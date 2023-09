Do parlamentu by sa dostalo sedem strán, kto by zostavil vládu? Vyklikajte si možné koalície

PS sťahuje náskok na prvý Smer.

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

Progresívne Slovensko sťahuje náskok prvého Smeru. Naznačovali to trendy posledných týždňov a potvrdil to aj najnovší prieskum agentúry Focus pre reláciu Na telo televízie Markíza.

Namiesto piatich percentuálnych bodov je odstup dvoch preferenčne najsilnejších strán aktuálne 2,4 percentuálneho bodu.

Do parlamentu by sa podľa výsledkov prieskumu dostalo sedem strán a hnutí. Svojich poslancov by nemalo hnutie Sme rodina a ani koalícia OĽaNO a priatelia, Kresťanská únia, Za ľudí, ktorú by síce volilo 6,3 percenta opýtaných, ale ako koalícia potrebujú na vstup do parlamentu aspoň sedem percent.

Podrobné výsledky prieskumu agentúry Focus za september si môžete pozrieť tu >>>

Predčasné parlamentné voľby 2023

Volebný kalendár