Prieskum Focusu: V parlamente by bolo sedem strán, bez OĽaNO a tesne aj bez Sme rodina

BRATISLAVA. Ak by sa voľby konali v prvej polovici septembra, do parlamentu by sa dostalo sedem politických strán. Mimo neho by ostala koalícia OĽaNO-KÚ-ZĽ a veľmi tesne aj Sme rodina Borisa Kollára.

Meranie agentúry Focus pre reláciu Na telo Televízie Markíza pritom ešte nezachytilo stredajšiu bitku medzi Igorom Matovičom a bývalým ministrom Robertom Kaliňákom a ďalšími členmi Smeru. Len cez profil strany OĽaNO malo video na facebooku viac ako milión pozretí.

Od jari pritom v prieskumoch Focusu klesala Sme rodina po kauzách s bývalými partnerkami Borisa Kollára, prvý raz sa však strana ocitá len veľmi tesne mimo parlamentu - s preferenciami 4,9 percenta. V auguste ich mala prakticky na rovnakej úrovni - 5,1 percenta.

Oproti augustovému prieskumu druhé Progresívne Slovensko znížilo náskok prvého Smeru - z päťpercentného na dvaapolpercentný.

SNS vs. Republika

Prvému Smeru, ktorý už v meraní Focusu ďalej nerástol, by odovzdalo svoj hlas 18,9 percenta opýtaných. V auguste mu pritom namerali preferencie rovných 20 percent.

Druhé Progresívne Slovensko, ktoré začalo komunikovať, že chce Smer vo voľbách poraziť, by volilo 16,5 percenta opýtaných oproti 15 percentám v auguste.

Tretí Hlas, ktorý od februára v meraniach Focusu klesal, má oproti augustu porovnateľné preferencie - 14,6 percenta.

Prieskum potvrdzuje aj trend vzďaľovania sa SNS Andreja Danka od nebezpečnej päťpercentnej hranice potrebnej na zvolenie do parlamentu. SNS Focus v septembri nameral 6,4-percentné preferencie oproti 5,3 percentám v auguste.

Naopak, Republike, s ktorou na seba vzájomne s SNS útočia a zápasia o podobného voliča, namerali nižšiu podporu oproti augustu - rovných osem percent.

OĽaNO a Sme rodina mimo, SaS len tesne dnu

Odkedy OĽaNO začiatkom júla ohlásilo koalíciu so stranami Kresťanská únia a Za ľudí, v júlovom, augustovom ani septembrovom meraní Focusu neprekročili hranicu siedmich percent potrebnú na vstup do parlamentu.

Focus koalícii OĽaNO-KÚ-ZĽ nameral v septembri podporu porovnateľnú s augustom - 6,3 percenta.

Po obiehaní Slovenska na Fiatkách 500 cez leto a diskusiách v kultúrnych domoch Matovič v stredu narušil tlačovku Smeru megafónmi. Potýčku, pri ktorej na Matoviča zaútočil Kaliňák, Matovič mu v reakcii kopol do hrude a od ďalšieho kandidáta Smeru Richarda Glücka dostal päsťou do tváre, líder OĽaNO teraz interpretuje ako svoj "boj s mafiou".

Prieskum ale bitku a reakcie na ňu ešte riadne nezachytil. Dáta Focus zbieral od 6. do 13. septembra a práve 13. septembra sa bitka stala.

Do parlamentu by sa podľa merania Focusu nedostala ani Sme rodina, ktorú preferenčne od jari ťahajú dole najmä kauzy spojené s bývalými vzťahmi jej lídra. Sme rodina má v aktuálnom prieskume Focusu podporu 4,9 percenta - čo by ju len veľmi tesne poslalo mimo parlamentu.

Kollár najskôr musel vysvetľovať výroky jeho bývalej partnerky Barbory Richterovej, že sa nestará o ich spoločného syna a neskôr aj jej vyfackanie v minulosti. V auguste ho zasa obvinila Ema Ferusová, že ju líder Sme rodina dva razy donútil ísť na potrat.

Kollár pritom hovorí o antikampani a zverejnil nahrávky, ktoré majú dokazovať, že ju na interrupcie neposlal, a tiež to, že jej konkurzný právnik Zoroslav Kollár za medializáciu príbehu ponúkol 40-tisíc eur.

Do parlamentu by sa zas len veľmi tesne dostala SaS s nameranými preferenciami 5,1 percenta, v auguste jej Focus nameral 6,1-percentnú podporu. KDH by svoj hlas odovzdalo 6,2 percenta opýtaných.

Bez Hlasu to nepôjde ani na jednej strane

Väčšinu 79 poslancov v parlamente by podľa aktuálneho prieskumu dokázal vyskladať Smer, ak by s ním do vládnej koalície išli strany SNS a Hlas Petra Pellegriniho.

Trojica strán Smer, SNS a Republika by mala len nedostatočných 66 zástupcov v parlamente.

Bez Hlasu by vládu nedokázal vyskladať ani Michal Šimečka. Jeho v prieskumoch rastúca strana by spolu s KDH a SaS mala len 55 poslancov. KDH pritom opakuje, že nepôjde do vlády, ktorá by presadzovala registrované partnerstvá, ktoré má PS aj SaS v programe.

Iba kombinácia strán PS, Hlas, KDH aj SaS by pritom získala v Národnej rade väčšinu 84 poslancov.





