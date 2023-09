SaS: Môže to byť aj patová situácia, hovorí Sulík (minúta po minúte)

Líder strany SaS Richard Sulík už prišiel do Liberálneho domu, kde bude spolu s členmi strany čakať na výsledky volieb. "Myslím si, že by sme to mohli dať. Uvidíme, ako tie voľby dopadnú, môže to byť aj patová situácia," povedal.

O pate podľa neho môže rozhodnúť napríklad to, či sa do parlamentu dostane SNS.

"Sú to naše piate voľby, no bola to najnáročnejšia kampaň," povedal Sulík. K možnému výsledku strany ani o tom, či sa stretne s lídrami iných strán, zatiaľ nechcel hovoriť.

(SME)