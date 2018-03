Minúta po minúte: Pellegrini odovzdal Kiskovi druhý návrh na členov vlády

Prezident v stredu prijme nových kandidátov na ministrov.

21. mar 2018 o 8:02 (aktualizované 21. mar 2018 o 11:00) Martin Vonšák, Peter Kapitán, Andrej Kuzmány, SITA, TASR

Aktualizovať článok

Naposledy aktualizované pred ...

video //www.sme.sk/vp/36586/

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Skladanie vlády sledujeme minútu po minúte:

Prečítajte si tiež: Toto by malo nateraz stačiť

11:00 "Nechápte ma zle: Fico sa pokojne môže pokúsiť ovládať túto vládu zo zákulisia, ale predstava, že to bude robiť spôsobom podobným niekomu ako Jarosław Kaczyński v Poľsku, je nezmyslená." Píše Ben Cunningham.

10:51 Slovensko si 25. marca pripomenie 30. výročie Sviečkovej manifestácie, jedného z najvýznamnejších verejných prejavov odporu voči komunistickému režimu v bývalom Československu.

Slávnostné podujatie pri príležitosti výročia sa uskutoční v nedeľu 25. marca. Zúčastnia sa na ňom emeritný prezident Spolkovej republiky Nemecko Joachim Gauck a prezident SR Andrej Kiska. Slávnosť sa pripravuje pod záštitou predsedu parlamentu Andreja Danka, ktorý tiež prisľúbil účasť.

Svätá omša v bratislavskej Katedrále sv. Martina sa začne o 10:30 a pietne zhromaždenie s kladením vencov je naplánované na 18:00. Vystúpi na ňom

katolícky disident a aktivista, ktorý patril k organizátorom Sviečkovej manifestácie, bývalý predseda Slovenskej národnej rady František Mikloško.

10:32 Gábor Gál po stretnutí s prezidentom uviedol tiež to, že odvolanie špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika tak, ako to žiadajú ľudia na pravidelných zhromaždeniach, nie je aktuálne otázkou dňa.

"Tlak ulice je na všetko, najmä na predčasné voľby, a tie by neboli dobrým riešením. Pán Kováčik sa vyjadril na brannobezpečnostnom výbore, že nenaplní celé svoje funkčné obdobie. Je to na ňom. Určite sa budeme baviť aj s generálnym prokurátorom Jaromírom Čižnárom o tom, aké sú problémy. Špeciálneho prokurátora volí Národná rada," upozornil Gábor Gál.

Prečítajte si tiež: Richard Stanke: Dúfali sme, že prezident vládu nevymenuje. Ministerka kultúry ma desí

10:25 „Keď som ho videl (úškrn Roberta Fica pri podávaní demisie, pozn.), v prvom okamihu ma veľmi naštval. Cítil som sa, akoby mi napľul do tváre a ešte sa z toho vysmieval z pozície sily. Bol to detail, ktorý dokonale vystihol jeho morálnu podstatu.

Chápem, že v živote takýchto ľudí stretnete. Nedá sa tomu vyhnúť, ale nemali by stáť vo vysokých verejných funkciách, nemali by zastupovať všetkých občanov. A takto sa nám vysmieval celé roky, len sa vždy snažil mať pred sebou nejakú masku. Tentokrát však zostal - nechtiac – odkrytý,“ hovorí herec Richard Stanke, ktorý v piatok v Bratislave predniesol asi najsilnejší prejav.

V rozhovore pre SME tiež uviedol, že si s hrôzou prečítal vyjadrenia, ktoré povedala pre denník N budúca ministerka kultúry Ľubica Laššáková.

"Z niektorých jej odpovedí som mal pocit, že ju nominovala Kotlebova strana, a to aj napriek tomu, že počas jeho pôsobenia údajne na župnom úrade vystupovala proti nemu," dodal Stanke.

10:20 Pracovníci médií v Prezidentskom paláci žartujú, že Prezidentský palác dokázal poraziť Úrad vlády v súťaži, kto pripraví pre novinárov horšiu kávu. Smejú sa, že vonia trochu ako hubová polievka.

10:14 Ďalší program u prezidenta pokračuje o 11:30. Prijať má Ľubicu Laššákovú, ktorá by sa mala stať novou ministerkou kultúry.

Gábor Gál nechcel komentovať jej výrok v rozhovore pre denník N, v ktorom Laššáková nepoprela, že finančník George Soros má vplyv v zahraničí. Prezident by sa mal zrejme pýtať aj na túto vec.

10:03 Gábor Gál sa s prezidentom rozprával o zmenách pri kreovaní policajnej inšpekcie, o problémoch s exekúciami aj o zmene voľby ústavných sudcov.

"Nemyslím si, že by nejaký stredoškolák mal mať celý život problémy pre jednu cigaretu," odpovedal na otázku či plánuje pokračovať v úprave drogových zákonov, s ktorými začala jeho predchodkyňa Lucia Žitňanská.

Novelu zákona, ktorá by stanovila drobné množstvá drog, ktoré by neboli trestné, však začiatkom tohto roka neprešla cez SNS.

Gábor Gál (vľavo) sa stretol s prezidentom Andrejom Kiskom. (zdroj: SITA)

9:38 Gábor Gál už sedí u prezidenta. Hovorí mu o svojich predstavách, ako by chcel viesť ministerstvo spravodlivosti. Po stretnutí by mal mať Gábor Gál vyhlásenie pre médiá. Kiska by sa mal vyjadriť až poobede po skončení rokovaní s navrhnutými nováčikmi vo vláde.

Ako poslednú by mal o 15:00 privítať Andreu Kalavskú, ktorú Pellegrini navrhuje ako náhradu za Tomáša Druckera v rezorte zdravotníctva.

