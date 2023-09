Ranný brífing: Žilinku otestuje Gučík, nová vláda bude musieť hlavne šetriť

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Michala Gučíka, priateľa generálneho prokurátora Maroša Žilinku, obvinili v závažnej kauze tunelovania Vojenského spravodajstva. Gučík teraz môže Žilinku žiadať o zrušenie obvinenia cez sporný paragraf 363. Žilinka avizuje, že sa sám vylúči z konania, ak by k tomu došlo. Rozhodoval by tak jeho podriadený.

Jednou z hlavných úloh budúcej vlády by malo byť šetrenie. Výdavky štátneho rozpočtu sú totiž nastavené zle. Premiér Ľudovít Ódor odporúča, aby štát počas najbližších štyroch rokov ušetril ideálne päť miliárd eur. V opačnom prípade čaká Slovensko grécka cesta.

Špekulovalo sa o tom niekoľko týždňov, vidieť bol pohyb vojenskej techniky aj stupňovanie napätie. Azerbajdžan napokon porušil krehké prímerie spred troch rokov a zaútočil na Náhorný Karabach. Čo sa v tomto regióne deje? Vydrží nové prímerie, alebo nás čaká ďalšia vojna? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Žilinka riešil ekonomické zločiny, keď mali Gučíkovi chodiť peniaze od tajných. Teraz môže žiadať paragraf 363

Podnikateľa Michala Gučíka obvinili v závažnej kauze tunelovania Vojenského spravodajstva. (zdroj: TASR)

„Ja by som sa na prvej lampe obesil,“ presviedčal prokurátor Maroš Žilinka pred tromi rokmi poslancov parlamentu, čo by radšej urobil, než že by hocikedy loboval v prospech Michala Gučíka, hoci boli priatelia. O Gučíkovi spájanom s podnikateľom Ivanom Kmotríkom a s blízkymi kontaktmi na Smer a SNS hovoril ako o „Michalovi“.

Hoci v novembri 2020 tvrdil aj to, že si ani nevie predstaviť, ako by mu Gučík mohol pri zvolení za generálneho prokurátora pomôcť, krátko po verejnom vypočutí vysvitlo, že Gučík ešte v lete vybavil Žilinkovi stretnutie s predsedom SaS Richardom Sulíkom.

Hovorili spolu o Žilinkovej podpore pri voľbe, hoci na vypočutí vravel, že s vtedajšou koalíciou ani s opozíciou nerokoval. U Gučíka sa vtedy zastavil aj predseda Hlasu Peter Pellegrini. Vraj preto, že mu Gučík chcel blahoželať k sviatku.

Žilinka však už nemusí konfliktu záujmov s Gučíkom čeliť len hypoteticky. Gučík je obvinený z obzvlášť závažného zločinu legalizácie výnosu z trestnej činnosti a Žilinku môže žiadať o zrušenie obvinenia cez paragraf 363 Trestného poriadku.

Vytunelované štátne peniaze z Vojenského spravodajstva totiž podľa výsledkov vyšetrovania NAKA skončili aj na jeho súkromnom účte a tiež na účtoch firiem, ktoré ovláda. Takto údajne získal takmer dva milióny eur.

Obvinených z akcie Vírus prepustili: Prokuratúra a polícia potvrdili, že všetkých obvinených v rámci policajnej akcie Vírus prepustili. Obvinení budú naďalej stíhaní na slobode. U zadržaných sa podľa polície rozplynuli obavy z možného kolúzneho konania ako jediného daného dôvodu väzby.

Fľaša whisky za 26-tisíc eur vznikla na počesť anglickej kráľovnej. Na Slovensku je len zopár kusov

Royal Salute, ktorá vznikla pri príležitosti korunovácie súčasného kráľa Spojeného kráľovstva Karola III. (zdroj: Roland Bindas)

Niektoré druhy škótskej whisky sú treťou najvýnosnejšou investičnou komoditou. Ich hodnota narástla za posledných desať rokov o 450 percent, zatiaľ čo diamanty len o 20. Whisky dlhé roky zreje v sudoch, jej množstvo je tak obmedzené.

