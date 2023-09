Vyklikajte si možné koalície, ktoré by mohli vzniknúť na základe exit pollu

Voľby by vyhralo PS, v parlamente by bolo sedem strán.

BRATISLAVA. Ak by parlamentné voľby skončili ako výsledky exit pollu agentúry Focus pre TV Markíza, do parlamentu by sa dostalo sedem strán. Víťazom volieb by bolo Progresívne Slovensko a ako prvé by získalo poverenie na zostavenie vlády.

Na základe týchto výsledkov by napríklad koalícia Progresívne Slovensko, Hlas, Sas a KDH mohla mať 85 mandátov. Smer by bol vládu zložiť iba, ak by niektorá zo strán, ktorá ho pred voľbami odmietala, zmenila názor.

Vyklikajte si, aké možné koalície by mohli na základe týchto výsledkov vzniknúť.

Výsledky parlamentných volieb 2023