9:20 O pol desiatej by mal za prezidentom prísť Gábor Gál, ktorého Pellegrini navrhuje za nového ministra spravodlivosti.

Na 11:00 ohlásilo tlačovú konferenciu hnutie OĽaNO na tému Nemýľme si rekonštrukciu vlády so súťažou krásy. Čo má Drucker spoločné s Kaliňákom.

9:15 Peter Pellegrini je po stretnutí s prezidentom presvedčený, že dnes už nič nebude stáť v ceste tomu, aby Kiska vymenoval novú vládu.

Je tiež presvedčený, že Tomáš Drucker zvládne pôsobenie na ministerstve vnútra, aj keď ho musel presviedčať, aby funkciu prijal. O štátnych tajomníkoch sa podľa jeho slov bude rozhodovať neskôr.

Peter Pellegrini odovzdal Andrejovi Kiskovi nový návrh na členov vlády. (zdroj: Jozef Jakubčo - SME)

9:08 Dezignovaný premiér Peter Pellegrini odovzdal prezidentovi Andrejovi Kiskovi druhý návrh na členov jeho vlády.

Oproti pôvodnému, ktorý hlava štátu odmietla, došlo k zmene v nominácii na post ministra vnútra. Ten má namiesto Jozefa Ráža ml. zastávať Tomáš Drucker, ktorého má v rezorte zdravotníctva vystriedať Andrea Kalavská.

Prečítajte si tiež: Boli sme u Vadalovho otca v Kalábrii. Je nevinný, tvrdí o synovi

9:02 Bova Marina je dedina v talianskom regióne Kalábria, asi 120 kilometrov juhozápadne od Catanzara a asi tridsať kilometrov juhovýchodne od mesta Reggio di Calabria. Práve z tejto dediny pochádza Antonino Vadala.

Reportéri denníka SME sa vybrali do Kalábrie, priamo do centra najsilnejšej mafie sveta a jednej z najvplyvnejších mafií na celom svete. Navštívili aj dom Vadalovho otca.

Keď sa o ich návšteve dozvedel investigatívny novinár z Il quotidiano del sud (Denník Juhu) Michele Albanese, ihneď vytiahol telefón. "Ján, okamžite odíďte z Bova Mariny. Buďte opatrní," odkázal.

Viac sa môžete dočítať v reportáži Jána Krempaského.

8:43 "Situácia, ktorá tu teraz prebieha, nedáva záruku, že Fico si v tomto období nebude viac môcť uplatňovať právomoci predsedu vlády," hovorí pre SME ústavný právnik Ján Drgonec.

Prečítajte si celý rozhovor.

8:25 Prezident Andrej Kiska sa včera odhodlal k bezprecedentnému kroku. Hoci mu Peter Pellegrini priniesol 79 podpisov poslancov a menoslov novej vlády, prezident vládu odmietol vymenovať.

Svoj postoj detailne nevysvetlil, no z jeho slov sa dalo čítať, že prekážkou je navrhnutý minister vnútra Jozef Ráž mladší a jeho vzťah s Robertom Kaliňákom. Sme na prahu ústavnej krízy?

S komentátorom denníka SME Petrom Tkačenkom sa rozprával Peter Kapitán.

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/416762043&color=%233e64a8&auto_play=false&hide_related=true&show_comments=false&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=false

Odoberajte podcast: Apple podcasty (iTunes) | Spotify | RSS | Podbean

8:18 "Aj keď sme nečakali, že prezident vyhodí Pellegriniho aj so zoznamom ministrov, napĺňa sa aspoň veštba, že vládna kríza urobí z Kisku v štáte najmocnejšieho muža. Spôsob, akým sa tak deje, však mierne vyrazil dych."

Píše vo svojom komentári Peter Schutz.

Program Andreja Kisku na stredu: 09:00 Peter Pellegrini, poverený zostavením vlády

Peter Pellegrini, poverený zostavením vlády 09:30 Gábor Gál, kandidát na ministra spravodlivosti

Gábor Gál, kandidát na ministra spravodlivosti 11:30 Ľubica Laššáková, kandidátka na ministerku kultúry

Ľubica Laššáková, kandidátka na ministerku kultúry 14:00 Richard Raši, kandidát na podpredsedu vlády pre investície

Richard Raši, kandidát na podpredsedu vlády pre investície 14:30 Tomáš Drucker, kandidát na ministra vnútra

Tomáš Drucker, kandidát na ministra vnútra 15:00 Andrea Kalavská, kandidátka na ministerku zdravotníctva

8:00 Prezident Andrej Kiska prijme dnes v Prezidentskom paláci dezignovaného premiéra Petra Pellegriniho a nových kandidátov na ministrov.

Prezident Kiska sa najprv od 9:00 stretne s Pellegrinim, ktorý je poverený zostavením vlády. Potom privíta postupne nominantov Gábora Gála (ministerstvo spravodlivosti), Ľubicu Laššákovú (ministerstvo kultúry), Richarda Rašiho (vicepremiér pre investície a informatizáciu), Tomáša Druckera (ministerstvo vnútra) a Andreu Kalavskú (ministerstvo zdravotníctva).

Kiska sa v utorok rozhodol odmietnuť prvý Pellegriniho návrh na novú vládu pre výhrady ku kandidátovi na ministra vnútra.

Večer Pellegrini oznámil, že prezidentovi prinesie nový návrh s dvomi zmenami. Drucker by sa z pozície ministra zdravotníctva presunul na post šéfa rezortu vnútra, v zdravotníctve by ho nahradila jeho doterajšia štátna tajomníčka Andrea Kalavská.

Ostatné návrhy na ministrov majú zostať bez zmien.