Do alkoholu sa rozhodol investovať aj jeden z podozrivých v rámci utorkovej policajnej akcie Vírus. Policajti pri domovej prehliadke zhabali okrem utajovaných listín, zlata, mincí, hotovosti aj fľašu whisky za 26-tisíc eur. Sumu odvodzujú z faktúry, ktorá bola pri fľaši. Myslia si, že bola kúpená z peňazí z trestnej činnosti.

Denník SME zistil, že ide o limitovanú sériu značky Royal Salute, ktorá vznikla v roku 1953 na počesť kráľovnej Alžbety II. Whisky tejto značky vždy zrie v sudoch najmenej 21 rokov. Po smrti kráľovnej ju predali ako takzvaný investičný alkohol.

Kráľovský alkohol vznikol zmesou 53 vzácnych whisky, chráni ho krištáľová nádoba, ktorá je ručne vyfúkaná. Jej zafírová farba má pripomínať drahokamy osadené v kráľovskej korune.

V krátkosti z domova:

Vysoké školy čoraz viac zaostávajú: Univerzita Komenského, dlhodobo považovaná za najlepšiu slovenskú vysokú školu, čoraz viac zaostáva za najlepšími univerzitami v okolitých krajinách Slovenska. V rokoch 2016 - 2018 sa ešte umiestňovala medzi 601. a 800. miestom v rebríčkoch Times, no dnes slovenské vysoké školy už nepatria ani medzi tisíc najlepších.

Univerzita Komenského, dlhodobo považovaná za najlepšiu slovenskú vysokú školu, čoraz viac zaostáva za najlepšími univerzitami v okolitých krajinách Slovenska. V rokoch 2016 - 2018 sa ešte umiestňovala medzi 601. a 800. miestom v rebríčkoch Times, no dnes slovenské vysoké školy už nepatria ani medzi tisíc najlepších. Redukcia detských pohotovostí: Sieť detských ambulantných pohotovostí sa v troch fázach zredukuje. Vyhláška vstúpi do platnosti 1. októbra. K zmene pristupuje rezort zdravotníctva v záujme stabilizácie pediatrickej ambulantnej starostlivosti a zachovania fungovania detských pohotovostí.

Sieť detských ambulantných pohotovostí sa v troch fázach zredukuje. Vyhláška vstúpi do platnosti 1. októbra. K zmene pristupuje rezort zdravotníctva v záujme stabilizácie pediatrickej ambulantnej starostlivosti a zachovania fungovania detských pohotovostí. Zásah proti takáčovcom: NAKA zasahovala v Bratislavskom kraji proti zločineckej skupine takáčovcov v rámci policajnej akcie Crassus. Doposiaľ policajti zadržali osem obvinených osôb uviedla polícia s tým, že im vyšetrovateľ kladie za vinu aj členstvo v zločineckej skupine takáčovcov.

Ochabnutá eurokomisia a koniec práva veta. Akademici navrhli prekopanie Únie

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová predkladá v Európskom parlamente svoj výročný prejav o stave EÚ. (zdroj: SITA/AP)

Menej komisárov než členských štátov, väčšinové hlasovanie takmer všade, dotácie EÚ prísne podmienené kvalitou práva v danom štáte. To sú len niektoré z bodov uvedených v 60-stranovom dokumente, ktorý navrhuje, ako by sa mala Európska únia zmeniť, aby mohla prijať viac členov.

Návrh vypracovala skupina expertov z Francúzska a Nemecka a v utorok ho dostali na stôl ministri 27 členských štátov zodpovední za záležitosti EÚ. Diskusia o vnútornej reforme Únie úzko súvisí s prijatím šiestich krajín západného Balkánu, Moldavska a Ukrajiny, ku ktorému by mohlo dôjsť v najbližších rokoch.

Očakáva sa, že lídri sa do konca tohto roka vyjadria, ako pokračovať v rozširovaní Únie. Predseda Európskej rady Charles Michel vo svojom prejave začiatkom septembra označil rok 2030 za konečný termín ďalšieho rozšírenia.

