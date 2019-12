Mistríkov odstup v prospech Čaputovej vyvolal najviac diskusií na webe SME.sk v roku 2019

Pozrite si top 50 článkov, ktoré vyvolali najviac diskusií.

22. dec 2019 o 17:05 Martin Paulďuro, Dávid Tvrdoň

1189 reakcií: Mistrík odstúpil v prospech Čaputovej, podporil ju aj prezident [článok]

761 reakcií: Do druhého kola postupujú Čaputová a Šefčovič (minúta po minúte) [článok]

695 reakcií: Ficovi a Smeru sa podarilo prvé kolo voľby sudcov zablokovať (minúta po minúte) [článok]

634 reakcií: Hlavné frakcie oslabili, na Slovensku vyhrala PS/Spolu pred Smerom (minúta po minúte) [článok]

627 reakcií: Prieskum Focusu: Kiskova strana ďalej posilňuje [článok]

599 reakcií: Kiska: Fico ma chcel vydierať, aby som ho vymenoval za predsedu ústavného súdu [článok]

586 reakcií: Smer znemožnil aj opakovanú voľbu ústavných sudcov (minúta po minúte) [článok]

579 reakcií: Esetu došla trpezlivosť, na Blahu podal žalobu [článok]

563 reakcií: Čaputová si pre Gorilu volá Sakovú aj Lučanského (minúta po minúte) [článok]

557 reakcií: Koalícia prelomila prezidentkino veto, schválila 50-dňové moratórium na prieskumy [článok]

515 reakcií: Trnka si ako generálny prokurátor nahral Počiatka [článok]

490 reakcií: Slováci si vybrali prezidentku, Čaputovej gratuloval aj Kiska (minúta po minúte) [článok]

489 reakcií: Trnka na nahrávke s Kočnerom: Viem, že ma zabijú [článok]

480 reakcií: Prieskum Focusu: Čaputovú by po odstúpení Mistríka volilo vyše 40 percent ľudí [článok]

479 reakcií: Čaputová neodstupuje, chce predbehnúť Mistríka [článok]

472 reakcií: Danko prácu odpísal, Akademický senát UMB ju odmieta označiť za plagiát [článok]

471 reakcií: NAKA obvinila Fica z hanobenia rasy a schvaľovania trestného činu [článok]

467 reakcií: Pri nehode autobusu zomrelo 12 ľudí, vláda rozhodne o štátnom smútku (minúta po minúte) [článok]

457 reakcií: Súd o rozpustení Kotlebovej strany nerozhodol, pojednávanie odročili (minúta po minúte) [článok]

456 reakcií: Prieskum AKO: Za ľudí tesne predbehlo PS/Spolu, je lídrom opozície [článok]

455 reakcií: Slováci prehrali s Kanaďanmi, rozhodujúci gól padol dve sekundy pred koncom [článok]

452 reakcií: Prieskum Focusu: Smer vedie, SaS po vnútorných konfliktoch mierne klesla [článok]

445 reakcií: Aj Focus potvrdil rast Čaputovej, Matovič chce jej odstúpenie [článok]

440 reakcií: Fico je stabilizovaný, na sneme ho zastihli problémy s tlakom [článok]

439 reakcií: Andreja Kisku obvinili v súvislosti s firmou KTAG [článok]

422 reakcií: Danko nazval Nicholsonovú cigánočkou, SaS hovorí o trestnom čine [článok]

421 reakcií: Fico sa vraj zveril do rúk kardiológom v Izraeli [článok]

419 reakcií: Expremiér Fico sa bude uchádzať o post ústavného sudcu [článok]

418 reakcií: Most chce verejnú voľbu sudcov, podporil ho aj Danko (minúta po minúte) [článok]

413 reakcií: Hokejisti prehrali s Nemeckom, o body prišli v úplnom závere [článok]

411 reakcií: Neplatí, že každý je sexuálny násilník. Aj pedofila definujú konkrétne skutky [článok]

410 reakcií: Fica výbor schválil, o kandidátoch parlament nehlasoval (minúta po minúte) [článok]

409 reakcií: Prieskum AKO: Čaputovú by volilo vyše 50 percent, Šefčovič je ďaleko za ňou [článok]

406 reakcií: Blahovú vylúčili, SaS ide do volieb bez kritikov z platformy [článok]

403 reakcií: Kočner o Ficovi na nahrávke: Ak budem mať pokoj, bude naďalej premiérom [článok]

402 reakcií: Smer sa cíti posilnený. Kažimír nesúhlasí a hovorí o prehre (minúta po minúte) [článok]

401 reakcií: Šefčovič kritizoval Sulíka pre Kočnera, ku Glváčovi sa nevyjadril [článok]

401 reakcií: Prieskum Focus: Voľby by vyhral Smer pred PS/Spolu, Kiska by do parlamentu prešiel len tesne [článok]

399 reakcií: Prieskum AKO: Smer vedie pred Kotlebom a koalícou progresívcov a SPOLU [článok]

395 reakcií: V Bratislave pochodovali ľudia za život, organizátori odhadli účasť na 50-tisíc [článok]

386 reakcií: Kaščák: Elán na Pohode? Nikdy, podporoval HZDS a Smer (video) [článok]

382 reakcií: Čaputová ukázala priateľa, chcela uťať špekulácie [článok]

380 reakcií: Jankovská sa vzdáva postu štátnej tajomníčky. Chce pôsobiť ako sudkyňa [článok]

375 reakcií: Smer rieši krízu po voľbách, Pellegrini pripúšťa odchod (minúta po minúte) [článok]

375 reakcií: Na Dúhový Pride prišlo okolo 10-tisíc ľudí, Danko podporil pochod Hrdí na rodinu [článok]

374 reakcií: Kotlebov poslanec Mazurek príde o mandát, súd ho uznal za vinného [článok]

371 reakcií: Tomáš Hudák: Z katolíka som sa stal ateistom [článok]

370 reakcií: Gašpar končí ako Sakovej radca a znovu konšpiruje o majdane [článok]

370 reakcií: Expremiér Mečiar zakladá novú politickú stranu [článok]

368 reakcií: Výbuch plynu v Prešove má osem obetí. Polícia zadržala šesť ľudí (minúta po minúte) [článok]