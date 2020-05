Koronavírus na Slovensku: Pribudli štyri prípady nákazy a jedno úmrtie (minúta po minúte)

Na Slovensku evidujeme 1 407 ľudí, ktorí sa nakazili koronavírusom SARS-CoV-2. Pandémia si zatiaľ vyžiadala 24 obetí.

3. máj 2020 o 6:53 (aktualizované 3. máj 2020 o 9:09) Erik Balázs, SITA, TASR

09:09 Slovenskí vojaci na Slovensko dopravili 23 repatriantov z Cypru.

Rezort obrany zabezpečil leteckú prepravu 15 slovenským občanom a spolu s nimi aj trom občanom Českej republiky, trom občanom Maďarska a dvom občanom Rakúskej republiky.

Na letisko prišiel aj minister Jaroslav Naď. "Kríza koronavírusu zastihla našich občanov v zahraničí a pre opatrenia s ňou spojené sa nemali ako vrátiť domov. V rámci našich kapacít sme preto ich prepravu zabezpečili vojenským lietadlom," vysvetlil. Zároveň ocenil spoluprácu s rezortmi diplomacie a vnútra pri repatriácii a doplnil, že slovenskí občania boli po prílete do Kuchyne prevezení do karanténnych zariadení ministerstva vnútra.

Ozbrojené sily prepravili v rámci pandémie Covid-19 celkovo 17 153 ľudí a 1531 ton materiálu, pričom najazdili 731 747 km, odpracovali 3368 motohodín a 174 letových hodín. Špeciálne odberové tímy ozbrojených síl odobrali už celkovo 8445 vzoriek.

08:30 Český minister zahraničných vecí Tomáš Petříček by chcel od júla otvoriť hranice do krajín susediacich s Českou republikou.

Šéf českej diplomacie na svojom blogu pripúšťa, že treba venovať pozornosť situácii v Nemecku a že najkomplikovanejšie bude pravdepodobne rokovanie v tejto veci s Poľskom.

"Od júla by som bol rád, aby sa úplne otvorili hranice do štyroch susedných krajín - Rakúska, Nemecka, Poľska a Slovenska. Budem úprimný, keď poviem, že najďalej sme v rokovaniach s Rakúšanmi a so Slovákmi," konštatoval minister.

"Najzložitejšie bude zrejme rokovanie s Poľskom. Čo sa týka Nemecka, ide z našich susedov o najpostihnutejší štát a musíme dávať veľký pozor, ako sa tam situácia bude vyvíjať," informoval Petříček.

Hygienici v Česku evidujú celkom 7755 prípadov nakazenia sa novým druhom koronavírusu a 319 ľudí je s chorobou Covid-19 hospitalizovaných. Z ochorenia sa uzdravilo 3461 ľudí a 245 ich zomrelo. Dovedna bolo vykonaných 253 826 testov.

07:02 Čína hlási dva nové prípady nákazy koronavírusom.

Jeden prípad infekcie potvrdili v provincii Šan-si západne od Pekingu a druhý v Šanghaji, ktorý bol však importovaný zo zahraničia.

Čína tak celkovo potvrdila už 82 877 prípadov nákazy a 4633 úmrtí. Za posledné dva týždne v krajine pribudol jeden smrteľný prípad.

06:53 Núdzovú poľnú nemocnicu pre pacientov s koronavírusom, ktorú zriadili v newyorskom Central Parku, uzavrú.

Dôvodom je pokračujúci pokles počtu nových prípadov nákazy v štáte New York, ktorý je v rámci USA hlavným ohniskom epidémie ochorenia COVID-19.