Dokument dvanástich akademikov priamo spája prijatie nových štátov so zmenou vnútorného fungovania EÚ tak, aby aj s 30 alebo viac krajinami bola schopná účinne reagovať na aktuálne udalosti.

V krátkosti z Ukrajiny:

Európa sa zatvára ruským autám: Európska komisia nedávno odporučila krajinám, aby obmedzili vstup autám zaregistrovaným v Rusku. Poľsko, pobaltské štáty aj Fínsko už podobné obmedzenie zaviedli. Opatrenie však odsudzujú aj kritici Kremľa, podľa ktorých komplikuje situáciu ukrajinských utečencov aj ľudí, ktorí z Ruska ušli.

Európska komisia nedávno odporučila krajinám, aby obmedzili vstup autám zaregistrovaným v Rusku. Poľsko, pobaltské štáty aj Fínsko už podobné obmedzenie zaviedli. Opatrenie však odsudzujú aj kritici Kremľa, podľa ktorých komplikuje situáciu ukrajinských utečencov aj ľudí, ktorí z Ruska ušli. Moskva sa pokúsila narušiť Starlink: Ukrajinské používanie služby Starlink vyvolalo silnú reakciu Moskvy vrátane experimentovania s tajnými prostriedkami elektronického boja určenými na neutralizáciu tejto služby. Ruská armáda celé mesiace testovala spôsoby, ako narušiť komunikačné spojenie nad Ukrajinou.

Ukrajinské používanie služby Starlink vyvolalo silnú reakciu Moskvy vrátane experimentovania s tajnými prostriedkami elektronického boja určenými na neutralizáciu tejto služby. Ruská armáda celé mesiace testovala spôsoby, ako narušiť komunikačné spojenie nad Ukrajinou. Poľská stopka zbraniam Ukrajine: Poľsko zastavilo dodávky svojich zbraní Ukrajine, oznámil premiér Mateusz Morawiecki s tým, že Poľsko pomáha poraziť „ruských barbarov“, ale nemôže súhlasiť s destabilizáciou svojho trhu importom ukrajinského obilia.

Poľsko zastavilo dodávky svojich zbraní Ukrajine, oznámil premiér Mateusz Morawiecki s tým, že Poľsko pomáha poraziť „ruských barbarov“, ale nemôže súhlasiť s destabilizáciou svojho trhu importom ukrajinského obilia. Postup pri Bachmute: Ukrajinskí vojaci zaistili obce Kliščivka a Andriivka, ktoré sú asi osem kilometrov južne od Bachmutu. Podľa britského ministerstva obrany sa teraz blížia k jednej z hlavných zásobovacích ciest do Bachmutu z juhu.

Ukrajinskí vojaci zaistili obce Kliščivka a Andriivka, ktoré sú asi osem kilometrov južne od Bachmutu. Podľa britského ministerstva obrany sa teraz blížia k jednej z hlavných zásobovacích ciest do Bachmutu z juhu. Ukrajina odmietla časť Leopardov: Ukrajinská armáda odmietla prevziať desať nemeckých tankov Leopard 1A5, pretože nevyhnutne potrebovali opravu. Tanky boli po výcviku ukrajinských vojakov v Nemecku opotrebované. Podobný problém sa objavil aj pri niektorých tankoch tohto typu, ktoré na Ukrajinu dorazili už v júli.

V krátkosti zo sveta:

Prímerie v Náhornom Karabachu: Boje o Národný Karabach sa po takmer 24 hodinách od azerbajdžanského útoku skončili. Úrady Náhorného Karabachu pristúpili na návrh ruských mierových síl v regióne ohľadom prímeria, ktoré má ukončiť boje s Azerbajdžanom.

