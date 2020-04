Minúta po minúte: USA zaznamenali rekordný počet úmrtí na nový koronavírus

Na Slovensku je 682 nakazených koronavírusom.

9. apr 2020 o 6:42 Veronika Orviská, SITA, TASR

Sledujte s nami naživo priebeh pandémie koronavírusu (minúta po minúte):

6:33 V Číne pribudlo 63 nových prípadov nákazy. Podľa agentúry Reuters krajina zažíva druhý deň v rade nárast novo infikovaných.

Z nich 61 sa nakazilo v zahraničí, čo je najviac od 25. marca. Celkovo sa tak v pevninskej Číne nakazilo 81 865 ľudí.

6:10 USA zaznamenali za 24 hodín doteraz najvyšší nárast počtu obetí ochorenia COVID-19 po tom, ako nákaze podľahlo 1 973 osôb. S odvolaním sa na najnovšie údaje Univerzity Johnsa Hopkinsa o tom informovala agentúra AFP.

Koronavírusu tak v USA podľahlo celkovo už 14 695 ľudí.

Prezident Donald Trump na brífingu povedal, že by chcel ekonomiku vrátiť do chodu s "veľkým rachotom", ale kým sa tak stane, bude musieť začať v USA ubúdať zomierajúcich ľudí.



Trump podľa agentúry Reuters nepovedal, kedy by chcel umožniť rozbeh ekonomiky, ale jeho hlavný ekonomický poradca Larry Kudlow uviedol, že je možné, že by sa tak mohlo stať o štyri až osem týždňov.

6:00 Dobré ráno vitajte na sme.sk, dianie okolo pandémie nového koronavírusu sledujeme minútu po minúte.

Počet nakazených SARS-CoV-2 na celom svete presiahol 1,5 milióna. Najviac nakazených, viac ako 420-tisíc, je hlásených z USA.