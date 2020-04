Minúta po minúte: Americké úrady odporúčajú ľuďom rúška, Trump ho nosiť odmieta

Slovensko eviduje 450 nakazených koronavírusom.

4. apr 2020 o 6:09 (aktualizované 4. apr 2020 o 7:08) Jakub Habas, TASR, SITA

Pandémiu koronavírusu sledujeme minútu po minúte:

06:50 V Číne pribudlo 19 nových prípadov koronavírusu a štyria ďalší ľudia nákaze podľahli.

06:10 Počet potvrdených prípadov nákazy novým koronavírusom v Kanade vzrástol za posledných 24 hodín o 1200 na 12 537.

05:58 Americká speváčka Pink prekonala nový koronavírus a rozhodla sa prispieť sumou milión dolárov do dvoch záchranných fondov proti ochoreniu COVID-19.

"Len pred pár dňami nám spravili opäť ďalší test a ten bol chvalabohu negatívny," napísala 40-ročná Pink. Zároveň skritizovala americkú vládu za nedostatok testov.

05:56 Prezident Donald Trump predstavil Američanom nové federálne smernice, ktoré odporúčajú nosenie rúšok na verejnosti, sám ho nosiť odmieta.

Trump povedal, že si nevie predstaviť ako sedí v Oválnej pracovni Bieleho domu a víta svetových lídrov so zakrytou tvárou. "Je to odporúčanie, oni to odporúčajú," vysvetlil. "Ja to proste nosiť nechcem."

05:54 Irak pozastavil na tri mesiace činnosť agentúry Reuters po tom, čo informovala, že iracká vláda v oficiálnych štatistikách nezverejňuje všetky prípady nákazy koronavírusu.

05:51 Hlava ruskej pravoslávnej cirkvi patriarcha Kirill v piatok požehnal Moskve a modlil sa za odvrátenie epidémie koronavírusu.

Patriarcha obišiel hlavné mesto v konvoji automobilov s posvätnou ikonou a odriekavajúc modlitby.

Ruský patriarcha žehná Moskve. (zdroj: TASR/AP)

05:48 Nórsky súd poslal na 75 dní do väzenia muža, ktorý opľul policajta a tvrdil, že má koronavírus.

"Z pohľadu súdu je to bezohľadný čin v čase veľkej neistoty v dôsledku pandémie," uvádza stanovisko súdu.