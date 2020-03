Minúta po minúte: Lietadlá z Číny doviezli dva milióny rúšok a milión rýchlotestov

Slovensko má 269 nakazených.

28. mar 2020 o 6:45 Andrej Kuzmány, SITA, TASR

Pandémiu nového koronavírusu sledujeme minútu po minúte:

7:08 Minister školstva Branislav Gröhling ďakuje všetkým pedagógom, ktorí odvádzajú prácu v aktuálnej náročnej situácii. Uviedol to pri príležitosti dnešného Dňa učiteľov.

"Ďakujem im, že sú veľmi kreatívni a dokážu sa prispôsobiť niečomu, na čo sme neboli nejakým spôsobom pripravení," povedal. Ako doplnil, na druhej strane ich zároveň prosí, aby boli v tejto situácii ústretoví aj smerom k rodičom, pretože "oni to majú tak isto náročné, tak ako to máme náročné my všetci."

6:42 Na palube výletnej lode pri pobreží Panamy, na palube ktorej sa vyskytla nákaza koronavírusom, zomreli štyria ľudia.

Loď Zaandam patriaca spoločnosti Holland America Line s 1800 pasažiermi na palube sa nachádza v teritoriálnych vodách Panamy. Viacero krajín jej nepovolilo zakotviť na svojom pobreží z dôvodu obáv z nákazy.

Viacerým pasažierom, ktorí mali dýchacie problémy, vykonali testy na Covid-19 a u dvoch z nich boli výsledky pozitívne.

Výletná loď Zaandam. (zdroj: TASR/AP)

6:30 Prvé úmrtie na koronavírus zaznamenalo Jordánsko. Obeťou je žena vo veku 80 rokov. Úrady zároveň potvrdili 235 pozitívnych prípadov.

6:25 Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan oznámil súbor dodatočných opatrení. Medzi nimi zastavenie všetkých medzinárodných letov a obmedzenie cestovania medzi mestami.

06:15 Spojené štáty evidujú už viac ako 100-tisíc potvrdených prípadov. Je to najviac na svete - majú o 15-tisíc viac nakazených než Taliansko a o 20-tisíc viac než Čína, kde vírus prvýkrát zistili.

Prezident Donald Trump vydal nariadenie, ktoré oprávňuje Pentagón povolať armádne záložné sily, aby sa aktívne podieľali na zabránení šírenia vírusu.

6:00 Minister zdravotníctva Marek Krajčí a člen permanentného krízového štábu, biochemik Róbert Mistrík boli v piatok pred 23:00 na bratislavskom letisku M. R. Štefánika pri prílete dvoch čínskych lietadiel, ktoré priviezli zdravotnícke pomôcky objednané štátom.

Podľa ministra boli súčasťou dodávky 2,2 milióna chirurgických rúšok a jeden milión krvných rýchlotestov na diagnostikovanie infekcie koronavírusu SARS-CoV-2.

Dodávku objednávala Správa štátnych hmotných rezerv ešte pod vedením Kajetána Kičuru.

"V rámci dodávky rúšok je 400-tisíc kusov dar čínskej firmy, zvyšných 1,8 milióna kúpil štát za 0,48 centov za kus," informoval Krajčí.