filmu #annaismissing je Anna zobrazená celá krvavá. Režisér Pavel Soukup teda nemusí rozohrávať veľkú hru s tajomstvom, či jej niekto ublížil a do akej miery. Celovečernú minutáž mohol využiť na iné témy – a tých tém je dosť.

Vie, že bez liekov by sa cítil ako Ježiš. V utopistickej psychiatrii sa lekár nelíši od pacienta

Z filmu Na lodi Adamant. (zdroj: IMDB)

Daniel Cartaud je psychiatrický pacient. Nie je hospitalizovaný v nemocnici, chodí do denného stacionára na lodi Adamant, ktorý v kolabujúcom francúzskom zdravotníctve pôsobí ako svet utópie.

Konštrukciu z dreva a ocele navrhol architektonický ateliér Studio Design. Turisti prechádzajúci okolo Seiny pravdepodobne vôbec netušia, že na tejto lodi je psychiatrické oddelenie.

Pohyb vody a otvorený priestor dokážu denne ochrániť pred mestským stresom až stodvadsať pacientov, zasiahnutých schizofréniou a ďalšími vážnymi chorobami.

Francúzsky režisér Nicolas Philibert ich najprv osemnásť mesiacov pravidelne navštevoval a potom dva roky nakrúcal, až vznikol dokumentárny film Na lodi Adamant, ktorý tento rok vo februári zvíťazil na festivale Berlinale a teraz je v našich kinách.

Za tú hanbu zaplatili milión dolárov. Medzi herečkami zo Sexu v meste je to ešte horšie, ako sa zdalo

Nová sezóna pokračovania Sexu v meste pod názvom A ako to bolo ďalej má 11 častí, všetky sú úž dostupné. (zdroj: HBO)

Kedysi bol unikátny v tom, ako progresívne myslel o intímnych vzťahoch a otvorene o nich hovoril. Teraz vynikol tým, ako dokonale sa zdiskreditoval a pošliapal svoj status jedného z najúspešnejších a najlepších seriálov v histórii.

Tvorcovia Sexu v meste sa tak urputne snažili zakryť, že herečky v hlavných úlohách sa nemajú rady, že boli ochotní zaplatiť Kim Cattrallovej milión dolárov za jeden štek v najnovšej sérii.

A ďalšie desiatky investovali do šírenia informácie, že sa počas dialógu medzi ňou a Sarah Jessicou Parkerovou odohral nečakane nežný prejav náklonnosti.

To, čo diváci v poslednej časti, ktorá už je dostupná na HBO, nakoniec uvideli, by sa dalo označiť za podvod.

Pediatrička: Len týždňová dovolenka pri mori nemá pre zdravie dieťaťa žiadny význam

Marta Špániková. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Škôlkari a školáci sa po letných prázdninách opäť vracajú do tried. Pre rodičov to neznamená iba návrat režimu, domácich úloh, školských projektov, ale aj chorôb. „Obdobie, keď každé choré dieťa hneď videl lekár, je už dávno za nami a už sa nikdy nevráti,“ upozorňuje v rozhovore pre SME pediatrička Marta Špániková.

Vysvetľuje tiež, kedy by mal ísť rodič s dieťaťom za detským lekárom, či ako by mal riešiť črevnú virózu, bolesti brucha, horúčku, sopeľ, kašeľ alebo bolesť hrdla.

V rozhovore sa dočítate aj, od čoho závisí imunita dieťaťa, kedy hovoríme o problémoch s imunitou, či a ako sa dá posilniť, alebo kedy je dieťa doliečené a môže ísť do kolektívu.

Kultúrne tipy

MFF Cinematik otvorí snímka Úsvit. (zdroj: Bontonfilm)

Stovku filmov prinesie Cinematik, na koncerty možno zavítať na Konvergencie. Kam za kultúrou od 8. do 15. septembra.

Víkendový recept

Cupcake mrkváčik. (zdroj: Naničmama.sk / brutusja )

Mrkváčik, roláda aj taštičky. Vyberte si zo skvelých receptov na koláče a torty s mrkvou.

Ďakujeme, že ste časť svojho víkendu strávili so SME. Prajeme vám úspešný štart do budúceho týždňa a uvidíme sa opäť v sobotu.