Boje o Národný Karabach sa po takmer 24 hodinách od azerbajdžanského útoku skončili. Úrady Náhorného Karabachu pristúpili na návrh ruských mierových síl v regióne ohľadom prímeria, ktoré má ukončiť boje s Azerbajdžanom. Maďarsko sa mstí Švédsku: Maďarsko naznačuje, že tak skoro nemusí rozhodnúť o členstve Švédska v Severoatlantickej aliancii. Dôvodom sú najmä politické rozpory aj video kritizujúce stav maďarskej demokracie.

Maďarsko naznačuje, že tak skoro nemusí rozhodnúť o členstve Švédska v Severoatlantickej aliancii. Dôvodom sú najmä politické rozpory aj video kritizujúce stav maďarskej demokracie. Demokrati sa nedokážu zbaviť Bidena: O možnosti, že by Donaldovi Trumpovi čelil za demokratov niekto iný ako Joe Biden, sa v strane takmer nediskutovalo. Prieskumy však ukazujú, že s Bidenom ako kandidátom nie sú spokojní ani voliči demokratov a že súboj s Trumpom by bol prinajmenšom vyrovnaný.

Zo zahraničných webov:

Ódor varuje pred gréckou cestou: Prídu štrajky, spadnú platy aj dôchodky

Poverený premiér Ľudovít Ódor. (zdroj: TASR)

Politici pred voľbami nasľubujú všeličo, ale téme ozdravenia verejných financií sa cielene vyhýbajú. Ak Slovensko nechce skončiť ako pred desaťročím Grécko, potrebuje v najbližšom volebnom období upratať verejné financie, aby sa verejný dlh a deficit nevymkol spod kontroly, upozorňuje premiér Ľudovít Ódor.

Kým Európska komisia prognózuje tento rok európskym krajinám priemerný deficit okolo troch percent HDP, Slovensku až dvojnásobok - od 6 do 6,5 percenta HDP.

Riziko nezdravých verejných financií už začali finančné trhy premietať do výrazne horších podmienok pri úverovaní. To znamená, že ak chce Slovensko predať dlhopisy, ktorými financuje svoj chod, musí platiť investorom vyšší úrok ako rozpočtovo zodpovednejšie krajiny.

„Ešte pred rokom sme boli v úrokoch medzi krajinami ako Írsko, Fínsko a Belgicko, teraz sme medzi krajinami ako Grécko a Taliansko,“ upozorňuje premiér. Slovensko podľa neho stojí na križovatke, kde sa musí rozhodnúť ako rýchlo a ako bolestivo ušetrí osem až desať miliárd eur v priebehu najbližších štyroch rokov.

Ako veľmi budú škrty bolieť: „Trajektória dlhu je neudržateľná. V nejakom bode by sme hranicu, ktorú sú investori ochotní financovať, prekročili. Čo sa stane potom, sme videli v Grécku,“ upozorňuje v rozhovore pre INDEX predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Ján Tóth.

„Trajektória dlhu je neudržateľná. V nejakom bode by sme hranicu, ktorú sú investori ochotní financovať, prekročili. Čo sa stane potom, sme videli v Grécku,“ upozorňuje v rozhovore pre INDEX predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Ján Tóth. Fiškálny coming out: Ak na pelotón v kampani vrhnete jeden pohľad, tak po výzvach, „aby nová vláda nepokračovala v rozšafnosti“, sa dá len pýtať, či vyzývatelia si z ľudu nerobia bláznov, alebo – lepšie – prišli k informácii, ktorú nikto iný nemá, píše Peter Schutz.

V krátkosti z ekonomiky:

Začína sa temné obdobie kancelárií: Keď projektovali Sky Park v novovznikajúcom centre Bratislavy, jeho dominantou mala byť kancelárska veža. V Sky Park Tower malo vzniknúť viac ako 34-tisíc štvorcových metrov kancelárskych priestorov. Tieto plán zostane len na papieri. Veža sa síce stavať bude, ale nebude kancelárska.

