Dobré ráno: Bugár odmietol Fica, znepokojený nie je

27. máj 2018 o 23:15 Tomáš Prokopčák, Lucia Krbatová

Koaličná strana nemôže presadzovať svoje záujmy na úkor inej koaličnej strany a spoločným postupom so stranami opozície.

Takýto postup bude považovaný za hrubé porušenie koaličnej dohody.

To je citát z koaličnej zmluvy aktuálnej vládnej koalície. Lenže Most povedal, že nepodporí smerácky zákon o budúcich dôchodkoch, z SNS zase hovoria, že to nie úplne chápu, Smer a SNS plánujú hľadať podporu v opozícii... a napriek tomu to nik nepovažuje za koaličnú krízu.

Ako je to možné? A čo sa to vo vládnej koalícii vlastne udialo?

Tomáš Prokopčák sa rozpráva s Luciou Krbatovou.

Krátky prehľad správ

Meno novej asistentky poslanca Roberta Kaliňáka sa objavuje pri viacerých kauzách aj v okruhu kamarátov bývalého ministra vnútra. Zuzana Pisoňová nesie priezvisko, ktoré sa vyskytuje pri firmách, čo majú blízko k rôznym kontroverzným Kaliňákovým známym.

Poslankyňa Veronika Remišová vyzýva Andreja Danka, aby sa vzdal funkcie šéfa parlamentu. Dôvodom je kauza spred desiatich rokov, pri ktorej nominant za SNS na sto rokov prenajal sklad od schránkovej firmy. Štát už na nájomnom zaplatil celú hodnotu budovy a ešte aj minul eurofondy na zariadenia, ktoré dnes hrdzavejú.

Premiér Peter Pellegrini sľubuje veľké investície do slovenských nemocníc. Spolu s ministerkou zdravotníctva hovoria, že štát dostavia nemocnicu Rázsochy v Bratislave.

Zviera už nebude vecou, bude definované ako cítiaca bytosť. Psov zároveň čaká povinné čipovanie. Poslanci totiž schválili novelu zákona o veterinárnej starostlivosti.

Filmového producenta Harveyho Weinsteina obvinili zo znásilnenia a sexuálneho obťažovania. Weinstein, ktorého zo zneužívania obvinilo viac ako sto žien, sa už vydal do rúk polície.

