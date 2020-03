Denník z karantény v Gabčíkove. Je koniec, ideme domov

Utorok, 24. marca 2020 v karanténe pre koronavírus.

25. mar 2020 o 14:27 Adam Brodanský

ADAM BRODANSKÝ (rozvojový pracovník, záchranár, skaut) bol od stredy 18. marca v karanténe. Dobrovoľne sa ju po návrate z Afriky rozhodol stráviť v ubytovni ministerstva vnútra v Gabčíkove, aby doma v Kežmarku neohrozil starého otca.

Zánovné zariadenie vníma s pokorou, pripomína mu internát spred 30 rokov. Dni v izbe s veľkosťou niekoľko štvorcových metrov si krátil prípravou vlastnej šou, ktorú zverejňoval na svojom facebooku. Vystupoval v nej napríklad ako Majster N. Pre SME z karantény písal svoj denník.

(utorok, 24. marca 2020)

Návraty k pastovaniu

Pochmúrne ráno premáham okamžitou rozcvičkou. Po odpísaní na základné správy napĺňam aj svoje predsavzatie a vypínam internet.

Pochmúrnosť zaháňame aj zmierením sa s Dominikou. Chápete? Ona ma v noci záludne pastovala! No bodaj by som nebol namosúrený! Ja som naposledy pastoval na gympli na lyžiarskom kurze vo Vyšných Ružbachoch.

Stál som s otvorenou pastou aj nad naším telocvikárom, ale som si to rozmyslel a odplazil sa z jeho izby. Už sa nepamätám, či cez dvere, alebo cez balkón. Ale spolužiaci si asi pamätajú, že aj tak som chodieval.

A azda by sa to tak dalo aj tu v Gabčíkove, veď nám zakázali chodiť len na chodbu. No zas aj pár rokov prešlo a človek by sa mal správať adekvátne veku. Neporušil som teda karanténu ani skrz balkóny.

Kedy volajú hasiči

Sladké raňajky idú do výmenného obchodu. S radosťou sa vzdávam croissantu a lekvárika. Dostávam za to paštétu a salám zo včera. Masielko som si nechal.

Aj vypnutý internet prináša svoje ovocie. Do rúk beriem konečne "Tabulky pro medicínu prvního kontaktu" a sladko zaspávam - s nimi na ksichte. Zobudil som sa o hodinu aj s Dominikiným plyšovým zajacom a sériou škodoradostných fotiek. Aspoň, že bez pasty.

Sladký spánok s tabulkami na ksichte (zdroj: Archív - AB)

Náladu by tiež mohol zlepšiť vitamín D aktivovaný pôsobením slnečného žiarenia na kožu. Tak to idem skúsiť na balkón. Volám pri tom babke, aj dedkovi a ubezpečujem ich o mojom pocite zdravia.

Vzápätí mi zvoní telefón a predstavujú sa hasiči. Oblial ma pot. Asi prišli na moje pokusy a prídu si po mňa. Síce v skafandroch, ale aj s kazajkou.

Čo to píšem, veď to bolo včera! Aha, dnes už predsa čakám len na výsledky testov.

Výsledky testov

Pred obedom sledujeme tlačovú konferenciu o krokoch krízového štábu a vlády. Jedlo bolo parádne. Zeleninová polievka, k tomu kuracie zapečené so šunkou a syrom.

Aj príbory sú super. Doteraz boli biele plastové. Dnes prišli priesvitné.

“ Paráda, nová vláda je štyri dni pri moci a už aj príbory sú transparentnejšie. „ Adam Brodanský

Poobede nám ktosi klope na dvere. Prišli výsledky testov. Sme negatívni!

Rýchlo balíme, lebo o hodinu nás vezie hasičský autobus do Bratislavy. Ďakujeme každému, koho sme pri odchádzaní stretli a prajeme veľa síl.

Netuším, že ešte nie je všetkému koniec. Začína sa mi zdať, že neviem, či mám v kufri peňaženku a nožík. Nechávam to tak, skontrolujem to v kľude v Bratislave, no ani tam peňaženku a nožík nenachádzam.

Zháňam pomoc a obe veci sú napokon zachránené. Hanba do konca zimy, a ešte to tu aj píšem. To na ospravedlnenie a z vďačnosti.

Cesta domov

Chytáme prázdny vlak do Leopoldova. Tam mi kamarát - skaut, požičiava auto. Po prvých metroch mi je jasné, že to auto je zážitkami poznačenejšie než ja.

“ Zvestujem, že presne o deväť mesiacov budú Vianoce. „ Adam Brodanský

Jančo upozorňuje na nejaké muchy a že na podvozku je po poslednej dovolenke vyrytý albánsky hit posledného leta. Je to skutočne výstižné. Dokonca stále hrá. Teším sa.

Ľudia, som doma!

Zvestujem, že presne o deväť mesiacov budú Vianoce. Idem napchať práčku a dekontaminovať celú batožinu. Zaraďujem sa do života “vonku” a hľadám, ako sa šije rúško.