Keď projektovali Sky Park v novovznikajúcom centre Bratislavy, jeho dominantou mala byť kancelárska veža. V Sky Park Tower malo vzniknúť viac ako 34-tisíc štvorcových metrov kancelárskych priestorov. Tieto plán zostane len na papieri. Veža sa síce stavať bude, ale nebude kancelárska. Rekordné zisky poľnohospodárov: Poľnohospodárstvo dosiahlo vlani kladný výsledok hospodárenia pred zdanením - rekordný zisk vo výške 346,5 milióna eur. Tržby a výnosy v lesnom hospodárstve presiahli miliardu eur.

Poľnohospodárstvo dosiahlo vlani kladný výsledok hospodárenia pred zdanením - rekordný zisk vo výške 346,5 milióna eur. Tržby a výnosy v lesnom hospodárstve presiahli miliardu eur. Pracovná sila z tretích krajín: Od októbra sa má uľahčiť príchod vysokokvalifikovanej pracovnej sily z tretích krajín na slovenský pracovný trh. Návrh vznikol po dohode so sociálnymi partnermi na rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady.

Je to ešte dieťa, ale už láme rekordy. Sauer je najmladším Slovákom v dejinách Ligy majstrov

Leo Sauer. (zdroj: Twitter/Feyenoord Rotterdam)

Spočiatku sa bál, že ako to v Holandsku zvládne sám. Bez rodičov, bez brata. Rýchlo sa však adaptoval. Po Rotterdame sa často presúva na bicykli. Stále ešte nie je dospelý. Na papieri je to ešte dieťa, ale už láme rekordy.

Hodnota kádra slávneho Feyenoordu Rotterdam presahuje dvesto miliónov eur. Žiaden slovenský futbalista nedal gól v takom veľkom klube - v takom mladom veku. Leo Sauer to dokázal v sedemnástich, ihneď vo svojom prvom súťažnom zápase. Koncom augusta, v rámci holandskej ligy.

A v utorok večer sa postaral o ďalší rekord. Stal sa najmladším Slovákom v histórií, ktorý nastúpil v zápase skupinovej fázy Ligy majstrov. Jeho Feyenoord doma zdolal Celtic Glasgow 2:0. Sauer naskočil do hry v 87. minúte zápasu.

Vo veku 17 rokov, deväť mesiacov a tri dni. Doteraz najmladším slovenským hráčom bol Szilárd Németh.

Dostal takú tvrdú výchovu, až stratil pud sebazáchovy. Pozvať k sebe násilníka bolo ľahké

Tadeáš Bolo v inscenácii História istého násilia. (zdroj: Igor Stančík)

Bol štedrý večer roku 2012 a Édouard sa po stretnutí s priateľmi vracal do svojho bytu v Paríži. Muž, ktorý sa mu prihovoril, sa mu páčil. Vzhľadom, suverenitou aj nástojčivosťou, s akou sa pozýval k nemu domov. Ani po niekoľkých hodinách, ktoré spolu strávili, nič nenasvedčovalo tomu, že na druhý deň ráno bude vypovedať a polícia začne vyšetrovanie vo veci znásilnenia a pokusu o vraždu.

Netušil, že svoju výpoveď bude musieť opakovať znova a znova, že podliatiny a zranenia na jeho tele bude lekár nielen fotografovať, ale aj komentovať. Nevedel ani to, že o tejto skúsenosti napíše svoj druhý román, ktorým sa, už ako slávny autor, bude vyrovnávať s mnohými vecami. Posttraumatickým stresom, druhotnou viktimizáciou a pocitom, že po znásilnení už jeho život nepatrí iba jemu.

Divadlo Ludus uvádza inscenáciu režisérky Barbory Chovancovej História istého násilia podľa románu Édouarda Louisa.

Načasovanie premiéry nemohlo byť aktuálnejšie. V čase, keď politici útočia na skupinu LGBTI+ najhrubším spôsobom a bulvár rozoberá detaily zo života nezvestnej študentky, pôsobí toto dielo ako výkričník.

V krátkosti z kultúry:

Dubček bol ako Kennedy: Film Všetci ľudia budú bratia je venovaný Alexandrovi Dubčekovi a dedičstvu, ktoré po sebe v Slovákoch zanechala jeho slepá viera v socializmus. Robert Kirchhoff prechádza cez jeho veľké chvíle, omyly aj krivenie chrbtice tak komplexne, že pri tom zároveň objavuje a vysvetľuje mentálnu cestu, ktorá nás dostala od viery v politiku s ľudskou tvárou až po obdiv hrubej sily.

Film Všetci ľudia budú bratia je venovaný Alexandrovi Dubčekovi a dedičstvu, ktoré po sebe v Slovákoch zanechala jeho slepá viera v socializmus. Robert Kirchhoff prechádza cez jeho veľké chvíle, omyly aj krivenie chrbtice tak komplexne, že pri tom zároveň objavuje a vysvetľuje mentálnu cestu, ktorá nás dostala od viery v politiku s ľudskou tvárou až po obdiv hrubej sily. Nemôžeme prehlušiť hluk vojny: Daniel Raiskin nastúpil na post šéfdirigenta Slovenskej filharmónie v sezóne 2020/2021, teda počas pandémie, ktorá bola krízovým obdobím pre celú kultúru. V ďalšom roku jeho rodné Rusko prepadlo Ukrajinu. Vydal prísne vyhlásenie proti agresii a stále tvrdí, že umelec nemôže stáť bokom.

Daniel Raiskin nastúpil na post šéfdirigenta Slovenskej filharmónie v sezóne 2020/2021, teda počas pandémie, ktorá bola krízovým obdobím pre celú kultúru. V ďalšom roku jeho rodné Rusko prepadlo Ukrajinu. Vydal prísne vyhlásenie proti agresii a stále tvrdí, že umelec nemôže stáť bokom. Diela Toyen vystavuje SNG: Po Toyen nezostali žiadne pamäti či denníky. Jej osobnosť bola tajnostkárska, strážila si súkromie. Dôkaz, že bol transrodový muž, nemáme. Už sto rokov však fascinuje aj bez neho. Jej diela možno vidieť v Slovenskej národnej galérii.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Michal Šimečka. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Ako by PS konsolidovalo financie? Čo v skutočnosti majú v programe o tranzíciách? A čo sú ochotní ponúknuť Hlasu v povolebných rokovaniach? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Michalom Šimečkom, predsedom Progresívneho Slovenska.

Podcasty SME

Pravidelná dávka: Kto sa nestará o politiku, o toho sa politika postará

Kto sa nestará o politiku, o toho sa politika postará Odkrývanie: Židov nútil nosiť žlté pásky, pred deportáciami ich bral ako rukojemníkov

Židov nútil nosiť žlté pásky, pred deportáciami ich bral ako rukojemníkov Teplá vlna: Renata Zaklaiová ľúbi svojho transrodového syna napriek tomu, že najprv o téme nemala žiadne informácie

Renata Zaklaiová ľúbi svojho transrodového syna napriek tomu, že najprv o téme nemala žiadne informácie Vedátor: Webbov vesmírny teleskop objavil molekulu, ktorú u nás tvorí len život

Karikatúra

Pod hladinou. (zdroj: Sliacky)

Recept dňa

Zemiakové placky s pikantným kuracím soté. (zdroj: Fotolia)

Experimentujte v kuchyni. Vyberte si z receptov na tradičnú aj originálnu prípravu soté.

Dnes očakávame

Hlavné pojednávanie v kauze Dobytkár

Hnutie OĽaNO a priatelia predstaví svoj volebný program

Vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie ocenení 12. ročníka Slovak Press Photo 2023

Prezident USA Joe Biden sa v Bielom dome stretne s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským

Zápasy 1. kola skupinovej fázy EKL: Slovan Bratislava - KÍ Klaksvík a Ludogorec Razgrad - Spartak Trnava

Dnes v histórii

Červený a Modrý Maurícius, klenoty filatelistického sveta. (zdroj: Wikimedia)

21. septembra 1847 vydali na ostrove Maurícius prvé dve známky (v hodnote jednej penny oranžovočervená a dvoch pencí tmavomodrá) s nápisom Post Office. Tak sa zrodili Červený a Modrý Maurícius, klenoty filatelistického sveta.

